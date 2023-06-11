Як деякі лікарі імітують надання послуг населенню

Останнім часом українці масово скаржаться на те, що у їхніх особистих кабінетах у медичній інформаційній системі (МІС) Helsi з’являються фейкові візити до лікарів, обстеження, яких насправді не було, та аналізи, які вони не проходили. Чому головна медична система в Україні виявилася вразливою – з’ясовували у виданні “Апостроф“.

Системна проблема

Медичні інформаційні системи, з якими співпрацює Міністерство охорони здоров’я України – це бізнес-проекти, що належать різним приватним кампаніям. Helsi, наприклад, зараз належить телекомунікаційній компанії “Київстар”.

“Ці приватні компанії надають установам охорони здоров’я платні послуги. Про небезпеку цих дій я не раз наголошувала, коли очолювала комітет охорони здоров’я. Саме відсутність контролю над приватними МІС не дозволяє державі гарантувати безпеку персональних даних, натомість дозволяє маніпулювати цими даними”, – каже “Апострофу” заслужений лікар України Ольга Богомолець.

На сьогоднішній день Helsi, створена у 2016 році, – найвідоміша та найпопулярніша МІС серед 36 аналогічних систем, які існують в Україні. Станом на початок 2023 року в Helsi зареєстровано 23 млн пацієнтів, 50 тис. лікарів та 1300 клінік. Система безпосередньо працює з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), яка здійснює виплати медичним закладам за надані послуги. Багато пацієнтів і навіть лікарів не знають, що є якась альтернатива Helsi.

І ось уже більше року багато українців зауважують, що в їхніх особистих кабінетах у системі Helsi (які фактично є електронним варіантом медичної картки, і в яких перебуває вся інформація про здоров’я пацієнта) з’являються фейкові записи. Причому, якщо рік тому випадки були поодинокими, і їх можна було списати на помилку лікаря – ну, буває, потік пацієнтів великий, лікар переплутав з кимось – то зараз вони виросли в рази, якщо не стали системними.

“Навесні ми з чоловіком звернули увагу, що у нас, якщо вірити записам у Helsi, після прийому у сімейного лікаря відбулися обстеження у різних фахівців. У хірурга, травматолога ми пройшли рентген, якісь аналізи. Але нічого цього насправді не було. Я написала про це пост у фейсбуці, і була просто вражена кількістю відгуків. Виявилося, що це дуже поширена проблема, і кількість фейкових візитів до лікарів, аналізів та обстежень зростає як лавина. Проблема вже системна”, – розповідає у розмові з “Апострофом”. менеджер з комунікацій компанії Superhumans center Наталія Макогон.

Дівчина розповіла, що випадки описували різні. Але всі, хто зіткнувся з проблемою, єдині в одному – лікарі за ненадані послуги одержують потім гроші від держави. Ось, наприклад, випадок, описаний однією киянкою.

“Потрібно було пройти огляд у гінеколога. Скористалася “телефонним правом”: знайомі порадили, дали телефон. Записалася, визначили, скільки коштуватимуть послуги. Пройшла купу аналізів, було два візити, розплатилася, як домовлялися. А потім за кілька місяців побачила у себе в Helsi прийом у цього гінеколога в рамках безкоштовної для пацієнта державної програми. Там і аналізи, і візити, і контроль ходу лікування, і ще щось. Я очі на це заплющила – лікар хороший, але вона не тільки на мені особисто заробила, але ще стільки ж від держави отримала”, – розповіла “Апострофу” киянка на правах анонімності.

Немає послуг – немає грошей

Для пацієнтів більшість медичних послуг є безоплатними. Їх оплачує держава. Так, консультація профільних лікарів (хірург, кардіолог, гінеколог тощо) коштує 500-600 грн. Перший візит до сімейного лікаря – безоплатний, а повторний, із тієї ж проблеми – 300 грн. Вартість УЗД – у середньому 500 грн., ЕКГ – 200 грн. Аналіз крові – 160 грн. Відновити зуб фотополімерами коштує 500 грн.

Програма медичних гарантій у 2023 році передбачає 39 пакетів послуг, її бюджет складає 142 млрд грн – саме стільки держава має відшкодувати закладам охорони здоров’я за послуги з медичного обслуговування населення, які вони надають. НСЗУ укладає прямі договори з лікарнями та поліклініками – ви виконуєте якусь частину пакетів, ми виплачуємо вам таку суму.

“Що стосується навмисного дописування лікарями прийомів, що не відбулися, тобто внесення фіктивних медичних записів. Тут можна припустити, що здійснюється це з метою підвищення статистики медичного закладу, який працює за пакетами медичних гарантій за договорами з НСЗУ. Чим вищі показники наданих медичних послуг, тим більше медичний заклад отримає як оплату”, – розповідає “Апострофу” медичний адвокат Юлія Миколаєць.

Підставою для оплати від НСЗУ тарифу є звіт, який формується в електронній системі охорони здоров’я на підставі інформації, яку лікар вносить до Helsi. І, слід зазначити, Національна служба здоров’я має право в односторонньому порядку відмовитися від договору із закладом охорони здоров’я, у разі систематичного порушення ним обов’язків щодо внесення до системи медичної інформації.

Між двома вогнями

Одним словом, якщо конкретна лікарня чи поліклініка не виконає норму послуг, яка прописана у договорі з НСЗУ (тобто якщо лікарі не внесуть до Helsi певну кількість візитів, оглядів та аналізів), вона ризикує опинитися без грошей, які їй має відшкодувати держава.

