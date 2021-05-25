Зачем в Госдуму РФ хотят затащить террористов с Донбасса

С приближением парламентских выборов в России, запланированных на сентябрь, политическая активность там значительно оживилась — настолько, что зацепит она и Украину. Выборы в Государственную думу могут пройти даже на оккупированной части Донбасса, а депутатами, вероятно, станут и некоторые боевики.

Что такое «Союз добровольцев Донбасса», который руководящая «Единая Россия» взяла себе в союзники, кто еще из боевиков «Л/ДНР» идет на российские выборы и как власти РФ хотят привлечь к голосованию сотни тысяч жителей оккупированных территорий — в материале hromadske.

«Политические защитники русского мира»

10 мая в Ростове-на-Дону прошло совещание главарей «Союза добровольцев Донбасса» («СДД»), во время которого эта общественная организация и партия «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве.

«Мы выбрали путь вхождения во внутреннюю политику Российской Федерации. И теперь с огромным удовольствием заявляем, что идем на следующие выборы вместе с партией “Единая Россия”», — провозгласил тогда с трибуны глава «СДД» Александр Бородай.

«Единую Россию» в тот день представлял секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Наша партия, даже учитывая свое название, всегда была и будет политическим защитником русского мира, — заверил Турчак. — И в этом смысле у нас с “Союзом добровольцев Донбасса” общие цели. Мы считаем, что представители “Союза” должны быть в законодательных органах власти по всей линейке — от муниципалитета в Государственную думу».

Выборы в России проходят по смешанной системе: половина депутатов избираются по партийным спискам, половина — по мажоритарным округам. На этот раз правящая партия решила устроить шоу с праймериз — предварительными выборами кандидатов в кандидаты.

«Герой ДНР» в Госдуме Один из кандидатов — глава правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Московский политтехнолог никогда не имел никакого отношения к Донецку, пока в мае 2014-го не стал первым «премьер-министром правительства ДНР». На этом посту он продержался 83 дня. Почти одновременно с ним, в августе 2014-го, Россия убрала из «ДНР» другого своего гражданина — Игоря Гиркина. «Премьер-министр» и «министр обороны» с российскими паспортами не вписывались в нарратив кремлевской пропаганды о «восставших шахтерах и трактористах». Сейчас Бородай является заместителем гендиректора консервативно-монархического интернет-телеканала «Царьград». Офис «СДД» расположен в двух километрах от редакции «Царьграда» и в трех — от Кремля. Если Бородая поддержат на праймериз, он будет баллотироваться не по мажоритарному округу, а войдет в региональный список «Единой России», что практически гарантирует избрание. «Русский народ оказался в своей стране — стране, которую он создавал тысячелетиями потом и кровью — самым разобщенным народом. Воссоединение русского народа в пределах российской государственности является важнейшей задачей современной России», — говорит Бородай в партийном видео. Первой его регалией значится «герой ДНР». Сам себя Бородай позиционирует как русский патриот, одновременно в его речах звучат ультраконсервативные и ультраправые нотки. «Современная Россия имеет ряд серьезных проблем, — уверенно говорит Бородай в том же видео. — Есть проблема гибридной войны западного мира против нас. Но есть и пятая колонна внутри России. И идти к власти русские добровольцы должны, поскольку они привыкли драться. Не обязательно физически, можно драться и по-другому — идеологически, юридически. Но это в любом случае — драка».

Александр Бородай, бывший «премьер-министр правительства “ДНР”» (в центре) в окружении пророссийских боевиков, выступает во время встречи в городе Донецк на востоке Украины, 13 июля 2014 года / Фото:AP/Dmitry Lovetsky

15 тысяч потенциальных депутатов Примерно такие же умеренно воинственные заявления Бородай озвучивал и при создании «Союза добровольцев Донбасса» в октябре 2015 года. «Мы должны быть готовы снова, если возникнет такая необходимость, защитить нашу родину. А наша родина — там, где живут русские люди», — говорил Бородай на первом съезде «Союза». Тогда он оценивал количество россиян, которые воевали за «республики», в 30-50 тысяч человек. Сейчас «Союз добровольцев» объединяет 15 тысяч граждан РФ. В марте 2020-го конференцию «СДД» посетили миллиардер Константин Малофеев (известный тем, что ресурсно поддерживал российскую агрессию против Украины) и Владислав Сурков. За месяц до этого президент России Путин освободил последнего от должности своего помощника. Этот пост Сурков занимал с 2013 по 2020-й. На своей работе он занимался, в частности, политикой в отношении Украины. И делел это так эффективно, что в 2014-м США наложили на него санкции, как на одного из российских чиновников, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. «Меня вообще больше никуда не приглашают, — жаловался на конференции Сурков, которого долгое время считали “серым кардиналом” Кремля. — Поэтому особенно приятно, что приглашают сюда. Здесь еще перед входом на руки спиртом брызгали. Жаль, не наливали, но я все равно успел немного причаститься». Тот год для «СДД» был интересен не только горячительными откровениями Суркова, но и первыми договоренностями о политических перспективах. Трамплином должна была стать националистическая партия «Родина». Тогда же «Союз добровольцев» принял и собственный политический меморандум. Он предусматривает, в частности, «химическую кастрацию коррупционеров за их счет», запрет высшим чиновникам и членам их семей пользоваться западной медициной и получать западное образование, введение централизованного государственного планирования, запрет на трудовую миграцию, внесение в Конституцию права «соотечественников из Украины, Донбасса, Беларуси, Молдовы, Грузии, Казахстана, Прибалтики» на защиту их прав и возвращение к единому российскому пространству. А ближе к дате выборов электоральные преимущества привлечения «Союза добровольцев» осознала и «Единая Россия».

