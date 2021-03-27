Как россияне хотели шантажировать Tesla Илона Маска

Конец прошлой недели для «русского» криминала в федеральных судах Соединенных Штатов выдался на редкость плодовитым. 18 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, признал себя виновным в «сговоре с целью намеренно причинить вред защищенному компьютеру» 27-летний уроженец и житель Санкт-Петербурга россиянин Егор Игоревич Крючков.

Уроженец и житель Санкт-Петербурга подтвердил, что 28 июня 2020 года прилетел по туристической визе в США, чтобы уговорить русскоязычного сотрудника «большой компании» запустить на своем рабочем компьютере «зловреда» (malware), то есть вредоносную программу. С помощью «зловреда» предполагалось войти в базу данных компании и шантажировать ее руководство угрозами разглашения этих данных. Вне суда выяснилось, что этой компанией была Tesla, принадлежащая мультимиллиардеру Илону Маску.

Из Нью-Йорка Крючков улетел в Сан-Франциско, арендовал в аэропорту Toyota Corolla и уехал в Неваду, остановился в городке Спаркс рядом с Рино, где жил его предполагаемый сообщник. Встретившись с ним, Егор предложил ему получить с Tesla 4 млн долларов криптовалютой Bitcoin и оставить себе один миллион. Взвесив все плюсы и минусы этого предложения, сообщник предпочел обратиться в ФБР, и 22 августа 2020 года Крючкова арестовали в Лос-Анджелесе, а через неделю Маск подтвердил, что одно из его предприятий чуть не стало жертвой киберпреступников, и поблагодарил ФБР за проделанную работу.

После ареста Крючков был взят под стражу без права освобождения под залог и с тех пор содержится в тюрьме невадского графства Уошу в Рино, хотя числится в базе данных федерального бюро тюрем под № 79692-112. Предъявленное обвинение грозило ему лишением свободы сроком до 5 лет и штрафом до 250 тыс. долларов, но по условиям признания вины Егор Игоревич рассчитывает не больше чем на 10 месяцев тюрьмы. Судья назначил приговор на 10 мая, и если обещание прокуратуры будет выполнено, Крючкова, который отсидит к тому времени почти 9 месяцев, могут освободить чуть ли не в зале суда.

Крючков признал себя виновным 18 марта, а на следующий день в том же федеральном суде Невады, но не в Лас-Вегасе, а в Рино, 77-летний судья Джеймс Мэн приговорил к 10 годам лишения свободы 33-летнего россиянина Сергея Медведева. Арестованный по ордеру суда Невады 2 февраля 2018 года в Таиланде, через год он был экстрадирован в США, и в июне 2020 признал себя в виновным в рэкете, а точнее, создании теневой интернет-площадки Infraud Organization, с помощью которой киберпреступники торговали незаконными товарами и услугами. Медведев (на фото, по интернет-кличкам «Stells”, “segmed» и “serjbear”) несколько лет был администратором Infraud и, как гласит его признание, принимал «решения о членстве, наказывая тех, кто нарушал правила предприятия».

Создателем «предприятия» Infraud считают украинца Святослава Бондаренко, которого пока не поймали. В тот же день 19 марта 2021 года в том же суде и по тому же делу тот же Джеймс Мэн приговорил к 5 годам лишения свободы гражданина Республики Северная Македония 31-летнего Марко Леопарда по интернет-прозвищу “Leopardmk”. Дата и место ареста Леопарда, как и место его содержания под стражей, не уточняются, но в ноябре 2019 года он признал себя виновным в том, что вступил в Infraud Organization в июне 2011 года. Там Марко не был зарегистрированным посетителем, а на правах гостя предлагал нелегальные товары и услуги, «игнорируя предупреждения о риске».

