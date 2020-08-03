Что говорили на допросах и в разговорах фигуранты дела Гандзюк

«Около восьми я ответила на звонок из приемной херсонского городского главы о том, что состоится совещание. Вызвала служебную машину, чтобы на ней поехать, и примерно в восемь, без пяти восемь, вышла из дома. Выйдя, я направилась к задней двери своей служебной машины и почувствовала, что сзади плеснули мне чем-то теплым. Мне сначала показалось, что это какая-то вонючая жидкость, а потом я увидела, что по рукам стекает расплавленная одежда», — это цитата из допроса Екатерины Гандзюк в августе 2018 года. Два года назад 31 июля херсонскую активистку облили серной кислотой возле дома. В ноябре она умерла в больнице. 28 июля, дело в отношении вероятных организатора и заказчика нападения — помощника депутата областного совета Алексея Левина и председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера — передали в Печерский суд Киева. Им грозит до 10 лет лишения свободы, если вину докажут. Ни один из них не признает причастности к преступлению. В деле пятеро осужденных экс-военных Украинской добровольческой армии: Виктор Горбунов «Гарик», Вячеслав Вишневский «КПД», Владимир Васянович «Шуруп», Никита Грабчук «Муравей» — исполнители и Сергей Торбин «Опер» — организатор. Все они признали свою вину, пошли на сделку со следствием и получили от 3 до 6, 5 лет лишения свободы. В Приморском суде Одессы слушается дело в отношении бывшего помощника бывшего народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского. Следствие считает, что он знал о готовящемся преступлении и о его совершении, но молчал. В случае доказательства вины ему грозит до трех лет лишения свободы.

Екатерина Гандзюк делает cелфи вместе со своим отцом во время поездки в Краков Фото: Катерина Гандзюк/Facebook

Мотив? По данным следствия, Владислав Мангер решил организовать нападение на Екатерину Гандзюк, в частности из-за препятствования незаконной вырубке леса и угрозу его политической репутации. Гандзюк вышла из партии «Батькивщина» после того, как туда вступил Мангер. Она заявляла, что такие люди, как он, не достойны быть в политической силе. Также Екатерина публично заявляла о недопустимости поджогов и вырубки лесов. Знакомые Екатерины рассказывали о том, что древесину вывозят якобы официально, пользуясь определенной схемой: часть — по выписке, предоставленной лесничеством, а потом возвращаются, забирают другую часть и везут по тому же документу. Один из свидетелей по делу рассказывал, что охрану вырубки леса после поджога и до этого осуществляли люди Алексея Левина и Владислава Мангера. «Они круглосуточно находятся в лесничествах, вооруженные и совершают нападения на любых рядовых лиц из числа местных жителей или других граждан, наносят им телесные повреждения, требуют немедленно покинуть занятую ими территорию леса. Такие их действия сопровождаются криками, что они являются хозяевами леса», — говорится в его показаниях. Мангер это отрицал и добавил, что боролся за сохранение леса. Предполагаемый организатор нападения на Гандзюк Алексей Левин также заверил, что он пытался сохранить лес и обещал назвать тех, кто на нем зарабатывал. Что все законно, нас уверял глава Управления лесного хозяйства Херсонской области Виктор Тищенко. Хотя местные жители отмечают, что именно Тищенко по указанию бывшего заместителя губернатора области Евгения Рищука осуществлял поджог лесов. О его вероятной причастности заявлял и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко. Сам Рищук это отрицал.

Последствия вырубки подожженного Олешковского леса. Фото: София Омельченко/hromadske

Разговаривая со следователями в больнице, Екатерина Гандзюк именно Мангера и Рищука называла вероятными заказчиками. Она говорила, что среди их окружения есть такие, как Алексей Левин, которые могли бы это сделать. Также она говорила о конфликте с руководством полиции, в частности Артемом Антощуком и Артуром Мериковым и руководителем «Укртрансбезпекы» Игорем Пастухом. Отец, муж и друзья Екатерины Гандзюк отмечают, что заказчиков было несколько. В частности, называют фамилии тогдашнего председателя Херсонской ОГА и его заместителя — Андрея Гордеева и Евгения Рищука. Последние это отрицают. Евгений Рищук во время допроса отметил, что «не знал Екатерину Гандзюк, она была ему неинтересна, не имел с ней конфликтов, а также конфликтов с ее окружением». Говорил, что ему неизвестно, кто мог заказать нападение, но он к этому не причастен. В то же время Андрей Гордеев — бывший глава Херсонской ОГА, высказал версию мотива. «Со времени события, которое произошло с Гандзюк, я провел около пяти совещаний по вопросам координации и содействия расследованию по этому случаю. В частности, после того, как задержали Новикова, то, по моему мнению, версией этого преступления был пророссийский след», — сказал во время допроса Андрей Гордеев, отмечая, что у некоторых херсонских политиков пророссийское направление. В частности, он называл экс-регионала Владимира Сальдо, который якобы имел политические амбиции в Херсоне. Мы пытались связаться с последним, но пока не получили ответа. Его помощником в свое время был Владислав Мангер. В прошлом году в СБУ заявляли, что в ближайшее время по делу поджога леса ожидают подозрения. Также следователи в СБУ рассказывали, что отрабатывается версия того, что национальный парк «Гилея», создание которого лоббировало руководство Херсонской области — Андрей Гордеев, Евгений Рищук и Владислав Мангер, могли строить для прикрытия схемы незаконной вырубки леса. В то же время Андрей Гордеев нам заявлял: «Как такое могло быть, чтобы правоохранительные органы этого не видели?».

