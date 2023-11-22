Руські Тишки — село на Харківщині: наслідки російської окупації з висоти пташиного польоту

Знаменитий в інтернеті російський МТ-ЛБ з написом “На Бирлин” не зміг просунутися далі за Руські Тишки

Руські Тишки — село на Харківщині, у яке вже 24-го лютого в’їхала російська техніка. Протягом наступних двох місяців окупації звідси обстрілювався Харків, який розташований за 9 кілометрів від села.

У Циркунівській громаді Руські Тишки постраждали найбільше: тут не підлягає відновленню половина житлових будинків. Попри це, як каже очільник Циркунівської військової адміністрації Микола Сікаленко, люди поступово повертаються.

вул. Зелена, 1, Руські Тишки

вул. Зелена, 37, Руські Тишки

вул. Зелена, 51, Руські Тишки

вул. Соснова, 1, Руські Тишки

вул. Соснова, 70, Руські Тишки

вул. Польова, 17, Руські Тишки

вул. Польова, 37, Руські Тишки

провулок Нові Будинки, 3а, Руські Тишки

провулок Нові Будинки, 14, Руські Тишки

вул. Лугова, 15H, Руські Тишки

провулок Миру, 6, Руські Тишки

провулок Липецький, 1, Руські Тишки

вул. Холодного, 13, Руські Тишки

Руські Тишки

Руські Тишки