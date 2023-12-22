Моніторинговий візит до Дніпропетровської багатопрофільної лікарні №4 для засуджених: Порушення пацієнтів при наданні медичної допомоги

Під час моніторингового візиту до Дніпропетровської багатопрофільної лікарні №4 монітори виявили низку серйозних порушень. Камери-палати лікарні потребують проведення ремонтних робіт. Наявний неприємний запах, антисанітарія, стіни вкриті пліснявою. Деякі пацієнти взагалі не мають постільних речей.

Загальна інформація

Начальник Лікарні — Богдан І. І. Лікарня розрахована на 130 ліжко-місць та має у своєму складі терапевтичне відділення — 60 ліжко-місць, неврологічне відділення — 30 ліжко-місць, хірургічне відділення — 40 ліжко-місць, амбулаторно-профілактичне відділення, клініко-діагностичну лабораторію та аптеку. На момент візиту на лікуванні перебувало 26 пацієнтів. Укомплектованість посад лікарів складає 66,7%, середнього персоналу — 85,5%. Загальна укомплектованість посад у лікарні складає 79,6%. Вакантні посади: терапевтичне відділення — три посади лікарів, одна посада сестри медичного стаціонару; хірургічне відділення — три посади лікарів, три посади сестри медичної. Усього вакантних посад — 10.

У лікарні проводиться лікарсько-консультативна комісія для скерування хворих засуджених на МСЕК по визначенню ступеня тимчасової та стійкої втрати працездатності. За дев’ять місяців МСЕК надала групу інвалідності ІІІ гр.— п’ятьом особам, ІІ гр.— чотирьом особам, І гр. — двом особам. Робота лікарсько-консультативної комісії щодо застосування до засуджених хворих ст. 537 КПК України: розглянуто ЛКК — дев’ять. Під час розгляду ЛКК померла одна особа, відмовлено у ЛКК одній особі.

Направлено в суд сім справ. Під час розгляду справ у суді померло три особи. Звільнено судом дві особи. Відмовлено судом двом особам. У лікарні за 11 місяців 2023 року померло 11 осіб. На день візиту у стаціонарі лікарні перебували на лікуванні 26 осіб. Диспансерний нагляд здійснюється за: ВІЛ інфіковані — 145 осіб (з яких 145 приймають АРТ), туберкульоз (ЗЗТБ) — вісім осіб, із розладами психіки — 81 особа.

Під час візиту моніторинговою групою було досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності установи, оглянуті приміщення лікарні, палати для тримання пацієнтів на їхню відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам.

Під час візиту було виявлено недоліки в роботі Дніпропетровської багатопрофільної лікарні №4, що призводять до порушення прав засуджених та ув’язнених при наданні медичної допомоги в лікарні та амбулаторно-профілактичному відділенні лікарні, зокрема:

1. Порушення прав засуджених осіб при наданні медичної допомоги

1.1 У лікарні відсутнє положення про медичний заклад, затверджене Наказом у зв’язку з реорганізацією Дніпровської міської медичної частини № 4 філії Державної установи ЦОЗ ДКВС України у Дніпропетровській та Донецькій областях шляхом об’єднання з Дніпропетровською багатопрофільною лікарнею №4.

1.2 У Лікарні відсутня ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів, у зв’язку з чим неможливе проведення серйозних хірургічних операцій.

1.3 Через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

1.4 Хворих засуджених розміщують по палатах-камерах не на підставі встановленого діагнозу та рішення медичного персоналу про направлення у профільне відділення лікарні, а за рішенням персоналу установи.

1.5 Засуджені особи не отримують наявне в лікарні госпітальне майно (костюм, халат і туфлі госпітальні). Засуджені перебувають у стаціонарі у повсякденному одязі, іноді зі своєю постільною білизною.

Деякі пацієнти взагалі не мають постільних речей.

1.6 У лікарні відсутній окремий кабінет лікаря-гінеколога. Зазначений лікар здійснює приймання хворих засуджених осіб у фельдшерській, що, ймовірно, не забезпечує конфіденційності та може призводити до порушення права на приватність під час медичних оглядів.

2. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

2.1 Лікарня не забезпечена справним флюорографічним/рентгенологічним обладнанням, унаслідок чого засудженим та ув’язненим не проводяться діагностичні обстеження органів грудної порожнини з метою своєчасного виявлення захворювань органів дихання, що свідчить про неможливість проведення ранньої діагностики туберкульозу в медичному закладі. Водночас за 9 місяців 2023 року було виявлено 10 хворих на активний туберкульоз. 16 хворих на туберкульоз отримують лікування в амбулаторно-поліклінічному відділенні лікарні на день візиту.

2.2 У лікарні відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених і не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

2.3 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів.

Зазначене порушує пункт 38 рекомендацій Європейського Комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT/Inf(93)12-part) (далі — Стандарти КЗК), де вказано, що медичні служби в місцях позбавлення волі повинні бути в змозі забезпечити медичну допомогу та лікування, а також відповідну дієту, фізіотерапію, реабілітацію чи будь-який інший спеціальний догляд на такому ж рівні, який пропонується пацієнтам у цивільних медичних закладах. Повинна бути передбачена забезпеченість лікарським, допоміжним медичним і технічним персоналом, а також надані відповідні приміщення, обладнання та устаткування.

3. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду за туберкульозом

3.1 На день візиту в стаціонарі амбулаторно-поліклінічного відділення перебували 16 хворих на туберкульоз. Диспансерний нагляд здійснюється за вісьма особами з ЗЗТБ. Водночас в амбулаторно-поліклінічному відділені не дотримано вимоги для ізоляції хворих на туберкульоз осіб, зокрема на кордонах чистих зон і зон високого ризику не встановлені перегородки з дверима або повітряні шлюзи, палати для пацієнтів використовуються більше ніж на одну-дві особи, двері до палати не оснащені ущільненим порогом, ущільнювачами по краях, не забезпечена рециркуляція повітря за допомогою механічної вентиляції. У камерах-палатах амбулаторно-поліклінічного відділення лікарні належним чином не проводиться кварцування та провітрювання камер.

3.2 Ізолятори в лікарні для хворих на інфекційні захворювання, в тому числі на туберкульоз, облаштовані неналежним чином, перебувають у вкрай незадовільному санітарно-технічному стані, проводяться ремонтні роботи, що не дозволяє розміщення та перебування там осіб.

4. Порушення права засуджених на належні санітарно-гігієнічні умови перебування в умовах закладу охорони здоров’я

4.1 Камери-палати лікарні потребують проведення ремонтних робіт з заміною санітарно-технічного обладнання та електромережі. Наявний неприємний запах, антисанітарія, на стелях деяких камерних приміщень надмірна вологість, стіни вкриті пліснявою.

Значна захаращеність особистими речами.

Підлога та санвузол брудні.

Постільні речі вологі, матраци потребують заміни.

4.2 У більшості палат-камер лікарні порушуються вимоги щодо норми жилої площі на одного засудженого в умовах стаціонарного лікування (не менше 5 м²). Ліжка розташовані впритул одне до одного. У палатах-камерах не дотримується норма належного природного освітлення. Штучне освітлення також є недостатнім.

5. Порушення права на належну психіатричну допомогу

Палату-ізолятор для осіб із розладами психіки не обладнано належним чином: відсутня припливно-витяжна вентиляція, відсутня можливість самостійно відчинити вікно, санітарні вузли не обладнані дверцятами, що порушує право на приватність, відсутній бачок з питною кип’яченою водою.

6. Неналежне зберігання ліків отриманих від родичів

У медичній частині відсутня окрема шафа для зберігання ліків від родичів. Ліки зберігаються у пластикових контейнерах. Крім того, в медичній документації (медичній карті № 025/о або № 003/о) відсутні або зберігаються окремо заяви від родичів засуджених або інших осіб про передачу ліків, виробів медичного призначення.

7. Порушення права засуджених та ув’язнених осіб на вибір методів лікування. Неналежна фіксація тілесних ушкоджень

7.1 У лікарні не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

7.2 Медичні працівники не складають належним чином довідок, у яких детально описується характер тілесних ушкоджень, їхні розміри та розташування. Відсутній номер карти ув’язненої С., який має відповідати порядковому номеру реєстрації пацієнта, зазначеному в “Журналі обліку фактів виявлених тілесних ушкоджень”. Крім того, фотофіксація тілесних ушкоджень проводиться без прикладання лінійки для орієнтації щодо розмірів ушкоджень.

8. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

8.1 Диспансерний нагляд здійснюється за чотирма особами, які мають інвалідність. З них Ⅱ гр. — одна особа; Ⅲ гр. — три особи. Особи з інвалідністю не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, що спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності. Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що не всі особи з інвалідністю мають індивідуальні програми реабілітації (далі — ІПР). Крім того, не виконуються рекомендації ІПР.

8.2 В установі не створено умов щодо утримання осіб з інвалідністю. Через відсутність ліфта та внутрішніх пандусів доступ до приміщень лікарні ускладнений для осіб, які відновлюються після оперативних втручань або осіб, які мають обмежені фізичні можливості.

9. Порушення правил пожежної безпеки

У приміщеннях камер-палат моніторами було виявлено небезпечний стан електричних мереж. Розетки та інші прилади, якими користуються засуджені, — у незадовільному стані, електродроти оголені, що може призвести до ураження в’язнів електричним струмом і становить загрозу для життя та здоров’я утримуваних осіб і персоналу.

Крім того, приміщення лікарні не обладнано системами пожежогасіння та пожежної сигналізації, наявні пошкоджені розетки, оголені електричні дроти.

10. Інші порушення

10.1 Більшість камер-палат в антисанітарному стані, потребують капітального ремонту, на стінах грибок, штукатурка облізла, вологість.

10.2 Опитані пацієнти лікарні повідомили, що не можуть подзвонити додому. Ув’язнений Р. (пацієнт) повідомив, що за пів року перебування в лікарні не мав жодної можливості зателефонувати своїм рідним.

10.3 У камері-палаті №974 в умивальнику — зламаний кран, у камері-палаті туберкульозного відділення №813 — також зламаний кран. У камері-палаті хворих на туберкульоз №809 відсутня вода, немає навіть чим змити туалет.

10.4 У камері-палаті №965 пацієнти скаржилися, що не можуть зігріти собі воду через відсутність кип’ятильника.

10.5 У камері-палаті №959 було здійснено замір яскравості світла, там дуже темно — 35,1 LUX. У камері-палаті №958 і 809 яскравість світла — 35,4 LUX.

10.6 У камері-палаті №954 пацієнти не мають постільної білизни і сплять на голих матрацах. Люди скаржилися, що два тижні не були в бані, також їх не виводять на прогулянку.

10.7 Пацієнти масово скаржаться на відсутність крамниці й неможливість придбати речі першої потреби, а також харчові продукти.

10.8 У камері-палаті хворі утримуються разом зі здоровими особами.

10.9 У камері-палаті хворих на туберкульоз скарги на тарганів.

10.10 Камера-палата хворих на туберкульоз №805 у жахливому стані, потребує ремонту, оголена проводка.

Рекомендації:

Міністерству юстиції України: вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень прав людини та недопущення катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання у Дніпропетровській багатопрофільної лікарні №4 філії ДУ “Центр охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України” в Дніпропетровській та Донецьких областях.

Державній установі “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”:

Забезпечити лікарню необхідним діагностичним обладнанням, у тому числі рентген-апаратом; Провести ремонтні роботи у приміщеннях лікарні; Організувати проведення замісної підтримувальної терапії особам, які її потребують; Дотримуватися заходів із соціального дистанціювання засуджених осіб в умовах карантинних обмежень, а також прав засуджених осіб на особистий простір та приватність; Належно вести медичну документацію, згідно з вимогами; Надавати належну стоматологічну допомогу; Замінити накладки до зовнішнього автоматичного дефібрилятора; Покращити доступності приміщень лікарні для маломобільних груп населення; Виконувати індивідуальні програми реабілітації осіб з інвалідністю; Дотримуватися вимог пожежної безпеки в лікарні; Забезпечити контроль за дотриманням належних санітарно-гігієнічних умов в стаціонарі; Обладнати необхідну кількості ізоляторів для інфекційних хворих; Обладнати згідно з вимогами ізолятори для осіб із розладами психіки та поведінки; Забезпечити пацієнтам лікарні можливість користуватися крамницею.

Превентивний моніторинговий візит до багатопрофільної лікарні №4 ДУ “Центр охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України в Дніпропетровській та Донецьких областях)” було здійснено Харківською правозахисною групою, EPLN і ГУ “Захист в’язнів України”. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, членів громадської ради при Міністерстві юстиції України Серія Зуйкова, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка, а також експерта робочої групи міжнародних партнерів України з тюремної реформи Юга де Сюремена. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 6 грудня 2023 року

Автор: Андрій Діденко

Джерело: ХПГ