Моніторинговий візит до Новгород-Сіверської виправної колонії №31: порушення права засуджених на приватність

Новгород-Сіверська установа виконання покарань №31 — це дільниця максимального рівня безпеки для утримання засуджених довічно та слідчий ізолятор. У рамках кампанії реалізації права на справедливий суд і звільнення від довічного покарання монітори записали інтервʼю з двома засудженими довічно, які вважають свої вироки несправедливими.

Історична довідка

У 1881 році була споруджена кам’яна в’язниця, в якій утримували небезпечних злочинців: заколотників, змовників проти царської влади, вбивць. По 25 років сиділи вони за тюремними стінами, щоби потім йти в Сибір на каторгу. Під час революції 1917 року у Новгород-Сіверській в’язниці утримували політичних в’язнів. З квітня до листопада 1918 року в’язниця слугувала місцем для засуджених противників Центральної Ради, підозрюваних у зв’язках з більшовиками.

З 1918 до 1941 року Новгород-Сіверська в’язниця — місце покарання політичних в’язнів, тобто жертв класової боротьби, репресованих тощо. З 26 серпня 1941 року до вересня 1941 року фашистські загарбники утримували тут воїнів-оточенців, яких підозрювали у зв’язках з партизанами, а також карних елементів. За кам’яними стінами проводили допити з катуваннями та розстріли. На території в’язниці було поховано 150 в’язнів, а решту звозили ховати до Нікольської церкви. Після звільнення Новгород-Сіверщини від німецьких окупантів, у стінах в’язниці відбували покарання фашистські запроданці — старости, поліцаї та інші зрадники. У квітні 1944 року вони були відправлені до Чернігова.

До 1955 року установа була місцем ув’язнення для осіб, що скоїли тяжкі злочини. Нова сторінка історії установи розпочалась у 1965 році, коли на базі старої в’язниці було створено лікувально-трудове відділення при установі ЄА-128/44. 1 серпня 1991 року розпочинає свою діяльність виховно-трудова колонія, яка з липня 1995 року була перепрофільована у слідчий ізолятор. Силами співробітників було збудовано нові вежі, оновлено огорожу, а в 1996 році засуджені посиленого режиму розпочали будівництво режимних корпусів (спорудження корпусу було завершене в 1999 році).

Під час візиту моніторинговою групою було досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності установи, медичну документацію, оглянуті господарські, житлові приміщення, медична частина на їхню відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам. Монітори відвідали камери для утримання слідчо-заарештованих, збірне відділення, слідчі кабінети, лазню, харчоблок, медичну частину, кімнати побачень, дільницю для утримання засуджених довічно. Начальник установи — полковник внутрішньої служби Спичак Валентин Іванович. Моніторів супроводжував полковник внутрішньої служби — Ворушило Валерій Васильович.

Загальна частина

Установа складається з дільниці максимального рівня безпеки для утримання засуджених довічно та слідчого ізолятора. За даними керівництва закладу, на момент моніторингового візиту в установі утримують 118 осіб. 23 особи — під слідством (з них — троє жінок). 81 особа перебувала в дільниці для утримання засуджених довічно, шість — залишено для роботи на господарстві та вісім осіб засуджені до арешту.

Протягом поточного року до СІЗО прибула 81 особа. Працюють два психологи. Працевлаштовано шість осіб за трудовими договорами. У медичній частині перебувало 44 особи. Ставлення адміністрації до ув’язнених людяне. На обліку ВІЛ/СНІД — дві особи, схильні до самогубства — шість, до членоушкодження — три, злісні порушники режиму утримання — дві особи. На обліку за інвалідністю першої групи — одна особа і третьої групи — п’ять осіб. Протягом 2022 року звільнено 34 особи, у 2023 році — 43 особи.

Протягом 2022 року стався один випадок виклику швидкої допомоги, у 2023 році — теж один випадок. Фіксація тілесних ушкоджень у 2022 році — одне під час прибуття, у 2023 році — також одне під час прибуття. В установі наявні 12 в’язнів, що відторгнуті загалом. У власному користуванні 68 засуджених мають планшети. Протягом 2022 відбулося 23 тривалі побачення, у 2023 році — 38.

