Дело серийного насильника Флоридского Монстра: «Я наказываю женщин»

Пресса называла его Флоридским Монстром. Полиция считала Бобби самым опасным маньяком штата — Лонг изнасиловал 50 женщин и убил десятерых.

А поймали убийцу благодаря его минутной слабости: Бобби отпустил одну из жертв, и она вывела полицейских на след своего мучителя.

Биографическая справка

Роберт Джозеф Лонг родился 14 октября 1953 года в Западной Вирджинии. У него был врожденный генетический дефект, из-за которого в подростковом возрасте у мальчика начала расти грудь. Как это часто бывает, он стал объектом насмешек сверстников. Свою злобу Бобби срывал на животных и детях младшего возраста. Не все хорошо было и в семье: мать отличалась сексуальной неразборчивостью, что сильно сказалось на мировоззрении сына.

Ко всему прочему, Лонг несколько раз получал серьезные травмы головы. Исследователи считают, что эти сотрясения стали одним из факторов, которые в конце концов повлияли на превращение Роберта в маньяка.

В юношеском возрасте Бобби лег под нож хирурга и избавился от увеличенных молочных желез. Какое-то время он пытался жить “как все”: получил профессию техника-рентгенолога (хотя предпочитал существовать на пособие), женился на бывшей однокласснице, в семье родились двое детей. Но жена выдержала только шесть лет брака: Лонг был одержим сексом, требовал выполнения супружеского долга по три раза в день.

В 1980 году пара развелась.

Последней “точкой отсчета” в формировании маньяка стала авария, в которой Бобби получил очередную черепно-мозговую травму. Еще на больничной койке во время реабилитации Лонг начал мечтать о насилии над женщинами. А когда его выписали, стал воплощать свои фантазии в реальность, выбрав новым местом жительства город Тампа, Флорида.

Путь серийника

Поначалу Бобби ограничивался изнасилованиями. Самое удивительное в том, что 50 таких эпизодов прошли мимо внимания правоохранителей. Он вламывался в квартиры одиноких женщин или пробирался в жилье, представляясь сантехником. Большинство из жертв были самыми обычными американками, не связанными с проституцией, не пьяницами и не наркоманками. После совершения акта насилия Бобби еще и обчищал дома, забирая деньги и ценности.

В 1981 году он даже оказался на скамье подсудимых — рассматривалось дело об изнасиловании.

Но Лонга оправдали. Будь правоохранители внимательнее к маньяку, 10 женщин остались бы живы…

Впервые он убил в 1983 году и уже не смог остановиться. Девушек душил, забивал до смерти или стрелял в них из пистолета. Перед убийством он их насиловал — либо в кустах у дороги, либо в темных переулках. Каждую из жертв похищал возле кафе или баров и отвозил в место, где вероятность столкнуться со случайным свидетелем была минимальной.

Уже после второго трупа в поисках маньяка полиции помогало ФБР.

Но успехи правоохранителей были ничтожными. Единственная зацепка — одинаковые красные нитки на одежде убитых. Откуда они взялись, детективы понять не могли.

Переломный момент

Это произошло 3 ноября 1984 года, когда объектом внимания Лонга стала Лиза Маквей, 17-летняя официантка. Она работала в ночную смену и ушла из кафе в 3 часа ночи. Лиза была уверена, что на работу вышла в последний раз — ее уже три года домогался сожитель бабушки, жизнь казалось беспросветной и омерзительной, и Лиза собиралась покончить собой. Даже написала предсмертную записку, которая лежала в ее кармане.

Мисс Маквей села на велосипед, но далеко уехать не успела: какой-то мужчина сдернул ее с седла, ухватив за горло, и приставил к голове пистолет. В этот момент Лиза поняла, что бытовые неурядицы — это пустяк. Главное в жизни — сама жизнь. Девушка умоляла маньяка ее не убивать. И тот прислушался к ее просьбе: закинул жертву в “Додж Магнум” красного цвета, отвез к себе домой и 26 часов насиловал с перерывами на еду и сон. В один из таких “перекуров” мисс Маквей спросила, зачем он это делает. Бобби ответил коротко: “Я наказываю женщин”.

