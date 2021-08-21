Юниоры «русской мафии» в Бруклине

«В Бруклине ватаге преступников из Восточной Европы недавно удалось сделать то, чего не было несколько лет – отвлечь внимание на себя от более изощренных преступных групп, – написал 16 августа репортер газеты The New York Post Бен Ферхерд. – А все благодаря дерзкому побегу из тюрьмы Райкерс-Айленд».

Ферхерд имел в виду 30-летнего бруклинца Давида Мордухаева, который 10 июля бежал из плавучей городской тюрьмы Vernon C. Bain Correctional Facility, пришвартованной в Бронксе на Ист-ривер рядом с тюрьмой на острове Райкерс. Городские власти Нью-Йорка купили ее у штата Миссисипи в 1988 году и она приплыла к нам в 1992, но то ли уже была такой, то ли ее превратили в тюрьму в Нью-Йорке, когда в городских тюрьмах сидели примерно 22 тыс. зеков, которых становилось все больше в связи с эпидемией крэка и суровыми законами, не чета нынешним.

Сейчас их всего 5400, а в пятиэтажной «Барже», как в народе называют эту тюрьму, содержатся 870 зеков, большинство которых ждёт приговоров или этапа в тюрьмы штата для отбывания наказания по приговорам. Пассажиры «Баржи» живут в 16 общих спальнях и 100 камерах-каютах в режиме “средней и максимальной безопасности”, а Давиду Мордухаеву досталась камера-люкс на пятом этаже с чудным видом на полноводную Ист-ривер. Были ли у него сокамерники, не уточняется, но в день и ночь побега он явно был один.

Сразу после его побега 10 июля из источников в городских тюремных и правоохранительных ведомствах стало известно, что Мордухаев сумел спуститься с «Баржи» незамеченным, и надзиратели не сразу заметили его отсутствие. Тогда же сообщалось, что агенты ФБР, у которых были оперативные сведения о возможном побеге Мордухаева, звонили на «Баржу» около часа ночи 9 июля и просили проверить его наличие, и им ответили, что он на месте. В 4:30 утра 10 июля последовал второй звонок из ФБР, и тогда обнаружилось, что в камере его нет.

Дверь камеры оказалась запертой изнутри скрученной простыней, окно открыто, на оконной раме видны следы огня, а к железной кровати привязан толстый канат с узлами, свитый тоже из простыней. Канат уходил в окно, через которое бежал Мордухаев, оставивший на стене прощальное послание со словами: «Мою камеру только что обыскали, а окно не проверили».

На полу камеры нашли тюремный комбинезон Мордухаева с его номером. Как написал 10 июля в The New York Post тот же Бен, на берегу Бронкса у Фултонского рыбного рынка (Fulton Fish Market) Мордухаева ждал Mercedes Benz, а в небе был замечен беспилотник, то есть его побег, предположительно, был подготовлен с размахом. 26 июля стало известно, что в связи с расследованием побега Мордухаева от работы отстранены капитан и трое надзирателей. Агенты ФБР и детективы арестовали его через 12 часов после побега в пустой квартире на третьем этаже шестиэтажного дома на Брайтон Одиннадцатой стрит, а у дома соседи насчитали шесть полицейских вэнов.

Когда именно Мордухаев попал на «Баржу», не уточняется. Его арестовали в апреле 2020 года за то, что тот выдавал себя за полицейского, пользуясь поддельным жетоном и рацией. Мордухаев с сообщником остановили внедорожник, представились полицейскими, осмотрели машину, нашли там тайник с марихуаной и уехали в этом внедорожнике, забрав у владельцев 340 долларов наличными. Те поняли, что стали жертвами «разгона», как называют такой тип преступлений, и погнались за ними.

За его освобождение был назначен залог в полтора миллиона долларов, а следующее заседание суда по его делу назначено на конец июля, и Мордухаеву грозило до 55 лет лишения свободы. До этого, в декабре 2013 года, Мордухаев получил 65 месяцев федеральной тюрьмы за сговор с целью ограбления аптеки Union Hill-Supremo Pharmacy в нью-джерсийском городке Мальборо и последующей продажи похищенных там наркотиков. Вместе с ним по делу шли бруклинцы Джеймс Джабраилов и Джейхун Авшалумов.

