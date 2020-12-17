Может ли 1-й российский армейский корпус стать народной милицией в Украине?

В последнее время Россия производит манипуляции с вооруженными группировками на оккупированном Донбассе. Последней правкой стали изменения в так называемых законах «ДНР», касающиеся структуры силового блока на оккупированной территории.

На смену «вооруженным силам» в Донецке окончательно пришла «народная милиция». Ее подчинил себе руководитель оккупационной администрации Денис Пушилин. Но внутри это все тот же армейский корпус со штабом в Ростове – в составе 8-й полевой армии Южного военного округа России. В Донецке просто играются в слова – или готовят почву для легализации группировок в украинском правовом поле?

С самого начала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе в Донецкой области действовало множество полевых командиров и вооруженных формирований: «Сомали», «Спарта», «Оплот», «Восток», «Кальмиус» и другие.

Чтобы создать иллюзию вертикали власти и контроля, через четыре дня после так называемого «референдума», 15 мая 2014 года «министром обороны ДНР» контролируемые Россией формирования назначают полковника ФСБ РФ Игоря Стрелкова.

От «ополчения» до «вооруженных сил»

15 мая 2014 года в Донецке принимают так называемый «закон» «Об обороне». Дмитрий Перепелкин, один из авторов этого текста, сообщил тогда СМИ, подконтрольному оккупационной администрации: «Без этого закона невозможна оборона государства, ранее у нас было только ополчение. Теперь закон гласит – все воинские подразделения переходят в разряд вооруженных сил». Сам Дмитрий Перепелкин, который впоследствии занимал разные командные посты в вооруженных группировках, умер (или погиб) совсем недавно, в ноябре 2020-го.

15 августа 2014 года Игоря Стрелкова на должности «министра обороны» сменяет Владимир Кононов (позывной «Царь») – тренер по дзюдо из Славянска.

14 июля 2015 года в Донецке взорвали внедорожник Елены Филипповой, секретаря тогдашнего главаря российских гибридных сил Александра Захарченко. СМИ со ссылкой на источники предполагали, что целью подрывников мог быть сам Захарченко.

15 июля 2015 года российские СМИ сообщили о ликвидации так называемого «министерства обороны ДНР». Со ссылкой на Сергея Петровского (позывной «Хмурый», один из обвиняемых по делу о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17 – ред.) тогда сообщили, что «в самопровозглашенной республике осталась только одна силовая структура — корпус народной милиции».

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В тот же день Интерфакс со ссылкой на так называемого «замминистра обороны ДНР» Эдуарда Басурина опроверг упразднение «министерства обороны».

31 августа 2018 года в Донецке убили главаря российских гибридных сил Александра Захарченко. 7 сентября того же года место Захарченко занял Денис Пушилин.

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От «вооруженных сил» до «народной милиции»

12 ноября 2014 года российские гибридные силы создали так называемый «1-й армейский корпус вооруженных сил ДНР».

12 ноября 2015 года в Донецке праздновали годовщину создания армейского корпуса именно вооруженных сил, а не милиции.

21 сентября 2018 года Денис Пушилин упраздняет так называемое «министерство обороны». В тексте, опубликованном на сайте так называемого «народного совета», говорится, что теперь в так называемых «законах» вместо «министерство обороны» вводят формулировку «республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере обороны», а вместо «министр обороны» – «руководитель республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере обороны».

12 ноября 2019 года в Донецке празднуют уже годовщину создания не «армейского корпуса вооруженных сил», а «народной милиции».

20 мая 2020 года Пушилин заявляет, что повысил «боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы».

Укрепление «народной милиции»

3 декабря 2020 года Пушилин подписал так называемый «указ» «Об утверждении положения об управлении народной милиции». Что же подписал главарь оккупационной администрации Донецка?

Во-первых, руководить этой милицией будет сам Пушилин. Во-вторых, «управление народной милиции» будет обеспечивать оборону и отражение вооруженной агрессии. Фактически, это управление будет координировать действия российских гибридных сил на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области. Также УНМ будет заниматься разведкой и информационной безопасностью.

Таким образом, это формирование сейчас перебрало на себя все силовые рычаги России в Донецке.

«Народная милиция» и Минск

12 февраля 2015 года в Минске трехсторонняя контактная группа согласовала «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». В десятом пункте этого документа говорится о выводе всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины и разоружении всех незаконных групп.

В примечаниях к «Комплексу мер» речь идет о том, что общественный порядок в ОРДЛО будут поддерживать созданные местными советами отряды народной милиции.

Эта фраза есть и в украинском Законе об особенностях самоуправления в ОРДЛО («об особом статусе») 2014 года, действие которого Верховная Рада Украины недавно продлила.

То есть можно допустить, что, назвав вооруженные бронетехникой и крупнокалиберной артиллерией российские гибридные силы 1-го армейского корпуса «народной милицией», Россия попытался легализовать из в рамках «минского формата».

«Идет прямое управление из Ростова» – военный эксперт

О легализации подконтрольных России формирований с помощью игры слов говорит и военный эксперт Олег Жданов.

«Реально сформирован армейский корпус, который имеет штаб корпуса и входит в состав 8-й полевой армии, которая входит в состав Южного военного округа, штаб в Ростове. Это штатное объединение вооруженных сил Российской Федерации. И оно подчиняется только Ростову», – описывает структуру российских гибридных сил эксперт.

По словам Жданова, этими гибридными формированиями, пусть даже Пушилин их формально подчинил себе, все равно управляют россияне.

«Ни Пушилин, ни его окружение даже не имеют представления, из каких видов вооружения, на каком участке и с какой интенсивностью будут обстреливаться наши позиции. Это идет прямое управление из Ростова: через штаб округа из Генерального штаба вооруженных сил России», – сообщил эксперт.

Кроме российского кураторства, участники армейского корпуса, говорит Жданов, заключают контракты с ВС РФ.

«Там нет никаких самозванцев и никаких добровольцев. Последний полевой командир – это был Захарченко, которого они и «грохнули». Человек, который желает вступить в ряды, подписывает контракт. При чем, контракт подписывается на территории Российской Федерации: их вывозят партиями по 10-15 человек в учебный центр в Ростовскую область. Они на камеру принимают присягу, подписывают контракт. В качестве «поощрительного приза» им вручается паспорт гражданина Российской Федерации», – делится подробностями Жданов.

По информации эксперта, для деятельности армейского корпуса в Донецке осуществляется операция по информационному прикрытию. Отсюда и смена названий.

«Сначала было создано «министерство обороны ДНР». Потом оно было ликвидировано. И они приняли решение создать так называемое «министерство государственной безопасности». И вот это министерство государственной безопасности якобы (это все легенда) включает в себя армейский корпус, который по документам у них числится как «корпус народной милиции», – рассказал Радио Донбасс.Реалии военный эксперт.

Структура 1-го армейского корпуса

По информации волонтерского сообщества «InformNapalm», к осени 2019 года процесс реорганизации 1-го армейского корпуса в целом закончился.

В корпус вошли 4 мотострелковых бригады, отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты, отдельный мотострелковый полк, а также отдельная артиллерийская бригада, полк внутренних войск, два полка охраны, комендантский полк. Также в состав корпуса входит танковый батальон, зенитно-ракетный дивизион и другие.

1 АК, по данным «InformNapalm», отвечает за 195 км фронта. Командование корпусом – двойное. Формально подразделениями могут командовать местные жители, но реальная власть, как сообщили волонтеры, принадлежит российским кураторам.

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