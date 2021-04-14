Коронавирус и гангстеры. Как итальянская мафия зарабатывает на пандемии

«Мафия всегда извлекала выгоду из стихийных бедствий. Они делали это после мощного землетрясения в Ирпении на юге Италии в 1962 г., и также во время других землетрясений и катастроф», — пояснил Антонио Никасо, всемирно известный эксперт и автор более 30 книги о мафии и организованной преступности.