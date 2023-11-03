Моніторинговий візит до Роменської виправної колонії №56: порушення прав засуджених на медичну допомогу

Роменська виправна колонія №56 — заклад максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі. На території колонії розташований цех, санітарні приміщення якого перебувають у жахливому стані. Засуджені виготовляють одноразові капці та отримуюсь мізерну зарплату — дев’ять копійок за одну устілку.

Історична довідка

Установа розташована на території колишнього місцевого спиртозаводу, приміщення якого та виробничі цехи були мало пристосовані для утримання засуджених. Тому основним завданням керівництва колонії стало будівництво гуртожитків, виробничих приміщень та об’єктів комунально-побутової сфери. Капітальне будівництво йшло в установі майже 24 роки. У 1962 році було побудовано огорожу периметра колонії, овочесховище, тепломережу, вольєр та кухню для службових собак.

Протягом 1963 року побудовано та введено в експлуатацію артезіанську свердловину з помповою станцією, пожежну водойму, продовольчий та речовий склади, лазню і пральню. У наступному році до експлуатації було введено льох для зберігання овочів, їдальню для засуджених на 150 місць, міжзонний контрольно-пропускний пункт.

На господарчому дворі було побудовано автогараж на чотири автомашини та два восьмиквартирні житлові будинки для співробітників колонії. У 2000 року один з гуртожитків було переобладнано у відділення соціально-психологічної служби для утримання засуджених у приміщеннях камерного типу. З 28 серпня 2004 року введено в експлуатацію сектор для утримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі.

Загальна частина

Колонія максимального рівня безпеки (для утримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі) розташована в селі Перехрестівка Роменського району Сумської області. За даними керівництва закладу, на момент моніторингового візиту, в установі утримуються 411 засуджених, розміщених у 10 відділеннях СПС, два відділення — для засуджених довічно.

Протягом поточного року до установи прибуло 133 засуджених. У 2022 році в установі померли четверо засуджених, у 2023 — четверо засуджених. В установі працюють два психологи. Працевлаштовано 68 осіб, з них — 47 за трудовими договорами і одна — за договорами ЦПХ. Середньомісячний заробіток за трудовим договором складає 2308,56 гривні, за договором ЦПХ — 977,78 гривні. У ДІЗО утримувалося двоє засуджених за дисциплінарне стягнення і 10 — у ДПК.

У медичній частині перебувало дев’ять осіб, на обліку ВІЛ/СНІД — 25, схильні до самогубства — одна особа, до членоушкодження — п’ять, до втечі — сім, злісні порушники режиму утримання — 11. Дві особи звільнені через важку хворобу протягом 2022 року, у 2023 році — одна особа. Від засуджених протягом 2022 року надійшло 11 скарг щодо неналежних умов утримання та неналежного надання медичної допомоги, протягом поточного року — дев’ять скарг. На обліку за інвалідністю другої групи — дві особи, третьої — дев’ять осіб.

Протягом 2022 року звільнено 68 осіб, у 2023 році — 49 осіб. Умовно-достроково у 2022 — дві особи, протягом 2023 року — одна особа. У 2022 році зафіксовано п’ять випадків викликів швидкої допомоги, у 2023 році — сім. Протягом 2022 року зафіксовано 10 випадків тілесних ушкоджень під час перебування в установі, у 2023 році — один випадок під час прибуття і сім випадків під час перебування в установі. У поточному році зафіксовано один випадок застосування спецзасобів — кайданки.

В установі наявні 68 засуджених, що відторгнуті загалом. У власному користуванні 241 засуджений має планшет. Протягом 2022 відбулося 29 тривалих побачень, у 2023 році — 42. Короткострокових у 2022 році: через скло — 37, контактних — 0. У 2023 році: через скло — 64, контактних — 14 побачень. Було здійснено 16109 телефонних дзвінків. В установі наявний некомплект персоналу у кількості 20 атестованих і 4,5 вільнонайманих.

Під час візиту моніторинговою групою було досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності колонії, медичну документацію, оглянуто виробничі, господарські, житлові приміщення, медичну частину на їхню відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів. Монітори відвідали приміщення виробництва, камери ДІЗО, ДПК, житлові приміщення, лазнево-пральний комбінат, харчоблок, медичну частину, кімнати побачень, дільницю для утримання засуджених довічно. Начальник установи — полковник внутрішньої служби Нестеренко Ігор Вікторович.

