Главные элементы российского рынка «магов» и «экстрасенсов»: вымогательство, мошенничество, подстрекательство к самоубийству

Истории в духе «обокрала гадалка» или «развели мошенники-экстрасенсы» навевают воспоминания о девяностых. Но теперь доверчивый народ идет не к простым гадалкам, а к модным астрологам, тарологам, нумерологам и парапсихологам.

Раскрутиться на этом рынке не проблема — российские каналы и интернет только рады предоставить площадку для пиара, главное — красиво подать свой «дар». А дальше люди сами понесут тебе все, что у них есть, ведь всем иногда так хочется поверить в волшебство, пишет «Новая газета» в своем расследовании. (У этих проходимцов есть много клиентов и из Украины — прим. УК)

Магия в прямом эфире

Программа на «8-м Канале», где до сих пор продолжают выступать люди, называющие себя гадалками, магами, целителями, экстрасенсами и так далее, называется «Восьмое чувство». В эфире передача выходит более пяти лет. Судя по информации сервиса «Яндекс.Телепрограмма», ее транслируют по 3–6 раз в день: в будни почти каждые два часа, в выходные — реже.

В течение часа на телеэкране происходит «магический» процесс. Как правило, экстрасенс сидит за столом, окруженный различными атрибутами — свечами, хрустальными шарами, амулетами и тому подобными предметами. Все время, пока идет передача, на экране указаны телефоны горячих линий. Регулярно в студию поступают звонки от людей с различными проблемами, которые экстрасенс якобы тут же помогает решить.

У зрителя может сложиться впечатление, что все это происходит в прямом эфире, что экстрасенс сразу же видит все проблемы звонившего. На самом деле выпуски записаны заранее и могут повторяться несколько раз в неделю.

По данным «СПАРК», ООО «8-й Канал» было зарегистрировано в Москве в 2014 году. Учредителями являются Дмитрий Акопян и Александр Пальников. Генеральный директор — Владислав Бунтыло.

На официальном сайте «8-го Канала» указано, что его аудитория составляет 45 миллионов телезрителей. Канал присутствует на спутниковых платформах «Триколор», «НТВ-Плюс», «Континент», а также в кабельных сетях 83 регионов страны.

Запрос «Новой газеты» представители «8 канала» оставили без внимания.

«Запугивали тем, что отец умрет»

В начале марта 2016 года 55-летняя медсестра из Витебска — Людмила Германова — обратилась к экстрасенсам с «8-го Канала» в надежде облегчить страдания своему тяжелобольному отцу. Женщина позвонила некой Надежде Степановой, которую увидела в телепередаче «Восьмое чувство». Сибирская целительница, как она себя называла, получила от Германовой $120 тысяч, отцу не помогла, но чуть не довела Людмилу до самоубийства.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

«Отца я похоронила. Сейчас на мне долг $82 тысячи, я на пенсии, остается только квартиру продавать, — плача, рассказывает Людмила Германова «Новой газете». — Тогда, пять лет назад, папочка с кровати уже не вставал, боли были адские, вот я и набрала тот номер, что был на экране». По словам женщины, после того как с ней связались сотрудники call-центра, принимающие звонки для экстрасенсов, она уже не могла отдавать отчет своим действиям. «Сначала меня очень подробно расспросили о моей беде, — вспоминает Германова. — Потом перезвонила сама Надежда Степанова и говорит: «Вижу, отец у вас болеет». Пообещала, что напишет состав трав, который ему нужно давать, а также проведет обряды, и папа как молодой будет». Затем из call-центра стали звонить каждый день по несколько раз и просить перечислить деньги то на обряды, то на амулеты. Сначала Людмила отправила экстрасенсам все свои сбережения, потом стала брать деньги в долг у знакомых и влезла в кредиты. «И так целый год. В общей сложности я перевела им $120 тысяч. А папа продолжал мучиться от болей. Но меня запугивали тем, что, если деньги не пришлю, он умрет, — объясняет Германова.

— А потом позвонил мужчина, представился помощником, и говорит: «Ну, в твоей ситуации только повеситься. Только так ты отца спасешь». И я пошла зимой в теплицу… и начала молитву читать. Только это меня спасло и остановило. Видимо, они деньги получили, и хотели так избавиться от свидетеля». Как отмечает Германова, звонившие долго разговаривают, очень часто перезванивают, не дают времени ничего обдумать, психологически давят на чувство вины. «Я тогда была, как под наркотиками, — вспоминает женщина и плачет. — Только с одной мыслью жила: если я эту работу не доделаю, то папа умрет и это будет моя вина». Германову, по ее словам, спасло то, что наступили новогодние праздники и звонки на какое-то время прекратились. «И я отошла от этого воздействия, как очнулась. Когда поняла, что наделала, обратилась в прокуратуру. Но там только посмеялись…» Отец Людмилы прожил еще пять лет, но по кредитам женщина расплачивается до сих пор. «У меня ничего не осталось»