Осужденный за нападение на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин показывает средний палец журналистам во время заседания суда. Рядом с ним — другой осужденный по этому делу Никита Грабчук. Фото: Виктория Рощина/hromadske

Что говорят фигуранты? Осужденные «Алексей говорит: «Надо дать пи…ды…». Я говорю: «Конкретнее». А он: «Побить или руку сломать, или ногу». Я говорю: «А что это за человек? Мужчина, кто это?». Говорит: «Нет. Это типа Гандзюк». Я немного удивился, конечно, а потом говорю: «Как ты себе это представляешь? Это же женщина…». А он: «Ну женщина, женщина, что…». Говорю: «А информация есть какая у тебя?» — «Нет. Информации нет, только, где работает». Говорю: «Ну, где работает, я сам знаю. А какого рода должны быть телесные повреждения?». А он: «Или побить, сломать руку, ногу, или второй вариант рассматривается, может, кислотой там плюхнуть, такое», — говорится в материалах допроса осужденного Сергея Торбина. По его словам, Алексей Левин предложил ему вознаграждение: за избиение — пять тысяч долларов, за кислоту — две с половиной-три. «Я у него спросил: «Нахрен оно тебе надо?» Он сказал, что якобы она задолбала всех. Недоволен Николаевич, он тоже недоволен. Ну, короче, она их там как-то задолбала, по какой причине, я не знаю. Я говорю: «Николаевич кто?». А он: «Ну ты что, не знаешь, кто такой Николаевич? Это хорошо». Я предположил, что это может быть Мангер», — говорится в материалах допроса Сергея Торбин. Ребята, а это — Горбунов, Вишневский, Васянович, Грабчук, согласились на избиения и несколько дней ждали женщину в подъезде. Но первый план провалился — соседка увидела ребят в подъезде, приняла их за воров и угрожала вызвать полицию. Тогда они перешли к плану «Б». «Это было примерно за 4-5 дней до нападения. Приобрели кислоту, перелили в меньшую банку, с большим горлом и ездили каждое утро в Херсон. Грабчук должен был ждать под домом и, когда Катя выйдет, плеснуть на руку или ногу и убежать. С первого раза не получилось, потому что она якобы вышла с мужем, а на второй раз Грабчук вернулся в машину, где я ждал, и сказал, что облил. Мы поехали в Алешки», — рассказал нам осужденный Владимир Васянович.

Во время разговора со следователями Екатерина Гандзюк рассказывала, что видела своего нападающего со спины: «Я увидела, как он убегает в соседний дом. При этом, сейчас мне кажется, что у него на пути стоял другой человек. И почему-то они никоим образом не взаимодействовали. Возможно, он следил за выполнением задания этим первым мужчиной. Этот человек был крепкого телосложения, невысокого роста, с крепкими кривыми ногами, в черной футболке с большим количеством белых надписей мелким шрифтом».

Это был Никита Грабчук. Он не имел на руках татуировок и якобы поэтому получил роль нападающего. «Екатерина шла к задней двери машины с правой стороны по ходу движения авто, обходя его сзади. Именно в это время я догнал ее и вылил серную кислоту из банки ей на спину между лопаток. После чего, потому, что несколько капель попали мне на лицо, я упустил банка и побежал к условленному месту встречи с другими соучастниками. В момент обливания Екатерина Гандзюк начала кричать от боли: «Ай, б…я, печет!», — рассказал следователям Грабчук. Он также добавил, что по дороге к Алешкам они разобрали и выбросили в реку телефоны, которыми пользовались при подготовке к нападению, а сам Грабчук бросил в кусты вещи, в которых осуществлял преступление. После этого, в соответствии с показаниями Сергея Торбина, он получил сообщение от «Шурупа» — «Мы проснулись дома, все хорошо», что якобы означало «успешное выполнение задания». На вопрос hromadske о том, зачем выливали литр кислоты, если имели в виду отправить ее на некоторое время в больницу, ответил, что не думали об этом: «Ну, если честно, то не особо понимали. В интернете видели, что когда обливали кислотой, то никто не умирал, хотя последствия были серьезными. Грабчук должен был облить руку или ногу и того, что произойдет, никто не предполагал», — сказал нам осужденный Васянович.

