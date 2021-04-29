В Индии не успевают сжигать тела погибших от мутировавшего коронавируса

В Индии стремительно растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране с населением более 1,38 млрд человек в последние дни за сутки регистрируют более 300 тыс вновь заразившихся, пишет DW.

Пока никто не может однозначно сказать, является ли и если да, то в какой степени, ответственным за это новый вариант коронавируса — B.1.617, но разумно предположить, что мутация имеет какое-то отношение к взрывному росту числа инфицированных.

Погребальные костры людей, умерших от кронавируса. Крематорий в Нью-Дели, 26 апреля 2021 год. Фото: Raj K Raj / Hindustan Times via Getty Images

Последние несколько дней в Индии сохраняется рекордный рост случаев коронавируса. 26 апреля число заболевших в стране составило 323 023, всего заразились вирусом почти 18 млн человек, отмечает Новая газета. По данным Reuters, в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от COVID-19. Крематории страны не справляются с количеством погибших.

Массовые похороны жертв COVID-19, Нью-Дели. 27 апреля 2021 год. Фото: ЕРА

Работник крематория во время похорон. Нью-Дели, 27 апреля 2021 год. Фото: ЕРА

Крематорий в Джайпуре, 26 апреля 2021 год. Фото: Himanshu Vyas/Hindustan Times via Getty Images

Родственники пациента, умершего от коронавируса, проводят последние обряды перед кремацией. Нью-Дели, 27 апреля 2021 год. Фото: Sonu Mehta / Hindustan Times via Getty Images

Рабочие готовят крытый стадион под временный госпиталь для больных коронавирусом. 27 апреля 2021 год. Фото: ЕРА

Тела, которые будут кремированы. Нью-Дели, 27 апреля, 2021 год. Фото: ЕРА

Перед кремацией. Нью-Дели, 27 апреля 2021 год. Фото: Amal KS / Hindustan Times via Getty Images

Урны с прахом находятся в морге пока их не заберут родственники умерших. Фото: Sunil Ghosh / Hindustan Times via Getty Images

Рабочие строят за пределами крематория новые платформы для кремации погибших. На кладбищах и в крематориях Нью-Дели не хватает мест. 27 апреля, 2021 год. Фото: Amarjeet Kumar Singh / Anadolu Agency via Getty Images

Индийский вариант вируса SARS-CoV-2 распространяется по планете

Тестирование на коронавирус в Индии

Есть немало примеров, когда новые варианты коронавируса способствовали росту числа случаев заражения в той или иной стране. Что касается индийского варианта, то некоторые эксперты уже предупреждали, что человечество тут имеет дело со своего рода супермутацией, которая может быстро распространиться не только в Индии, но и по всей планете.

Уже сейчас индийский вариант B.1.617 выявлен в целом ряде стран. К ним относятся Германия, Бельгия, Великобритания, США, Австралия и Сингапур. К примеру, в Соединенном Королевстве, по данным министерства здравоохранения Великобритании, зафиксировано почти 80 случаев заражения индийским вариантом.

В чем главная опасность мутации B.1.617?

В новом варианте В.1.617 выявлены сразу две мутации шиповидного белка — той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма. Ученые выяснили, что они облегчают проникновение в организм вируса SARS-CoV-2 и, таким образом, способствует заражению. В.1.617 потенциально может и быстрее распространяться. Существует также риск заражения индийским вариантом как людей, уже перенесших коронавирусную инфекцию, так и тех, кто был вакцинирован.

Вакцинация от коронавируса в Нью-Дели

Дело в том, что, как объяснил профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн в интервью британской газете Evening Standart, B. 1.617 «безусловно, имеет мутации, подобные тем, которые ускользают от лучших нейтрализующих антител».

Особенности индийского варианта коронавируса

Мутации индийского варианта получили название E484Q / E484K. Это не неизвестные изменения. Они уже появились в южноафриканском варианте B.1.353 и в бразильском P1. В некоторых случаях мутация также могла быть обнаружена в британском варианте B.1.1.7.

Кроме того, мутация L452R, также выявленная в Индии, ранее была обнаружена в калифорнийском варианте B.1.429. Ее можно было обнаружить и в мутированном вирусе, который распространялся в Германии.

ВОЗ пока не считает вариант B.1.617 «вызывающим озабоченность»

ВОЗ классифицирует индийский вариант как «вызывающий интерес». То есть он отслеживается, но в настоящее время не рассматривается организацией как повод для беспокойства. Доктор Джеффри Барретт, директор Инициативы по геномике Covid-19 в институте Wellcome Sanger, отмечает, что индийский вариант на самом деле за последние несколько месяцев не получил такого широкого распространения, что, по его мнению, позволяет считать, что B. 1.617 не столь заразен, как британский вариант, известный под названием В.1.1.7.

Однако некоторые ученые оценивают ситуацию по-другому. И последние события, кажется, доказывают их правоту. В индийском штате Махараштра более 60 процентов всех выявленных случаев заражения коронавирусом в настоящее время вызваны вариантом B.1.617. Это показало секвенирование генома вируса.

В то же время, однако, индийские медицинские чиновники выражают обеспокоенность по поводу того, что количество выполненных операций секвенирования все еще слишком мало, чтобы сделать четкие и однозначные выводы о том, действительно ли рост числа новых случаев инфицирования вызван именно B.1.617.

По материалам DW и «Новой газеты»