Як інфлюенсерка в Інстаграмі організувала торгівлю людьми та секс-рабство

Коли у вересні 2022 року оголосили про зникнення двох молодих бразильських жінок, їхні родини та ФБР розпочали відчайдушні пошуки по всій території США. Все, що вони знали, – це те, що вони жили з велнес-інфлюенсеркою Кет Торрес.

Тепер Торрес засудили до восьми років ув’язнення за звинуваченням у торгівлі людьми та рабстві щодо однієї з цих жінок. Журналісти BBC також отримали інформацію, що проти неї висунули звинувачення, які стосуються другої жінки.

Як колишня модель, яка гуляла на вечірках із Леонардо Ді Капріо та прикрашала обкладинки міжнародних журналів, почала заманювати своїх підписниць у сексуальну експлуатацію?

“Для мене вона уособлювала надію”, – згадує Ана свої відчуття, коли вона натрапила на сторінку Торрес в інстаграмі у 2017 році.

Ана не була однією зі зниклих жінок, яких розшукувало ФБР, але вона теж стала жертвою примусу Торрес і зрештою допомогла їх врятувати.

Вона каже, що її привабив шлях Торрес – із бідної бразильської фавели до міжнародних подіумів та вечірок із голлівудськими зірками.

“Здавалося, вона подолала насильство в дитинстві, жорстоке поводження, усі ці травматичні переживання”, – розповіла Ана BBC Eye Investigations та BBC News Brasil.

ФОТО,JACK GARLAND/BBC. У 2019 році Ана переїхала до Нью-Йорка, щоб працювати помічницею Кет Торрес

Ана сама перебувала у вразливій ситуації. Вона мала жорстоке дитинство, сама переїхала до США з півдня Бразилії, а також перебувала в аб’юзивних стосунках.

На той момент Торрес щойно опублікувала свою автобіографію під назвою A Voz (“Голос”), у якій стверджувала, що може робити передбачення завдяки своїм духовним здібностям, а також давала інтерв’ю авторитетним бразильським ЗМІ.

“Вона була на обкладинках журналів. Її бачили з відомими людьми, такими як Леонардо Ді Капріо. Усе, що я бачила, здавалося достовірним”, – каже Ана.

За її словами, особливо її захопило ставлення Торрес до духовності.

Тоді Ана не знала, що історія Торрес, яка так її надихала, насправді ґрунтувалася на напівправді та брехні.

Колишній сусід Торрес по квартирі у Нью-Йорку, Лузер Тверскі, розповів нам, що вона змінилася після того, як її друзі з Голлівуду познайомили її з галюциногенним наркотиком аяуаска.

“Тоді вона якось… почала втрачати себе”, – каже він.

На його переконання, вона також була утриманкою – багаті та впливові чоловіки платили їй за романтичні стосунки, зокрема й за квартиру, у якій вони жили з Тверскі.

ФОТО,JACK GARLAND/BBC. Лузер Тверскі, колишній сусід Торрес, каже, що її змінив препарат аяуаска

Вебсайт Торрес обіцяв клієнтам “любов, гроші та самоповагу, про які ви завжди мріяли”. У своїх відео вона давала поради щодо стосунків, здоров’я, успіху в бізнесі та духовності, включно з гіпнозом, медитацією та вправами.

За додаткові 150 доларів клієнти могли розблокувати ексклюзивні індивідуальні відеоконсультації з Торрес, під час яких вона обіцяла вирішити будь-яку їхню проблему.

Аманда, ще одна колишня клієнтка, яка живе в столиці Бразилії, каже, що Кет давала їй можливість почуватися особливою.

“Я завжди зверталася спочатку до неї – з усіма своїми сумнівами, запитаннями, рішеннями, щоб ми могли щось вирішити разом”, – каже вона.

Але, як виявилося, ці поради мали й темну сторону. Ана, Аманда та інші колишні фоловери кажуть, що вони ставали дедалі більш психологічно ізольованими від друзів та рідних і готові були робити все, що запропонує Торрес.

У 2019 році Торрес попросила Ану переїхати до Нью-Йорка, щоб працювати її помічницею. На той момент вона вивчала дієтологію в університеті в Бостоні, але натомість перейшла на навчання онлайн і погодилася на пропозицію Торрес – доглядати за її тваринами, а також готувати їжу, прати та прибирати приблизно за 2000 доларів на місяць.

Проте, коли вона приїхала до квартири Торрес, вона швидко зрозуміла, що та зовсім не відповідає тому досконалому образу, який змальовував інстаграм інфлюенсерки.