Жертвой экстрасенсов, участвовавших в передачах того же «8-го Канала», стала Василина Донских из Калининграда. Позвонив однажды по номеру, указанному на экране, женщина вскоре лишилась всего. «Мы поругались с мужем. Я тогда была в положении и слишком эмоционально на все реагировала, — вспоминает Василина Донских. — И вот пришла я с работы и включила эту передачу. А там женщина, позвонившая в эфир, рассказывает гадалке, что в сердцах сказала мужу: «Да чтоб ты сдох!». И тот вскоре серьезно заболел. Я испугалась, что ведь и сама своему мужу подобное сказала. И давай звонить». С Василиной связалась гадалка Татьяна Цехановская, которая сразу же определила, что у Донских «плохая аура», отсюда и проблемы с мужем. Чтобы «почистить ауру», женщина перевела экстрасенсам 800 тысяч рублей. Но муж вскоре ушел. Василина потеряла ребенка, да еще осталась без работы. В результате ей пришлось оформить банкротство и переехать к сестре, так как жить было негде. Возбуждать уголовное дело в полиции отказались. «У меня ничего не осталось. Я разбита как человек», — говорит Донских.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

«Если мозг хочет поверить, ты поверишь»

Последний опрос ВЦИОМ по поводу веры россиян «в необъяснимое», проведенный в 2019 году, показал, что в возможность предсказания будущего верит 31% опрошенных, 15% доверяют гороскопам, в «лечение болезней биополем» верят 16%, а в лечение гипнозом — 22%. Согласно опросу ВЦИОМ за 2016 год, в способность отдельных людей колдовать верили 36% процентов россиян, а 27% заявляли, что сталкивались с проявлениями колдовства лично. При этом 41% опрошенных отрицали существование магии, а еще 15% назвали чародеев «аферистами». Среди самых «верующих» в волшебство были женщины (42% из них) и граждане в возрасте от 45 до 59 лет. При этом еще в 2008 году в колдовство и магию верили только 7% опрошенных. Клинический психолог Mental Health Center Евгения Смоленская подчеркивает, что часто люди обращаются к экстрасенсам в крайне нестабильном состоянии, когда не получается решить проблему иным способом. Часто в таких случаях обратившегося может обмануть собственная психика. «Ситуация неопределенности (особенно если она связана с потерей близкого человека или социального статуса) — невыносимое переживание для человека, — объясняет Смоленская. — Он начинает искать возможность хоть как-то снять это напряжение и часто сваливается на последний уровень, который называется мистическим мышлением. Оно есть у всех нас. Находясь на этом уровне, человек становится очень доверчивым и является легкой добычей для мошенников». Кроме того, чем в более нестабильном психологическом состоянии находится человек, тем сильнее у него селективное восприятие — склонность видеть только то, что он хочет видеть, и игнорировать все остальное. Он готов и додумывать, и интерпретировать так, как ему хочется. «Есть такой термин «апофения» — склонность психики видеть взаимосвязи в случайных и бессмысленных данных, — уточняет Смоленская. — Проходит время после посещения экстрасенса, и какие-то обстоятельства в жизни пострадавшего меняются сами по себе, но он связывает это с походом к гадалке. Или люди, послушав экстрасенса, сами начинают предпринимать какие-то действия, но эффект связывают с чем-то мистическим».

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Так, например, произошло с Анной Федоровой, которая на протяжении полутора лет регулярно ходила к гадалке — каждый раз, когда сталкивалась с трудностями в личной жизни. «Мне было 22 года, я тогда рассталась с парнем и была в очень подавленном состоянии, — вспоминает Анна. — Она [гадалка] принимала у себя в частном доме и гадала на кофе. У нее была особенность: она говорила о будущем не в числах, а в точках. Одна точка — это либо через один час, день, месяц или год. На мой вопрос, когда же я встречу свою любовь, она сказала, что «через точку у тебя начнутся отношения с парнем со взъерошенными волосами». Ну всё, я увидела цель. И через месяц на работе я обратила внимание на парня со взъерошенными волосами. Я и до этого его видела, но именно после слов гадалки решила, что он — моя судьба». По словам девушки, отношения развивались неровно. Молодой человек несколько раз уходил, говорил, что не любит. Но Анна возвращала. И «возвращать» его каждый раз ходила к гадалке — жгла свечи, проводила обряды, окуривала квартиру. «Это я сейчас знаю, что, если мозг хочет поверить, то ты поверишь, — делает вывод Анна. — Но тогда мне казалось, что гадалка видит всю мою жизнь. С парнем тем мы, конечно же, расстались. А номер гадалки я потеряла при переезде.» К счастью для Анны, гадалка не брала с нее больших денег. А вот москвичке Ирине Варнавской, которая также пыталась вернуть возлюбленного, повезло гораздо меньше. Женщина заплатила гадалке 17 тысяч рублей и уже готова была взять кредит еще на 60 тысяч, но вовремя распознала обман. «За неделю до свадьбы от меня ушел любимый человек, оставив одну на пятом месяце беременности, — рассказывает Варнавская. — Ушел внезапно, ничего не объясняя, оборвав все контакты. Естественно, я была в панике — бросил практически в свадебном платье, да еще и беременную. Подруги посоветовали обратиться к гадалке. Я в это особо не верила, но чем, как говорится, черт не шутит.» Ирина нашла гадалку в интернете, та представилась Галиной Васильевной и обещала за 17 тысяч рублей вернуть любимого. Все процедуры она проводила по WhatsApp: например, прямо перед камерой лила воск на воду, заговаривала фигурки.

