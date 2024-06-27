Обережно, псевдоволонтери з Литви

На початку червня провідні українські медіа, написали про литовського «волонтера та журналіста» Міндаугаса Йонушаса, який публічно заявив, що йде на фронт парамедиком замість загиблої українки Ірини Цибух. Після благородних заяв про необхідність рятувати людей на війні чоловік запевнив журналістку hromadske, що збирає гроші на свою підготовку. Він попросив небайдужих про фінансову допомогу на своїх сторінках у соцмережах, а також писав і телефонував багатьом відомим людям.

Однак після розголосу цієї історії в Литві розгорівся скандал. Тамтешні медіа провели розслідування — і назвали його аферистом. У балтійській країні він заснував благодійний фонд Bonitatem, який збирав кошти для українців. Вихвалявся, що йому переказали мільйони євро. Коли ж він покинув фонд, з’ясувалося, що жодної копійки на рахунки не надходило. Є підозра, що чоловік гроші привласнював. А тепер, схоже, вирішив продовжити свою сумнівну діяльність уже в Україні. Щоб з’ясувати, ким насправді є Міндаугас Йонушас, журналісти hromadske поспілкувались із литовцями, які його знають, вивчило матеріали тамтешніх медіа та ще раз поговорило з самим героєм.

Співак, власник модельного агентства та шкільний лектор

Нещодавно відомий литовський блогер і колишній журналіст Cкірмантас Малінаускас поділився в YouTube своїм розслідуванням про діяльність Міндаугаса Йонушаса. Воно вже набрало 244 тисячі переглядів — для Литви, у якій живе менш як три мільйони людей, це дуже багато. Звідки така популярність? Виявляється, Міндаугаса, або, як його там називають, Мінедаса, у Литві знають всі — він тамтешня «зірка».

«Коли людина приїжджає з Литви в Україну, їй легко справити враження, протилежне тому, ким вона є насправді. Mінедас точно не журналіст. Важко сказати, хто він такий, — пояснює hromadske Cкірмантас Малінаускас. — Я б назвав його клоуном. Уперше він засвітився 18 років тому на телешоу.

Вигляд він мав дивакуватий. Залицявся до дівчини, яка вже й не знала, як від нього відкараскатися. Потім хлопець вирішив стати попспіваком, навіть випустив альбом. Це треш, бо в нього нема ні слуху, ні таланту. Спершу це було навіть смішно та безневинно».

У литовській вікіпедії на сторінці Mінедаса є згадка, що у 2007 році той брав участь у місцевому відборі на «Євробачення», де співав трохи литовською, трохи німецькою. Проте відбіркова комісія його не зрозуміла.

Загальна ж характеристика в тій статті така: «Критики його вважають невдахою і жартівником через його особисту наївність, суперечливу особистість, величезні амбіції, зарозумілі заяви, явну брехливість, невміння співати та відсутність слуху, але його імідж і постійна участь у литовських телешоу зробили його надзвичайно популярним».

Утім, з часом публіка від нього втомилася — і Мінедас зник з інфополя. Зник, аби виринути за декілька років: то він пише книгу, то він ведучий шоу, то власник модельного агентства.

У Литві трапилася резонансна історія: дівчину зґвалтував і вбив водій попутки. Mінедас заснував 2017-го соціальний проєкт «Не будь наївним на дорозі». Як його керівник, їздив школами та проводив лекції на тему безпечної поведінки на дорозі, «надавав психологічну допомогу жертвам». Cкірмантас Малінаускас, блогер і ексжурналіст

Блогер додає: «Тоді виник скандал: кілька учениць заявили про сексуальні домагання з боку “лектора”».

У литовському Сеймі депутатка Довілес Шакаліенес навіть зробила заяву про неетичну поведінку Міндаугаса Йонушаса, щоб привернути увагу до якого діяльності.

Поводився неетично, надсилаючи їм повідомлення неоднозначного змісту в соціальних мережах, а також телефоном, незаконно втручаючись у їхній приватний простір. Під час зустрічей з дівчатами Міндаугас Йонушас без їхньої згоди різко скорочував фізичну дистанцію між ними та обіймав, чим викликав у дівчат-підлітків негативні почуття. Довілес Шакаліенес, депутатка Сейму Литви

Депутатка закликає заклади освіти уважніше ставитися до кваліфікації тих, кого вони пускають до своїх учнів. А також скаржиться, що Mінедас «принизив ім’я громадських організацій, які працюють чесно та компетентно».

