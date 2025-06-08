Тюрма народів. Як Сальвадор за підтримки Трампа перетворюється на міжнародну мегатюрму

Ласкаво просимо в Сальвадор

У березні президент Сальвадору Найіб Букеле опублікував у соцмережах два схожих відео: військові та поліцейські виволікають з літаків чоловіків, закутих у кайдани. Їх змушують бігти злітним полем до автобусів, які доправляють заарештованих до найбільшої і найсуворіше охоронюваної в’язниці Сальвадору – CECOT (Центр утримання терористів). “На коліна!” – наказує голос. Після чого чоловіків у кайданах голять налисо. Далі переодягнених у білу тюремну форму мігрантів заганяють у величезну загальну камеру з металевими триярусними нарами. Двері зачиняються. “Усі вони – підтверджені вбивці та особливо небезпечні злочинці, включно з шістьма ґвалтівниками неповнолітніх”, – пояснив Найіб Букеле під відео 30 березня.

Арештанти – це 278 венесуельських мігрантів, депортованих владою США. “Це монстри, послані в нашу країну шахраєм Джо Байденом і радикальними лівими демократами. Та як вони сміють! Спасибі Сальвадору і президенту Букеле за розуміння жахливої ситуації, яку допустили в США некомпетентні демократи”, – написав Дональд Трамп і перепостив відео від 16 березня. Ще під час передвиборчої кампанії республіканець раз у раз наполягав на тому, що серед мігрантів, які в’їхали в країну за часів президента Байдена, тисячі небезпечних злочинців і що США від кримінального хаосу може врятувати тільки їхня масова депортація.

На думку американської влади, депортовані – члени одного з найнебезпечніших кримінальних угруповань Західної півкулі “Трен де Арагуа”. У США його визнано терористичним. Але чи можна вважати доведеною участь у ній депортованих?

Як “Трен де Арагуа” стала інтернаціональним синдикатом

“Трен де Арагуа” з’явилася на початку 2010-х в одній із в’язниць венесуельського штату Арагуа. Члени угруповання почали з того, що вимагали гроші в інших ув’язнених. Вплив банди різко зріс після того, як до неї долучився, а потім і очолив убивця, наркодилер і злодій Ектор Герреро Флорес, відомий на прізвисько Ніньо Герреро (Niño Guerrero). А ще її вплив зміцнився “завдяки неофіційній політиці венесуельського уряду, який делегував владу в найнеконтрольованіших і найжорстокіших в’язницях ватажкам банд”, пояснюється в доповіді InSite Crime, відомої фундації, що об’єднує експертів, які вивчають феномен організованої злочинності в Латинській Америці.

Завдяки функціонерам уряду Уго Чавеса Ніньо Герреро взяв в’язницю, де він сам відбував термін, під повний контроль і перетворив її, по суті, на головний офіс “Трен де Арагуа”. До 2018 року “мегабанда” поширила свій вплив усією Венесуелою і вийшла за її межі, влаштувавшись у Колумбії, Перу і Чилі. За даними InSite Crime, в основному венесуельці займалися рекетом, викраденням людей, торгівлею наркотиками, контрабандою, крадіжками, примушуванням до проституції та кіберзлочинністю.