Потом Галина Васильевна «увидела», что кто-то сделал на Ирину и ее возлюбленного «рассорку», и если их просто помирить, то кто-то умрет — либо мужчина, либо их с Ириной ребенок. Нужно заплатить еще 60 тысяч, и тогда все будут живы и счастливы вместе. Ирина согласилась взять эту сумму в кредит, но пообещала отдавать деньги частями. «Значит смотрите. Я все сняла всю черноту обереги поставила пока делаю так просто чтобы он не отдалился еще дальше приворот сделаем после того как вы хотя бы отдадите половину [денег], — писала тем временем гадалка. — Пока что купить одно яблоко красное сделайте две ваши фотографии одного его одно свое я скажу что вам сделать с ними мы его начнем потихоньку приближать.» (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Однако потом гадалка передумала и заявила, что не будет ничего делать, пока Ирина сразу не отдаст ей всю сумму. Тогда Ирина поняла, что перед ней мошенница и начала требовать свои 17 тысяч обратно, пригрозив обратиться в прокуратуру. Денег гадалка не вернула, пообещав, что Варнавская «пожалеет» о своих словах.

Обман путем обещания заведомо невыполнимых услуг

Как отмечает адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Александра Харина, несмотря на то, что экстрасенсы, оказывают услуги, казалось бы, в области сверхъестественного, их можно привлечь к абсолютно реальной уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. «Первое, что нужно сделать обманутым гражданам, — это обратиться в полицию с заявлением о совершенном в отношении них преступлении, — отмечает Харина. — Так как мошенники обычно работают под псевдонимами и принимают меры для конспирации, очень важно сообщить сотруднику органов максимальное количество известной вам информации. Например, особые приметы «экстрасенса», номер его телефона, адреса ваших встреч и т.д. Если вам оказывались «дистанционные сеансы», в поиске виновного помогут скриншоты переписки и реквизиты счетов, по которым вы переводили деньги. По словам Хариной, на практике такие дела расследуются вполне успешно и приговоров в отношении «гадалок и магов» достаточно (большинство — по ст. 159 УК РФ). Как посчитала специально для «Новой» Харина, за последние три года (2018–2020) в отношении потомственных магов, экстрасенсов и колдунов в разных регионах России вынесено как минимум 20 обвинительных приговоров по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Большинство из них были приговорены к большим штрафам и реальным срокам лишения свободы. «Количество же обращений обманутых граждан в полицию фактически в разы больше. Ряд уголовных дел просто не доходит до суда, в связи с примирением сторон в ходе следствия. Это значит, что потерпевшие не настаивают на осуждении мошенников, так как последние загладили вред и добровольно возместили ущерб», — говорит адвокат.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

«Очень часто правоохранители не только задерживают самого мошенника, но и раскрывают целые преступные сети, курирующие «магический бизнес». При вынесении обвинительного приговора виновные будут обязаны вернуть все похищенные деньги, а также возместить потерпевшим моральный вред», — добавляет Александра Харина. Адвокат также уточняет, что для оказания экстрасенсорных услуг, по закону, лицензию или какое-либо особое разрешение действительно получать не требуется. «На настоящий момент ни контроль качества, ни даже простой учет магов и колдунов со стороны государства не ведутся», — резюмирует Харина.

Гадания по WhatsApp

Я решила провести журналистский эксперимент и тоже узнать свое будущее. К слову, найти гадалку в Москве, которая ведет личные приемы, довольно сложно. Пандемия, карантин и развитие технологий сыграли чародеям на руку: теперь, чтобы «узнать» будущее, «приворожить» любимого или «вылечить» близкого совершенно не нужно никуда ехать, достаточно выслать фотографию по WhatsApp и деньги через мобильное приложение банка. Цены у гадалок «без статуса», то есть не участвовавших ранее в известных телепроектах, варьируются от тысячи до пяти тысяч рублей. Практически у каждой из них есть профиль в инстаграм, там, переходя по ссылке в описании профиля, вы попадаете в чат, где нужно сообщить полное имя, возраст и прислать свою фотографию. Итак, я заплатила 3600 рублей за онлайн-прием у гадалки, которая назвала себя Стеллой. Деньги она попросила перевести на карту Рузанны Гомоновой. Получив их и информацию (ФИО и дату рождения), гадалка сказала позвонить через час. Затем перед камерой WhatsApp и на фоне цветочных обоев Стелла заявила: «Ну, что будем диагностировать: я уже вижу полжизни вашей и все, что с вами связано». И начала раскручивать маятник над астрологической картой. Маятник показал, что у меня проблемы с четвертой чакрой, что означает сложности в личной жизни — доступ мужской энергии в жизнь «перекрыт». «У тебя перекрытое состояние души. То есть в душе был какой-то стресс, который не дает быть любимой. Тебе тогда было либо 17 лет, либо 7 лет, — в буквальном смысле гадает Стелла. — Может, тебе не хватало отца? Ты без отца росла, да?» (Я росла с отцом.) Затем Стелла разложила «цыганские магические карты» и выдала новое предположение: «Ты можешь с творчеством быть связанной. Либо прически, либо макияж, либо волосы, либо голос. Что за творчество: танцуешь, поешь, играешь?»