“Я була шокована, бо в домі був безлад, було дуже брудно, неприємно пахло”, – каже вона.

Ана каже, що Торрес не могла робити без неї навіть елементарних речей, як-от прийняти душ, бо вона терпіти не могла бути одна. За її словами, вона мала постійно бути в розпорядженні Торрес, яка дозволяла їй спати лише кілька годин – на дивані, від якого тхнуло котячою сечею.

ФОТО,KAT TORRES. У Торрес було більше мільйона підписників в інстаграмі

Вона каже, що іноді ховалася в тренажерному залі багатоквартирного будинку та спала там замість того, щоб тренуватися.

“Тепер я розумію, що вона використовувала мене як рабиню… вона отримувала від цього задоволення”, – каже Ана.

Ана каже, що ніколи не отримувала оплату за свою роботу.

“Я відчувала, що застрягла там і в мене немає виходу, – каже вона. – Я, напевно, була однією з її перших жертв торгівлі людьми”.

Вона відмовилася від житла в університеті в Бостоні, тому їй нікуди було повернутися, і не було грошей, щоб заплатити за інше житло.

Ана каже, що коли вона намагалася протистояти Торрес, та ставала агресивною, і це було тригером для Ани, яка мала болісну історію домашнього насильства.

Зрештою, через три місяці Ана знайшла спосіб утекти, переїхавши до нового хлопця.

Але це був не кінець історії з Торрес у її житті.

Коли родини двох інших молодих бразильських жінок повідомили про їхнє зникнення у вересні 2022 року, Ана зрозуміла, що має діяти.

До цього моменту життя Торрес мало вже зовсім інший масштаб. Вона була одружена з 21-річним хлопцем на ім’я Зак, якого вона зустріла в Каліфорнії, і вони орендували будинок із п’ятьма спальнями в передмісті Остіна, штат Техас.

Повторюючи схему з Аною, Торрес вирішила заманювати до себе на роботу інших своїх підписниць. Вона обіцяла допомогти їм здійснити їхні мрії, використовуючи інтимні подробиці, якими вони ділилися з нею під час сеансів лайфкоучингу.

Дезірре Фрейтас, бразилійка, яка проживає в Німеччині, та бразилійка Летісія Мая – дві жінки, чиє зникнення згодом призведе до пошуків ФБР, – переїхали жити до Торрес. Також вона завербувала ще одна бразилійку, яку ми називаємо Соль.

У соцмережах Торрес представила підписникам свій “відьомський клан”.

ФОТО,JACK GARLAND/BBC. Торрес переконала деяких своїх підписниць жити з нею в цьому будинку в передмісті Остіна, штат Техас

BBC з’ясувала, що Торрес практично переконала переїхати до себе ще щонайменше чотирьох жінок, але вони відмовилися.

Деякі з жінок були надто налякані, щоб взяти участь у зйомках фільму BBC, бо боялися цькування в інтернеті та були сильно травмовані власним досвідом, але ми змогли перевірити їхню інформацію за допомогою судових документів, текстових повідомлень, банківських виписок і мемуарів Дезірре під назвою “Пошуки Дезірре” (@Searching Desirrê).

Дезірре розповіла, що Торрес купила їй квиток на літак із Німеччини та сказала, що вона схильна до самогубства та потребує підтримки Дезірре.

Торрес також звинувачують у тому, що вона переконала Летицію, якій на момент початку коучингу з Торрес було 14 років, переїхати до США по програмі гувернанток, а потім кинути її та жити та працювати з нею.

Соль, своєю чергою, каже, що погодилася переїхати до Торрес після того, як залишилася бездомною – їй обіцяли роботу з читання карт таро та проведення занять із йоги.

Але незабаром жінки виявили, що реальність сильно відрізняється від обіцяної їм казки.

За кілька тижнів, за словами Дезірре, Торрес змушувала її працювати в місцевому стриптиз-клубі – вона казала, що у випадку відмови Дезірре доведеться повернути всі гроші, які вона витратила на неї: авіаквитки, проживання, меблі для її кімнати та навіть на “чаклунство”, яке робила Торрес.

Дезірре каже, що вона не тільки не мала таких грошей, але й на той час вірила в духовні сили, які має Торрес, тому, коли Торрес погрожувала проклясти її за невиконання наказів, її це лякало.

Дезірре неохоче погодилася працювати стриптизеркою.

Менеджер стриптиз-клубу Джеймс розповів BBC, що вона працювала дуже багато, сім днів на тиждень.

