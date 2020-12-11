Контрабандная угроза для ЕС из оккупированных территорий Донбасса

Разрушив угледобывающую промышленность и металлургию, традиционную основу экономики Донбасса, контролируемые Россией марионеточные «ДНР»-«ЛНР» вывели на передний план табачное производство и заготовку металлолома – практически полностью нелегальные отрасли.

Продолжая традиции

На донецкой табачной фабрике «Хамадей» контрафакт (подделку продукции под известные торговые марки) «клепали» задолго до войны, вспоминает «ОстроВ«.

Еще в 2005 и в 2009 гг. сотрудники СБУ приходили с обысками на производственную площадку и склады «Хамадея» в рамках расследования уголовных дел по контрабанде сигарет в ЕС. Интерес к деятельности донецкой табачной фабрики у силовиков исчез после прихода к власти В.Януковича. Но сами нелегальные поставки продолжались.

Настоящий расцвет этого бизнеса начался после «русской весны» на украинском Донбассе и превращения ОРДЛО в «серую» экономическую зону. Причем, кроме прямой контрабанды сигарет из ОРДЛО в ЕС, власти «республик» наживались и на махинациях россиян с официально украинским статусом подконтрольной им территории ОРДЛО.

Так, Россия использовала «серую» территорию как «отмывочную» для «левых» сигарет российского производства, выпущенных на фабрике «Донской табак» (г.Ростов-на-Дону).По документам их отправляли на экспорт в ЕС, якобы, через Украину. То есть, на бумаге сигареты завозили в Украину («ДНР») без уплаты акцизов. А потом продавали эти же сигареты на территории России — то есть, экономили на акцизе.

Схема перестала работать в 2016 г. после покупки российского «Донтабака» корпорацией Japan Tabacco International. Тогда мутки с российской контрабандой прекратились. А на первое место в ОРДЛО вышло собственное нелегальное производство. Наиболее крупные его представители в «ДНР» – упомянутый «Хамадей» и ООО «Донецкая табачная фабрика». Она находится в г.Дебальцево на территории неработающего Дебальцевского завода металлургического машиностроения.

Известно, что еще до войны наладить там сигаретное производство собирались некие китайские бизнесмены. Они успели завезти на ДЗММ необходимое оборудование, а потом началась война.

В результате китайцам пришлось все бросить, а их «наследство» досталось местным криминальным авторитетам. С января 2018 г. к этим предприятиям добавилось ООО «Луганская табачная фабрика». Она открылась в складских помещениях компании «Арда-Дон», до войны занимавшейся продажей сигарет в Луганской обл.

По словам представителей «ЛНР», инвестором проекта выступил некий «бизнесмен из ближнего зарубежья». Заявленная мощность ЛТФ – 73 млн шт. в год. Представители «властей» «ЛНР» заявляли о завезенном в Луганск новом оборудовании для табачной фабрики, однако на фото хорошо видно, что установленные станки явно б/у.

Помимо этого, есть еще несколько более мелких кустарных производителей. Ассоциация «Укртабак» в 2018 г. со ссылкой на собственные данные оценивала общую мощность оборудования на территории ОРДЛО в 4 млрд шт. в год. Но с какой загрузкой оно работает – неизвестно. О роли табачной отрасли в экономике неподконтрольных территорий можно судить по таможенным данным 2017 г., попавшим ранее в СМИ.

В соответствии с ними, официальный импорт сигарет из РФ составил $70 млн в денежном выражении. Тогда как на завоз коксующегося угля пришлось лишь $30 млн. Естественно, такая контрабанда не могла происходить без «крыши» кого-то могущественного в Киеве. Потому что, для попадания в ЕС таким сигаретам нужно пройти как минимум два пограничных контроля: на линии разграничения и на госгранице…

Выгодность этого бизнеса в 2017 г. тогдашний луганский губернатор Георгий Тука оценивал следующим образом: «Разница в стоимости (одной сигареты – ред.) от $0,5 до $5 – транзитом через Украину в 10 раз. Вложив $10 тыс., ты получаешь $100 тыс., вложив $100 тыс., получаешь $1 млн».

Согласно данным исследований, проведенных компаниями Kantar TNS и KPMG, пачка нелегальных сигарет из Украины (т.е. произведенных в ОРДЛО) при контрабанде в ЕС на границе стоит €0,85. После перемещения в Польшу это уже €3,26, в Чехию — €3,48, в Венгрию — €3,46. Здесь часть сигарет оседает на местных рынках, остальной товар следует в Западную Европу.

В Австрии они стоят уже €4,76, в Италии — €4,9, в Германии — €6,03, во Франции — €8,57, в Великобритании — €8,77, в Ирландии – €11,37. Т.е. прибыль нелегальных производителей меньше озвученной Г.Тукой, но ненамного.

Все дороги ведут… в ОРДЛО

О том, что именно ОРДЛО является центром нелегального производства сигарет, можно судить по географическому признаку.

По данным ассоциации «Укртабак», 47% всех продаж нелегальных сигарет в Украине приходится на Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую обл. — т.е. граничащие с Донбассом.

