По следам аферистов: харьковский воротила Роберт Мкртчян с Французского бульвара

Перечислить все схемы, которыми могут пользоваться мошенники, довольно затруднительно. И дело не только в фантазии аферистов, но и в работе госучреждений, так или иначе связанных с нечистоплотной деятельностью. Лучшей иллюстрацией к этому тезису является, как пишет издание “ВЕРСИИ” деятельность широко известного в узких кругах харьковского афериста Роберта Мкртчяна.

Как отмечает издание, Роберт Мкрчян — это типичный представитель поколения первых постсоветских “мажоров”, которые сами из себя ничего не представляют и ничего не добились бы в жизни, если бы не их родители.

Многие сверстники Мкртчяна и первые харьковские бизнесмены не могли даже мечтать о таких выдающихся родственниках, связях и возможностях, но даже при таком покровительстве Роберт умудрился стать тем, кем он стал… Аферистом, провинциальным «решалой» и ничем не примечательным коммерсантом-кидалой средней руки, – отмечают журналисты издания.

Как и почти каждой карьере опытного воротилы, был в жизни Роберта Мкртчяна период, когда он пытался заниматься общественно-политической деятельностью и пытался стать публичной персоной в политике. Закончилось это, как обычно, ничем. Максимум чего удалось добиться на этом поприще — стать депутатом горсовета от СДПУ(О), втершись в доверие к людям Медведчука.

Как пишет харьковское издание “Status quo”, попытка баллотироваться в парламент от СДПУ (О) оказалась безуспешной, так же как и поход в парламент от пророссийского блока «Не Так» несколькими годами позже. Однако, по мнению журналистов “Версий”, сепаратистскими убеждениями Роберт проникся всерьез и надолго. В 2014 году, видимо в рамках подготовки к региональному сепаратистскому шабашу, Мкртчян основал под эгидой СДПУ(О) «Социал-демократическую ассоциацию депутатов и глав местных советов Харьковской области», руководителем которой числится по сегодняшний день, до сих пор ожидая, наверное, возвращения «своих».

В 2015 году был он замечен в содействии сепаратистке, фигурантке базы «Миротворец» Татьяне Монтян и в препятствовании проведению встречи журналистов «Общественного телевидения» с переселенцами из Донбасса, о чем писали местные СМИ.

Бизнес-деятельность Мкртчяна оказалась не такой яркой, но от этого не менее скандальной. Издание “Инсайдер” писало о том, что Мкртчян был в числе фигурантов дела о хищении средств негосударственного пенсионного фонда Нацбанка через биржу «Перспектива».

В долги перед этим пенсионным фондом оказался искусственно загнан и харьковский ТРЦ «Французский бульвар», в котором соучредителем на 8% является сам Мкртчян и который уже несколько лет пытаются отжать у инвесторов с помощью лже-адвокатов и судей-коррупционеров.

В прессе также можно найти информацию, как по схеме «партнерства на доверии» с последующим обманом, вымыванием средств и захватом контроля над бизнесом Мкртчян постоянно обворовывает своих партнеров. Одно из таких уголовных производств под номером 120200000000000153 часть 5, статья 191 УК (присвоение, завладение и растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой), расследуется до сих пор.

Всего, по информации из открытых источников, Мкртчян, как бизнесмен является директором или основателем 33 коммерческих предприятий. Также имеет 18 записей о долгах, 5 записей о налоговых задолженностях в Харьковской и Кировоградской областях, 13 записей в Реестре должников, выступает стороной в 23 различных судебных делах. Одним словом, ведет бизнес достаточно конфликтно, часто видимо за гранью закона, с обязательными скандальными последствиями и неминуемыми финансовыми претензиями со стороны бывших доверчивых партнеров.

Журналисты “Версий”, отмечают, что якобы обманув инвесторов и имея мизерный процент в доле уставного капитала ТРЦ «Французский бульвар», Мкртчян, тем не менее, превратил его в «дойную корову» и объект многочисленных злоупотреблений. Администрация этого торгового центра, якобы уже многие годы уклоняется от уплаты налогов, легального учета торговых площадей и поступающих средств, фальсифицируя бухгалтерскую отчетность, игнорируя соблюдение норм пожарной безопасности и пр. Основная часть арендаторов торговых площадей в этом ТРЦ оформлена на аффилированные компании-прокладки, которые занижают налоги и генерируют неучтенную наличность, которая в дальнейшем переводится в валюту и выводится из легальной экономики. Инженерные коммуникации и маршруты спроектированы с нарушением норм архитектурного и противопожарного контроля, не говоря уже о том, что абсолютно не пригодны для использования в условиях военного времени.