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Не угадав и со сферой деятельности, гадалка решила «посмотреть» прошлые отношения с мужчинами: «У тебя был мужчина, который даже мог быть и мужем, да? Но что-то произошло. Но чувства к нему остались, да? Три или шесть лет у вас были отношения». Но и тут Стелла не попала ни с одним из предположений. Конечный диагноз для меня от гадалки Стеллы был такой: «глубокая депрессия» и проблемы с доступом мужской энергии, которые можно исправить только длительной работой. По словам Стеллы, необходимо разработать целую программу из 10 приемов, купить определенные травы и «кармически все проработать». Итоговую сумму программы «кармического исцеления» Стелла не назвала, отметив, что ей нужно просчитать все детали, так как работа предстоит «очень сложная». Как объясняет психотерапевт Дмитрий Ольшанский, все экстрасенсы в начале разговора, чтобы расположить человека к себе и создать иллюзию «ясновидения», используют приемы маркетологов. «Как правило, они говорят человеку то, что он хочет услышать, — говорит Ольшанский. — Все люди хотят любви, стабильности, самореализации. Поэтому человека нужно похвалить, поддержать, а потом сказать: «Все получится, но вот есть у тебя одна проблема…». То есть, задача экстрасенса — создать фейковую проблему, а потом еще за несколько тысяч ее решить. У человека возникает чувство, что кто-то о нем заботится, оберегает. Многие люди именно это и ищут — ощущение большой семьи, чего-то надежного и стабильного». Кроме того, экстрасенсов, астрологов, гадалок и других «магов» объединяет то, что все они используют максимально абстрактные формулировки. Самое яркое тому подтверждение — астрологические прогнозы. «Например, в вашем прогнозе написано: «Сегодня ведите важные переговоры / Сегодня не ведите важные переговоры». А как отличить важные от неважных? — отмечает Ольшанский. — Если человек прочитает прогноз без привязки к своему знаку, он все равно найдет в нем то, что, как ему будет казаться, «именно про него». То же самое относится и к ситуации, когда экстрасенс «видит», что у человека проблемы с отцом или с матерью. «Есть такой психологический анекдот: «Если у вас есть отец, у вас наверняка с ним проблемы», — рассказывает Ольшанский. — Так что сказать: «У вас проблемы с мамой или папой» — это стопроцентное попадание, потому что у всех, у кого есть родители, с ними проблемы».

«Расценок нет», но «минимум 30 тысяч»

Более высокий прайс оказался у чародеев, входящих в так называемый Союз магов России. На их официальном сайте сообщается, что общественное движение существует с 2013 года, а все остальные сайты с подобным названием — якобы мошенники, с которыми Союз магов России ведет борьбу. На просьбу «Новой» о комментарии в организации ответили, что «лучше подарят» их книгу, которая так и называется «Как отличить магов от шарлатанов». На дальнейшие вопросы представители Союза не ответили, и книгу не подарили.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Тогда я сама обратилась к Елене, которая указана на сайте организации как «настоящий, проверенный временем маг», уже более 30 лет «успешно практикующий любовную магию». Маг Елена общается исключительно по почте, никаких личных приемов. В первом письме она просит описать проблему, выслать ФИО и дату рождения обратившегося и того, кого нужно приворожить. Еще необходимо отправить по две фотографии каждого. Одна фотография обратившегося при этом должна быть с закрытыми глазами (в процессе фотографирования необходимо думать о любимом человеке). Я написала выдуманную историю о несчастной любви и попросила «воссоединить» с человеком, который якобы женат на другой. Маг Елена сказала, что развести его с женой возможно. Однако чародейка почему-то не увидела, что на самом деле молодой человек не женат. Перед оплатой она прислала следующее письмо: «Я сделала подробную диагностику вашей ситуации, а теперь пришло время подумать. <…> Будьте готовы к тому, что вам придется принять главное решение в своей жизни, а после — еще три этапа моей работы. Сначала снимается негативное воздействие с вас и с вашего любимого человека, то есть убираются все обиды и недопонимания на энергетическом уровне. Далее делается сексуальная привязка, а напоследок мной ставится защита, и мою работу никто не сможет повредить и аннулировать». По словам Елены, у нее «нет расценок на ее работу». Клиент сам предлагает сумму, а она решает — помогать или нет. На вопрос «готова ли она работать за три тысячи рублей?», Елена ответила: «Конечно, нет. Минимум 30 000 рублей».

Как объясняет иллюзионист и эксперт по разоблачению экстрасенсов Николай Фомушин, опытный «маг» может многие вещи считать по реакции клиента или заранее подготовиться к сеансу. Набор техник, с помощью которых можно создать видимость «ясновидения», называется «холодное чтение». Люди, называющие себя экстрасенсами, проводят анализ жестов, возраста, пола, стиля одежды, прически, религии, расы, манеры речи и других внешних параметров. Затем выдают догадки, которые имеют статистически высокую вероятность оказаться верными, и в зависимости от реакции субъекта быстро корректируют свои предположения. Если догадка оказалась неудачной, то внимание переносится на другую тему, на верной догадке внимание заостряется. «Например, экстрасенс говорит фразу: «Мне кажется, вещь принадлежит женщине». В этот момент у скептика поднимаются брови, потому что он неосознанно удивлен, что тот попадает, — объясняет Николай Фомушин. — Такая техника называется «фишинг» (fishing) — ловля рыбы: то есть мы закидываем какую-то тему и по реакции понимаем, попали или не попали. Или пришла девушка, смотрим — есть кольцо/нет кольца, какого возраста. Если она без кольца, то, скорее всего, она пришла с проблемами в личной жизни, если с кольцом — то, скорее, что-то с ребенком, с близкими или муж бросает». Есть также и «горячее чтение», когда информация о субъекте целенаправленно собирается заранее — по соцсетям и открытым источникам. Например, в call-центрах этим занимаются операторы, опрашивая звонящих.