Отдыхая перед очередным актом, Лонг жаловался своей жертве на несправедливость людей и на то, что все женщины на свете только и делают, что унижают и оскорбляют его. Поскольку маньяк даже не пытался скрыть свое лицо, Лиза поняла, что он собирается ее убить. И придумала жалостливую историю: мол, ее мать тяжело больна и находится при смерти. Единственное, что держит на этом свете несчастную женщину — ее дочь.

Странно, но маньяк поверил. Насытившись телом девушки, он позволил ей одеться, вывез примерно на то же место, где похитил, и отпустил.

Измученная жертва с трудом добралась до дома и рассказала о пережитом ужасе бабушке и ее любовнику. Те не поверили Лизе — зато она нашла внимательных слушателей в ближайшем полицейском участке. Мисс Маквей оказалась бесценным свидетелем: она назвала марку машины, которой пользовался маньяк, могла опознать его и объяснила, откуда на трупах берутся нитки — у Лонга в авто на сиденьях были красные плюшевые чехлы.

Полиция Тампы проверила владельцев сотен “доджей” указанной модели. За это время Флоридский Монстр убил еще двоих женщин.

Его кровавый путь закончился 16 ноября 1984 года: Бобби арестовали на выходе с киносеанса — и Лиза Маквей с уверенностью опознала его как человека, который ее насиловал больше суток.

Конец истории

На судебном заседании, которое проходило 24 сентября 1985 года, Роберту Джозефу Лонгу дали 26 пожизненных сроков без возможности условно-досрочного освобождения. Но это был не окончательный приговор: государство оставило за собой право его пересмотреть и добиваться смертной казни. После нескольких месяцев дополнительных разбирательств присяжные пришли к “общему знаменателю”. Маньяк должен был отсидеть 5-летний срок (надо полагать, его дали за похищение Лизы Маквей и совершенное над ней насилие), четыре заключения протяженностью в 99 лет и 28 пожизненных сроков. Кроме того, Флоридскому Монстру все-таки назначили высшую меру.

Смерть маньяка

В тюрьме родного штата Лонг просидел почти 35 лет, после чего правительство США решило привести в исполнение смертный приговор, вынесенный в далеком 1986 году.

За прошедшее время Лиза Маквей стала Лизой Ноланд и дослужилась до поста заместительницы шерифа

в округе Хиллсборо. Когда было объявлено о дате казни маньяка, она добилась разрешения присутствовать при введении смертельной инъекции. Среди побудительных мотивов о мстительности речь не шла: выжившая жертва Флоридского Монстра хотела стать первым человеком, которого Роберт Лонг увидит, отправляясь на смерть. На протяжении многих лет она гадала, почему той ноябрьской ночью маньяк ее отпустил. И надеялась, что в последние минуты его жизни получит ответ на этот вопрос. Тем более что Лонг не мог ее не узнать — насильник и жертва на опознаниях и очных ставках виделись довольно часто.

Наверное, Лиза Ноланд была разочарована. Бобби Лонг удостоил ее лишь мимолетным взглядом, был абсолютно спокоен и невозмутим. Когда его пристегнули ремнями, маньяку задали обязательный вопрос: не хочет ли он сказать последнее слово. Убийца ответил “нет” и замолчал. На этот раз навсегда. 23 мая 2019 года американскому народу объявили, что “Флоридский Монстр больше в списке живых не числится”.

Послесловие

В одном из последующих интервью Лиза Маквей-Ноланд призналась, что в чем-то даже благодарна насильнику. Он не просто подарил ей жизнь, он заставил 17-летнюю девушку пересмотреть отношение к ней. Юная официантка порвала предсмертную записку, прежде чем отправилась в участок. И больше никогда не думала о том, чтобы покончить с собой.

За год до казни Флоридского Монстра на экраны вышел фильм “Поверь мне: Похищение Лизы Маквей”. Главную роль сыграла канадская актриса Кэти Дуглас, которая получила высокие оценки за участие в картинах “Джинни и Джорджия”, “Мэри убивает людей” и “Горячая точка”. Бобби Джо Лонга играет Росс Сазерленд, тоже канадец, который до этой ленты был малоизвестным и не слишком востребованным актером. Как на экранизацию самого страшного дня своей жизни отреагировала Лиза Маквей, осталось неизвестным.

Автор: Владимир Кайдаш; rusrek.com