“Прикрывать все это и улаживать вопросы с контролерами удается исключительно благодаря изворотливости Мкртчяна. Обычно, при выявлении нарушений Мкртчян начинает изображать из себя жертву обстоятельств. Если этот номер не проходит, то в ход идет запугивание своими возможностями и связями, либо обещания вечной дружбы и взаимопомощи. Если и это не работает — в дело вступает подкуп. С деньгами Робик Юрикович расставаться ох как не любит и делает это только в крайних случаях. Проверки местных контролеров часто заканчиваются «малой кровью», т.е. банкетами в местных ресторанах, совместными загородными поездками и приятным времяпровождением в саунах с девушками легкого поведения. Правоохранительные органы могли бы получить массу зрелищного доказательного материала, если бы всерьез заинтересовались деятельностью Мкртчяна по управлению коммерческой недвижимостью.” – пишет издание.

Свои способности договариваться с налоговиками, пожарными, санстанцией и пр., а точнее сказать, свои личные коррупционные наработки, Роберт Мкртчян не стесняясь предлагает в качестве платной услуги другим бизнесменам и деловым партнерам.

До начала полномасштабного вторжения, Мкртчян показушно заявлял, что в числе первых возьмет автомат и пойдет защищать родной Харьков, но вместо этого с головой погрузился в схемы по распределению и разворовыванию гуманитарной помощи. При этом, Мкртчян прикрывает свою лже-волонтерскую деятельность статусом «чартерного президента» ГО «РОТАРІ-КЛУБ ХАРКІВ-СІТІ» (Код ЄДРПОУ 33480127), которую сам же когда-то и основал. Видимо, именно в этом благовидном статусе Мкртчян с начала войны незаконно выезжал за пределы Украины по программе «Шлях» для частных туристических поездок в любимую им Италию.

В последствии, большинство полученной из-за границы гуманитарки со складов Мкртчяна, как отмечают журналисты “Версий” якобы попадало в нелегальный торговый оборот на Центральном рынке и на «Барабашово». По предварительной договоренности (под заказ, через нужных людей), там можно приобрести все, от бронежилетов, квадрокоптеров, генераторов и тепловизоров — до продуктов и медикаментов. Детям и обездоленным бесплатно доставались разве что галеты и просроченные консервы.

Умело изображая благотворителя, Мкртчян сумел втереться в доверие к чиновникам, которые допустили его к распределению гигантских объемов гуманитарной помощи. Ни у кого не возникло вопросов ни к его неблагонадежному прошлому, ни к тому, что возглавляемая им благотворительная организация, с якобы 17-летней историей, вообще не публикует никаких отчетностей о проделанной работе. При том, что другие «Ротари-клубы» Харькова с более скромными возможностями, такую отчетность публикуют регулярно и людям помогают постоянно.

Как отмечает издание, Мкртчан настолько поправил свое финансовое положение с начала полномасштабной войны, что уже с конца 2022 года стал искать новых партнеров по всей Украине и за ее пределами для покупок крупной недвижимости. При этом, среди вариантов оплаты озвучивалась выплата своей доли крупными партиями наличных денег. Примечательно, что харьковские проекты почему-то не значились среди новейших коммерческих приоритетов Мкртчяна, видимо из-за боязни засветить внезапно возросшие на воровстве гуманитарки финансовые возможности – предполагают журналисты.

“Так образ страдальца, благотворителя и хлебосольного тамады стал любимой «маской» этого персонажа в Харькове. Верхом этого цинизма стало использование Мкртчяном детей и благотворительной деятельности для выбивания налоговых льгот и всевозможных поблажек со стороны властей для подконтрольной коммерческой недвижимости. С этой целью, под эгидой своего карманного Ротари-клуба в помещении ТРЦ «Французский бульвар» периодически стали проводиться «благотворительные акции» для детей, проспонсировать которые предлагается харьковскому бизнесу и на открытие которых приглашаются чиновники. По словам самого Мкртчяна, средства на организацию подобных акций и так собираются с членов иностранных ротари-клубов по всему миру в виде донатов. Сколько личных денег тратит Мкртчян на гуманитарные проекты со своим участием и самопиаром, а также сколько льгот удалось таким образом выбить для собственного коммерческого детища и заработать на этом — до сих пор остается загадкой.

Интересно, в каком скандале или может даже криминальном производстве в следующий раз всплывет этот лже-патриот Харькова?…” – резюмируют свое исследование харьковских воротил издание “Версии”.

По материалам Версии.com