Дезірре та Соль розповіли, що жінки в особняку Торрес мали дотримуватися суворих домашніх правил. Їм забороняли розмовляти одна з одною, для того, щоб вийти з кімнати – навіть у туалет, – їм потрібен був дозвіл Торрес, а також вони мали негайно віддавати увесь свій заробіток.

ФОТО,KAT TORRES. Торрес (зліва) з Дезірре та Летицією (справа)

“Було дуже важко вийти з ситуації, тому що вона забирала в нас гроші”, – розповіла Соль BBC.

“Це було жахливо. Я думала, що зі мною може щось трапитися, тому що в неї були всі мої дані, мій паспорт, мої водійські права”, – розповіла вона.

Соль каже, що зрозуміла, що їй потрібно втекти після того, як почула телефонний дзвінок, під час якого Торрес говорила іншій клієнтці, що вона повинна працювати повією в Бразилії як “покарання”.

Соль вдалося втекти за допомогою колишнього хлопця.

Чоловік Торрес мав зброю, і вона почала регулярно з’являтися у її сторіз в інстаграмі, що ще більше лякало жінок, які жили в її будинку.

Приблизно в цей час, за словами Дезірре, Торрес намагалася переконати її поміняти стриптиз-клуб на роботу повією. Наступного дня після того, як вона відмовилася, Торрес несподівано повезла її на стрільбище.

Дезірре була налякана і зрештою погодилася на вимоги Торрес.

“Мене переслідувало багато запитань: “Чи можу я зупинитися, коли захочу?”, “Чи захворію я, якщо порветься презерватив? Чи може [клієнт] бути поліцейським під прикриттям і заарештувати мене? А якщо він мене вб’є?” – пише Дезірре у своїй книзі.

За словами жінок, якщо вони не виконували встановлених Торрес квот на заробіток, які зросли з 1000 до 3000 доларів на день, їм не дозволяли повернутися додому тієї ночі.

“Кілька разів я спала на вулиці, тому що не могла цього виконати”, – додає Дезірре.

Банківські виписки, з якими ознайомилася BBC, показують, що Дезірре перерахувала понад 21 000 доларів на рахунок Торрес лише в червні та липні 2022 року. Вона каже, що була змушена віддавати значно більші суми готівкою.

Проституція в Техасі є незаконною, і Торрес, за словами Дезірре, погрожувала заявити про неї в поліцію, якщо вона відмовлятиметься це робити.

У вересні друзі та родина Дезірре та Летиції в Бразилії запустили кампанії щодо їхнього пошуку у соцмережах – вони були дуже занепокоєні, адже дівчата кілька місяців не виходили на зв’язок.

На той момент вони змінилися до невпізнаваності. Їхнє темне волосся було пофарбоване в платиновий блонд – наче моторошні копії Торрес. Дезірре каже, що усі її телефонні контакти були заблоковані, і вона беззаперечно виконувала накази інфлюенсерки.

Коли сторінка в інстаграмі @searchingDesirrê отримала велике охоплення, про неї почали писати провідні ЗМІ Бразилії. Друзі Дезірре навіть почали хвилювалися, що її могли вбити.

Ана, яка жила з Торрес у 2019 році, каже, що щойно побачила ці новини, у неї продзвенів тривожний дзвіночок. Вона одразу здогадалася, що Торрес утримує інших дівчат.

ФОТО,JACK GARLAND/BBC. BBC взяла інтерв’ю у Кет Торрес у в’язниці, де вона чекала на вирок

Разом з іншими колишніми клієнтками Ана почала зв’язуватися з якомога більшою кількістю правоохоронних органів, включно з ФБР, намагаючись домогтися арешту інфлюенсерки. За п’ять місяців до цього вони з Соль повідомили про Торрес у поліцію США, але, за їхніми словами, їх не сприйняли всерйоз.

На відео, яке вона тоді записала для доказів і яке потім передала BBC, можна почути, як засмучена Ана каже: “Ця людина дуже небезпечна, і вона вже погрожувала мене вбити”.

Потім профілі зниклих жінок виявили на сайтах ескорту та секс-бізнесу. Підозри про сексуальну експлуатацію, що поширилися в соцмережах, здавалося, підтвердилися.

У паніці від уваги ЗМІ, Торрес із іншими жінками подолала понад 3200 км від Техасу до штату Мен. У моторошних відео в інстаграмі Дезірре та Летиція заперечували, що їх утримують в полоні, та вимагали припинити їх шукати.