Короткострокових побачень у 2022 році: через скло — 37, контактні — чотири; у 2023 році: через скло — 50, контактні — три побачення. У поточному році здійснено 6561 телефонний дзвінок. Виявлено некомплект персоналу: всього 14 співробітників. Середнього та старшого начальницького складу — дві особи, молодшого начальницького складу — дев’ять осіб і три працівники, які не мають спеціальних звань.

З гуманітарних потреб установі бракує планшету і бачків для питної води. Керівництвом установи було надано лабораторний результат аналізу якості питної води.

Монітори Харківської правозахисної групи провели дослідження на предмет відправлення та отримання кореспонденції в цій колонії. Протягом 2022 року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в закритому вигляді було відправлено два звернення, у 2023 — нуль звернень. Отримано: у 2022 році — дев’ять листів, у 2023 — нуль листів. У прокуратуру відправлено: у 2022 році — чотири звернення, у 2023 році — нуль звернень. Отримано: у 2022 році — 15 листів, у поточному році — 11 листів. В інші державні органи протягом 2022 року відправлено 76 звернень, у 2023 році — 20 звернень. У правозахисні організації протягом 2022 — чотири, протягом 2023 року — два листи.

Новгород-Сіверська міська медична частина №31

Завідувач Новгород-Сіверської міської медичної частини №31 філії ЦОЗ ДКВС України у Чернігівській області (далі — медична частина) — Світлана Комар.

Під час відвідування моніторинговою групою було вивчено медичну документацію, оглянуті приміщення медичної частини на їхню відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам. Було виявлено недоліки в роботі Новгород-Сіверської міської медичної частини №31, що призводять до порушення прав засуджених та осіб, яких тримають під вартою, зокрема:

1. Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб при наданні медичної допомоги

У медичній частині не організовано надання стаціонарної медичної допомоги, а саме:

1.1 Cтаціонарного обстеження і лікування хворих з передбачуваною тривалістю їхнього перебування до 30 діб.

1.2 Cтаціонарного лікування нетранспортабельних осіб, узятих під варту та засуджених, які залишені при Державній установі “Новгород-Сіверська установа виконання покарання №31” до стабілізації їхнього стану та направлення в заклади охорони здоров’я.

1.3 Тимчасова ізоляція в ізоляторі міської медичної частини інфекційних хворих чи хворих з підозрою на інфекційні захворювання для надання їм первинної медичної допомоги, нагляду і спостереження за ними, для збору матеріалів, необхідних для діагностики захворювання направлення до спеціалізованих лікувальних закладів.

1.4 Лікування хворих після виписки їх із закладів охорони здоров’я відповідно до висновків фахівців органів охорони здоров’я.

1.5 Тримання хворих, які підлягають звільненню через хворобу, за неможливості перебування їх у камерах.

Разом з тим у медичній частині організовано лише надання амбулаторної медичної допомоги. Дана ситуація склалася у зв’язку з відсутністю необхідних окремих приміщень для створення стаціонару медичної частини.

2. Порушення при проведенні профілактичних медичних оглядів та медичного обстеження. Порушення прав засуджених на медичну допомогу

2.1 У профілактичному медичному огляді обов’язково беруть участь лікар-терапевт (або лікар загальної практики — сімейний лікар), лікар-психіатр, лікар-стоматолог. Разом з тим, вакантна посада лікаря-стоматолога та відсутність у штаті медичної частини лікаря-гінеколога свідчить про неповноту проведення медичного первинного та профілактичного огляду. Засуджені та ув’язнені не отримують належну медичну допомогу.

2.2 Відсутній журнал обліку результатів проходження профілактичного медичного огляду.

3. Порушення права засуджених осіб на вибір методів лікування та неналежне ведення документації

3.1 У медичній частині не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

3.2 У порушення наказу ЦОЗ ДКВС України від 29.10.2021 року №318-ОД “Про затвердження карти первинної фіксації зовнішніх ушкоджень, інструкцій щодо її заповнення та форми журналу обліку виявлених тілесних ушкоджень”, копія карти не долучається до медичної карти амбулаторного хворого 025/о, а зберігається окремо.

4. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

4.1 У медичній частині відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

4.2 При огляді стоматологічного кабінету медичної частини виявлені протерміновані лікарські засоби.

4.3 Лікарські засоби зберігалися на підлозі приміщення медичної частини.

5. Порушення права на належну психіатричну допомогу

Палата-ізолятор для осіб з розладами психіки не обладнана припливно-витяжною вентиляцією, відсутня можливість самостійно відкрити вікно, санітарні вузли не обладнані дверцятами, відсутній бачок із питною кип’яченою водою.

6. Порушення права засуджених на приватність

У палатах-ізоляторах моніторами було зафіксовано встановлені камери відеоспостереження. Натомість забороняється використання відеокамер та портативних відеореєстраторів у приміщеннях (камерах), у яких проводять медичні обстеження (огляди) ув’язнених та засуджених, особистий обшук з роздяганням. Даний факт свідчить про отримання співробітниками установи конфіденційної інформації щодо стану здоров’я засуджених осіб, які проходять лікування у цих палатах-камерах, у ході медичного огляду під час лікарського обходу, маніпуляцій, процедур.

7. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

З початку 2023 року в медичній частині швидкими тестами було проведено 43 обстеження осіб на наявність вірусного гепатиту С (далі — ВГС), з яких у п’яти осіб встановлено підозру на захворювання. Особи з підозрою на вірусний гепатит С не проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

8. Порушення права ув’язнених та засуджених на належні санітарно-гігієнічні умови перебування в умовах закладу охорони здоров’я

8.1 Деякі приміщення медичної частини камери-палати та ізолятори потребують проведення ремонтних робіт: підлога та санвузол потребують ремонту, стіни місцями мають відлущену фарбу, відбиту кахельну плитку. Зазначене ускладнює дезінфекційну обробку даних приміщень.

8.2 Засуджені особи не отримують госпітальне майно (костюм, халат та туфлі госпітальні). Засуджені перебувають у стаціонарі у повсякденному одязі.

9. Порушення правил пожежної безпеки

Приміщення медичної частини не обладнані системами пожежогасіння та пожежної сигналізації. Крім того, приміщення кабінету лікарів та рентген-кабінету не забезпечені вогнегасниками. Зазначене не забезпечує безпечних умов перебування пацієнтів в умовах стаціонару та може становити загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Слідчі кабінети

Приміщення для зустрічі з адвокатами і проведення слідчих дій обладнані тривожною кнопкою.

Камери

Камери слідчо-заарештованих. Деякі приміщення потребують ремонту.

Є жіночі камери.

Є камери для засуджених, які залишені для господарських робіт. Спальні ліжка — з особистим простором.

Бібліотека

Православний храм на території установи

Відділення для засуджених довічно

Засуджені довічно активно користуються послугами інтернету, а також мають власні планшети з доступом до мережі.

Телефонні дзвінки відбуваються в спеціальному приміщенні, засуджені мають власні картки.

Є доступ до мережі інтернет у камерах.

Є багатомісні та маломісні камери.

У рамках кампанії реалізації права на справедливий суд і звільнення від довічного покарання монітори записали інтервʼю з двома засудженими довічно.

Дмитро Калій — засуджений довічно стверджує що засуджений несправедливо, злочин не скоював і через відсутність процедури перегляду судових рішень, що викликають розумний сумнів, не може домогтися перегляду судового рішення.

Володимир Петухов — заявник двох рішень Європейського суду з прав людини. Друге рішення “Петухов проти України №2” має квазіпілотний характер і потребує зміни законодавства і практики звільнення від довічного покарання і застосування умовно-дострокового звільнення.

Молитовна кімната

Лазня

Харчоблок

Карцер

Прогулянкові дворики

Кімнати для короткострокових побачень

Превентивний моніторинговий візит до Новгород-Сіверської установи виконання покарань №31 здійснено Харківською правозахисною групою спільно з ГО “Захист в’язнів України”. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, члена громадської ради при Міністерстві юстиції України Сергія Зуйкова, члена громадської ради при Міністерстві юстиції Олега Цвілого, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 12 жовтня 2023 року