Но «русские» киберпреступления в США уже порядком надоели, практически не отличаясь друг от друга, поэтому свежо и увлекательно прозвучало сообщение из федерального суда Восточного округа штата Северная Каролина в городке Нью-Берн, где 18 марта признали себя винновыми уроженец Беларуси и гражданин России и Израиля Леонид Тейф и его 43-летняя бывшая супруга — россиянка Татьяна Тейф, отчество которой не указано. В 2017 году супруги развелись по инициативе Татьяны Анатольевны, заявившей, что муж бил ее и один раз поджег на ней одежду. 59-летний Леонид Исаакович подтвердил вину в даче взятки, аферу с визой и ложь в налоговых документах, а Татьяна Анатольевна — только ложь иммиграционной службе.

Арестованные 6 декабря 2018 года, супруги обвинялись в куда большем количестве преступлений — у Леонида Тейфа, кроме уже упомянутого, были «заказ убийства, незаконное владение оружием со спиленным заводским номером и укрывательство нелегалов», а у Татьяны «умышленное отрицание финансовых интересов за рубежом и отказа заполнить необходимые документы о банковских счетах там». Признание вины сузило этот зловещий круг, и 19 марта федеральный судья Луис Фланаган выслушал признания супругов и, хотя дату приговора пока не назначил, известно, что Леониду грозит до 60 месяцев тюрьмы, а Татьяне наказание, с лишением свободы не связанное. Тейфы согласились выплатить в общей сложности 5, 900, 241 доллар, а Леонид Тейф также сдать оружие, которое он передал тайному осведомителю для заказного убийства, и не сопротивляться депортации в Россию после отбытия наказания.

Основное обвинение среди предъявленных Леониду Тейфу сводилось к тому, что он с 2010 по 2012 год он, находясь в России, работал заместителем генерального директора фирмы «Военторг», которая обеспечивает поставки продуктов и организует оказание услуг министерству обороны. Как установила федеральная прокуратура Восточного округа Северной Каролины, за эти два года Тейф получал откаты у подрядчиков, выполнявших заказы Минобороны, перед заключением контракта обязывая подрядчиков отдавать ему и его подельникам часть денег.

За эти два года Леонид Исаакович Тейф с сообщниками незаконно получил 150 млн долларов наличными, часть которых с помощью супруги и проживающего в Иллинойсе россиянина Алексея Тимофеева, тоже бывшего замглавы «Военторга», переводил через офшоры на счета в банках США. В деле уточнялось, что Тимофеев помогaл Тейфу в пepeвoдe и лeгaлизaции денег чepeз кoмпaнию Transportation Incorporated в Иллинoйce. Как было установлено, с декабря 2010 года Леонид и Татьяна Тейф открыли в четырех банках США минимум 70 личных счетов и счетов подконтрольных им компаний, и за два года на эти счета поступило 294 перевода в общей сложности на 40 млн долларов.

В июле 2018 года Леонид Тейф получил иммиграционную визу в США, заявив, что въезжает, чтобы занять место руководителя в международной компании с годовым окладом в 110 тыс. долларов, что не соответствовало действительности. Перед этим, в 2012 году, он купил за 5 млн долларов особняк в Рали площадью в 1570 квадратных метров, с полем для гольфа и гаражом на четыре Mercedes-Benz, а интерьер дома украсил коллекцией картин стоимостью 2, 6 млн долларов.

Алексея Тимофеева и его жену Олесю арестовали вместе с супругами Тейф 6 декабря 2018 года в Рали, и вместе с ними был арестован 40-летний россиянин и натурализованный гражданин США Алексей Поляков. Всех пятерых обвинили в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве, Леонида Тейфа также в подкупе государственного чиновника, попытке заказного убийства и хранении пистолета со спиленным серийным номером, а Полякова — в попытке получить гражданство Соединенных Штатов «на ложных основаниях», а точнее, скрыв российские судимости за уголовные преступления

«Подозрения в отношении Тейфа и его жены меня ничуть не удивили, — написал в декабре 2018 года спецкор российской «Независимой газеты» Ирек Муртазин. — Странно лишь, что вывод 150 млн [долларов] из России заинтересовал правоохранительные органы США, а не России… Шесть лет назад в расследовании «Разгром Военторга» мы писали о том, как готовилась ликвидация ОАО «Военторг», учрежденного Министерством обороны, вылившаяся в распродажу 1500 магазинов и объектов обеспечения продовольственного снабжения и банно-прачечного обслуживания.