Отмечая роль бруклинских русскоязычных преступников «малой лиги», Бен Ферхерд называет очередную ОПГ «КавКаз», о которой раньше ничего известно не было, но взял он это название не с потолка. В пресс-релизе бруклинской федеральной прокуратуры от 13 августа сообщается о предъявлении обвинений в вымогательстве, транспортировке краденого через границы штатов и владении оружием, несмотря на судимость, 32-летнему Роману Никогосяну. Жаклин Косулис, временный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк, куда входит Бруклин, назвала Никогосяна «членом расположенного в Бруклине жестокого евразийского организованного преступного синдиката, который действовал в основном в районах Манхэттен-Бич и Брайтон-Бич».

Там же сообщалось, что Никогосяна арестовали 20 июля в Лос-Анджелесе и должны депортировать в Нью-Йорк. На следующий день после его ареста репортер The New York Post Марк Лангариелло назвал Никогосяна «высокопоставленным восточноевропейским гангстером, который терроризировал Бруклин и пытался помочь члену своей группы бежать из плавучей тюрьмы». Как сообщила тогда в меморандуме Жаклин Косулис, Роман Никогосян собирал деньги, чтобы перевести их Давиду Мордухаеву.

Сейчас его не обвиняют причастности к побегу Мордухаева с «Баржи», а ставят в вину вымогательство денег у работавшего на Никогосяна торговца марихуаной и попытке перегонять из Калифорнии в Нью-Йорк дорогие машины, которые достались ему путем мошенничества. Торговец марихуаной в деле не назван и проходит как “Victim”, то есть потерпевший, и «CS» (Confidential Source), то есть тайный осведомитель.

О нем следователь ФБР Тодд Макги в предварительном обвинении написал, что «CS» начал сотрудничать с ФБР с марта 2021 года и делает это в обмен на помощь в обеспечении его безопасности, а также снисхождение, если его обвинят во владении марихуаной с целью ее распространения. Романа Никогосяна также обвиняют в том, что при обыске его бруклинского притона там нашли дальнобойную винтовку Hi-point 995. За все про все ему грозит до 20 лет тюрьмы, а Давида Мордухаева на скорую руку судили не за побег из-под стражи, а за нарушение условий надзора по прошлой судимости, в чем он признал себя виновным, и дали 21 месяц лишения свободы.

Это будет федеральный срок, а штат Нью-Йорк накажет его в свою очередь. Перед приговором судья Кэрол Эмон заметила, что «за все годы судейства не встречала человека с 29 нарушениями надзора, которые совершил Давид Мордухаев. 75-летнюю судью Эмон назначил президент Буш-старший в 1990 году, и в 1997 она приговорила к почти 10 годам тюрьмы российского «вора в законе» Вячеслава Иванькова по кличке «Япончик».

В июльском меморандуме прокурора Жаклин Косулис было написано, что, судя по перехваченным полицией телефонным разговорам, Никогосян просил свою мать временно приютить Мордухаева, пока он достанет машину, в которой уедет из Нью-Йорка к нему в Лос-Анджелес. В другом разговоре Мордухаев рассказывает Никогосяну, как он по веревке спустился с пятого этажа тюрьмы-баржи, прыгнул в воду и доплыл до берега.

О том, что там его ждала машина или страховал дрон, ничего не говорится, и в том же разговоре Давид сказал, что «чуть не умер» и что в тюрьме его не хватятся, возможно, еще неделю. В судебных материалах утверждается, что Никогосян просил у матери 2 тыс. долларов, а позже сказал ей, что Мордухаев на время спрячется в ее квартире в Бруклине.

Мать возразила, что в ее доме повсюду камеры, и Роман ответил, что Давид пригнет голову. О том, что побег Мордухаева удался с помощью группы «КавКаз», ничего не известно, но в меморандуме указано, что это один из примеров преступной роли Никогосяна. Другим примером приводится опять же перехваченный телефонный разговор во время избиения очередной жертвы «КавКаза» и слышен голос Романа Никогосяна на английском языке: «Сейчас ты умрешь, такой-растакой», с упоминанием обычно принятым в русском мате упоминание орального и стандартного секса.

По поводу ОПГ «КавКаз» в деле «Соединенные Штаты Америки против Романа Никогосяна, он же Рома, Дилшода Базарова и Мирзобека Бекмуратова» есть разъяснение следователя ФБР Тодда Макги, что эта группа действует в Восточном округе [штата] Нью-Йорк и других местах.

Как разъяснил Макги, который служит в ФБР с 2017 года, бруклинской судье-магистрату Пегги Коу, получая ордера на арест обвиняемых, в Бруклине «KAVKAZ » работает главным образом в районах Манхэттен-Бич и Брайтон-Бич, но также «поддерживает связь с кавказским регионом Евразии, а именно, Арменией, южной частью России и Азербайджаном, а также с другими местными бандами, например уличной бандой Bloods, которая широко представлена в районе Кони-Айленд». Основная работа группы «KAVKAZ», написал Макги, состоит в «добыче денег для своих членов и их сообщников, участием в различных криминальных действиях, включаю наркотрафик, грабеж и вымогательство, для чего угрожают жертвам экономически и физически.

