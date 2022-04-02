Під Ніжином, українська армія розгромила колону російської орди, яка тікала з під Києва з награбованим

Після артударів ЗСУ по угрупованню російських військ, яке намагалося утримати плацдарм на схід від Києва, оркі побігли тягнучи за собою награбоване. У районі населених пунктів Лосинівка та Велика Дорога, неподалік від Ніжина колону добили, місцевість зачистили від залишків путінських вояк.

Розгром російських військ біля села Велика Дорога Чернігівської області стався з 30-го на 31 березня.

ВЕЛИКА ДОРОГА, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ (до 1959 року — Почекина Станція) — село, розташоване за 25 км від райцентру й за 2 км від залізничної станції Лосинівка.

Фото: ЗСУ