Как аферисты «помогают» мужчинам сбежать от мобилизации: «волонтерство», инвалид в аренду и «белый билет»

С введением военного положения в Украине закрылась граница на выезд для мужчин от 18 до 60 лет. Тем не менее, у некоторых военнообязанных желание выехать было так велико, что они пытались покинуть страну контрабандными тропами, в бэби-боксах или даже в женской одежде. А если есть спрос, то всегда будет и предложение.

В сети появились десятки предложений «порешать» вопрос с выездом в Европу по поддельным документам за несимволическое вознаграждение. К каким схемам прибегают мошенники, рабочие ли они и сколько стоят эти «услуги» — разбирались журналисты издания «Апостроф«.

Главные схемы

Несмотря на жесткие правила, закон все же определяет некоторые категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право выехать из страны.

Речь идет о мужчинах, имеющих отсрочку от призыва, признанных воинской медкомиссией негодными к службе, имеющих на содержании от трех детей или самостоятельно воспитывающих ребенка, а также мужчинах, которые ухаживают за лицом с инвалидностью. Также граница открыта для студентов заграничных вузов и водителей, забронированных для международных грузоперевозок для нужд ВСУ или перевозящих гуманитарную помощь.

Если проанализировать объявления в сети, в которых обещают помочь с выездом за границу, когда законных оснований для этого нет, то можно увидеть, что дельцы действуют по трем основным направлениям.

Белый билет. Это снятие с воинского учета под легендой непрохождения медкомиссии.

«Мы вносим информацию в базу, заводим на вас реальное личное дело призывника в военкомате. Все делается под видом того, что вы идете в добровольцы, но по комиссии не проходите. То есть вы свободный человек от прохождения службы как в мирное, так и в военное время. Вам придет временное воинское удостоверение с отметками «взят на учет» и «снят с учета». Также будет написано, что вы исключены из реестра военнообязанных. В комплекте идет речение врачебной комиссии», — рассказали «Апострофу» дельцы.

При этом мошенники обещают написать в решении врачебной комиссии любую болезнь на выбор клиента – от плоскостопия до лихорадки западного Нила.

Для оформления пакета «белый билет» дельцы просят прислать фото паспорта, скриншот фотографии из приложения «Дія» и идентификационный код. Стоит «белый билет» – 1400 долларов США, а сделать его обещают за 1-2 дня.

Волонтерство. Эта услуга обойдется подороже – 2000 долларов. За эти деньги мошенники обещают переправить мужчину через границу как водителя гуманитарной миссии.

«Добавляем вас в базу «Шлях» (осуществляется регистрация разрешений на международные перевозки в условиях военного времени, – «Апостроф») для пересечения границы с целью перевозки гуманитарного груза. Добавляем вас в базу водителей международников. Через границу вас перевозит наш человек или же подсаживается к вам в авто», — отмечают дельцы.

Провести махинации с базами и сделать беглеца «волонтером» мошенники обещают всего за каких-то 3-6 часов. Но таким образом можно пересекать только границу с Польшей.

«Так как гуманитарные рейсы доступны только по направлению Львов-Польша-Львов», — уверяют мошенники.

Учеба. Это самый дорогой вариант из списка незаконных услуг аферистов – 2400 долларов. За эти деньги мошенники обещают оформить задним числом документы об обучении в полицеальной школе Польши. Это такие техникумы для взрослых.

«Мы предоставим приглашение на обучение задним числом (до 24 февраля), студенческий билет, информацию о предоставленной стипендии на обучение, отсрочку от военкомата. Формальное обучение в полицеальной школе Польши, получение отсрочки от военкомата и разрешения на выезд с мокрыми печатями займет около 3-4 дней», — отмечают аферисты.

Экзотика. Кроме этих основных схем, попадаются мошенники, которые предлагают и откровенную экзотику, например… аренда инвалида!

«Выезд с нашим инвалидом как опекун. Инвалид реальной I группы, половина тела парализована. Оформление всех документов с нотариальным заверением берем на себя. На вашем авто или за дополнительную плату мы перевезем», — гласит текст объявления.

