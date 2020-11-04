В криминальном мире Великобритании ножи всегда предпочитали пистолетам, а в последние годы они распространились как никогда. Из-за этого местные силовики и журналисты предупреждают: 2020 год побил все рекорды по количеству убийств, совершённых таким оружием. Суровые законы, огромные штрафы и ограничения, доходящие до абсурда, не помогли – британская молодёжь продолжает вооружаться и пускать в ход ножи.

Ножевая преступность – knife crime – одна из главных проблем современной Великобритании, пишет TJOURNAL. Она стала основным атрибутом банд наркоторговцев, орудующих в неблагополучных районах страны. Молодёжь вступает в криминальные группировки, не видя другого способа добиться успеха в жизни, и делит зоны влияния при помощи холодного оружия.

Достать ножи: любимое оружие в криминальной Великобритании

По британским законам, ножевое преступление – не только убийство, но и покушение, угроза убийством, грабёж, изнасилование с использованием ножа или любого колюще-режущего предмета. На протяжении веков это оружие в Великобритании ассоциируется с местными криминальными группировками.

Ещё во второй половине 19 века в Манчестере появились «скутлеры» – члены городских криминальных банд, вооружённые ножами. Они регулярно устраивали разборки друг с другом, оставляя после себя много раненых, а иногда – и убитых. Это были юноши, к 20 годам уже оставлявшие криминал. К концу 19 столетия подобные группировки возникли в рабочих кварталах большинства крупных британских городов, но уровень ножевого насилия оставался относительно низким. Почему итальянцы были самыми дикими бойцами на ножах

В 1950-е выкидными ножами активно пользовались тедди-бои (представители модной субкультуры тех лет), а в 1970-х такое оружие стало атрибутом футбольных хулиганов. В начале нулевых главной проблемой британской полиции и СМИ ненадолго стал незаконный оборот и использование огнестрельного оружия, но к середине десятилетия холодное оружие вновь вернулось в моду. Именно тогда в стране заговорили об эпидемии ножевой преступности. Несмотря на популярность ножей среди британского криминалитета, само понятие «ножевая преступность» существует относительно недавно. В 2000 году словосочетание всего один раз упомянули в прессе, в 2003 году – уже 24, а в 2008 это число выросло до 2602. Примерно тогда же нападения бандитов с холодным оружием стали случаться всё чаще.

Экс-заместитель редактора Mirror, автор книги Knife Crime: The Law Of The Blade Джон Макшейн полагает, что эпоха ножевой преступности началась ещё раньше, после громкого убийства директора школы на западе Лондона Филипа Лоуренса. 8 декабря 1995 года его зарезали у школьных ворот, когда он помогал раненому ученику. Мужчину убили члены местной подростковой банды под руководством Леарко Чиндамо. Юноши строили криминальную структуру по типу китайской триады, и их подозревали в изнасиловании, покушении на убийство и других преступлениях. Чиндамо посадили в тюрьму, в мае 2014 года он вышел на свободу.

Это (убийство Лоуренса – прим. TJ) ознаменовало начало эпохи, когда ответом на конфронтацию уже не была словесная или даже грубая физическая реакция. Вместо этого появился быстрый, безжалостный удар клинка дикого юноши, лишённого сострадания или нравственности, думающего только о себе и ничего не думающего о разрушении, причинённом тем, кто стоял на его пути, или их близким. Джон Макшейн журналист, бывший заместитель редактора Mirror

В начале 2010-х в Англии и Уэльсе происходило меньше убийств с ножами, и на какое-то время тема почти выпала из повестки СМИ. В 2014 году опять появилась тенденция к росту, и до сегодняшнего момента количество таких преступлений только растёт год от года. В 2018 году в Англии и Уэльсе зарезали 285 человек – самый высокий показатель с 1946 года.

По статистике лондонского департамента мэрии по полицейскому надзору и борьбе с преступностью, половина всех жертв и виновников ножевых атак в столице – представители этноменьшинств, при том, что белые британцы составляют 56% населения города. Комиссар полиции Лондона Крессида Дик считает, что столичные полицейские часто не задерживают чёрных преступников, боясь обвинений в расизме.

