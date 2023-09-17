Россию захватывает китайская мафия

Городской суд Петербурга вынес приговор членам преступной группы, которую журналисты поспешили окрестить «китайской триадой». Шестеро граждан Китая обвинялись в разбойных нападениях, похищениях и вымогательствах, совершенных в отношении своих соотечественников на территории Петербурга. Подсудимые получили от двух до пяти лет лишения свободы.

На самом деле, «триадой» эти осужденные не являются, но таким образом китайский криминалитет может прощупывать почву для захода в Петербург — в первую очередь на рынок наркоторговли. Как может быть устроен этот процесс и почему с ним совершенно не способны бороться российские силовые структуры — в материале «Новой-Европа»

Случай на улице Кораблестроителей

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, преступная группировка (ОПГ), состоящая из этнических китайцев, была организована в Петербурге летом 2020 года. Жертвами подсудимых становились их земляки, занимающиеся в Петербурге в основном туристическим бизнесом. В последние несколько лет поток туристов из Китая в Северную Пальмиру сильно увеличился, город стал испытывать острую нехватку гидов со знанием китайского языка. Их заменили китайцы, прожившие в Петербурге несколько лет и успевшие поднатореть в его истории.

Но профессиональный гид — это не просто человек, который расскажет туристам о достопримечательностях города. Это еще и тот, кто организует привычное для гостей питание, комфортное проживание, экскурсии в Ленобласть или на популярные сейчас разнообразные квесты. Само собой, у гидов собственные представления о том, где должны жить, что есть и на чем передвигаться их группы.

19 октября 2020 года члены ОПГ, претендовавшие на монополию туристического рынка для китайцев в Петербурге, пригласили на встречу гражданина Китая Т., который тоже занимался приемом и организацией досуга земляков-туристов — только вот не учитывал интересы подсудимых. От Т. потребовали уплатить штраф в 100 тысяч юаней (1 млн 100 тысяч рублей по курсу на тот момент).

А пока друзья похищенного собирали деньги, Т. насильно удерживали на складе, расположенном на улице Кораблестроителей. Через два дня на склад приехали родственники Т., но без денег, и их тоже похитили.

22 октября похитители вместе с жертвами переместились в ресторан «Небесный фуд город», расположенный на той же улице Кораблестроителей. Пока похитители обедали, их жертвы умудрились освободиться, сбежать и вызвать полицию. Подозреваемые были задержаны, первоначально им предъявили обвинения в разбойном нападении и вымогательстве в составе организованной преступной группы. Через два месяца, в январе 2021 года, был арестован предполагаемый лидер ОПГ. Им оказался Ван Хуэй, адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака.

Ван Хуэй. Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Адвокат Хуэй сориентировался довольно быстро, заключил досудебное соглашение и признался в том, что должен был «отмыть» 100 тысяч юаней. В июне 2022 года адвокат был признан виновным в соучастии в вымогательстве и приговорен к семи годам лишения свободы условно. — На самом деле сделка со следствием предусматривала более широкий спектр, чем тот, который звучал в официальных бумагах, — рассказал «Новой-Европа» Андрей С., принимавший участие в расследовании деятельности «питерской триады». — С начала 2000-х годов в производстве у правоохранительных органов было несколько десятков дел с участием граждан Китая или эмигрантов из Китая. И ни одно из них не было расследовано до конца. Китайская диаспора — одна из самых закрытых этнических групп в Петербурге. Всё, что у них и с ними происходит, там и остается. В правоохранительную систему России они не только не верят, но и уверены, что разобраться, так сказать, «по-родственному» будет гораздо проще и выгоднее для них. А потому потерпевшие и свидетели почти всегда отказываются от показаний или меняют их. Питерское начальство уже беситься начало, что ни одно «китайское дело» даже до суда довести не получается. Ван Хуэю предложили следующий вариант: вместо лидерства в ОПГ ему вменят лишь один эпизод вымогательства и гарантируют условный срок лишения свободы. В обмен на это он должен был держаться своих показаний до тех пор, пока дело в отношении его подельников не только дойдет до суда, но и закончится обвинительным приговором. Плюс Хуэй должен был проследить за тем, чтобы потерпевшие и свидетели не отказались от своих показаний.