Медична частина № 56 філії Державної установи Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України у Сумській області

Завідувач медичної частини — Ігор Гашенко. Під час відвідування моніторинговою групою було вивчено медичну документацію, оглянуті кабінети лікарів, рентген-кабінет, палати та інші приміщення медичної частини на їхню відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів. На момент відвідування на стаціонарному лікуванні перебувало сім осіб.

Згідно з штатним розписом, який було надано завідувачем медичної частини, укомплектовано наступні посади лікарів: завідувач медичної частини-лікар — 1 ставка; лікар-психіатр — 1 ставка; лікар-стоматолог — 1 ставка; лікар-інфекціоніст — 0,5 ставки; лікар-рентгенолог — 0,5 ставки; лікар-фтизіатр — 0,5 ставки. Вакантними залишаються посади: лікар-терапевт — 1 ставка; лікар-хірург — 1 ставка. Диспансерний нагляд здійснюється за: ВІЛ-інфіковані — 25 осіб (з них 24 приймають АРТ); туберкульоз (кат. 5.1) — 10 осіб; із розладами психіки — 75 осіб.

Під час моніторингового візиту було виявлено недоліки в роботі медичної частини, що призводять до порушення прав засуджених в Роменської виправної колонії №56, зокрема:

1. Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб при наданні медичної допомоги

Через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

2. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

Диспансерний нагляд здійснюється за 11 особами, які мають інвалідність. З них Ⅱ гр. — дві особи; Ⅲ гр. — дев’ять осіб. Особи з інвалідністю не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, що спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності. Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що в однієї особи з інвалідністю відсутня індивідуальна програма, реабілітації (далі — ІПР). Крім того, моніторинговою групою встановлено, що деякі рекомендації ІПР не виконуються. В установі не створено умов щодо утримання людей з інвалідністю (відсутні пандуси, поручні тощо).

3. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

З початку 2023 року в медичній частині швидкими тестами було проведено 78 обстежень осіб на наявність вірусного гепатиту С (далі — ВГС), з яких у 75 осіб встановлено підозру на захворювання. Особи з підозрою на вірусний гепатит С не проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

4. Порушення права засуджених осіб на вибір методів лікування та неналежне ведення документації

4.1 У медичній частині не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

4.2 У медичній частині на чотирьох осіб не заведена “Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою” №030-5/0.

4.3 Під час вивчення медичної документації встановлено, що в медичних картках амбулаторного хворого 025/о відсутні довідки та фотографії наявних тілесних ушкоджень. Відсутній номер карти засудженого С., що отримав ушкодження 10.06.2023 року, який має відповідати порядковому номеру реєстрації пацієнта, зазначеному в “Журналі обліку виявлених тілесних ушкоджень”.

5. Порушення прав засуджених на медичну допомогу, порушення при проведенні профілактичних медичних оглядів та медичного обстеження

5.1 Вакантна посада лікаря-терапевта свідчить про неповноту проведення медичного первинного та профілактичного огляду.

5.2 Під час перевірки особистих медичних книжок у засуджених, які працюють в їдальні, було встановлено, що даним працівникам не проводився огляд лікарем дерматовенерологом.

6. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

6.1 У медичній частині відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

6.2 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів.

6.3 Крім того, моніторами було встановлено, що засуджені особи не проходять профілактичний медичний огляд за допомогою телемедичного комплексу IDIS, оскільки він не працює. Як пояснили медичні працівники, проблема полягає в неможливості відправити дані медичних обстежень з технічних причин.

6.4 При огляді стоматологічного кабінету медичної частини виявлені протерміновані лікарські засоби.

7. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

7.1 У медичній частині обладнано лише один ізолятор для інфекційних хворих, що унеможливлює одночасного розміщення хворих на небезпечні інфекційні захворювання окремо один від одного та інших засуджених.

7.2 У медичній частині не дотримано вимоги для ізоляції хворих на туберкульоз осіб, палата використовуються більше ніж на одну-дві особи (одна палата на три ліжко-місця);

8. Порушення права на належну психіатричну допомогу

У стаціонарі відсутній ізолятор для осіб з розладами психіки, які становлять небезпеку для оточення.

9. Порушення права ув’язнених та засуджених на належні санітарно-гігієнічні умови перебування в умовах закладу охорони здоров’я

9.1 Палати медичної частини потребують проведення ремонтних робіт: підлога та санвузол потребують ремонту, матраци та постільні речі вологі, брудні та потребують заміни. Стіни місцями мають відлущену фарбу, відбиту кахельну плитку, старий пошкоджений лінолеум на підлозі, що ускладнює дезінфекційну обробку даних приміщень.