Ножевая преступность не нова. Я вырос в 80-х, и тогда было много преступлений с ножами, между чёрными и белыми. Теперь это преступления между чёрными молодыми мужчинами…Мы носим одну и ту же кожу, но ведём себя так, будто ненавидим эту кожу, нашу индивидуальность. Идрис Эльба чернокожий британский актёр

Эпидемия ножевой преступности достигла таких масштабов, что лондонские иммигрантские семьи, приехавшие в Великобританию из африканских стран вроде Сомали или Кении, отправляют своих детей обратно. По мнению родителей, там молодёжь будет в большей безопасности, чем в Великобритании. В британском обществе нет единого мнения по поводу того, что вызвало эпидемию ножевой преступности и как с ней бороться. По мнению главы МВД Великобритании Саджида Джавида, главная причина нынешнего криминального разгула – снижение полицейского бюджета, заставившее сократить около 20 тысяч сотрудников. В Англии и Уэльсе закономерно снизилось количество арестов, и бандиты почувствовали себя свободнее.

Полицейский патруль в Бирмингеме Фото Reuters

Ещё один фактор, повлиявший на ножевую преступность – наркобизнес. Всё больше британской молодёжи становится наркокурьерами, доставляющими героин и кокаин из крупных городов в провинциальные районы. Крупные ОПГ активно используют подростков, ведь они меньше привлекают внимания полиции, а в случае неудачи им грозит меньший срок, чем взрослым бандитам. ТЮРЕМНЫЙ НОЖ (ФОТО)

Кокаиновый рынок страны оценивается в 15,5 миллиарда долларов, и группировки ведут ожесточённые войны за него. По статистике МВД, около 75% преступников с холодным оружием или их жертв либо продавали и перевозили наркотики, либо сами употребляли их.

Хорошо изучена связь между ножевой преступностью и социальной депривацией. Больше всего насилия наблюдается в районах с высокой безработицей и низкой экономической мобильностью. В таких районах трудно хорошо зарабатывать честным путём, что толкает юношей на криминальный путь. Банды чаще всего орудуют в неблагоприятных районах крупных городов страны, где и отмечен самый сильный рост количества преступлений (в сельской местности ножевая преступность стабильно низкая).

Скульптура «Ножевой ангел», созданная из конфискованных полицией ножей и выставленная в кафедральном соборе Ковентри Фото NSingh Photography

В 2008 году в Великобритании в целях экономии бюджета закрыли много молодёжных служб, занимавшихся организацией досуга подростков. У юношей стало больше свободного времени, но из-за ограниченных возможностей, особенно в бедных районах, криминальная жизнь показалась многим из них притягательной и интересной. Каждый пятый из участников поножовщин в стране – подросток 10-17 лет.

Юноши, не желающие вступать в банды, всё равно вынуждены вооружаться, чтобы самим не стать жертвами. 85% молодых людей, пойманных с ножами, сообщили, что носят с собой оружие якобы для защиты. Многие из них рассказывают, что заявляли в полицию на гангстеров, терроризирующих население, но правоохранительные органы проигнорировали их, и им пришлось самим думать о безопасности. Именно такие люди часто становятся жертвами преступлений, причём их убивают и ранят их же оружием.

«Никаких оправданий»: как Великобритания ужесточила ножевое законодательство

В 1959 году в Великобритании приняли закон, регулирующий оборот холодного оружия, но лишь в последнее десятилетие власти плотно занялись этим вопросом. После массовых беспорядков 2011 года, охвативших всю страну, тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил тотальную войну бандам и уголовной культуре.

Власти пошли по пути запретов. В стране нельзя продавать ножи лицам моложе 18 лет (исключение – складные ножи с длиной лезвия менее трёх дюймов). Холодное оружие нельзя носить с собой без уважительной причины (кроме тех же самых трёхдюймовых складных ножей). Исключения — когда оружие требуется для работы, доставки в музей, используется как реквизит на киносъёмках, постановках спектаклей, исторических реконструкциях.

Никаких оправданий: никогда нет причин носить с собой нож. Любой, кто это сделает, будет пойман, и он почувствуют всю силу закона. Садик Хан мэр Лондона

В стране есть и запрещённые ножи, которые нельзя не только носить с собой, но и покупать, продавать и хранить. Сюда относятся ножи-бабочки, автоматические ножи, замаскированные ножи, мечи, катаны, сюрикены, кастеты и другое холодное оружие.

Соблюдая законы, владельцы магазинов проводят обучение персонала, вводят двухуровневые системы проверки возраста, но и это не всегда помогает. В 2018 году дисконтная розничная сеть B&M выплатила 480 тысяч фунтов стерлингов на штрафы из-за незаконной продажи холодного оружия. В апреле 2019 года сеть магазинов Co-op совсем прекратила продажу кухонных ножей, чтобы помочь снизить градус насилия. Три месяца спустя сеть гипермаркетов Asda изъяла из продажи одиночные кухонные ножи, а её представители заявили, что их крадут намного чаще, чем наборы.

