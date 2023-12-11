Увага в ефірі шахраї. Телеекрани окуповують провидці, ворожки та інша братва

Українському споживачу інформаційного контенту складно. Навіть дуже складно. Щодня йому доводиться обирати між непереможним марафоном, незламними анонімними телеграм-каналами, ШОКУЮЧИМИ заголовками численних ютуб-каналів медіа, які й до війни не надто звертали увагу на стандарти, а тепер узагалі пустилися берега.

Його залякують, його зваблюють обіцянками швидкої перемоги (смерті Путіна, Кадирова, остаточної смерті Пригожина, — потрібне підкреслити), «експерти» йому пропонують одночасно і світле майбутнє, і диктатуру, і вступ до НАТО, і третю світову, і ЗСУ в Москві, і зраду всіх усіма. Звісно, що за таких умов йому залишається лише одне — довіритися ворожці, мольфару, астрологу чи тарологу. Вони ж нічим не гірші за всіх цих експертів, а може й кращі — адже говорять майже завжди приємні речі. І медіа залюбки надають цей контент користувачу — зокрема ті самі медіа, що створюють «Єдиний марафон».

Наприклад, на ютуб-каналі «Фактів» ICTV викладають «Ранок у великому місті». І регулярний гість ранкового шоу — «таролог» Макс Гордєєв, переможець литовської «Битви екстрасенсів», який має постійну рубрику «Спитай у таролога». У вересні він чотири хвилини розповідав, чи живий Пригожин (ні, каже Гордєєв) та коли закінчиться війна (важко сказати).

А за місяць, у жовтні, він же розповідає в ефірі того ж «Ранку», чи атакуватиме Росія Україну новими безшумними іранськими шахедами (так, на думку таролога) та чи вижив командувач Чорноморського флоту Росії (ні, вважає таролог). І навіть доповідає глядачам, чи були в Кабаєвої почуття до Путіна і чи є у них спільні діти. 20 листопада він пообіцяв усім «дуже й дуже» позитивні новини для України та великі виплати від Росії у вигляді репарацій. Але не швидко й не одразу. А вже в грудні розповідав, чи усуне Путін Патрушева та чи буде складною ця зима (не хвилюйтеся, не складніша за попередню).

Не відстає і «1+1». От в ексклюзивному інтерв’ю каналу «астрологиня» Альбіна Пономаренко розповідає журналістці «ТСН», що Путін давно помер, а в російських ефірах замість нього — «невдала підробка». А от новина «ТСН», де «спадкова відьма-некромантка» Марія Тиха, фіналістка «Битв екстрасенсів» та учасниця шоу «Моя суперродина» на каналі ТЕТ розповідає, як саме помре Путін. Щоправда, розповідала вона це не в ефірі «ТСН», а в ефірі іншого виробника марафону «Єдині новини» — «Ми — Україна», а «ТСН» скористався нагодою зробити з пророцтв новину.

На ютуб-каналі «Ми — Україна», що також залучений до виробництва «Єдиного марафону», від «тарологів» і «відьом» темніє в очах. Тут «чорна відьма» Ірина Домбровська гадає про долю Кримського мосту. А тут «астрологиня» Лариса Даугер передбачає швидку перемогу України. На каналі «Ми — Україна» навіть є неперевершений дует Гордєєва й Тихої — для тих, кому окремих прогнозів від цих дуже затребуваних персонажів не вистачає. Для цього подвійного виступу на каналі вигадали окремий жанр — «ефір-спіритичний сеанс».

Таких відео на каналі — десятки, і під кожним із них красується слоган ютуб-каналу: «Ми — інформаційний телеканал для всієї країни та кожної родини. Ми не редагуємо реальність, ми показуємо реальне життя таким, яким воно є».

Власне, відео з найбільшою кількістю переглядів на каналі «Ми — Україна» — це річної давнини інтерв’ю Олега Панюти та Людмили Добровольської з «майстром нумерології», учасником «Битви екстрасенсів» Владиславом Грицаєм. У відео 1,6 мільйона переглядів. Реальність, так би мовити, на яку ми заслуговуємо.

У п’ятірці відео з найбільшою кількістю переглядів, у яких фігурують відьми та всі інші спеціалісти з передбачень, що виходили на каналі «Ми — Україна», є відео зі ще однією учасницею «Битви екстрасенсів». Її звуть Дарина Фрейн. Представляючи її глядачам, ведуча Вікторія Малосвітна навіть зачитала з екрана всі види діяльності, в яких Дарина Фрейн є експерткою — «практикуючий езотерик, екстрасенс, духовний практик, творець власного вчення, письменниця, бізнесвумен і мисливиця на демонів». Відео з «мисливицею на демонів» назбирало майже 300 тисяч переглядів.

І це не дивно, адже Фрейн розповіла, що Кадиров — у комі, Путін — у комі, «російський світовий уряд» у шоку від того, що відбувається, Пригожин «деактивований», але живий в Африці, всюди големи, а прокляття вже досягли всіх ворогів України, включно з Лукашенком, просто треба почекати, аби вони подіяли. Близько двох років, якщо комусь цікаво.