В ходе расследования мы обратили внимание на Леонида Тейфа, который занял должность замдиректора «Военторга», перебравшись из Санкт-Петербурга в Москву. Самым серьезным активом Тейфа, как считалось, были доверительные отношения с Евгением Пригожиным, собственником компании Concord-Catering. Именно Тейф обеспечил компании Пригожина первые аутсорсинговые договоры на обеспечение питанием армейских частей. А вскоре контролируемые им фирмы стали крупнейшим контрагентом военного ведомства России, причем суммы этих контрактов исчислялись миллиардами рублей. В ноябре 2012 года Министерство обороны России возглавил Сергей Шойгу, а уже весной 2013-го Тейф покинул «Военторг» и надолго исчез из поля зрения. А вот сейчас всплыл. В США».

Все это интересно, но скучно. То ли дело обвинение Тейфа «в попытке организации заказного убийства и незаконном владении оружием» — отдельная глава, по которой можно написать, а еще лучше снять первосортный боевик. До многомиллионного «следа Военторга» ФБР заинтересовалось Тейфом как банальным ревнивцем, который зaпoдoзpил в романе со своей женой Татьяной cынa Олеси Тимофеевой, которая работала в особняке Тимофеевых экономкой. Ее сын проходил в деле свидетелем «А. Г. », и, решив расправиться с любовником жены, Леонид Исаакович стал искать исполнителя, и, как обычно в таких случаях, ему подставили тайного осведомителя ФБР, который тайно записывал разговоры с Тейфом, а также момент получения от него аванса.

В деле есть данные, что сначала Леонид Тейф собирался чужими, разумеется, руками, похитить «А. Г. » и увезти в его лес, где заставить под видеозапись признаться в связи с Татьяной, а затем убить, но в начале 2018 года Леонид Исаакович сменил гнев на милость и решил не убивать сына Тимофеевых, а организовать его депортацию в Россию. В феврале он через своего американского друга и делового партнера Джона Патрика Коттера ввел осведомителя в курс дела и изложил свой план, по которому в машину сына экономки следовало подкинуть наркотики на 15 тыс. долларов, а затем арестовать его и в итоге депортировать в Россию. Все это вкратце изложил федеральный прокурор Роберт Хигдон в письме от 6 апреля 2019 года.

В апреле 2018 года Тейф заплатил Коттеру за встречу с агентами министерства внутренней безопасности (МВБ), чтобы тоже за плату поручить им расследование и обвинить сына Тимофеевых либо в фиктивном браке, либо в незаконном владении оружием, за что равно грозила депортация. В мае Тейф и Коттер встретились со следователем МВБ в ресторане Рали, где Коттер был переводчиком и сказал, что в качестве аванса Тейф согласен дать машину, лодку или наличные деньги, а в целом заплатить 25 тыс. долларов за «расследование, которое приведет к аресту и депортации».

Коттер помог Тейфу заплатить следователю первые 10 тыс. долларов, а оставшиеся 15 тыс. были обещаны после депортации. В июле и августе 2018 года они снова встречались с ним, и эти встречи были тайно записаны не то Коттером, не то следователем МВБ. Помимо этого ревнивец Леонид Исаакович нанял частного детектива Стивена Майерса, которому поручил следить за сыном экономки и прикрепить навигаторы-пеленгаторы GPS к его машине, а также машинам своей жены и старшей дочери. За выполнение этого поручения Майерса арестовали и обвинили в «киберсталкерстве», а заодно в хранении контролируемых веществ. После ареста Тейфов в их доме, помимо легального оружия, нашли незарегистрированный пистолет со сбитым заводским номером.

Автор: Александр Грант; rusrek.com