9.2 Засуджені особи не отримують госпітальне майно (костюм, халат та туфлі госпітальні). Засуджені перебувають у стаціонарі у повсякденному одязі, іноді зі своєю постільною білизною.

10. Порушення правил пожежної безпеки

Приміщення медичної частини не обладнані системами пожежогасіння та пожежної сигналізації. Крім того, приміщення кабінету лікарів та рентген-кабінету не забезпечені вогнегасниками. У рентген-кабінеті зберігається стороннє устаткування та коробки. Зазначене не забезпечує безпечних умов перебування пацієнтів в умовах стаціонару та може становити загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Виробництво

Засуджені працюють на ділянці з деревообробки. Виготовляють піддони.

Опитані засуджені повідомили, що мають п’ятиденний робочий графік. Заробіток сягає 1500-2000 гривень. Проте опитані на умовах анонімності засуджені повідомили іншу інформацію. Засуджений М. повідомив, що в минулому місяці заробив 330 гривень. Засуджений Р. повідомив, що винагороду за працю отримує у вигляді чаю і цигарок. Відходи деревообробки використовуються в господарських цілях.

Швачне виробництво

Виготовляють устілки й одноразові капці для готельних номерів.

Лазня в промисловій зоні в жахливому стані.

Цех, який потребує ретельної уваги

На території житлової зони в підвальному приміщенні було знайдено цех, в якому виготовлялися швейні вироби. Засуджені, які працюють в цьому цеху, виготовляють одноразові капці. Зі слів засуджених — заробляють мізерну зарплату. Наприклад, пошив однієї устілки коштує дев’ять копійок. Санітарні приміщення в цьому “цеху” у жахливому стані, відсутньа вентиляція, несправна каналізація, антисанітарія, вологість, сморід.

Житлова зона

Житлові приміщення для засуджених, які працюють на господарчих роботах, відремонтовані. Деякі приміщення обладнані з урахуванням особистого простору для засуджених.

У дільницях СПС засуджені мешкають у барачних приміщеннях.

Але є і кубрикові приміщення. Деякі приміщення потребують ремонту.

У приміщеннях, де мешкають засуджені, відсутній доступ до інтернету. Для того, щоб користуватися інтернетом, засуджені мають іти в клуб, де за певні кошти вони можуть отримати доступ до мережі.

Було опитано засуджених, які перебували в окупації в Луганській області ще з 2014 року. Вони розповідали, що до них було застосовано катування, демонстрували сліди від тортур. Засуджений К. скаржився на те, що в установі новоприбулим не видають білизну, а він не може працевлаштуватися. У відділенні №3 холодно, вікна не утеплені.

Відділення для засуджених довічно

В установі засуджені довічно утримуються у камерній системі, а також у дільниці відкритого типу, у звичайних житлових приміщеннях.

Засуджені довічно, які утримуються в камері, можуть користуватися інтернетом у спеціальному приміщенні, а також мати власні планшети. Також засуджені мають можливість реалізувати свої таланти.

ДІЗО

У ДІЗО немає приміщення для огляду фельдшера. Усі засуджені в ДІЗО і ДПК мають поодиноке утримання. Адміністрація установи пояснила таку практику запобіганням конфліктів.

Лазне-пральний комбінат

У мийному залі відсутні шторки в кабінках, також відсутній куточок фельдшера.

Харчоблок

Існують альтернативні джерела приготування їжі на випадок вимкнення електроенергії. У їдальні відсутні рушники для миття рук. Засуджений Т. скаржився на те, що він має захворювання — цукровий діабет, при цьому не отримує дієтичне харчування. Зал для приймання їжі просторий.

Інтернет-клас

У інтернет-класі є три застарілі комп’ютери, жоден з яких не працює.

Бомбосховище

Існують підвальні приміщення, які в разі оголошення повітряної тривоги можуть використовуватися як бомбосховище. Але ці приміщення не обладнані належним чином і, відповідно, не використовуються.

Превентивний моніторинговий візит до Роменської виправної колонії №56 здійснено Харківською правозахисною групою разом із ГО “Захист вʼязнів України”. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, члена громадської ради при Міністерстві юстиції України Сергія Зуйкова, члена громадської ради при Міністерстві юстиції Олега Цвілого, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка.

Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 9 жовтня 2023 року