«Болото «Битвы экстрасенсов»

Первый сезон скандального и одного из самых рейтинговых шоу канала ТНТ «Битва экстрасенсов» вышел в 2007 году по аналогии с британской передачей Britain’s Psychic Challenge. В отличие от английской версии, русская оказалась куда более живучей и не сходит с экранов вот уже 14 лет. Несмотря на многочисленные разоблачения участников, уголовные дела о мошенничестве и откровенные заявления ведущих шоу, что никакой магии не существует, в сентябре 2020 года вышел новый, 21-й, сезон передачи, где участники отрубают рыбьи головы у ритуального огня и бьют в бубен детородным органом оленя. «В шоу «Битва экстрасенсов» все выглядит красиво и сценично, но с точки зрения чистоты эксперимента и научности, не выдерживает никакой критики, — подчеркивает Николай Фомушин. — Хотя бы потому что там уже есть человек (ведущий, редактор, продюсер. — Ред.), который знает правильный ответ и может подсказать, причем вполне осознанно».

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Это подтверждает и бывший редактор первого-третьего сезонов «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов. По его словам, всем участникам редакторы заранее продумывают образ, а также «сливают» информацию об испытаниях за деньги. «Мы, создатели «Битвы экстрасенсов», вырастили монстра, — говорит на видео Лоскутов. — Монстра, который ничего не имеет, который чаще всего безграмотный, не может связать трех слов, который не всегда закончил десять классов.

Мы вырастили монстра под названием «Экстрасенс-победитель программы «Битва экстрасенсов». <…> Вчера он продавал сыр на рынке, а сегодня пишет «Книгу мертвых».

Слова Марии Шайкевич (продюсера шоу. — Ред.) о том, что гореть нам всем в аду за эту программу, были пророческими». Кроме этого, создатели передачи не стесняются прибегать и к специальным приемам монтажа, чтобы ввести зрителя в заблуждение. «Например, изменяют последовательность кадров при их склейке и вставляют дополнительные реплики в видеоряд, — объясняет блогер Михаил Лидин, специализирующийся на разоблачении экстрасенсов. — Когда нам показывают, как герои сюжета комментируют происходящее и подтверждают слова экстрасенсов по ходу сюжета, последовательность выглядит так, будто люди комментируют происходящее уже после. Но на самом деле создатели передачи снимали их реплики за день, до того как приехали экстрасенсы». Иногда, по словам Лидина, при монтаже используются и спецэффекты. Например, изменяют даты на могильной плите или, используя эффект затемнения, выдают появление случайного человека в кадре за движение «темной энергетики». О том, что в «Битве экстрасенсов» «все куплено» заявляет и Алина Вердиш из Санкт-Петербурга, называющая себя парапсихологом. По ее словам, в 2020 году ведущий передачи, иллюзионист Сергей Сафронов пообещал ей помочь попасть в 21-й сезон. Сначала он сообщил, что Вердиш необходимо позаниматься с ним актерским мастерством за 600 тысяч рублей. «Я могу вас научить актерскому мастерству, точно и локанично формулировать мысли бьющие точно в цель, — написал Сафронов Вердиш в WhatsApp. — Держаться в кадре и умению вызывать реакцию у зрителей и героев. Заниматься будем онлайн каждый день по часу на протяжении месяца. После чего мы вместе с вами примем решение о вашем участии в проекте. 600 тысяч рублей. Готовы?» (Орфография и пунктуация автора сохранены.) Затем, как утверждает Вердиш, Сафронов попросил еще 900 тысяч, которые стали бы гарантом успешного прохождения первых трех испытаний. Женщина согласилась. Взамен получила полную систему подсказок. Так, машину, в которой был спрятан человек можно было определить по секундомеру Сафронова — если он в правом кармане, то значит машина в правом ряду, если в левом — значит левый ряд. Также цвет машины можно было угадать по кольцу Сафронова, каждый палец которого означал определенный цвет. Каждое последующее испытание после первых трех обошлось бы женщине в еще по 200 тысяч за каждое. Однако после первых трех стало понятно, что из передачи ее вырезали, а Сафронов перестал отвечать на звонки и сообщения.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

«Битва экстрасенсов» — это рекламная площадка, своего рода пиар, — так Вердиш объяснила «Новой» свое желание там участвовать. — Изначально я думала, что там действительно люди, обладающие экстрасенсорными способностями. Но нет, одни актеры. А раз их правила игры такие, то я должна их принять и играть по их правилам. Это же не я придумала, правда? Здесь программа, которая 21 сезон существует, значит, я должна принять эти правила игры». Я попробовала записаться к Вердиш на прием, но та сказала, что онлайн не принимает. «Прием онлайн — это просто невозможно. Только личный контакт, когда я могу полностью почувствовать человека, заглянуть в глаза. А все остальное — это неправда. Я не могу обманывать». После того как Вердиш рассказала о сделке с Сафроновым на своем канале в YouTube, иллюзиониста уволили с телеканала ТНТ. В официальном заявлении канала это решение объяснили тем, что ведущий дал подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях. Сам Сергей Сафронов заявил, что Вердиш вырвала его слова из контекста и использовала так, «как выгодно ее позиции». По словам иллюзиониста, он подал судебный иск о клевете. При этом «Битву экстрасенсов» он назвал «болотом», куда приходят многочисленные мошенники, обманывающие людей. На простой вопрос «экстрасенсы существуют?» Сафронов ответил, что «нет».

