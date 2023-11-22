Руські Тишки — село на Харківщині: наслідки російської окупації з висоти пташиного польоту
Руські Тишки — село на Харківщині, у яке вже 24-го лютого в’їхала російська техніка. Протягом наступних двох місяців окупації звідси обстрілювався Харків, який розташований за 9 кілометрів від села.
У Циркунівській громаді Руські Тишки постраждали найбільше: тут не підлягає відновленню половина житлових будинків. Попри це, як каже очільник Циркунівської військової адміністрації Микола Сікаленко, люди поступово повертаються.