До того, як Даша Фрейн стала спеціалісткою «з магічного захисту» та «мисливицею на демонів», вона писала рекламу про моду, очолювала видання «Styler.com.ua», сайт якого зараз не подає ознак життя, і, як вона сама каже, займалася маркетингом. І раптово, у 2017 році, потрапила на «Битву екстрасенсів», чим, як вона сама розповідає в інтерв’ю, неабияк здивувала друзів і колег, які навіть не здогадувалися про її «екстрасенсорні» здібності до її 29 років (тобто за три роки до потрапляння на проєкт), а багато хто дізнався про них прямо з шоу. Але, як вона каже, «практикувала» вона завжди, ще коли жила гуртожитку в Москві (Дарина, за її словами, росіянка з міста Братська Іркутської області).

Після виходу «Битви екстрасенсів» Дарина стала затребуваною. Тепер у неї власне «вчення», вона дає поради, як покращити життя, продає амулети з «300 тисячами неупокоєних душ» за 1200 баксів і книжки «Я красиво вбиваю людей» — по два долари. Ну і, звісно, прогнозує перемогу України та смерть усіх її ворогів (хоча сама вона каже, що втомилася від своїх агресивних практик і вже не бере замовлення на смерть людей).

«Ми — Україна» — не єдиний ютуб-канал, який цікавиться «прогнозами» Дарини Фрейн на майбутнє. Увагу їй приділяють, наприклад, на Politeka, де її визначають як «кіберпровідницю цифрового буття й екстрасенса». «Знай.юа» теж не залишається осторонь від розкручування Дарини Фрейн. Цікаво, що вона присутня і на інших ресурсах, пов’язаних із «Політекою» та «Знай.юа», — наприклад, на ютуб-каналі «PolitБюро», який є проєктом «Політеки». Тут уже Дарина — «філософ, візіонер, метафізичний дослідник» і так далі. Інші гості каналу теж заслуговують на увагу — Фесенко, Чаплига, Фейгін, Соскін, Маломуж, Томенко, Бортник, Співак, Світан. Теж, у якомусь сенсі, «метафізичні дослідники та візіонери».

З’явилася вона і на ютуб-каналі «Різні люди», який веде Валерій Савчук. Тут потрібен невеликий екскурс у минуле. У 2019 році «Слідство.Інфо» випустило розслідування про те, як працює велика ботоферма, яка піарить чи поливає брудом політиків у соцмережах на замовлення. Тоді журналіст «Слідства» Василь Бідун влаштувався під прикриттям на цю ботоферму та довідався, як вона працює.

Серед іншого, ботоферма розкручувала матеріали видань «Znaj.ua», Politeka та Hyser, які входять до холдингу «Знай Медіа», а саму ботоферму пов’язували з українською піар-агенцією «Pragmatico», що просувала контент цих видань. Фільм-розслідування вийшов на два дні пізніше, ніж цю ботоферму заблокувала «Мета» (тоді ще «Фейсбук»).

За даними платформи, на розкрутку акаунтів ботоферми та сторінок видань холдингу «Знай Медіа» було витрачено 1,6 мільйона доларів. Невідомо, кому саме належать холдинг, але в доповіді Лабораторії цифрових досліджень «Atlantic Council», яке вивчало роботу холдингу «Знай Медіа», стверджувалося, що холдинг є дочірньою компанією саме піар-агенції «Pragmatico».

Директором якої, за даними медіа, і є Валерій Савчук. І саме він, як розповів Бідун, як політконсультант пропонував послуги ботоферми зацікавленим клієнтам. Звісно, сам Савчук зв’язок із ботофермою офіційно заперечив.

Кадр із розслідування «Слідства.Інфо». Праворуч — політолог Валерій Савчук

Після скандалу із закриттям ботоферми минуло два роки, і 22 лютого 2022 року той самий Валерій Савчук завів власний ютуб-канал «Різні люди», у якого зараз 65 тисяч підписників. Серед відео, які найбільше переглядали на цьому каналі, — інтерв’ю з тією самою Дариною Фрейн, а також із «відьмою» Марією Тихою (куди ж без неї). А ще — інтерв’ю з Кирилом Будановим, яке зібрало 1,4 мільйона переглядів.

І з інтерв’ю з Фрейн, і з інтерв’ю з Тихою «Політека» та «Знай.юа» потім наробили новин із «пророцтвами». А для тих, кому замало новин на основних каналах холдингу — є окремий тематичний канал із «тарологами», «астрологами», «мисливцями на демонів» і «нумерологами». Він має назву PeopleLife і присвячений «геополітичним, воєнним і загальносоціальним подіям, які аналізуються за допомогою інструментів нумерології, астрології та езотеричних практик». Канал був створений ще у 2020 році й зараз у нього 382 тисячі підписників.

Але конкуренти не сплять: на початку 2023 року був створений ютуб-канал «Фабрика передбачень», який входить у проєкт Ростислава Буняка «Платформа». Основний канал «Платформи» — «Фабрика новин», колишній ютуб-канал «України 24» Ріната Ахметова. Зараз у «Фабрики передбачень» 106 тисяч підписників, і конкуренція жорстка: всім цим «езотеричним» каналам доводиться ділити найвідоміших «відьом» і «нумерологів», більшість яких з’явилася в інформаційному полі завдяки 21-му сезону «Битви екстрасенсів».

Зрозуміло, що в усіх цих медіа йде своя потойбічна битва — за перегляди та монетизацію. Але стає трохи моторошно, коли всі ці персонажі повільно, але невпинно переїжджають із нішевих ютуб-каналів у програми медіа, які зараз виробляють головний інформаційний продукт країни. Хочеться сподіватися, що редактори все ще бачать різницю між прогнозами Буданова та передбаченнями Тихої. А от за глядачів уже тривожно.

Автор: Гала Скляревська

Джерело: MEDIASAPIENS