Згадуючи про цю ситуацію, блогер Cкірмантас Малінаускас зазначає: «Скандали виникали й у модельному агентстві, яке він використовував задля знайомства з дівчатами. У моєму відео я також розповідаю про жінок, з якими він знайомився в Литві вже після повномасштабного вторгнення росії. Це українки-біженки. Він запрошував працювати до себе винятково молодих і вродливих. Розпитував, де їхні чоловіки, та казав, що хоче собі знайти українське кохання».

Литовський «волонтер та журналіст» Міндаугас Йонушас

Популярність за будь-яку ціну

Мінедаса цікавить публічність. За будь-яку ціну. Наприклад, кілька років тому чоловік прийшов на прийом до литовського міністра охорони здоров’я Ауреліяса Вериги. Той не прийняв його — тоді наш герой викликав журналістів. Аби уникнути скандалу, міністр запрошує «активіста» в кабінет, де говорить із ним на «нейтральні теми». А от сам Мінедас після виходу з кабінету чиновника запевняє журналістів, що наступні два роки консультуватиме міністра як громадський радник.

«У Литві тоді лише посміялися, але якби хтось побачив з іншої країни, справді подумав би, що це важлива людина», — коментує Cкірмантас.

А що з роботою Мінедаса журналістом? Блогер-викривач спростовує і це — ще й зауважуючи цікаву деталь про місце роботи нашого героя.

В Україні є Анатолій Шарій. А в нас є в сто разів гірший — Вайдас Лекстутіс. Він не просто ватник, він найбільший кремлівський троль у Литві. Його заблокували всі канали та навіть посадили до в’язниці за антидержавну діяльність. Про депортацію Сталіним литовців до Сибіру він казав: «Поїхали подихати свіжим повітрям». Про Бучу — що це «провокація». Про «Азовсталь» — що там «ікру їли». Так от, Мінедас влаштувався до нього «журналістом» робити якісь відео. Ніхто в Литві не назве його журналістом, бо це дно. Cкірмантас Малінаускас, блогер і ексжурналіст

Щоправда, сам Мінедас ще перед повномасштабним вторгненням стверджував, що підтримує Україну. Утім, показував це в дивний спосіб. Скажімо є відео, де він прийшов на свого роду дебати з Лауринасом Майбахом — ще однією литовською інтернет-зіркою.

Майбах заробляє різного роду провокаціями та відстоює проросійські погляди, а от Мінедас прийшов на зустріч у футболці з тризубом і українським прапором. Хоч обидва говорять литовською, зміст очевидний. Майбах свариться з «активістом», вживає на його адресу лайку та демонструє принизливі жести. Ба більше, плює в його суп і пропонує «звалити до українців». Розповідає, що росія сильна і має танки, а Україна така-сяка. Майбах знущається — й отримує від цього насолоду, поки Мінедас у відповідь лише нерозбірливо бурмоче.

Це не єдиний «батл» двох блогерів — у наступному відео вони б’ються на рингу. Причому Мінедас виходить під пісню «Червона калина».

Мінедас здобуває увагу на хвилі цікавості світу до України та водночас такими акціями принижує українські символи. Наш співрозмовник вважає, що Мінедасу теж платили за участь в таких шоу, бо вони набирають близько 100–200 тисяч переглядів:

«Він неадекватна людина. У кого є гідність — так не робитиме. Я спілкувався з його вчителями в школі. Вони поділилися, що Мінедас мав довідку про розумову відсталість».

Литовський «волонтер та журналіст» Міндаугас Йонушас hromadske

То що, Мінедас — шахрай?

Після російського повномасштабного вторгнення литовець волонтерить для України. Йому вірять — подорослішав, змінився. Запрошують стати співвласником благодійного фонду Bonitatem: все-таки публічна людина. Інший співвласник тим часом перебуває в Іспанії, тому фонд цілковито в руках Мінедаса.

Його навіть запрошують на нагородження волонтерів у Сеймі. Там він фотографується з депутатами й іншими чиновниками. Пізніше він скрізь показуватиме ці світлини, щоб справити враження. Це спрацює.

Скажімо, українська біженка Ірина Герасименко, яка стала директоркою фонду Bonitatem після Міндаугаса, розповіла нам таке:

«Він запросив мене до себе в команду наприкінці 2022-го. Я перевірила його сторінку в соцмережах, побачила, що він активіст, зустрічається з литовськими політиками, вхожий в Сейм. Жодних підозр у мене не виникло.

Почала писати пресрелізи про мітинги, які він проводив на підтримку України. У березні 2023-го він зненацька заявив, що йде. Без пояснень. Я була шокована. Передав мені свою частину повноважень — так я стала директоркою, щоб не втратити фонд. Ми домовилися, що техніку, яку він взяв у кредит на організацію, перепише на себе. І віддаватиме борг як фізична особа. Йдеться про ноутбук, планшет, два телефони та розумний годинник. На тому спокійно розійшлися».

