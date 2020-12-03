Подвійна пандемія. Як Італія страждає через мафію в умовах поширення коронавірусу

«Ще півгодини тому 12 з 18 койко-місць інтенсивної терапії Covid були зайняті», — каже Деметріо Лабате, застібаючи захисний одяг. «Але зараз їх кількість скоротилася до 11. Ми тільки що втратили ще одного пацієнта — йому було 82 роки».

Репортаж кореспондента Бі-Бі-Сі з Калабрії. Лікар реанімації дає нам четверту пару хірургічних рукавичок, перевіряє, чи не залишається якась частина нашого тіла незахищеною, і ми слідуємо за ним до коронавірусної палати Grande Ospedale Metropolitano, найбільшої лікарні в Калабрії.

Цей регіон в південній частині Італії швидко оголосили «червоною зоною» на початку листопада, коли вірус почав нову наступальну ходу. «Друга хвиля вдарила по нас набагато сильніше, ніж перша», — каже Деметріо, проводячи нас між ліжками пацієнтів, які користуються штучною вентиляцією легень.

«Нам не вистачає персоналу — а той, який у нас є, працює кілька додаткових змін», — зазначає лікар.

Одна з пацієнток у вентиляційному шоломі при тямі. Їй вдається коротко змахнути рукою — це невеликий жест, щоб підняти настрій змученим лікарям. «Ми боремося з цим, як леви, щоб не впасти», — каже Іоле Фантоцці, директорка лікарні.

«Ця хвиля була передбачуваною, тому що влітку ми відчували себе вільними, коли захворюваність була дуже низькою, а люди приїжджали і їхали з Калабрії», — пояснює вона. Італія була першою країною на Заході, по якій вдарила пандемія, і якийсь час була її глобальним епіцентром.

З восьмим місцем за кількістю випадків в світі, в цьому місяці Італія стала другою країною Європи, де кількість жертв перевищила 50 тисяч людей.

Італія стала другою країною Європи, де кількість жертв пандемії перевищила 50 тисяч

У липні, коли кількість щоденних заражень впала, виникло помилкове відчуття безпеки, коли Італія відчинила двері для туристів і обмеження скасували. Зараз країна розплачується за це, борючись з другою смертоносною хвилею — і знову кількість смертей є однією з найвищих в Європі. Але на відміну від березня, коли пандемія охопила багатий північний регіон Ломбардія, друга хвиля обрушилася і на збіднілий південь.

Калабрія — один з найбідніших регіонів Італії та Західної Європи. І хоча рівень захворюваності та кількість пацієнтів інтенсивної терапії нижче, ніж в північній Італії, її крихка система охорони здоров’я дає збій, тому її помістили до категорії найвищого ризику.

Чому південь страждає

Калабрія страждає через десятиріччя безгосподарності і грабунку з боку мафії Ндрангета, яка проникла в систему охорони здоров’я.

Злочинні банди захопили контроль над ресурсами і накопичили величезні борги, що призвело до закриття 18 державних лікарень і різкого скорочення ліжок та персоналу.

Лише кілька днів тому арештували місцевого високопосадовця за звинуваченням у відмиванні грошей через аптеки, контрольовані Ндрангетою, в обмін на підтримку мафії.

Калабрія — один з найбідніших регіонів Італії

Корупція посилила політичну кризу: за останній місяць звільнили двох комісарів з охорони здоров’я регіону. Одного звільнили після того, як він назвав маски для обличчя марними і сказав, що єдиний спосіб заразитися вірусом — це цілувати заражену людину з язиком протягом 15 хвилин.

Два інші кандидати, висунутих урядом, відмовилися від роботи.

«Калабрія опинилася без пристосованих лікарень, здатних задовольнити навіть мінімальні вимоги щодо коронавірусу, тому вся система вийшла з ладу», — каже гінеколог Санто Джоффре, який як очільник місцевого органу охорони здоров’я виявив шахрайство п’ять років тому. Він каже, що тоді влада змусила його замовкнути.

«Вся система вийшла з ладу» — каже Санто Джоффре

Ця надзвичайна ситуація завдає шкоди економіці Калабрії, адже належність до «червоної зони» означає закриття бізнесу вдруге за цей рік.

Мафія та Covid — подвійна пандемія

У ресторані Філіппо Коліандро L’A Gourmet стільці розкладені на порожніх столах під скляними люстрами, а на кухні тиша.

«Ресторан — це як оркестр», — каже він мені, описуючи звуки кухарів на роботі та стукіт тарілок.

«І дуже важко бачити, що він німий», — додає він, коли сльози навертаються на його очі.

Ресторатору, який має низку нагород, ситуація нагадує те, що сталося 12 років тому, коли він відмовився платити викуп на вимогу Ндрангети, а погрози мафії тримали клієнтів осторонь. Але він витримав тоді — і каже, що може зробити це знову.

«Ндрангета і Covid — це дві пандемії», — каже він, коли післяобіднє сонце виблискує крізь вікна елегантного столітнього палаццо, в якому знаходиться його ресторан.

Філіппо Коліандро вже стикався з мафією та її вимогами

«Ми знищимо вірус вакциною, але боротьба з мафією триватиме довше», — додає він.

Італія знову починає згладжувати криву, і значення R — коефіцієнт поширення вірусу — опустилося нижче 1 у кількох регіонах, включаючи Калабрію, яка в результаті перейшла з червоної зони в оранжеву, що означає менше обмежень на місцях.

Але в цьому куточку Італії зі шрамами історії вірус оголив його кИталиярихке серце

Автор: Марк Ловен, Калабрія, Італія; BBC News