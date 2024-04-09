Аферисти на марші. Нумерологи, екстрасенси, астрологи та тарологи засмічують голови українців, влада не проти

«У Росії будуть й надалі відбуватися вибухи, терористичні акти для того, щоб люди переключились на щось інше, забули про смерть опозиціонера Олексія Навального». Як ви думаєте, хто дає такий прогноз? Воєнний експерт? Російський опозиціонер? Правоохоронці? Ні! Ця цитата належить… мольфару Максу Гордєєву.

У провидців вірять до 35% українців. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене на початку року, зазначає видання “Главком“.

«35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію. Щонайменше в одне з цього переліку вірять 43% українців», – роблять висновок соціологи.

Астрологія – вплив небесних тіл (планет, зірок) на земний світ і людину (на її характер, вчинки і долю);

Екстрасенсорні здібності – ясновидіння;

Тарологія – читання майбутнього на картах.

У таро та екстрасенсів частіше вірять люди віком від 40 років, які мешкають у селах або невеликих містах

Психотерапевт Тетяна Корякіна в коментарі «Главкому» так пояснює тяжіння українців до езотерики: «У нормі у всіх людей існує екзистенційний жах невідомого, хаосу. Ми маємо потребу структурувати реальність, щоб зменшити цей страх перед невідомим. З давніх-давен існували вірування у духів, у замовляння, а згодом з’явилась наука – теж із метою структурувати, дати опору. Нині, у час війни, у цьому невідомому ховається не просто тривога і невизначеність, а ховається смерть».

За словами Корякіної, у людей є два шляхи. Перший, важкий – навчитися усвідомлювати цей страх та якось з ним жити, брати відповідальності за себе. Другий, простіший – перекласти цю відповідальність на когось. «Саме тому частина людей іде шукати знання у знахарок, нумерологів, астрологів. Навіть якщо скажуть погане, це все одно знання про невідомість», – пояснює експертка з психології.

«Думаю, багато людей з аналітичним складом розуму, близькі до науки, можуть звертатися до, скажімо, гороскопів. Ми не можемо постійно бути усвідомленими, відповідальними. Патологія починається з моменту, коли людина починає нести ворожкам багато грошей, бере кредити, віддає останні гроші. У людини життя погіршується, а вона продовжує ходити до езотериків. Це вже погана історія», – застерігає психотерапевтка.

Погана історія

У масштабах держави погана історія починається тоді, коли «передбачення» астрологів та мольфарів виходять за рамки наслідків впливу «ретроградного Меркурію» та порад, де кожному зі знаків зодіаку шукати кохання. Нині ж езотерики осідлали значно більш затребувану тему – війну. Вони висловлюють припущення, коли росіяни активізують наступ, на яких ділянках, коли будуть знову «брати Київ», «бомбити Харків» тощо. В умовах постійної тривожності та невідомості саме навколовоєнні теми користуються найбільшим попитом. І попит, за законами ринку, народжує пропозицію.

Наприклад, вже згаданий мольфар Макс Гордєєв, а у перервах між гаданнями, він ще й естрадний виконавець, розповів, що карти Таро обіцяють несприятливу для життя ситуацію у Сумській області. Він навіть зазначив, що цей регіон «здали», тому найближчим часом там буде серйозна небезпека.

«Евакуація. Я бачу активну евакуацію, люди тікають. Це про що говорить – позитиву немає», – уточнив мольфар. І 15% українців, згідно зі статистикою, йому точно повірять! 75 тис. переглядів за тиждень лише на цьому каналі красномовно свідчать: співака-знахаря слухають.

На Instagram-сторінці Гордєєва 282 тис. фоловерів.

Інший приклад – відьма Марія Тиха, її передбачення також мають величезний попит. Її в Instagram читають майже 100 тис. людей.

2 квітня відьма дала інтерв’ю ведучій YouTube-каналу «Поговоримо». Такі перегляди «не снилися» Єдиному телемарафону: понад 121 тис. перегляд за дві доби.

Серед питань, які ставила ведуча:

Чи є на сьогодні якась умова, за якої Росія готова була б повернути Україні її території і вивести війська?

Якщо Трамп прийде до влади, чи дасть він Росії «дозвіл» захопити українські території?

Чи можемо ми запобігти наступу росіян на місто Харків? Тощо.