— Хуэй пытался возмущаться и настаивать на полной невиновности, но ему доходчиво объяснили, что если он не согласится, то сроки предварительного расследования по нему могут растянуться до бесконечности,

— рассказал член следственной группы Андрей С. — По одному эпизоду срок закончился, предъявили обвинение по другому. Еще 12 месяцев можем расследовать. Ни к чему не привело? Не беда, «примерим» третий эпизод. Благодаря тому, что «китайские дела» до суда не доходили, у нас «глухарей» (нераскрытое преступление. — Прим. авт.) с участием китайцев набралось несколько десятков. Подумав, адвокат на сделку согласился. В результате все остались довольны: начальство — тем, что хоть одно «китайское дело» окончательно закрыли, адвокат — тем, что хоть и с судимостью, но на свободе. И даже подсудимые не в обиде. Из шести эпизодов по разным статьям (вымогательство, похищение, разбой, незаконное лишение свободы) в приговоре остались всего два по 163-й статье УК РФ (вымогательство, от семи до 15 лет лишения свободы). Применили все смягчающие обстоятельства (ранее не привлекались, имеют детей, хорошо характеризуются), и в результате — ниже низшего предела. Один из шести был освобожден прямо в зале суда как отбывший срок. Остальные уже сейчас могут подавать на УДО (условно-досрочное освобождение) как отсидевшие более половины срока. И даже выдворение из страны не предусмотрено. Выйдут — вернутся к старым занятиям. По мне, так и черт с ними, пускай между собой сами разбираются. Тем более что всё это у них тихо происходит, не выплескивается в разборки на улицах. Случайных пострадавших не будет. Как удалось выяснить «Новой-Европа», подобное настроение (если всё тихо и без случайных жертв, то пусть творят что хотят) преобладает не только среди низового состава правоохранительных органов, но и в самых высоких кабинетах. Однако именно такое отношение к преступности среди китайских мигрантов, неважно, с российским паспортом или без, может привести к очень печальным последствиям уже для совершенно посторонних людей. Топ 10 крупнейших мафий мира

Разведка боем — Тех, кого приговорил городской суд Петербурга, назвать настоящими триадами можно с большой натяжкой, — поясняет Александр П., китаист, кандидат наук по социологии. — Их скорее можно считать мелкими бандитами. Истинные триады, ведущие свою историю с XVII века, — это то, что в российском законодательстве именуется организованным преступным сообществом. С жесткой иерархией и дисциплиной, с тесными связями во властных структурах, абсолютной подчиненностью лидерам, обетом молчания, «общаком» (общие деньги банды или группировки. — Прим. авт.) в десятки, а то и в сотни миллионов долларов. Пока в России таковых не наблюдается, но если они появятся, то можно быть уверенным: будут сотни и тысячи пострадавших от их деятельности — и отнюдь не только китайцев. А противопоставить им российским правоохранительным органам будет абсолютно нечего. В США и Европе, где китайские диаспоры существуют уже около 200 лет, имеются работающие методики включения китайских эмигрантов в общий социум.

В Америке китайцев привлекают к работе в правоохранительных органах, в школах преподают китайский наравне с испанским и французским. Так что в районах, где массово проживают китайцы, за порядком следят такие же китайцы,

но уже американизированные, либо полицейские с хорошим знанием китайского языка. В Европе существуют «китайские» управления, которые и занимаются выходцами из Китая. «Американский» вариант для России не подходит, потому что китайцы приезжают к нам не на ПМЖ, а на учебу или поработать пару-тройку лет и уехать в ту же Европу-Америку либо вернуться обратно домой. Спецотделы создавать, чтобы расследовать две-три сотни преступлений в год, нерентабельно. Но и совсем закрывать глаза на эту проблему нельзя. Чтобы понять, чем так опасны настоящие китайские триады и почему с ними очень сложно бороться, необходимо вспомнить историю их появления и последующую эволюцию в один из самых серьезных криминальных кланов мира.

