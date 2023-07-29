Гаремы русских убийц. «Пригожин считает, что девственницы заряжают его энергией»

Оставив Петербург, Пригожин лишился не только своих роскошных дворцов, бизнес-центров и медиаимперии. Как выяснили журналисты издания The Insider, частью образа жизни «путинского повара» были девушки на грани совершеннолетия, которых держали для него в специальном отеле, причем особое предпочтение Пригожин отдавал девственницам (согласно его теории, это помогало ему замедлить старение).

Изданию The Insider удалось поговорить с одной из девушек, продавшей Пригожину девственность и очень об этом пожалевшей.

«Он считал, что, обмениваясь жидкостями, продлевает себе молодость»

В среде секс-работниц пристрастие Пригожина к девушкам, едва достигшим совершеннолетия, не было ни для кого секретом, об этом The Insider рассказал источник в профсоюзе секс-сработников:

«Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18-ти. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, как бы получает от них заряд бодрости. У него вообще много своих странностей, например, под крайней плотью у него вшиты „спутники“. Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Считается, что это должно сделать из мужчины полового гиганта и что женщины от этого тащатся. На самом деле женщинам это болезненно и неприятно».

Для девушек Пригожин снимал номера в отеле Solo Sokos Hotel — некоторые жили там долго, а некоторых (в том числе девственниц) привозили и увозили. Одна из таких девушек, продавших Пригожину свою девственность, рассказала The Insider, как был устроен этот конвейер.

«Он называл девственниц «шампуньки» — открываешь и выкидываешь»

«Это было осенью 2019 года, мне было 18 лет, я жила в Санкт-Петербурге, была в глубокой депрессии и должна была лечь в больницу. В то время я познакомилась с девочкой моего возраста — ее выгнали из дома, ей очень нужны были деньги. Она спросила, не хочу ли я продать свою девственность за 40 тысяч рублей, а она бы тогда получила комиссию. Я такая: а давайте, — хотя мне-то самой не настолько деньги нужны были.

Я не подозревала, с кем предстоит это сделать. Сначала я встретилась с его сутенершей в кафе на Невском проспекте, миленько с ней поговорили. Это была девушка лет 30, с длинными темными волосами. Она сказала, что нужно пойти в клинику и проверить девственность. Меня отправили в клинику „Согаз“ — тут же с другой стороны Невского проспекта. На ресепшене нужно было сказать пароль „женский спорт“.

Через несколько дней после проверки меня отправили в отель — Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Васильевском острове. Мне кажется, там всегда были какие-то комнаты забронированы для него и девочек и всегда были какие-то люди, которые их курировали. Там были девочки, не девственницы, которым он платил за секс по 5 тысяч рублей. Они-то мне и рассказали, что это Пригожин. Они тогда ждали его уже несколько дней.

Я довольно хорошо знала на тот момент, кто такой Пригожин, — читала независимые СМИ и расследования про „повара Путина“. В полном шоке я отправилась в комнату отеля и ждала его. Он начал стучаться не в ту дверь, подумал, что я ему не открываю, и рассердился. А потом понял, что это он ошибся. И я просто сидела с опешившим видом. Потом он сказал, что была девочка, которая ему так и не открыла.

Фото из того самого номера, сделанное в ожидании Пригожина

Все было очень быстро, у него очень маленький член, в котором еще какие-то шарики под кожей. Когда он уходил, сказал мне: „будь добрее“. Потому что у меня было такое офигевшее выражение лица. Даже для моего безумного характера продавать девственность Пригожину — это перебор. Мне и деньги-то не настолько нужны были. В общем, я чувствовала себя страшно подавленной. Помню, в тот день еще думала о том, что надо не опоздать на прием к врачу в психушку. Судя по всему, он очень часто был в этом отеле и там всегда должны были быть для него готовы девочки. Он искал девственниц и называл их „шампуньки“. Как мне потом рассказали, у него есть бзик на этом — лишать девственности. А „шампуньки“ — по аналогии с шампунями в отеле: открываешь и выкидываешь. Деньги он просто оставил стопкой на стуле, 100 тысяч: 40 я должна была взять себе, 60 тысяч отдать сутенерше».

Автор: Анастасия Михайлова при участии Милана Черного

Источник: The Insider