Відьма Марія з виглядом політолога-міжнародника все це бралася коментувати.

І її слухали… Бо у коментарях – а їх чотири з половиною сотні, – вдячність і захват.

Інтерв’юери без зайвих роздумів ставлять цим людям серйозні питання, а окультисти впевнено відповідають. Езотерики можуть коментувати воєнні події переконливіше і однозначніше за будь-яких профільних експертів. Скажімо, після масованого обстрілу 36-ма «шахедами» України, що стався 14 березня, представники деяких видань першим ділом звернулися до окультистів – бо ж попит на такі матеріали точно буде.

Майстер нумерології Владислав Грицай за словом у кишеню не поліз: «36 – це число руйнувань, дуже сильне число. У сакральній нумерології воно ділиться на дуже багато чисел: на 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 та 36. Такого іншого числа знайти практично не можливо. Якщо скласти 3 та 6, то в сумі буде 9. Дев’ятка – це переосмислення старого досвіду, завершення. Чому орда використовує число 36 таким чином? В цьому однозначно замішана сакральна геометрія. До речі, саме стільки гральних карт в колоді. Число 36 багато у чому арифметично пов’язане з числом 666. Тому, коли ми бачимо запуск такої кількості «шахедів», 36, ми розуміємо, що це ритуал, пов’язаний з жертвопринесенням».

Чи збуваються передбачення езотериків?

Астролог і хіромант Володимир Бадіян, наприклад, у 2022 році робив сміливі передбачення: повномасштабна війна в Україні має закінчитися в середині лютого 2023 року. Він уточнював, що максимум повномасштабне вторгнення триватиме до літа 2023-го.

У 2022 році той же Макс Гордєєв припускав, що до літа наступного року (тобто 2023 року) Україна зможе повернути Крим. «Я дуже сподіваюся, що ми вже влітку будемо їхати до себе в Крим відпочивати», – тішив свою авдиторію він.

Ясновидець та екстрасенс Валерій Шатилович казав, що до кінця 2023 року відбудеться повернення багатьох окупованих територій, а нашим військовим вдасться вийти на кордони станом до 24 лютого 2022 року. «За моїми прогнозами, бойові дії повинні закінчитися з настанням літа (2023 року). Але потрібно розуміти, що кожен з нас впливає на майбутнє нашої країни. І повинен бути налаштований на позитив».

Про закінчення бойових дій 2023 року казала і таролог Людмила Хомутовська. Також вона була впевнена, що до кінця 2023 до України повернеться Маріуполь. «Весна 2023 року – перемога України у війні з Росією», – запевняла Хомутовська.

Що з цього врешті збулося, пояснювати непотрібно.

Здавалося б: якщо такі ключові передбачення езотериків не мають жодного стосунку до реальності, то чому ж практично третина опитаних громадян їм довіряє? А все тому, що вони загалом кажуть також багато якихось інших зрозумілих кожному речей, які, звичайно, збуваються із дуже високим ступенем ймовірності. Ці твердження, які може озвучити будь-яка людина з вулиці, але ж те саме, сказане над кришталевою кулею, свічками та натальними картами, звучить переконливо для вух легковірних людей.

Наприклад, розглянемо таке передбачення від тарологині Олени Бюн: «Київ і область завжди знаходяться під прицілом. Навіть якщо ви деякий час відчуваєте затишшя, знайте, що це не кінець. У Путіна є величезне бажання пробити захист столиці. Розслаблятися не можна. У будь-який момент Кремль може віддати наказ бомбити Київ».

Звісно, кожен з нас знає, що столиця та область – завжди під прицілом.

Той-таки гіпермедійний мольфар Макс Гордєєв восени минулого року передбачив: «Ближче до зими Росія знову активізується і завдаватиме ракетних ударів по Україні. У зоні ризику міста-мільйонники. Найбільша загроза буде саме вночі. У зоні ризику Харків, Одеса, Херсон, Київ і Київська область, Дніпро, Запоріжжя».

Харків, Одеса, Херсон, Дніпро та Запоріжжя – це південь та схід України, тобто регіони, до яких ворог легко «дотягується» і ракетами, і дронами, і навіть КАБами. Обстрілюють їх якщо не щодня, то точно щотижня. Тому це передбачення нині може дати навіть школяр.

Хто це має контролювати?

