В Италии начался суперсуд над сотней мафиози, которые годами незаконно получали субсидии ЕС

Это дело актуально и в связи с тем, что Италия, как ожидается, получит немалую сумму в размере 209 млрд евро, выделенную из фонда ЕС по восстановлению экономики после пандемии. И хотя суд может вызвать беспокойство масштабами взяточничества в Италии, он также может дать шанс доказать лидерам ЕС то, что страна очень серьезно относится к помощи в рамках фонда ЕС для восстановления после пандемии. Хотя судебный процесс может встревожить людей, разоблачая всю глубину взяточничества ЕС в Италии, он также может послужить возможностью продемонстрировать лидерам ЕС, что страна серьезно относится к тому, как зарабатывают преступники.