«Босс», «Николаевич» и справка. Новые детали дела о убийстве Екатерині Гандзюк

В Днепровском суде Киева завершается стадия исследования письменных доказательств по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Во время одного из последних заседаний изучали информацию из телефона обвиняемого в организации покушения Алексея Левина (Москаленко), который он оставил дома, когда уехал в Болгарию: по версии следствия — убегая, по его собственной — на лечение.

От своих источников журналисты Громадского получили данные из его смартфона, исследовали их и выделили самое главное. Адвокаты настаивают на фальсификации этих материалов, а сторона обвинения считает, что информация из телефона опосредованно доказывает их версию и подтверждает показания свидетелей.

О слежке за Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) — бизнесмен из Херсона и бывший помощник депутата областного совета Николая Ставицкого. Ранее Левин был приговорен к 12 годам — частично за преступления, связанные с подготовкой к убийствам. Также он был участником банды, одним из руководителей которой был и его отец Алексей Москаленко. Сам обвиняемый долгое время тоже имел фамилию Москаленко (и прозвище «Москал-младший»), но после освобождения из тюрьмы сменил ее на Левин. Следствие считает Алексея Левина организатором нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. По данным правоохранителей, летом 2018 года он обратился к знакомым с просьбой «наказать» ее, а именно — «сломать руку или ногу» или «плеснуть кислотой» и передал деньги за работу. В телефоне Алексея Левина нашли фотографию с анкетными данными Екатерины Гандзюк, сделанную 17 июля 2018 года — за несколько недель до нападения на активистку. Кроме того, в его смартфоне был скриншот ее поста в Фейсбуке от 6 июля 2018 года. В нем Екатерина называет молодых людей, вышедших на митинг в поддержку тогдашнего главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, проплаченными псевдопатриотами (перед этим местные активисты выступали против Мангера из-за вырубки леса в Херсонской области). Скрин этого сообщения Алексей Левин сделал через 15 минут после публикации, а затем активно следил за комментариями под этим постом и также их фиксировал. Нашли в телефоне и информацию о входящих и исходящих звонках между Алексеем Левиным и уже осужденным за нападение на активистку Сергеем Торбиным, которые были сделаны 3 и 5 августа — через несколько дней после того, как Екатерину Гандзюк облили кислотой. Это может подтвердить показания других фигурантов дела, что в эти дни исполнители покушения встречались в доме Игоря Павловского, и тогда Левин якобы привез деньги для Игоря Торбина и предлагал тому укрыться от правоохранителей на своей даче в Болгарии. А перед этим, по версии Торбина, именно Алексей Левин просил его «наказать» Гандзюк, потому что ею недовольны он и «Николаевич».

Скриншот созвонов Алексея Левина с осужденным за организацию нападения на Екатерину Гандзюк Сергеем Торбиным («Опером») через несколько дней после нападения на активистку. Согласно показаниям Торбина в эти дни они встречались с Левиным и тот якобы передавал ему деньги за работу и для укрывательства

«Босс» и «Николаевич» В телефоне обвиняемого также нашли видео из бани, где Левин зимой 2017 года был вместе с бывшим главой херсонского облсовета Владиславом Мангером. Мангер также проходит обвиняемым по делу о нападении на Екатерину Гандзюк. Его следствие называет заказчиком преступления, сам же он это отрицает. На этом видео Левин называет Мангера «Николаевичем». Ранее Алексей Левин заявлял, что общался с Мангером только как помощник депутата Херсонского областного совета. Адвокат потерпевшей стороны Ольга Веретильник, в совю очередь, обратила внимание суда на то, что в телефонной книге есть несколько номеров, которые подписаны, как «Босс», и все они принадлежат Владиславу Мангеру. Кроме того, информация из мессенджера WhatsApp свидетельствует о том, что Левин несколько раз созванивался с Владиславом Мангером 31 июля 2018 года — в день нападения на Екатерину Гандзюк.

Мониторинг дела Информация из телефона Левина свидетельствует, что с первых дней он очень активно отслеживал ход расследования нападения на Гандзюк, хранил фото задержанного жителя Херсона Николая Новикова, которого впоследствии полиция отпустила из-за наличия алиби. Также в телефоне есть скрины видео с камер наблюдения, на которых виден один из осужденных исполнителей Виктор Горбунов в момент покупки кислоты. Также Левин мониторил комментарии силовиков о нападении на активистку. Адвокаты Левина говорят, что за ходом расследования тогда следила вся страна, и это никак не доказывает причастность их подзащитного к преступлению. В телефоне также скриншоты видео с места убийства Виталия Олешко «Сармата» в Бердянске. Последнего застрелили в тот же день, когда Екатерину Гандзюк облили кислотой.

