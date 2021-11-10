Задержание палача «Палыча» из концлагеря «Изоляция»: что с ним делать — беречь, судить, обменять?

9 ноября в Киеве был задержан главный подозреваемый в пытках над заложниками в незаконной донецкой тюрьме «Изоляция» Денис Куликовский по кличке «Палыч». Что он делал в Киеве? Какой срок ему грозит? И сможет ли Украина обменять «Палыча» на украинских пленных?

Бывшие заключенные рассказали о чудовищных пытках в подпольной тюрьме, организованной российскими гибридными силами в Донецке. По данным Офиса генпрокурора, ее за все годы войны прошли более 3,5 тысяч людей, 1600 из которых гражданские.

Что бывший комендант «Изоляции» делал в Киеве?

Этого не раскрывает ни полиция, ни СБУ. Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко говорит в эфире Радио Донбасс Реалии: не имеет на это разрешения следствия.

«Полиция провела масштабные расследования, где были задокументированы все факты преступлений, которые были совершены на территории «Изоляции» – бывшего завода в Донецке. Кроме того, 166 потерпевших опознали своих мучителей. Зафиксировано 45 участников организованной преступной группы, в составе террористической организации МГБ ДНР», – рассказал Артём Шевченко.

Он также добавил, что «Палыч» был задержан в ночь на вторник и сейчас находится в руках Службы безопасности Украины.

Какой срок грозит подозреваемому «главному палачу» «Изоляции»?

На задержанного Дениса Куликовского открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: торговля людьми, создание террористической группы или террористической организации, создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны.

Пыточный стол в подвале. На столе скотч и «тапик», полевой телефон «ТА», его оголенные провода прикручивают к пальцам или гениталиям человека

Артем Шевченко говорит, что пока сложно назвать, какой срок может запросить обвинение. «Это тяжкие преступления. Сейчас не готов сказать точно, сколько ему грозит. Органы следственной оперативной полиции сделали свою работу. Что будет дальше с подозреваемым Куликовским, зависит от руководителя прокуратуры».

По словам Татьяны Катриченко, представительницы организации «Медийная инициатива за права человека», «Палычу» может грозить до пятнадцати лет – это максимальный срок по данным статьям.

В то же время,глава правления организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук утверждает, что Денису Куликовскому могут дать и пожизненное заключение, так как есть информация, что он был причастен к умышленным убийствам.

Готовятся ли задержания остальных возможных надзирателей тюрьмы «Изоляция», таких как Василия Евдокимова с позывным «Ленин», Станислава Слепнева по кличке «Монгол», Юрий Кривоноса, известного также как «Юра-танкист»?

«Все они являются членами этой организации. Надеемся, что скоро они предстанут перед правосудием», – отвечает Артем Шевченко.

Сможет ли Украина обменять «Палыча» на пленных группировок «ЛДНР» или украинцев в России?

Бывший пленный группировки «ДНР», журналист и писатель Станислав Асеев считает, что обмен Куликовского являлось бы правильным решением. «Я был бы за, если бы его передали по обмену. Во-первых, мы бы смогли вытащить наших людей оттуда. Во-вторых, в Российской Федерации или в так называемой «ДНР» этого человека ждёт значительно худшая участь, чем в Украине. Скорее всего, его просто убьют», – говорит журналист.

По мнению Асеева, самым главным сейчас является обеспечить Куликовскому безопасность, так как Кремль понимает, что он живое доказательство существования подпольной донецкой тюрьмы.

Станислав Асеев также рассказал, что во время его незаконного заключения «Палыч» не трогал его лично. Но имел непосредственное отношение к насилию над женщинами.

«Куликовский лично меня пальцем не тронул. Всё происходило руками других людей по его приказам. Речь идет о Бражникове и Гудкове. Но я видел всё, в том числе издевательство над женщинами: их избиение, я уже не говорю об изнасиловании», – добавил Асеев.

Какую роль играл «Палыч» в тюрьме «Изоляция»?

Здание бывшей арт-платформы «Изоляция»

«Куликовский был руководителем места заключения до 2018 года. Он имел непосредственное отношение ко всем пыткам, но самое важное – «Палыч» мог делать всё, что захочет. Свидетели рассказывают страшные вещи о том, что там происходило», – отмечает экспертка Татьяна Катриченко.

Она также добавила, что после его ухода пыток, по словам свидетелей, стало меньше.

Какая связь ФСБ с Изоляцией?

«Это история с 2014 года. Давно известно, что ФСБ курируют и армейские корпуса, и политическое руководство. Крайне важно, чтобы Куликовский назвал имена тех силовиков, которые принимали участие в этом», – отмечает Станислав Асеев.

Будет ли заседание суда закрытым?

По информации Татьяны Катриченко, судебный процесс, вероятнее всего, будет закрытым, так как там будут подниматься факты пыток, изнасилований. Также это делается для того, чтобы свидетели не боялись давать свои показания.

Александра Матвийчук считает, что заседание должно частично быть показано общественности. «Это очень резонансное дело. Здесь можно найти баланс между общественным интересом и защитой конфиденциальной информации по определенным моментам судебного процесса».

Источник: Донбас.Реалії