Під Ніжином, українська армія розгромила колону російської орди, яка тікала з під Києва з награбованим

ВЕЛИКА ДОРОГА, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Після артударів ЗСУ по угрупованню російських військ, яке намагалося утримати плацдарм на схід від Києва, оркі побігли тягнучи за собою награбоване. У районі населених пунктів Лосинівка та Велика Дорога, неподалік від Ніжина колону добили, місцевість зачистили від залишків путінських вояк.

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Крадені пральні машини не доїхали до жінок руських мародерів

Розгром російських військ біля села Велика Дорога Чернігівської області стався  з 30-го на 31 березня.

ВЕЛИКА ДОРОГА, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ (до 1959 року — Почекина Станція) — село,  розташоване за 25 км від райцентру й за 2 км від залізничної станції Лосинівка.

Фото: ЗСУ

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