За якийсь час Мінедас заблокував Ірину та колег у соцмережах. А ще пізніше з’ясувалося, що жодних боргів він не сплачує. Крім того, благодійникам надійшли чималі рахунки за мобільний зв’язок і залізничні квитки. Мінедас винен фонду 3,5 тисячі євро. Через десяті руки Ірина звернулася до литовця: «Заплати, і розійдемося по-людськи». Він попросив рахунки й сказав, що протягом тижня гроші перерахує. Це був березень 2024-го. Відтоді — тиша. Тепер проти нього готують судовий позов.

Але це ще не все. Найцікавіше — жодної копійки пожертвувань від литовців саме на рахунки фонду не надходило. Люди перераховували кошти на його особистий гаманець PayPal. У розслідуванні Cкірмантаса Малінаускаса навіть є фрагмент з відео, на якому людина в прямому ефірі переказує Мінедасу 100 євро. Той одразу дивиться у свій телефон і відповідає, що гроші надійшли.

Частину він дійсно спрямовував на волонтерство, проте про решту відомостей немає. Популярне й одне з найбільших видань Литви Delfi.lt провело власне розслідування — у ньому йдеться, що, «найімовірніше, Міндаугас Йонушас присвоїв собі зібрані для України кошти». Про які суми йдеться — також перевірити не вдається. Сайт фонду не активний, але журналістам вдалося відновити його попередній вигляд. Там ідеться, що вдалося зібрати понад 5 мільйонів євро. Проте розслідувачі сумніваються, що йдеться аж про такі суми.

Далі у статті Delfi вказують, як саме Мінедас виманював гроші. Скажімо, в одному з постів він оголосив, що люди за донат на збір фонду можуть виграти автівку Ferrari, яка коштує понад пів мільйона доларів. Це був не єдиний розіграш. Наприклад, іншого разу він пропонував 13-й iPhone.

Він збирав гроші на все, що можна уявити: на дітей і жінок, постраждалих від війни, на автівки в Бахмут, цифрові радіостанції, психологічну підтримку для біженців та поранених в боях і багато іншого. з розслідування литовського видання Delfi

Також журналісти згадують мітинги, організовані фондом Bonitatem у Клайпеді, де чоловік встановив у публічних місцях скриньки для пожертв. Цю інформацію підтверджує й Ірина Герасименко.

Переглянувши понад сотню дописів, розслідувачі Delfi знайшли лише три, де йшлося про фактичну передачу допомоги. Одного разу він подарував школі ручки, зошити та вішалку. Іншого разу повіз у Херсон корм для собак.

Ірина Герасименко та блогер Cкірмантас Малінаускас не відкидають, що Мінедас часом справді комусь допомагав. Вони бачили його фото з пакетом з їжею біля супермаркету чи з тими самими ручками для школи. Комусь з біженок він передав постільну білизну. Утім, витрати на цю допомогу неможливо порівнювати з сумами, які він отримував на благодійність.

На запитання литовських журналістів, куди саме він спрямував донати для українців, чоловік не відповів — лише пообіцяв уточнити «завтра чи впродовж тижня». Зрештою, знову мовчок.

Допомога в Одесі / Facebook Допомога в Одесі / Facebook Допомога в Херсоні / Facebook У себе ж на сторінці у фейсбуці він продовжує постити кадри обстрілів і знову поширює торішні світлини, як він привозив допомогу в Україну. Тоді він з різних ракурсів зняв кілька ящиків у напівпорожній машині.

«Ми розуміємо, що це не коштує десятки тисяч євро», — коментує ситуацію Ірина з фонду Bonitatem.

«Стану парамедиком замість Ірини Цибух»

Коли у Литві почули, що Мінедас збирає гроші з поясненням «їду на фронт в Україну парамедиком», там вирішили не мовчати.

Ми побачили, що він починає підійматися в Україні на хвилі суму після загибелі Ірини Цибух. Так само він робив після вбивства дівчини в Литві. Тоді ми за цим просто спостерігали, та потім він почав звертатися до впливових у Литві людей, просити гроші. Так само тепер він просить грошей в Україні. Це сором. Cкірмантас Малінаускас, блогер і ексжурналіст

Cкірмантас скаржиться: «Литва не воює, Литва має допомагати. А він просить про допомогу людей, у яких війна! Якщо ти йдеш на війну, ми самі тебе укомплектуємо, в нас усе є. Ми самі тебе відвеземо. Для чого тобі гроші?»