Одна из первых китайских триад была организована при участии Ду Юэшэна. Фото: Wikimedia Commons

Китайские триады появились в XVII веке. В 1644 году маньчжуры свергли правящую в Китае династию Мин, заменив ее маньчжурской династией Цин, правившей Китаем до 1912 года. Остатки сторонников династии Мин скрылись на острове Тайвань, где организовали партизанское движение. Низовое звено боевых отрядов составляли тройки (два рядовых, один старший — отсюда и название). Конспирация была такова, что члены одной тройки могли не знать членов другой. Объединялись в крупные отряды они только по приказу высшего командования. Выполнив задание, партизаны вновь рассыпались на тройки и превращались в обычных крестьян. Для общения между собой были разработаны несколько тайнописных языков (в разных провинциях разные), в ходу были секретные жесты и ключевые слова. Часто использовались специальные метки на теле, значение которых знали лишь иерархи движения. Для членов триад была обязательна физическая подготовка, в первую очередь рукопашный бой и владение холодным оружием. Обучение тоже проводилось втайне от непосвященных.

— Триады практически сразу создавались не столько как чисто боевые отряды, а как тайные сообщества,

— рассказывает китаист, — с особыми ритуалами, посвящением, испытаниями и даже своей философией. Поэтому власти о них хоть и знали, но влияния в той среде не имели. Тайпинское восстание середины XIX века (1850–1864 гг.), так же как и Боксерское восстание (1898–1901 гг.), направленные на свержение власти маньчжуров, стали возможны только потому, что у лидеров повстанцев было под рукой довольно большое количество подготовленных бойцов, взращенных тайными обществами. Оба восстания имели реальные шансы на успех, а подавить их удалось лишь с привлечением иностранных армий с новейшим оружием. Но даже после поражений тайные общества, где ковались боевые кадры для народных выступлений, продолжали существовать. Именно поэтому коммунисты, окончательно захватившие власть в Китае к 1949 году, тут же запретили все тайные общества. До сих пор участие в любом тайном сообществе карается в Китае исключительно смертной казнью. И именно поэтому китайские триады, ставшие уже чисто криминальными, наибольшее развитие получили в среде китайских эмигрантов и на Тайване с Гонконгом. Ну и не стоит забывать, что именно китайские триады создали «Золотой треугольник» в виде колоссальных денежных потоков, позволяющих покупать не то что отдельных чиновников, а порой даже целые правительства. В этом контексте случившееся с китайцами, которые действовали в чужой стране, но по своим обычаям, можно назвать и разведкой. Криминальные боссы, заинтересованные в России не столько даже как в возможном месте постоянного жительства, решили проверить, как на их чисто китайские разборки среагируют местные власти. И на мой взгляд, эти самые серьезные люди могли остаться довольны поведением российской правоохранительной системы, которая предпочитает половинчатые меры вместо глубокой проработки проблемы. Украинская мафия в юго-восточной Азии

Золотой треугольник, граница Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