“Нам необхідно виробляти пакети. Умовно кажучи, на місяць на поліклініку – 10 тис. послуг. Не виконаємо – залишимося без грошей. Ось у мене у пакеті педіатрії має бути 900 декларацій на дітей, а є лише 846. Начальство вже зробило зауваження. А де взяти дітей? Виповнилося 16 років – це вже не моя компетенція, а багато дітей під час війни виїхали… І така проблема у всіх лікарів – у фахівців, у сімейних, якщо всі лікарі свою норму виконали, а один ні то він підставляє весь колектив – загальний план не виконано. Ось я отримую 12 тис. гривень на місяць. Ставка – 6420 грн, решта – за декларації. Не виробимо пакети (точніше, якщо в Helsi не буде необхідної кількості записів), всі отримають за місяць, наприклад, на 2 тис. гривень менше”, – розповідає “Апострофу” лікар-педіатр Майя Івічук.

За її словами, саме тому у Helsi і з’являються фейкові записи. А їхнє різке збільшення саме зараз пов’язане з тим, що з початку війни з країни поїхало багато мам з дітьми. Кількість пацієнтів різко скоротилася, а план виконувати треба. Друга причина – поїхало багато лікарів. Їхні пакети передають фахівцям, що залишилися, і тим доводиться “виконувати” план і за лікарів, які виїхали.

“На мене вже повісили пакет психіатрії: немає в поліклініці психіатра. Зараз хочуть ще й туберкульоз передати. А в мене на день прийом 16 дітей, на кожного – по 15 хвилин. І потім ще цього ж дня треба зробити записи про направлення та рецепти під час медичного обслуговування в Helsi. Як з рештою встигати?”, – задає риторичне питання лікар-педіатр.

До речі, іноді лікарі роблять “ліві” записи про виконану роботу просто тому, що без них за законом не можна надавати інші послуги. Наприклад, прийшов клієнт до гінеколога без флюорографії. Ось і пишуть у Helsi, що вона є. Або УЗД – перед цією процедурою пацієнт повинен пройти консультацію у кардіолога та ЕКТ. Але він не проходив.

“От і пише лікар, що ці процедури були, щоб самому законно надати медичну послугу. А пацієнт потім дивиться в Helsi – от лікар негідник, обдурив, я цього не проходив”, – каже Майя Івічук.

Рішення проблеми

“Вигадані записи до лікарів дозволяють лікарні збільшити своє фінансування. Чим більше у лікарні візитів пацієнтів, тим більше грошей отримає медичний заклад від Національної служби здоров’я. От керівництво закладів і укладає іноді фактично нереальні договори, а потім схиляє лікарів до приписок”, – каже виконавчий директор благодійного фонду “Пацієнти України”, голова Ради громадського контролю за НСЗУ Інна Іваненко.

При цьому, за її словами, ситуація з Helsi ще більш-менш нормальна – там є кабінет користувача, де кожен пацієнт може побачити історію своїх візитів, і раптом що, відреагувати. Але така опція існує далеко не у всіх медичних інфосистемах, тому на інших люди просто можуть не знати про “свої” записи до лікарів, яких ніколи не було.

Багато пацієнтів вважають, що фейкові записи в медичних інформаційних системах – це, звичайно, неприємно, але особисто їм вони ніякої шкоди не завдають. Ну, гаразд, приписав щось лікар, одержав гроші, мені від цього гірше не стало. Але насправді такі записи можуть коштувати пацієнтові здоров’я.

“Одні знайомі сказали, що їм у Helsi записали вакцинацію, яку вони не робили. Але такі речі небезпечні. Ось уявіть, вам написали, що зроблено вакцинацію від правця. Ця інформація вже знаходиться в електронній системі охорони здоров’я. Ви наступили на іржавий цвях, приходьте до лікаря, а вам кажуть – не хвилюйтеся, все гаразд, ви вакциновані, просто пройдете спостереження”, – каже Наталія Макогон.

Або, наприклад, людина потрапляє до лікарні у тяжкому стані. Лікарі, звичайно, дивляться всі її дані в електронній системі охорони здоров’я. А там можуть бути фейкові записи, і на їх основі можуть поставити неправильний діагноз, призначити неправильне лікування. Хто тоді винен? Адже йдеться не лише про гроші, а й про здоров’я та життя людини.

У будь-якому разі те, що роблять зараз лікарі, щоб виконати план і зберегти свою зарплату – це кримінальне діяння. А саме – умисне внесення неправдивих даних до державної електронної системи охорони здоров’я.

“На сьогодні правоохоронними органами розпочато кілька кримінальних проваджень за фактами внесення недостовірних медичних записів за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Це загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років, – розповідає медичний адвокат Юлія Миколаєць. – Ці провадження ведуться департаментами стратегічних розслідувань Національної поліції України”.

Але в принципі цю проблему можна вирішити простіше. Наприклад, запровадити у Helsi додаткову систему верифікації. Наприклад, підтвердження пацієнтом тієї чи іншої послуги. Як, наприклад, у Приват24 – “чи підтверджуєте ви переказ грошей”. А тут “чи підтверджуєте ви дії лікаря”. Навряд чи пацієнт відмовиться, якщо лікар йому пояснить ситуацію.