Тоді ж литовці почали сумніватися, чи це взагалі справжня історія — мовляв, збере великі кошти, а витратить невідомо куди. «Найголовніше: якщо подивитися на його кваліфікації та стан здоров’я, то важко уявити, що хтось потребує такої допомоги на фронті. Він лише заважатиме», — нарікає блогер.

По-перше, для мене дивно, що він не коментує цей скандал у Литві. Його звинувачують у шахрайстві на рівні держави, а він мовчить. А по-друге, навіть смішним є те, що він розповідає про фронт: туди не так легко потрапити. Ірина Герасименко, волонтерка та директорка фонду Bonitatem

Cкірмантас Малінаускас у своєму відео просить людей бути уважнішими та перевіряти, кому, куди та на що вони роблять пожертви. Ще його обурює, що в Литві не зацікавилися Мінедасом раніше та належним чином не реагували на його дії. Він має надію, що тепер ним щонайменше має зацікавитися податкова інспекція.

Запитую, чому ж люди мовчали та чому йому взагалі давали гроші, навіть знаючи про сумнівну репутацію.

«Хтось думав, що Мінедас змінився. Хтось просто не хотів скандалу — як ті директори шкіл, до яких він приходив з лекціями.

Та й люди можуть і не знати про те, що їх надурили. Кілька литовців мені казали, що давали йому гроші. Якщо вони його запитають, він скаже, що витратив на Україну. Мовляв: “Документів нема, але я ж чесний хлопець”».

На початку вторгнення литовці жертвували великі суми. Ніхто не вимагав звітності з бухгалтерії — тоді це здавалося зайвим. Зараз я сподіваюся, що Мінедаса притягнуть до кримінальної відповідальності хоча б за фактом привласнення техніки з фонду. У Литві така відповідальність настає після крадіжки 500 євро. Cкірмантас Малінаускас, блогер і ексжурналіст

Блогер упевнений, що Мінедасу переказали чималі суми на його «поїздку на фронт». А нині всі в очікуванні: піде він вчитися на парамедика чи не піде, вирушить на війну чи не вирушить. Cкірмантас вважає, що нікуди Мінедас зрештою не поїде:

«Він має довідку, що він дурник. Його наче можна пожаліти, та насправді він шахрай. І талановитий шахрай. Так підкорити інформаційний простір — це треба зуміти».

«З армією не вийшло»

Що каже сам Міндаугас Йонушас про службу в Україні? Ми поцікавилися в нього, коли та куди він збирається іти на службу та чи правдиві звинувачення, які ми почули від литовських колег.

Питаю, чи вдалося піти вчитися на парамедика. Висилає фото екрана, де є інформація про турнікети. Біля екрана — викладач. Вочевидь, це має означати, що «волонтер» на курсах.

Каже, що сьогодні поговорити не зможе, але копіює свій пост: «В одному з соборів відбувалася літургія. Було дуже багато людей. Одній жінці стало погано, її вивели на вулицю, вона була дуже слабка. Ми поклали її на лавку, я перевірив пульс і дихання, а її дочка викликала швидку допомогу. Жінку передали лікарям».

Пізніше Міндаугас сам мені телефонує. Раптом кудись поділася його зрозуміла і ясна українська. Він плутається в словах, збивається з думки. Мовлення його емоційне, багато свариться.

То хвалиться, що, «слава богу, врятував жінку з собору», то що привіз 100 кілограмів гумдопомоги автобусом з Литви до Одеси — та мусив за це заплатити 12 євро за вантаж. «Цілих 12 євро!»

Стверджує, що тиждень відвідував курси домедичної допомоги, на яких йому було дуже важко. Але найбільше його розчарувало, що ніхто не оплатив його проживання і харчування в Києві на час проходження курсів.

Аж тут стає геть фамільярним: «Тепер скажу тобі як подружці, лише тобі, бо довіряю лише тобі — з армією погані новини». Розповідає, що намагався потрапити у два батальйони, а його не беруть. Мовляв, через недостатню кваліфікацію.

У які саме підрозділи звертався наш герой, нам невідомо. У «Госпітальєрах», де служила Ірина Цибух і куди буцімто збирався йти «волонтер», нам сказали, що до них Міндаугас Йонушас не приходив, хоч вони й чули про його заяву з медіа.

Можливо, чоловікові з цим потрібна допомога, бо під час нашої розмови він запитав, чи не могла б йому знайти місце у війську… я.

Насамкінець попросила прокоментувати скандали в Литві та закиди щодо його афер — у відповідь лише бурмоче, що не має бланків, аби заплатити за техніку фонду. І що краще йому ставити запитання письмово, а він відповість завтра.

Ми говорили в суботу, запитання я йому надіслала. Тільки от відповідей поки так і не надійшло.

Авторка: Наталія Мазіна

Джерело: hromadske