Владимир Путин, в то время премьер-министр РФ, беседует с тогдашним вице-премьером Владиславом Сурковым, ответственным за модернизацию экономики, 18 марта 2014 года / Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky

Борец «за правду» Захар Прилепин Путь «Союза добровольцев Донбасса» из окопов в политику не уникален. Похожей дорогой прошел Захар Прилепин — российский писатель, который тоже успел повоевать за «ДНР». Сначала он основал общественное движение «За правду», затем превратил его в одноименную политическую партию. Та позиционировала себя как консервативная — в противовес «либерализму» российского правительства. «Защищать родину с оружием в руках — норма. Экспансия — дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайнем случае и военная — норма. Россия должна леветь в экономике и праветь во внешней политике», — говорил Прилепин на съезде в феврале 2020-го. Меньше чем через год «За правду» объединилась с партией, уже представленной в Госдуме — «Справедливой Россией», в результате чего стала «Социалистической политической партией “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”». Борьба за полмиллиона голосов В марте «Справедливая Россия» решила открыть собственное представительство в Донецке. А в апреле ее лидер Сергей Миронов заявил, что Россия должна признать независимость «ДНР» и «ЛНР». К признанию «Л/ДНР» призвал и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. В ответ глава ЛДПР Владимир Жириновский традиционно призвал не ограничиваться Донбассом, а «освободить всю Украину». В России даже ходили слухи, что такие заявления и неожиданные политические альянсы — подготовка общественного мнения к официальному признанию Россией «Л/ДНР». Но есть и другая версия — все это лишь предвыборные технологии и банальная борьба за голоса. Частично подтверждается она и тем, что российские власти вдруг начали сильно переживать за политические права «новых русских» — жителей оккупированных территорий, получивших паспорта РФ. А таких, по оценкам российских чиновников, сейчас до полумиллиона. «Не должна возникать ситуация, когда гражданин России — независимо от территории, места, где он живет — будет лишен политических прав», — сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. И заверил, что «500 тысяч человек, ставших гражданами России, примут участие в выборах в Госдуму». Известно также, что российская Центральная избирательная комиссия уже прорабатывает этот вопрос. Заявление Турчак сделал в Ростове-на-Дону после подписания меморандума с«Союзом добровольцев Донбасса». Из Ростова он отправился в Донецк. Местные новости акцентировали внимание на том, что это первый случай, когда в российскую делегацию, которая посещает «ДНР», входят члены правящей российской партии. «В отношениях нашего государства и России началась новая политическая веха», — несколько патетически объявила ведущая в подводке к сюжету.

Люди демонстрируют свои российские паспорта, сидя в автобусе, который отправляется в Россию из Донецка, 27 июня 2020 года / Фото:AP/Alexei Alexandrov

«Участок дает явку 100%, 99% из которых — за власть» В комментарии hromadske Владимир Егоров, координатор « » по наблюдению на зарубежных участках, объяснил, что существуют несколько способов, как Россия может обеспечить избирательным правом своих новых граждан. «Главная проблема в том, что раньше количество российских избирателей в Украине (вместе с Крымом) составляло 100 тысяч человек. А сейчас — до одного миллиона. Что с этим делать, будет определять Государственная дума. Или она пойдет на конфликт с Украиной и создаст избирательные участки на территории Донецкой и Луганской областей, или людей будут привозить автобусами в Ростовскую область», — считает Егоров. Массовый подвоз избирателей на участки в «республиках» действительно практиковали в 2020-м — во время голосования за поправки к российской Конституции (те самые, которые обнулили четыре срока Владимира Путина). К тому времени получить российские паспорта успели меньше 200 тысяч жителей «Л/ДНР». «На этих территориях была массовая агитация за поправки в Конституцию России. Заявляли, что когда эти поправки примут, то, согласно им, “ДНР” и “ЛНР” смогут войти в состав России, и это подтолкнуло людей голосовать за. И специально для этого сняли ограничения на въезд в Россию (которые ввели из-за пандемии коронавируса, — ред.)», — рассказывает Егоров. По его словам, люди выезжали не только, чтобы проголосовать, но и чтобы сразу получить российский паспорт. «Рядом с участками было отделение МВД России, где массово выдавали паспорта РФ. На территорию России въезжали граждане Украины (и одновременно “ДНР”), получали паспорт и в том же здании голосовали за поправки к Конституции», — говорит координатор движения «Голос». Кроме открытия участков непосредственно на временно оккупированной территории и подвоз людей на участки в Ростовской области, есть и третий путь — цифровое голосования. О том, что такой вариант рассматривается, недавно заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Цифровое голосования не отменит проблему, к каким округам приписывать такое большое количество людей», — уверяет Владимир Егоров. По его словам, электоральный смысл привлечения избирателей из «Л/ДНР» может заключаться в том, чтобы изменить соотношение голосов на выборах в округах. «Эти избиратели очень повлияют на результаты в тех одномандатных округах, к которым они будут прикреплены. И мы уже видели, как это работает. Например, какой-то избирательный участок в Абхазии присоединяют к российскому региону. Явка в регионе — примерно 30%, а участок в Абхазии дает 100%, 99% из которых — за власть», — говорит Егоров и вспоминает участок в , на котором проголосовали 20 тысяч человек. В то же время привычный показатель для России — 500-1000 человек. «В Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье голосует достаточно большое количество людей, но наблюдатели никак не могут это проконтролировать. И большой процент людей там голосует за “Единую Россию” и ее кандидатов», — резюмирует эксперт.

Автор: Иван Бухтияров; Громадское