Стоит такой переход 5000 долларов. Впрочем, тысячу долларов можно сэкономить если оформить инвалидность на себя за 4000.

Работает ли это?

Полной оплаты наперед за свои услуги дельцы не требуют.

«Только аванс, который необходим для оплаты услуги уполномоченному лицу, которое работает в нужном нам органе, работает с пограничной базой, секретариате учебного заведения Польши», — заверили «Апостроф» мошенники.

Например, если «белый билет» стоит 1500 долларов, то в качестве аванса попросят $800. Свою «честность» аферисты подкрепляют липовыми отзывами в мессенджерах, фейковыми фото справок и даже видеоотзывами.

Кроме того, мошенники активно используют платную рекламу в соцсетях, завлекая потенциальных клиентов.

Стоит ли говорить, что после перечисления аванса (Приватбанк, Монобанк, криптовалюта) обычно дельцы исчезают и блокируют «клиента» во всех группах и переписках. Подобные аферы каждый раз активизируются при росте спроса на незаконные услуги. Например, еще зимой таким образом продавали фальшивые COVID-сертификаты. Но итог один: обычно после перевода денег мошенники пропадают.

К тому же, рекламировать услугу, которая является уголовно наказуемым деянием — как минимум неразумно. Потому что в любом случае — фейк это или реальная услуга — это преступление.

Реальные переходы

Впрочем, засилье виртуальных аферистов не означает, что не существует реальных схем незаконного пересечения границы военнообязанными в военное время.

Как рассказали «Апострофу» в Госпогранслужбе Украины, самый популярный метод – ночной переход границы вне пунктов пропуска.

«С первых же дней введения военного положения мы стали фиксировать попытки мужчин призывного возраста покинуть страну. На данный момент мы можем говорить о трех тысячах таких попыток. Большинство из них (2500) — это попытки пересечь границу, минуя пункты пропуска», — рассказал «Апострофу» пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Практически каждый день пограничники рапортуют о новых «урожаях» пойманных перебежчиков. Такса у знатоков тайных троп примерно одинаковая: от 4 до 6 тысяч долларов с человека. Кто-то переводит «клиентов» на опыте, а кто-то действует технологично, как например, дельцы Тячевского района Закарпатской области, которых на днях поймали правоохранители.

«Организаторы незаконной схемы при помощи тепловизоров отслеживали движение пограничных нарядов», — сообщили в ГПСУ.

При этом, за такую «помощь» можно получить от 3 до 9 лет тюрьмы.

Вторая по популярности схема — это переход границы по бумажной липе.

«Еще 500 попыток незаконного пересечения границы было зафиксировано в пунктах пропуска по поддельным документам. Например, использование свидетельств о том, что мужчина является отцом одиночкой, часто имея на руках свидетельство о смерти жены. Либо документы, выданные в военкоматах о том, что мужчина не является призывником», — добавляет Демченко.

Такие случаи Нацполиция квалифицирует по статье 336 УК Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации». А уклонистам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Также достаточно востребованной является схема «волонтерства». Работает она следующим образом: на реально существующее предприятие (обычно ФЛП с наемными работниками), по фиктивным трудовым договорам оформляются водители-волонтеры. Их данные вносятся в базу «Шлях», и такие «волонтеры» отправляются в Европу. Цена стандартная – 5–6 тысяч долларов. Так, на днях в Черновицкой области правоохранители задержали злоумышленника, который по такой схеме успел переправить за границу 10 человек, заработав 60 тысяч долларов.

Ну и конечно, никто не отменял и более изощренные методы пересечения границы.

«Мужчины прячутся в автомобилях, переодеваются в женскую одежду, используя документы на женское имя. Все это есть», — резюмировал Демченко.

Впрочем, в скором времени необходимость прятаться в бэби-боксах может отпасть. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, власти намерены ослабить ограничения.

«Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, много категорий мужчин, которые в этом нуждаются», — подытожил Арестович.

Автор: Артур Гор; АПОСТРОФ