Ким був ліквідований в Москві в ЖК “Алые паруса” бойовик Армен “Горлівський”: своя банда у 2000-х роках, розгін Майдану і батальйон “АрБат”

3 лютого 2025 року в елітному житловому комплексі “Алые паруса” на Авіаційній вулиці в Москві стався вибух. За даними телеграм-каналів, метою атаки був Армен Саркісян, відомий як “Горлівський” – кримінальний авторитет і засновник батальйону “АрБат”. Під час вибуху загинув один його охоронець, а сам Саркісян пізніше потрапив у лікарню з відірваною лівою ногою де швидко помер. Серед поранених – колишній охоронець Віктор Януковича Сергій Шкрябатовський.

Видання “Нова-Європа” розповідає, що відомо про Армена Саркісяна і його бойовиків.

З Горлівки на Майдан Армен Саркісян народився у Вірменії, але в дитинстві переїхав до Горлівки (Донецька область, Україна), яку пізніше називав своєю “другою батьківщиною”. За даними українських ЗМІ, там у 1990-х роках він почав свою кримінальну діяльність, контролюючи тіньовий бізнес у регіоні. “Він мав власну банду і на початку 2000-х почав працювати з наглядачем з Єнакієвого Олександром Батуріним, якого вважають довіреною особою кримінального авторитета Юрія Іванющенка (Юри Єнакіївського). Робота полягала у злочинній діяльності, залякуванні людей, бізнесменів тощо”, – стверджувало видання донецьке видання “Вчасно”. Під час Євромайдану 2014 року Саркісян, за повідомленнями ЗМІ, був одним з організаторів груп “тітушок” – найманців, які нападали на учасників протестів. Зокрема, його вважають причетним до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія. Воровские войны в Украине под эгидой ФСБ? “17 лютого 2014-го, діючи в інтересах екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та своїх бізнес-партнерів, він доручив Юрію Крисіну знайти 200-300 осіб для “охорони громадського порядку” в урядовому кварталі, що призвело до вбивства Веремія”, – зазначає УП. За цей злочин пізніше був засуджений Юрій Крисін. Спочатку саме він заявив у свідченнях, що отримав замовлення від Саркісяна, але 2019 року змінив свої свідчення, заявивши, що обмовив Саркісяна через особистий борг і небажання повертати гроші. “Саркісян вважається смотрящім по Горлівці від Юри Єнакієвського, розповідає “Новій-Європа” український журналіст родом із Донецька Денис Казанський. – У 2014-му він своїх бандитів відправляв до Києва розганяти Майдан. В Україні відкрито кримінальну справу з цього приводу. Я у 2014-му ходив на Майдан у Донецьку, і його люди на нас нападали, погрожували зброєю. Сам Саркісян був серед них, я особисто його бачив”.

“Очільник” Горлівки Іван Приходько (ліворуч) і Армен Саркісян (праворуч). Фото: @Prikhodko1970 / Telegram

Смотрящій за містом “Армен із дитинства жив у Горлівці. Там навчався в школі, займався боксом, – каже житель Горлівки Михайло С., який мав знайомих у керівництві так званої “ДНР”. – Сім’я Саркісяна кришувала весь вірменський бізнес у місті. Якщо не помиляюся, його батька звали Нагапет і він “забезпечував безпеку” співвітчизників, які займалися торгівлею. З кінця дев’яностих років Армен бився на вулицях, намагався займатися рекетом і зрештою подався в одне з місцевих кримінальних угруповань, яке підпорядковувалося Юрі Єнакієвському. Там він швидко піднявся до того, що наприкінці нульових став “смотрящім” за Горлівкою. Відтоді його вже називали Арменом “Горлівським”. До того моменту бандити отримували частину частки не тільки з торгівлі, а й з видобутку вугілля та виробництва металу. Крім того, Саркісяну належали кілька ресторанів і кафе. З чуток, він тісно спілкувався з російськими злодіями в законі, які через нього налагодили трафік з українського регіону в Росію наркотиків”. Всплыло криминальное прошлое «главы» Крыма Сергея Аксенова-«Гоблина»

У 2014 році, коли на Донбасі почалася війна, Армен Горловський виїхав із міста. Але свій вплив у регіоні він зберіг. Співрозмовник видання каже, що в Армена Саркісяна залишалася в місті велика кримінальна бригада, яка навіть після початку відкритого протистояння влаштовувала “гастролі” в Одесу та інші українські міста. “У Горлівці був готель “Еллада”, що належав Саркісяну, – продовжує розповідь мешканець Горлівки, – У ньому розташовувалися ресторан і бордель. У 2014 році туди вселилися російські казаки, які приїхали на допомогу “ДНР”. У 2016 році Армен Горловський зажадав від них повернути вкрадені з борделя ліжка. Над цим сміялося все місто. Але коли сам бандит повернувся у свої володіння, всім стало не до сміху. Армен швидко заручився підтримкою місцевої окупаційної влади, потоваришував із мером Горлівки Іваном Приходьком і став разом із новими спільниками займатися переділом усієї економіки регіону. Торгівля вугіллям приносила Саркісяну величезні гроші. Відновився і наркотрафік”.

Батальйон “АрБат” “Уже після 2022-го Саркісян на захоплених територіях віджимав різні підприємства, – заявляє Денис Казанський. – У нього був конфлікт із дружиною Губарєва (один із перших ватажків так званої “ДНР”) у Херсоні. Вона там працювала в окупаційній адміністрації. А він представився смотрящім і вимагав, щоб вона передала контроль над різними підприємствами в місті”. Влітку 2022 року Армен Саркісян на основі свого кримінального угруповання створив батальйон “АрБат” (вірменський батальйон). До нього увійшли як етнічні вірмени, зокрема ті, що приїхали з Вірменії, так і інші підлеглі кримінального авторитета. За словами Михайла С., у 2023 році батальйон уже налічував кілька сотень людей і був офіційно зарахований як підрозділ бригади “П’ятнашка” в армію РФ. До 2024 року батальйон перебував на донецькому напрямку. Але після заходу українських військ у Курську область “П’ятнашка” була перекинута в цей російський регіон.

Армен Саркісян. Фото з телеграм-каналу батальйону “АрБат”

“Мої знайомі в “АрБаті” розповідають, що вони беруть участь у серйозних боях під Суджею і зазнають там великих втрат, – каже співрозмовник із Горлівки. – При цьому сам Саркісян на лінії бойового зіткнення не бував практично ніколи”. ДИНОЗАВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЭКЕТА: «Князь» Джерело “Нової-Європа” в московських правоохоронних органах стверджує, що вибуховий пристрій було встановлено в під’їзді будинку, на 20-му поверсі якого жив Армен Саркісян. Судячи з усього, СВУ мав потужність у кілька сотень грамів тротилового еквівалента.

Пріоритетною версією наразі поки що є “український слід”. Однак слідство розглядатиме й гіпотезу про кримінальні розбірки.