О вопросах бизнеса В телефоне Левина нашли также немало рабочих документов. Это разрешения, лицензии, свидетельства, паспорта иностранных граждан и граждан Украины, черновые записи и чеки. «Его хозяйства были оформлены на других людей, а также он “решал вопросы” с властями и правоохранителями для фермеров, у которых были проблемы с документами и на которых оказывали давление. Автомобили они перепродавали», — рассказали нам источники в Офисе генерального прокурора. «Они угоняли машины, а потом требовали за них выкуп. Также они переправляли на СТО контрабандное горючее. У них все было схвачено, они все крышевали», — рассказал нам один из жителей Херсона, который является свидетелем по делу Гандзюк. Что касается Алешковского леса, о незаконной вырубке которого писала Екатерина Гандзюк, наши источники в Офисе генерального прокурора нам объяснили, что есть доказательства участия Левина в этой вырубке. Также это подтверждается показаниями свидетелей и частично исполнителей нападения, получавших задание «охранять лес». Впрочем, сам Алексей Левин уверяет, что никогда не был причастным к незаконной вырубке леса, а наоборот его защищал. На вопрос о том занимался ли этим его отец, он не ответил. По нашей информации, ситуация с вырубкой сейчас не изменилась, древесину продолжают незаконно вывозить.

О войне с активистами и связях с другими фигурантами Согласно информации из телефона Левина, он активно общался с осужденными по делу о нападении на Гандзюк Сергеем Торбиным и Игорем Паловским, адвокатом Владислава Мангера Андреем Мурашкиным и нынешним свидетелем обвинения Дмитрием Диновским. Также из переписок следует, что он активно следил за имиджем Владислава Мангера, оставлял комментарии под отрицательными постами о бывшем главе облсовета, а также собирал акции в противовес местным активистам и в поддержку Мангера. «Ну, Левин был как раз силовым блоком. Вместе с руководителем федерации бокса Трутневым. Именно они занимались подбором спортсменов, атошников, которые выходили на акции в поддержку Мангера», — рассказал житель Херсона и свидетель по делу. Контакт Трутнева также находится в телефонной книге Левина. Также там есть контакт «Кирилл СБУ» — и это, по мнению стороны обвинения, свидетельствует о наличии связей в разных правоохранительных органах.

Что говорят Левин и его адвокаты? Сам Алексей Левин объяснил, что не отрицает факт знакомства с Владиславом Мангером, но уверяет: тот не поддерживал его финансово — мужчина был обеспеченным еще до их знакомства. «Я приехал из Испании, продал дом, здесь купил себе “мерс”. Это было еще до знакомства с Владиславом Николаевичем», – сказал Левин. Во время допроса он заявил, что «наказать Гандзюк» его в свое время просил бывший заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рыщук (тоже Николаевич) и добавил, что тогда отказался. Информацию на телефоне Левин называет «чушью» и заявляет, что если бы там была действительно важные данные, он бы не оставил его дома перед отъездом. «После того как я уехал, дома у меня бывали родственники — проветривали жилье, кормили животных. Если бы там было хоть что-нибудь, что доказывает мою вину, я не говорю за Владислава Николаевича, то неужели бы я не сказал им его убрать? Я думаю, что это дискуссия ни о чем», — сказал в суде Левин. Мы пытались задать ему уточняющие вопросы про сведения о Екатерине Гандзюк, созвонах с Мангером и бизнесе, но разговаривать в суде Левин отказался и пригласил нас в СИЗО — там, по его словам, он готов пообщаться. Сторона же защиты отмечает, что после изъятия в телефон могли внести другие данные и таким образом сфальсифицировать доказательства. Адвокаты будут настаивать на допросе эксперта, проверявшего смартфон. В то же время адвокат Левина Максим Стригун нам в комментарии отметил, что его подзащитный не отрицает, что он следил за деятельностью Екатерины Гандзюк в социальных сетях, потому что «хотел во власть». «Но он следил и за другими лицами, писавшими о коррупции. Также она писала про лес, и, конечно, было важно проверить этих людей», — отметил адвокат. Он также подчеркнул, что видео из бани обрезано. «Полуправда не является правдой. У меня есть вопрос к тому, как это все подает прокурор, почему не в полном объеме. В этом деле он субъективен, но мою просьба о его отводе судья не удовлетворила», — сказал Стригун. Что происходит с делом и когда ожидается приговор? Сейчас в судебном процессе завершают исследование письменных доказательств, потом перейдут к допросу потерпевших и свидетелей. После этого планируются дебаты, и затем суд удалится для принятия решения. Стороны по делу надеются, что в 2022 году общество услышит приговор. Ни Алексей Левин, ни Владислав Мангер свою вину не признают.

Автор: Виктория Рощина; hromadske