Але із запису, отриманого BBC News, можна зрозуміти, що насправді відбувалося в цей час. На той момент влада США вже знала про занепокоєння щодо безпеки жінок. Служба внутрішньої безпеки передала інформацію поліцейському, який зміг організувати відеодзвінок із Торрес, щоб перевірити стан розшукуваних жінок. Але безпосередньо перед початком дзвінка на відео можна почути, як Торрес каже:

“Він почне задавати питання. У них є купа трюків. Він детектив, будьте дуже обережними. Заради Бога, я вижену вас, якщо ви щось скажете. Я буду кричати”.

У листопаді 2022 року поліція нарешті переконала Торрес та двох інших жінок особисто відвідати перевірку соціальних служб в офісі шерифа округу Франклін у штаті Мен.

Девід Давол, детектив, який допитував Торрес, Дезірре та Летицію, розповів ВВС, що він і його колеги одразу занепокоїлися, помітивши низку тривожних дзвіночків, зокрема недовіру до правоохоронних органів, ізоляцію та небажання говорити без дозволу Торрес.

“Торговці людьми не завжди такі, як у фільмах, де є… банда, яка викрадає людей. Набагато частіше це людина, якій ви довіряєте”, – розповів він.

До грудня 2022 року двох жінок благополучно повернули до Бразилії.

Детектив Давол каже, що, з його досвіду, торгівля людьми зростає. Його спостереження підтверджує ООН – за даними організації, це один із видів злочинності, які зростають найшвидше, і він приносить приблизно 150 мільярдів доларів прибутку в усьому світі на рік.

Детектив вважає, що цьому дуже сприяють соцмережі – вони значно полегшують торговцям людьми пошук і заманювання жертв.

У квітні цього року наша команда отримала рідкісну можливість взяти інтерв’ю у Торрес у бразильській в’язниці – перше інтерв’ю для ЗМІ після її арешту. На той момент вона все ще чекала судового вердикту у справі проти неї щодо Дезірре.

На початку розмови вона була спокійною, зібраною та усміхалася.

Вона наполягала на своїй невинуватості й категорично заперечувала, що з нею коли-небудь жили будь-які жінки або що вона коли-небудь примушувала будь-кого брати участь у секс-бізнесі.

“Люди, які свідчили, говорили стільки неправди. Стільки брехні, що в один момент я не могла втриматися від сміху”, – розповіла вона ВВС.

“Люди кажуть, що я фальшива гуру, але водночас вони також кажуть, що… “вона становить небезпеку для суспільства, тому що може змінити думку людей своїми словами”, – додала Торрес.

Коли ми надали їй докази, які бачили на власні очі, її ставлення змінилося на вороже, й вона звинуватила нас у брехні.

“Ви вирішуєте вірити у все, у що хочете вірити. Я можу сказати вам, що я Ісус. І ви можете побачити Ісуса, або ви можете побачити диявола, ось і все. Це ваш вибір. Це ваш розум”, – сказала вона.

Коли вона встала, щоб повернутися до своєї камери, вона видала свою останню погрозу – сказала, що ми скоро дізнаємося, чи має вона силу, чи ні. Вона вказала на мене і сказала: “Мені вона не сподобалася”.

На початку цього місяця бразильський суддя засудив Торрес до восьми років ув’язнення за звинуваченням у тому, що Дезірре стала жертвою торгівлі людьми та рабства. Суд дійшов висновку, що вона заманила молоду жінку до США з метою сексуальної експлуатації.

Понад 20 жінок повідомили, що Торрес обманула або використала їх. Ми поспілкувалися з деякими з них, і багато хто з них досі проходить психіатричну терапію, щоб оговтатися від того, що, за їхніми словами, вони пережили.

Адвокат Торрес повідомив ВВС, що вона подала апеляцію на вирок і наголошує на своїй невинуватості.

У Бразилії триває розслідування звинувачень інших жінок.

Ана вважає, що ще більше жертв можуть заявити про себе, коли вони дізнаються про злочини Торрес. Сама Ана вперше вирішила виступити публічно.

Вона каже, що хоче, щоб люди зрозуміли, що дії Торрес – це серйозний злочин, а не якась “Інстаграмна драма”.

На останніх сторінках своєї книги Дезірре також розмірковує про свій досвід.

“Я ще не повністю одужала, у мене був складний рік. Мене сексуально експлуатували, поневолили та ув’язнили, – пише вона. – Я сподіваюся, що моя історія стане попередженням іншим”.

Автор: Ханна Прайс

Джерело: BBC Eye Investigations