Создатели новой правды

«Новая» предложила эксперту по лжи и языку жестов Илье Анищенко посмотреть отрывок из премьерного выпуска 21-го сезона «Битвы экстрасенсов», а именно выступления Ирины Игнатенко, Марьяны Романовой и Олега Шепса, которые должны были угадать в какой из 30 машин спрятан человек. Все трое участников — финалисты шоу. «В данном видео определить по жестам врут участники или нет очень сложно, — отметил Анищенко. — Они до такой степени верят в свои способности, что это становится замещенной правдой. Так делают актеры, играя роль. Когда человек действительно верит, что обладает какой-то силой, его практически невозможно разоблачить. Если сам веришь, то это не будет являться ложью, когда ты станешь говорить об этом. Ведь ты сам себе создал новую правду…» И Марьяна Романова, и Ирина Игнатенко с «Новой» разговаривать отказались. Хотя еще в декабре 2020 года имя Игнатенко и ее комментарии фигурировали практически в каждом СМИ. Дело в том, что в Сети распространилось видео, где девушка и еще двое взрослых насильно удерживают ребенка, пока тот вырывается, бьется в конвульсиях и кричит. При этом на видео экстрасенс водит руками, рядом с ней горит свеча. После этого девушка в комментарии изданию «Подъем» объяснила, что так «изгоняла демонов» из ребенка: «Мне очень жаль, что сегодняшним днем многие одержимые являются гостями психиатрических клиник. Мы забыли основы, мы забыли корни… Посредством импульсов, воздействия на определенные нервные окончания, голосовые связки возможно излечить человека. В оккультизме это называется бесогонством». Следственный комитет начал проверку. В сообщении СК такие действия характеризуются как насильственные.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Через своего агента ответить на вопросы «Новой» в письменной форме согласился Александр Шепс — победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» и старший брат Олега Шепса, победившего в 21-м сезоне. Александр Шепс позиционирует себя как медиум (человек, который способен общаться с миром умерших. — Ред.). Личный прием в Москве стоит 30 тысяч рублей. Оплата после приема и только наличными. Перед этим нужно сообщить ФИО и номер телефона. Кроме того, Шепс проводит групповые семинары, где обещают «погрузить в атмосферу магии и волшебства» за 70 тысяч рублей. Также на официальном сайте Александра Шепса представлены амулеты по 50–60 тысяч рублей, камни по 70 тысяч и другие атрибуты за несколько десятков тысяч рублей. На различных сайтах о телезвездах сообщается, что Шепс учился в Самарском государственном институте культуры по специальности «актер драматического театра и кино». После работал диджеем и телеведущим на самарском телевидении, а также в модельном бизнесе. На вопрос о том, дают ли создатели «Битвы экстрасенсов» подсказки участникам за определенную плату, Шепс ответил, что с такой практикой не сталкивался. «Я объехал практически все крупные города России со своими авторскими семинарами, направленными на то, чтобы каждый человек научился отделять истину от заблуждений и научился справляться со своими трудностями сам, без помощи эзотериков и экстрасенсов, — отмечает самопровозглашенный медиум. — Стоит ли говорить о том, что все это было бы попросту невозможно, если бы я не обладал на самом деле тем уровнем знаний и навыков, который я демонстрировал в «Битве»? Отвечу вам в свойственной мне юмористической манере — попробуйте выдать себя за танцора, не обладая танцевальными навыками, талантом и опытом. Это просто невозможно».

«Я не порно-звезда, по видео я не могу работать»

В 2015 году, чтобы привлечь внимание к проблеме некритичного восприятия заявлений о существовании паранормальных явлений и способностей, в России была учреждена премия имени Гарри Гудини по аналогии с американской премией известного иллюзиониста Джеймса Рэнди.

Награду в один миллион рублей (в США $1 млн) обещают тому, кто в условиях наблюдаемого эксперимента докажет наличие у себя сверхспособностей. За все годы существования и американской, и российской версий премии никто так и не смог забрать миллион.

В России в экспериментах приняли участие 18 человек, в том числе и участники знаменитого шоу «Битва экстрасенсов». Так, например, финалистка седьмого сезона программы Бахыт Жуматова, которая на экране определяла и местоположение человека, и беременность, и причину смерти, сдалась на премии Гудини, даже не попытавшись пройти испытание до конца. Эксперимент заключался в следующем: Жуматова должна была найти купюру номиналом 5 тысяч рублей, спрятанную в одном из десяти конвертов. Конверты были помещены в десять закрытых ящиков. Благодаря процедуре рандомизированного слепого метода, никто из организаторов и участников эксперимента не знал, где именно спрятана купюра. Для успешного прохождения эксперимента экстрасенсу нужно было указать на правильный ящик хотя бы в трех испытаниях из четырех. Жуматова приняла участие в двух и в обоих случаях указала неверный ящик, после чего оставила попытки. «Когда я с ней общался, сложилось впечатление, что это человек, хорошо разбирающийся в маркетинге, продажах, — отмечает Николай Фомушин. — Да, у нее не получилось. Но после в своих соцсетях она написала: «Я — единственный экстрасенс в России, способности которого проверяли ученые». Звучит ведь круто».