Страна на ножах и провал суровых правил

Практика показала, что такие законы легко обойти. Тестовые закупки в британских гипермаркетах показали, что продавцы с лёгкостью продают подросткам ножи, не интересуясь их возрастом. В 2018-2019 годах специалисты провели 2231 попытку купить холодное оружие без предъявления паспорта, и в 344 случаях (15%) им это удалось.

Сотрудник магазина Tesco незаконно продаёт нож подставному 16-летнему подростку

В мае 2019 года британское правительство запретило онлайн-магазинам продавать ножи, если у них нет уверенности, что покупатель старше 18 лет. Через несколько месяцев журналисты Guardian смогли купить на Facebook Marketplace четыре ножа без проверки возраста, и их без проблем доставили адресатам. Сами члены банд научились обходить строгие законы. Полиция регулярно изымает у них легальные «заменители» ножей – заточки, отвёртки, заточенные ложки.

Ужесточение законов не принесло ожидаемых результатов. В 2020 году количество нападений с применением ножей в Англии и Уэльсе достигло больше 46 тысяч – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Треть из этих преступлений пришлась на Лондон. Самый мощный рост отмечен в богатых графствах, а в некоторых районах большинство жертв атак – подростки.

Рост ножевых преступлений подрывает все претензии Тори (Консервативная партия Великобритании — прим. TJ) на закон и порядок. К сожалению, до тех пор, пока они не справятся с кризисами, которые они создали, сократив расходы на полицию, школы, психическое здоровье и борьбу с наркотиками, не может быть никакой уверенности в каком-либо серьёзном улучшении. Диана Эбботт член парламента Великобритании

По мнению журналиста CNN Захида Махмуда, одна из главных причин, почему британские юноши вступают в банды и орудуют ножами – проблемы с образованием. Совместное исследование британских Минобра и Минюста показало, что 83% подростков 10-18 лет, совершивших нападения с холодным оружием, хотя бы один год из пяти не посещали школу, а каждого пятого из них исключили навсегда. Школы, особенно в провинции, часто не имеют ресурсов и финансов для воспитания трудных подростков, и им бывает проще избавиться от них. Решение проблемы могло бы предотвратить подростков от вступления в банду.

В январе 2020 года британский министр юстиции Крис Филп сообщил, что в полицию дополнительно наберут ещё 20 тысяч сотрудников взамен ранее сокращённых, расширят её полномочия по розыскам и задержаниям и ужесточат наказание для самых жестоких преступников.

Это должно служить суровым предупреждением для тех, кто носит ножи – вы, скорее всего, будете заключены в тюрьму, и на более длительный срок, чем в любой момент за последнее десятилетие. Крис Филп министр юстиции Великобритании

Глава МВД Саджид Джавид предлагал идентифицировать каждого юношу старше 12 лет, задержанного с холодным оружием, как «потенциально опасного» и вводить для них ограничения – запретить покидать город, вести соцсети, заставить соблюдать индивидуальный комендантский час. Журналисты раскритиковали предложение, так как оно якобы вызовет конфликт подростка и властей и склонит первого к нарушению закона.

На месте поножовщины возле универмага Harrods, в которой один человек погиб и ещё один получил ранения. Лондон, 6 декабря 2019 года Фото Maruis Zarnescu

Британские власти ищут новые способы борьбы против ножевой преступности. В 2019 году сотрудники Кембриджского университета вместе с главным инспектором полиции лондонского метрополитена Джоном Месси установили, что в тех районах столицы страны, где случались поножовщины с лёгкими последствиями, в последующие годы наблюдается рост убийств. Эта закономерность позволит эффективнее использовать полицию и предотвращать новые преступления.

В Англии часто говорят о том, чтобы перенять опыт соседней Шотландии. В середине 2000-х в столице страны, Глазго, случалось по 40 убийств в год, и город называли «европейской столицей убийств». Жертвами часто становились подростки, а орудием преступления – ножи. Вместо запретов и ограничений местное правительство создавало рабочие места, проводило профилактику с трудными подростками, создавало подразделения по борьбе с насилием, которые вкладывали деньги в бизнес. В 2017 году в Великобритании зарезали 35 детей и подростков, но ни одно из этих убийств не произошло в Шотландии.

Участники кампании по борьбе против ножевой преступности на демонстрации в Лондоне Фото PA

Специалист криминологии из Лондонского университета Метрополитен Джеймс Александер полагает, что по мере того, как проявятся экономические последствия коронавируса, подростки продолжат резать друг друга, а в 2021 году следует ожидать нового всплеска ножевой преступности.