Показательна ситуация и по другую сторону границы. По данным российских источников, в Ростовской обл. на нелегальную продукцию приходится 44% табачного рынка, тогда как средний по РФ показатель — 17%.

Вряд ли случайно в лидерах находится соседний с ОРДЛО регион с «полупрозрачной» границей, неконтролируемой официальными украинскими властями.

Впрочем, значительная часть производимых в «ДНР»-«ЛНР» сигарет предназначена для «дальнего» экспорта. Основной акцент делается на подделке известных марок.

Известны как минимум два случая, когда «Хамадей» «палился» на производстве сигарет, предназначенных для Чехии: в пачках с надписями на чешском и с указанием в качестве производителя фабрики Philip Morris в городе Kutná Hora.

Чешские СМИ в 2017 г. сообщали, что такие сигареты Bond продавались в Донецке.

Ранее, в 2016 г., о задержании в Артемовске доставленных из Донецка 100 ящиков сигарет LM, МАС, NZ, Winston без акцизных марок с надписями на чешском сообщала Государственная пограничная служба Украины.

«Чешские» сигареты прибыли в Артемовск из Донецка

Менее «раскрученные» марки тоже идут в дело, прежде всего на Луганской табачной фабрике. Там сигареты пакуют в пачки Mond, Regina и М1.

М1 производит Al Matuco Tobacco из ОАЭ, Mond — Gulbahar Tobacco International, тоже из ОАЭ. Права на марку Regina принадлежат зарегистрированной в Гонконге компании Global Tobac Co. Ltd.

Все они категорически отвергают сотрудничество с ЛТФ и передачу ей права на использование своих торговых марок.

Кроме того, «Хамадей» подделывает сигареты Dubao – открыто указывая, что они продаются без уплаты акциза.

Впрочем, для украинского и российского рынка хорошо идут и «самопальные» бренды – главным образом за счет низкой цены.

Правда, и качество этих сигарет соответствует цене.

Но поскольку платежеспособность населения в Украине и особенно в ОРДЛО оставляет желать лучшего – на проблемы со сбытом табачные нелегалы не жалуются.

Тот же «Хамадей» несмотря на блокаду официальным Киевом торговли с ОРДЛО готов поставлять свою продукцию мелкооптовым покупателям в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе, Николаеве, Львове и Запорожье.

Точно так же беспрепятственно попадает в «ДНР»-«ЛНР» сырье. По данным российских источников, табачный лист из арабских стран нелегально завозится через Абхазию – такой же непризнанный сепаратистский анклав.

Кроме того, известно о случаях прямых поставок через Новороссийск, Новоазовск и даже через Мариуполь – т.е. с территории, подконтрольной официальным украинским властям.

Хотя время от времени по обе стороны линии разграничения появляются сообщения о перехваченных партиях табачной контрабанды.

В текущем году наиболее крупный «улов» был в феврале, когда на складах в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской обл. силовики изъяли 750 тыс. пачек сигарет «Хамадея» на 20 млн грн.

По данным офиса генерального прокурора, данная схема работала при участии «неустановленных военнослужащих ВСУ». Но этот «улов» далек от рекордного, зафиксированного в июле 2017 г.

Тогда в Черном море пограничники остановили якобы пустую баржу, которая по документам направлялась в один из портов Николаевской обл. для загрузки зерном.

На барже было обнаружено 2 млн пачек донецких сигарет без акцизной марки.

По ту сторону, т.н. «УБОП ДНР», в сентябре т.г. сообщил о задержании двух групп контрабандистов в Новоазовске и Амвросиевке, у которых изъято 112 и 60 ящиков с сигаретами.

В свою очередь, «МГБ ЛНР» в октябре выявило в Краснодоне 84 ящика сигарет на 1,25 млн руб.

Обращает внимание, что все сообщения «силовых ведомств» в ОРДЛО касаются перехвата табачной контрабанды, следующей в российском направлении. Очевидно, что в украинском направлении она идет совершенно беспрепятственно с их стороны.

В соцсетях утверждают, что поставки в РФ курирует, в частности, руководитель «МЧС ДНР» Алексей Кострубицкий.

Вместе с тем поток табачной контрабанды из Украины в ЕС снижается, согласно исследовательским данным.

За 2016 г. это было 5,8 млрд сигарет, по оценкам KPMG, за 2018 г. – 4,2 млрд шт., за 2019 г. – 2,4 млрд ед. Причем в эти объемы включены не только сигареты из «ДНР»-«ЛНР», но и идущие транзитом из Беларуси и РФ.

Вероятно, это связано со сменой власти в Украине, произошедшей весной 2019 года, после чего поток контрабанды в ЕС сократился практически в два раза.

Падение поставок на европейский рынок ощутимо бьет по табачным производителям из ОРДЛО – поскольку именно на европейском направлении они получают наибольшую прибыль.

Отгрузки на украинский и российский рынок остаются, но не компенсируют этих потерь.

Автор: Виталий Крымов, «ОстроВ«