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Бахыт Жуматова продолжает принимать людей. Записаться к ней можно по WhatsApp через администратора. Как сообщили по указанному номеру, прием «на себя» стоит две тысячи рублей, «на семью» — восемь тысяч. При этом до отправления денег Жуматова сама без предупреждения позвонила по видео, представилась, сообщила, что она в Астане, и в качестве доказательств показала голубей за окном, а затем также неожиданно отключилась. На вопрос, как будет проходить сеанс — по видео или по телефону, Жуматова ответила голосовым сообщением следующего содержания: «Я не порно-звезда, я не секс-звезда, и никакая не звезда. Поэтому по видео я не могу работать. Я должна по телефону работать». К слову, на днях создатели «Битвы экстрасенсов» в соцсетях проекта объявили о начале кастинга участников на новый, 22-й, сезон. Следствие вели

Не секрет, что с экстрасенсами часто сотрудничают правоохранительные органы России, особенно если дело касается пропажи людей. Согласно статье криминалиста Николая Китаева «Экстрасенсы и шаманы в расследовании преступлений», такая практика берет свое официальное начало с конца 1980-х — начала 1990-х годов. Еще в 1993 году Главное управление угрозыска МВД РФ разослало во все регионы запросы с предложением сообщить о «положительных» примерах вовлечения экстрасенсов к раскрытию преступлений. Оказалось, что в 45 регионах сотрудники милиции хотя бы раз обращались к экстрасенсам, в 20 регионах они сотрудничали с ясновидящими систематически. А еще в восьми регионах к экстрасенсам обращались родственники потерпевших, а затем передавали информацию в органы. Сегодня правоохранители также прибегают к этой практике. Более того, экстрасенсы-расследователи теперь не просто «консультируют» следователей, но и выступают в качестве экспертов в суде.

Так, 15 февраля 2021 года в Нагатинском суде Москвы состоялось слушание по уголовному делу о нападении на адвоката Якуба Пейсахова, который был обнаружен 30 апреля 2020 года на Каширском шоссе с колото-резаными ранениями. В нападении подозревали жителя подмосковного города Домодедово. На заседании по этому делу впервые в судебной практике в качестве эксперта выступила экстрасенс Центра Михаила Виноградова Анна Гехман. Как сообщается в соцсетях, Центр «уже более 20 лет принимает участие в расследовании преступлений совместно со Следственным комитетом России», но раньше специалистов центра никогда не приглашали в качестве экспертов в суд, Гехман «стала первооткрывателем нового направления экстрасенсорной работы — защиты обвиняемых». Как пояснила «Новой» сама Анна Гехман, они вместе с другими специалистами Центра Виноградова делали «психологическую экспертизу» — составляли психотип личности для пострадавшего и подозреваемого. «Мы работали по фотографиям, — рассказывает Гехман. — Бралось несколько фотографий каждого из участников конфликта (пострадавшего и подозреваемого. — Ред.). Рассматривалась ситуация, что происходило, как это происходило, кто был зачинщиком. Конечно, потом мы все это описывали в своем заключении: что представляет из себя каждый из участников, его способности, тип личности, характер и т.д. А уже из этого суд сделал вывод.»

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Гехман представляется как экстрасенс, медиум с рентгеновским зрением и ведический астролог. В СМИ она известна предсказанием судеб знаменитостей. Например, еще в октябре 2020 года Анна рассказала, что Ольга Бузова расстанется со своим парнем. В январе телезвезда сама это подтвердила. Кроме того, экстрасенс считает, что актер Павел Прилучный и его новая избранница Мирослава Карпович не будут счастливы вместе, а актрисе Елизавете Арзамасовой нужно «держать язык за зубами и следить за питанием, чтобы избежать проблем». Сам глава Центра экстрасенсов-расследователей Михаил Виноградов, умерший в январе 2021 года, был известен по той же «Битве экстрасенсов», где принимал участие в качестве эксперта как психиатр и криминалист. Он основал Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, где оказывают и экстрасенсорные услуги, в 2012 году. Основным направлением деятельности Центра является поиск без вести пропавших, поэтому, по заявлениям самой организации, они часто сотрудничают с правоохранительными органами. В «СПАРК» вид деятельности компании обозначен как «предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки». На момент написания статьи официальный сайт Центра недоступен. Кроме того, организация скандально прославилась после выхода документального фильма Бориса Соболева «Идущие к черту». Журналист провел эксперимент по разоблачению так называемой аура-камеры — прибора, который в Центре Виноградова представляли как достижение науки и технологий. Устройство якобы детально считывает ауру человека, а также эмоции, энергетику и наличие у него экстрасенсорных способностей. Внешне аура-камера похожа на черную маленькую коробку с сенсором, куда нужно положить ладонь. Однако экспертиза в московской лаборатории компьютерной криминалистики показала, что внутри коробки находятся обычные свинцовые грузики, строительный силикон и элементарная плата, которая при каждом замыкании контактов выводит на экран случайную картинку. В зависимости от того, как плотно прижата рука, программа выводит на экран компьютера один из 640 вариантов заранее заготовленного описания ауры. Если поставить на прибор кастрюлю с водой, то он тоже считает «ауру». На Авито такие аура-камеры продаются по цене в пределах ста тысяч рублей. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» «Новой» заявили, что еще ни разу на их практике обращения людей, у которых пропали близкие, к экстрасенсам не заканчивались успехом. «Мы с экстрасенсами, колдунами, ведуньями и прочими медиумами не работаем, — сообщил представитель пресс-службы отряда Владимир Береснев. — Как правило, экстрасенсы слетаются на поиски, которые получили какую-то огласку, на обычную бабушку, потерявшуюся в лесу, они почему-то не приходят. Их участие в поисковом процессе только увеличивает истерию и мешает поискам. Это игра на эмоциях тех, у кого пропал близкий человек.»