«ОПГ КавКаз», поясняет нынешний меморандум бруклинской федеральной прокуратуры, занимается наркоторговлей, вымогательством и другими преступлениями и положительно связана с районами Кавказа, включая Армению, Узбекистан и части России, хотя считать среднеазиатский Узбекистан частью Кавказа довольно смело. Давида Мордухаева после ареста не вернули на «Баржу», откуда он сбежал, а водворили в бруклинскую федеральную тюрьму MDC, из пуленепробиваемых и наглухо задраенных окон которой по веревке не убежишь, поскольку отныне он не простой уголовник, а член организованной преступной группы.

Открытая в начале девяностых годов прошлого века на 29-й стрит у автострады Белт-парквей в бруклинском районе Сансет-парк, эта 16-этажная тюрьма с 12 «жилыми» этажами вмещает 1600 человек разных ориентаций, но пока только двух полов. Побегов оттуда пока не было, хотя в MDC сидели крутые ребята, вроде Иванькова-«Япончика», а недавно Алексея Цветкова по кличке «Пельмень», Леонида Гершмана, он же «Ленни» и Раждена Шулая по воровскому погонялу «Ражден Питерский», не чета «кавказцам» Романа Никогосяна. В деле есть фотографии членов этой группы, которые показывают условный знак пальцами, растопыренными в форме буквы «К», что, по мнению федеральных следователей, должно означать «КавКаз».

Но вернемся к статье Бена Ферхерда в газете The New York Post от 16 августа. Отметив зловещую роль новой ОПГ «русской мафии», он пишет, что на Брайтон-Бич и Манхэттен-Бич в южном Бруклине она наводила изрядный ужас, «но не доходила до высшего уровня бывшей советской оргпреступности, которой руководили «воры в законе». Ссылаясь на следователей прокуратуры, Бен Ферхерд поясняет, что своим названием новая ОПГ обязана «Кавказскому району Евразии, куда входят Армения, Узбекистан, Россия и Азербайджан», из-за чего некоторые члены ОПГ «КавКаз» делают себе соответствующие живописные татуировки, но не звезды российских «воров в законе».

Главарем бруклинского «КавКаза» считался Натик Нисимов, владелец парикмахерской Natik’s Unisex Salon на Дитмас-авеню в районе Кенсингтон. Работа это нелегкая, и Ферхерд приводит пример, как в 2012 году бандит Леонид Гершман заподозрил «кавказцев» в ограблении одного из его хранилищ марихуаны на Ошеан-авеню рядом с авеню Y. Гершман с двумя подручными заманили туда «кавказца» Мишу Азарьева и средь бела дня избили его, причем один из них рукояткой пистолета выбил Мише зубы, что было замечено посетителями соседней харчевни.

Позже выяснилось, что ограбил их не Азарьев, перед которым даже не извинились. Через год Зураб Зарбаилов, мелкий наркокурьер Гершмана и сам кавказского происхождения, сказал Леониду, что во время сделки его ограбили, отняв товар и деньги. Гершман заподозрил обман, забил Зурабу стрелку в гараже своего дома на Ошеан-парквей и там сунул ему под нос резак для картона, пригрозив числом «150», что на местной блатной фене означает порез от рта до уха, на обработку которого в больнице требуется 150 скобок. Напуганный Зарбаилов побежал к Нисимову, и тот договорился с Гершманом не уродовать Зураба и не требовать с него неустойку, но к делам его больше не подпускать.

Эти и другие случаи бруклинская федеральная прокуратура считает доказательствами растущей роли ОПГ «КавКаз» среди других преступных групп бруклинской «русской», а точнее, русскоязычной мафии низшего пошиба. Но авторитет, а тем более преступный, не дается даром и утром 24 марта 2015 года Натика Нисимова застрелили на Ошеан-парквей рядом с Квентин-роуд в районе Мидвуд. Убил его выстрелом в грудь 31-летний афроамериканец Джеффри Маккрей, которого нашли и арестовали через три месяца. В свое оправдание Маккрей сказал, что в начале марта Нисимов передал не уточненному убийце нож, которым тот зарезал его друга.

Автор: АЛЕКСАНДР ГРАНТ; rusrek.com