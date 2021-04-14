Коронавирус и гангстеры. Как итальянская мафия зарабатывает на пандемии
Организованная преступность, в частности в Италии, всегда получала выгоду благодаря катастрофам и чрезвычайным ситуациям
Итальянская журналистка Валентина Саини в своей статье для EUobserver пишет о том, как мафия выиграла от распространения коронавируса и готовится присвоить часть средств ЕС, направленных на восстановление экономики европейских стран.
В начале марта 2020 г., когда Италия была практически повержена Covid-19, во многих тюрьмах страны вспыхнули протесты.
Часть из них переросла в беспорядки. Согласно текущим расследованиям, похоже, в разжигании хаоса сыграли свою роль различные мафиозные группировки Италии.
Еще через несколько месяцев, в октябре, ожесточенные протесты начались и на улицах Неаполя.
Среди тех, кто поджигал мусорные баки и бросал камни в полицию, были члены клана Каморра — влиятельной неаполитанской мафиозной группировкой, о которой в своих книгах писал журналист Роберто Савиано.
Согласно недавнему докладу Управления по борьбе с мафией (DIA), «преступные организации заинтересованы в разжигании городских беспорядков, используя текущие экономические проблемы для провоцирования социальных протестов, в особенности на юге».
Италия, как и другие страны ЕС, пережила серьезный экономический кризис после вспышки Covid-19.
В 2020 г. ВВП страны упал на 8,9%. Тем временем мафия еще больше усиливает свой контроль над итальянскими обществом и экономикой.
«Мафия всегда извлекала выгоду из стихийных бедствий. Они делали это после мощного землетрясения в Ирпении на юге Италии в 1962 г., и также во время других землетрясений и катастроф», — пояснил Антонио Никасо, всемирно известный эксперт и автор более 30 книги о мафии и организованной преступности.
«Мафия использовала эпидемию для расширения своего грязного бизнеса», — добавил он. Они обладают огромными возможностями для инвестирования. Незаконный оборот наркотиков и торговля ими не прекратились. «К сожалению, наркоторговля — это не экономика, существующая параллельно с легальной экономикой, а интегрированная в нее. Ныне отмывание денег становится кислородом для легальной экономики», — отметил Никасо.
Банк Италии в своем докладе о борьбе с отмыванием денег за 2020 г. сообщил о более чем 110 тыс. подозрительных транзакций.
«Благотворительность» мафии
Из-за экономического кризиса больше 100 тыс. компаний в Италии столкнулись с угрозой банкротства. Мафия же предоставляла ссуды предприятиям, пребывающим в затруднительном положении, зачастую получая за это акции; а также покупала предприятия, находящиеся на грани банкротства.
В бедных районах Неаполя, Палермо, Катании и Реджо-ди-Калабрия гангстеры раздавали пасту, молоко и мясо. Они одалживают деньги безработным, порой под низкие проценты. Эксперты называют это «благотворительностью мафии».
«Для преступных организаций имеет огромное значение легитимность, базирующаяся на социальном консенсусе», — отметил профессор криминологии в Оксфордском университете Федерико Варезе.
«Чрезвычайные ситуации, подобные нынешней, дают мафии влияние и она пытается выдавать себя за законную власть. Они следуют модели Аль Капоне, который в 1929 г. открыл бесплатные столовые для бедных: он ничего не просил взамен, но знал, что люди, которым он помогал, ему будут должны».
Мафия также мошенническими способами получила часть от помощи, выделенной компаниям и гражданам итальянским правительством. Они, кроме того, зарабатывали на борьбе с Covid-19.
В мае 2020 г. вероятный член Каморры в телефонном разговоре, запись которого получили правоохранители, говорил: «ты заработаешь на вирусе». Он хотел превратить автомойку своего двоюродного брата в Пезаро (центральная Италия) в компанию, занимающейся дезинфекцией.
В общем, мафия использует хаос, спровоцированный чрезвычайной ситуацией из—за Covid-19, для того, чтобы еще глубже проникнуть в отрасли, где они уже и так присутствуют — в систему здравоохранения, морги и утилизацию отходов (как медицинских, так и немедицинских).
«Отходы утилизировать должны все крупные компании. Воспользоваться же услугами мафии — это экономия в 90%, если сравнивать с официальными и законными компаниям по утилизации мусора», — объяснила профессор юридического факультета Болонского университета Стефания Пеллегрини.
Миллиарды ЕС на подходе
Ныне же все взгляды мафии устремлены к миллиардам, которые Италия получит из Фонда восстановления экономики ЕС.
Как отмечает Винченцо Музаккио, профессор уголовного права, сотрудничающий с Институтом антикоррупционных исследований им. Рутгерса (RIACS) в Ньюарке, «в период с 2015 по 2020 гг. ЕС выделил Италии около 70 млрд евро через структурные и инвестиционные фонды. Половина этих средств оказалась в руках организованной преступности». И теперь, когда пирог стал еще больше, аппетит у мафии еще сильнее.
По этой причине эксперты, с которыми общался EUobserver, настаивают на том, что правительству Марио Драги не следует упрощать процедуры закупок.
«Также нужно внедрить нормы, которые не позволят средствам государства попасть в руки мафии, — добавил судья из северной Италии. — Упрощение требований не облегчит жизнь честным компаниям, оказавшимся в затруднительном положении, но поможет бизнесу, принадлежащему или подконтрольному мафии».
Мафия получает доступ к европейским деньгам не насильственным путем, а с помощью коррупции, например, в местных органах власти. «Вот что ждет Фонд восстановления», — прогнозирует Пеллегрини.
Впрочем, это проблема всей Европы: мафиозные кланы Италии, как правило, помимо Италии отмывают свои деньги в других европейских странах —Испании, Германии (где очень влиятельна калабрийская Ндрангета), Нидерландах и постбрекситной Великобритании.
Мусаккио в свою очередь настроен крайне пессимистично: «В создании скоординированной европейской стратегии по борьбе с мафией мы отстаем лет на 10. И нам нужно пройти по пути, намеченному Джованни Фальконе, [судьей, убитым Коза Нострой в 1992 г.]: следовать за деньгами. В Европе этого нет».
Источник: Деловая столица