С триадами придет дешевый героин? В 1949 году остатки армии Гоминьдана (консервативная партия Китая, основной соперник коммунистов в гражданской войне 1927–1950 гг.) частью закрепились на острове Тайвань, а частью засели у южной границы Китая, взяв под контроль огромную территорию на стыке Мьянмы, Таиланда и Лаоса. Позже влияние бывших гоминьдановцев распространилось на часть восточного Вьетнама и южного Китая. Источником существования для них стало выращивание опиума, производство героина и поставка наркотика по всему миру. Именно в тот период, по мнению Александра П., китайские триады окончательно превратились из тайных сообществ с некими размытыми, но всё-таки общественными целями, в чисто криминальные структуры. — На протяжении 50 лет триады налаживали не только производство наркотиков, но и международные связи, широко пользуясь китайскими диаспорами в США и Европе, — считает эксперт. — Они прокладывали безопасные маршруты транспортировки наркотиков, развивали инфраструктуру внутри «Золотого треугольника», организовывая секретные лаборатории, подземные убежища, пещерные поселения, налаживали многоуровневую охрану. Расчищали и маскировали, чтобы не было видно с воздуха, плантации под опиум. По сути, триады организовали единое международное сообщество, целью которого является распространение наркотиков по всему миру и получение от этой деятельности миллиардов долларов.

Кхун Са в джунглях Бирмы. Апрель 1988. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

До 1996 года крупнейшей группировкой в «Золотом треугольнике» считалась Шанская объединенная армия, которую возглавлял бывший гоминьдановец Чжан Шифу, более известный как Кхун Са. Группировка насчитывала до 50 тысяч бойцов. В 1996 году, когда существование «Золотого треугольника» стало серьезной проблемой не только для Азии, но и для остального мира и к борьбе с «наркотическим раем» были привлечены даже «голубые каски» (миротворческие силы ООН), Кхун Са заключил сделку с властями Бирмы. Бывший опиумный король сдал всех своих подельников, маршруты транспортировки наркотиков, коррумпированных чиновников и наиболее многочисленные базы с боевиками. Взамен его лично пообещали не трогать. Несмотря на то, что власти США посулили за Кхун Са 3 млн долларов, опиумный король до своей смерти в 2007 году жил припеваючи на побережье в районе столицы Мьянмы Рангуна. — Тогда международное сообщество поспешило объявить, что «Золотой треугольник» как единый механизм по производству и транспортировке наркотиков перестал существовать, — рассказал «Новой-Европа» бывший генерал-лейтенант Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). — На самом деле они арестовали или ликвидировали лишь около 10% наркодельцов с их группировками и прикрыли уже изученные полицейскими маршруты. Сейчас в «Золотом треугольнике» орудует синдикат Sam Gor (или просто «Компания»). Он образован пятью крупнейшими китайскими триадами. Кроме героина, этот синдикат наладил в «Золотом треугольнике» крупнейшее в мире производство метамфетамина, который транспортировать легче, чем героин или опиум. Ранее наркотики уходили через порты Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Таиланда и Камбоджи. Теперь налаживаются новые маршруты. Например, крупнейшими перевалочными пунктами на какое-то время стали Австралия и Новая Зеландия.

Из Латинской Америки туда шел кокаин, а из «Золотого треугольника» — героин. Благодаря тому, что Австралия является членом Британского содружества, через нее было несколько проще доставлять наркотики в Европу. Но сейчас всё идет к тому, что крупнейшим перевалочным пунктом для героина может стать Россия, в которую наркотик будут завозить не морем, а сухопутным путем. Благодаря протяженности нашей границы, в ней всегда можно найти лазейки. В свете событий последних лет и стремления западных стран полностью отрезать Россию от остального мира, может прекратиться сотрудничество правоохранительных органов в области борьбы с наркоторговлей. А это может привести к тому, что в Россию хлынут даже не тонны, а десятки тонн дешевого героина и «мета». Большая часть уйдет дальше, но кое-что всё равно останется. А благодаря дешевизне продукции (чем больше наркотика, тем он дешевле) Россия уже через десять лет может выйти на первое место в мире по числу наркозависимых. В случае такого, прямо скажем, негативного сценария развития событий Северо-Запад России, благодаря общей границе с Евросоюзом и многочисленным морским портам, станет главным перевалочным пунктом для китайского криминала.

Автор: Сергей Швец

Источник: «Новая газета Европа»