Колдунам закон не писан

История взаимоотношений российской власти и мистиков берет свое начало довольно давно. Даже, казалось бы, в рационалистическом СССР, где преобладал воинствующий атеизм, не смогли побороть интерес граждан ко всему таинственному и сверхъестественному. Среди обычных людей эзотеризм все равно распространялся подпольно, а обращения к экстрасенсам на высшем государственном уровне прикрывались печатью гостайны. Так, например, ходило немало слухов, что сам Леонид Брежнев имел личного экстрасенса — Джуну (настоящее имя Евгения Давиташвили), которая называла себя целительницей. Официального подтверждения, что генсек к ней действительно обращался, нет. Но знакомые Джуны уверяют, именно она помогла Брежневу преодолеть проблемы с речью перед открытием Олимпийских игр в 1980-м году.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Кроме того, в 2006 году в интервью «Российской газете» генерал-майор Борис Ратников, который в Федеральной службе охраны курировал специальное подразделение, занимавшееся «тайнами подсознания», заявил что в СССР «довольно успешно занимались разработкой технологии вхождения в чужое сознание». По его словам, спецслужбы якобы могли «читать мысли» западных политических деятелей. Например, в 1999 году они «подключились к подсознанию» бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт и увидели там «патологическую ненависть к славянам», а также возмущение по поводу того, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. Никаких официальных подтверждений, что Олбрайт действительно так думала, нет. Однако в 2015 году глава Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту», говоря о внешней угрозе России, также сослался на информацию, якобы полученную из мыслей Олбрайт.

В истории современной России регулировать рынок оккультных услуг пытались не один раз. Однако написать закон под экстрасенсов оказалось не так просто.

Многочисленные инициативы депутатов и правозащитников каждый раз отвергались Госдумой. Так, например, в октябре 2014 года парламент отклонил законопроект, ограничивающий рекламу гадалок, экстрасенсов и магов на ТВ и радио. Один из авторов инициативы — депутат от КПРФ Александр Ющенко — рассказал «Новой», что основная идея заключалась в том, чтобы запретить трансляцию программ об экстрасенсах в дневное время, а также помечать их как развлекательные шоу. «Просто до абсурда доходило, — отмечает Ющенко. — В газетах, на телевидении все было завалено рекламой этих аферистов. Федеральные каналы посвящали и до сих посвящают им целые программы. У нас была идея ограничить все подобные вещи, разрушающие мораль и человеческий облик.» Однако профильный комитет Госдумы по информполитике рекомендовал отклонить законопроект, аргументируя тем, что термины «гадалки», «маги», «экстрасенсы» не определены законодательством РФ. Как посчитали эксперты, это могло бы привести «к неоднозначному их толкованию в правоприменительной практике». «Наверное, выгодно, когда дурманят людей всякими сектантскими передачами, — размышляет Ющенко. — Потом с ними можно делать все, что хочешь.» При этом депутат выразил готовность проработать новую редакцию документа: «Хорошо, что вы подняли эту тему. Мы можем реанимировать законопроект и еще раз внести его на рассмотрение, так как проблема никуда не делась. Огромное количество людей находится под воздействием этих шарлатанов». В ноябре 2018 года с предложением легализовать экстрасенсорику выступил член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы Минюста Антон Палеев. Он предложил создать профессиональную ассоциацию экстрасенсов, которая могла бы фильтровать добросовестных представителей сферы от мошенников. Оценивать деятельность чародеев должна была квалифицированная ассоциация из них же самих. Но как именно выявлять «настоящих профессионалов» в этой области, никто не знает. «Я предложил им [экстрасенсам] разработать критерии, по которым они будут отбирать добросовестных членов в ассоциацию, — поясняет Палеев. — Также я настаивал, чтобы среди экспертов были представители медицины, общественники и журналисты.» Палеев убежден, что в этой сфере есть как огромное количество мошенников, так и «людей достаточно способных», которые называют себя психотерапевтами, но находятся на этом рынке, потому что «предлагают больше практик, чем предусматривает современная медицинская доктрина». «Речь не идет о магии, — отмечает Палеев. — Но многие из них оканчивают восточные школы различные. Как это назовешь? По сути они занимаются психотерапевтической практикой». По его мнению, инициатива не получила поддержки, так как «политики боятся» — в частности проклятия или порчи. По его словам, многие члены правительства сами ходят к экстрасенсам и «очень настороженно относятся к таким вещам».

Фото: Алексей Душутин / «Новая»