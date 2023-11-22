Руські Тишки — село на Харківщині: наслідки російської окупації з висоти пташиного польоту

вул. Холодного, 13, Руські Тишки
Документатори Харківської правозахисної групи знімають зруйновану Харківщину на камери із землі та з дронів. У цій підбірці — світлини Руських Тишків після деокупації.

Підбитий російський танк, Руські Тишки [Руські Тишки]
Знаменитий в інтернеті російський МТ-ЛБ з написом “На Бирлин” не зміг просунутися далі за Руські Тишки

Руські Тишки — село на Харківщині, у яке вже 24-го лютого в’їхала російська техніка. Протягом наступних двох місяців окупації звідси обстрілювався Харків, який розташований за 9 кілометрів від села.

У Циркунівській громаді Руські Тишки постраждали найбільше: тут не підлягає відновленню половина житлових будинків. Попри це, як каже очільник Циркунівської військової адміністрації Микола Сікаленко, люди поступово повертаються.

вул. Зелена, 1, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Зелена, 1, Руські Тишки

вул. Зелена, 37, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Зелена, 37, Руські Тишки

вул. Зелена, 51, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Зелена, 51, Руські Тишки

вул. Соснова, 1, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Соснова, 1, Руські Тишки

вул. Соснова, 70, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Соснова, 70, Руські Тишки

вул. Польова, 17, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Польова, 17, Руські Тишки

вул. Польова, 37, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Польова, 37, Руські Тишки

провулок Нові Будинки, 3а, Руські Тишки [Руські Тишки]

провулок Нові Будинки, 3а, Руські Тишки

провулок Нові Будинки, 14, Руські Тишки [Руські Тишки]

провулок Нові Будинки, 14, Руські Тишки

вул. Лугова, 15H, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Лугова, 15H, Руські Тишки

провулок Миру, 6, Руські Тишки [Руські Тишки]

провулок Миру, 6, Руські Тишки

провулок. Липецький, 1, Руські Тишки [Руські Тишки]

провулок Липецький, 1, Руські Тишки

вул. Холодного, 13, Руські Тишки [Руські Тишки]

вул. Холодного, 13, Руські Тишки

Руські Тишки [Руські Тишки]

Руські Тишки

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Руські Тишки
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