Народний депутат від партії «Голос», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає: така висока довіра українців до езотерики засвідчує відсутність навичок критичного мислення. А от що із цим робити – законотворцям поки що не зрозуміло.

«У цьому розрізі щось зробити достатньо складно. Зареєстровані поважні видання такими речами грішити не будуть. Подібні матеріали в основному є в жовтій пресі, у соцмережах. Законодавчо ніяк не врегулюєш, бо це просто чужі судження. А заборона озвучення суджень була б фактично цензурою», – пояснює депутат.

Справедливості заради зазначимо, що багато видань, які поширюють подібний контент, намагаються це подавати як радше розважальні матеріали: сором’язливо роблять це на субдоменах, чи добавляють у кінці подібного матеріалу дисклеймер про те, що езотерика не є наукою і передбачення «не завжди справджуються на 100%».

Дисклеймер – письмова відмова від відповідальності за можливі наслідки того чи іншого вчинку. Один із прикладів дисклеймера можна побачити перед початком фільмів: «Всі персонажі є вигаданими і будь-який збіг із людьми, що живуть нині чи жили в минулому, випадковий».

Та чи справді дот цих приміток доходить читач?

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький – ініціатор «закону про обмеження у Telegram» – взагалі наголошує на потенційній загрозі національній безпеці від «передбачень» езотериків: «І радянське КДБ, і нині ФСБ активно використовують астрологів, мольфарів і ворожок для того, щоб просувати якісь свої наративи. Вони це роблять і щодо якихось людей персонально – приміром, підсилають таких людей до певних посадовців».

«YouTube у нас, загалом, і так регулюється, і наша Нацрада з питань телебачення і радіомовлення мала б на такі речі реагувати. У законі «Про медіа» чітко сказано, у який спосіб медіа мають працювати, а регулятор – впливати на такі речі: він має виносити попередження, слідкувати за цим. Безумовно, СБУ теж мають слідкувати, щоб медіа не сіяло паніку такими матеріалами, і звертатися до Нацради із проханням про перевірку. Так чи інакше, регулятор має робити зауваження медіа, які вводять глядачів в оману», – підкреслив він у коментарі «Главкому».

Цікаво, що народний депутат, голова Комітету Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв має абсолютно протилежне бачення того, хто мав би займатися проблемою поширення подібного контенту: «Ані Нацрада, ані СБУ не зобов’язані це моніторити постійно».

На уточнююче запитання про те, хто ж це має відслідковувати, Потураєв загадково відповів: «Не будемо вдаватися у подробиці. Це відбувається спільними зусиллями деяких органів – як державних, так і недержавних. Ми – як держава – моніторимо інформпростір, відслідковуємо найбільш загрозливі випадки і вирішуємо, які заходи вжити у тому чи іншому випадку. Скажімо, паблік із 1000 підписників нас не має особливо турбувати. А от канали зі значно більшим охопленням аудиторії – мають. Два головних параметри для нас: охоплення і контент. Якщо ми бачимо ворожий контент з великим охопленням – ми реагуємо».

Разом із тим, на думку Потураєва, законодавчо езотериків обмежувати не варто: «Я вважаю, це відповідальність медіа, які таке публікують. Ми ж чудово знаємо, що навіть провідні медіа публікують якісь точно не наукові матеріали – так, в окремих розділах, субсторінках. Важливо, чи вони позначають, що ця інформація не має жодного наукового підтвердження. Але якщо такі канали чи пабліки розповсюджують інформацію, яка під виглядом передбачень містить ознаки російських спецоперацій, це інша розмова».

Не за цієї влади?

Монокоаліція, схоже, жодним чином втручатися у окупацію інформпростору мольфарами не збирається. Навпаки: зафіксовані спроби навіть збільшити кількість тих, хто бажає заробити на довірі наївних громадян. Восени минулого року «слуга» Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти».

У ньому нардеп пропонує запровадити термін «езотерична освіта» та загалом повністю легалізувати діяльність «у сфері надання послуг з езотеричної освіти». Власне, основна ідея полягає у пропозиції створити Реєстр тарологів та інших «духовних майстрів»-наставників та стягувати з них податки. Якщо б ініціативу схвалили, то Міністерство освіти та науки мусило б наймати спеціальних співробітників, які займалися магами та екстрасенсами.