Сначала правоохранители задержали двух — Горбунова и Вишневского. Грабчуку приказали спрятаться в Житомире, а Торбин и Васянович пытались выехать из Херсонской области, и именно для этого 17 августа приходили к Павловскому просить деньги. «Павловский на своем телефоне включил запись и показал мне, где они с Торбиным отдыхали на берегу реки. При этом Павловский смеялся над Торбиным, а тот в свою очередь ответил: «Смейся, смейся. Я тебя паровозом за собой потяну». А Павловский сказал: «Не прикалывайся, «Опер». Затем Торбин рассказал Павловскому о событиях, которые я ему сообщил до приезда сюда: «Сегодня на базу батальона (Украинский добровольческой армии в Днепропетровской области — ред.) прилетала вертушка с Аброськиным (экс-начальник уголовной полиции Украины — ред.) и каким-то СБУшником. А после этого менты задержали «КПД» и «Гарри». Но ты не очкуй. Максимум — выйдут на нас. С этого разговора я понял, что заказчиком обливания Гандзюк является Павловский Игорь», — говорил в начальных показаниях Васянович. После этого, по его словам, в дом Павловского приехал водитель последнего — Валерий Одинцов (ныне свидетель по делу Гандзюк — ред.), а затем Алексей Левин. Васяновича и Одинцова отправили за пивом. По возвращении их заставили ждать в машине, после чего Одинцов отвез Васяновича с Торбиным на автовокзал. Там Торбин передал Васяновичу 1600 долларов США на хранение и добавил: «Представляешь, после того, что случилось, заказчик хотел скрыть меня у себя на даче в Болгарии, чтобы отсидеться. Но я отказался, потому что боюсь, что подозрение ментов упадет на меня». После этого их задержали правоохранители. Впоследствии задержали и Грабчука. В то же время во время очередных свидетельств Торбин отметил, что Павловский не знал о том, что на Гандзюк готовили нападение 31 июля, по крайней мере от него. В частности, в показаниях он вспоминает о том, как Васянович начал рассказывать о преступлении Павловскому, а тот в ответ закричал: «Для чего ты мне это рассказываешь?».

Обвиняемый в сокрытии преступления Игорь Павловский во время заседания суда. Фото: Виктория Рощина/hromadske

Павловский Игорь Павловский — бывший помощник экс-народного депутата Украины, члена парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Николая Паламарчука. В Херсоне Павловского называют тайным куратором правоохранительных органов. В начальных показаниях Игоря Павловского говорится, что 17 августа к нему пришел Торбин и якобы просил деньги. Он пошел просить их у жены, но когда вышел, Торбин сообщил, что все решил Леха «Москал». «После этого Торбин просил купить ему пива, «Шуруп» поехал за пивом. В дальнейшем снова приехал Левин Алексей (Москаленко), который подошел, поздоровался со мной и сказал, чтобы все вышли со двора. После чего они, Торбин и Москаленко, отошли в угол двора, где у них был разговор примерно 1-2 минуты. После чего Москаленко сел в свой автомобиль и уехал», — говорилось в показаниях Павловского в ноябре 2018 года.

Адвокат Игоря Павловского Максим Киселев выступает на заседании суда. Фото: Виктория Рощина/hromadske

Впоследствии в показаниях появились дополнения о приезде Левина и Мангера в начале июля в приемную к народному депутату Паламарчуку: «Кто-то из них — Мангер или Левин, точно не помню, завел разговор о Екатерине Гандзюк. Что это Екатерина Гандзюк уже реально всех достала и его тоже, поскольку лезет везде, пишет всякое в соцсетях, вот и сейчас уже в лес залезла. При этом Мангер оговорился, что надо этой Гандзюк как-то уже рот закрыть. Зачем и с какой целью он мне все это говорил, я не знаю. Возможно, искал какой-то поддержки в этом вопросе относительно Екатерины Гандзюк. Тогда я выслушал Мангера и Левина, но никаких действий не собирался делать, поскольку так и не понял, что они конкретно имели в виду под словами «закрыть рот»». А также Павловский добавил: «3 августа в комнаты отдыха приемной Паламарчука, где я находился с Щербининым, забег испуганный Алексей Левин и сказал:« Это мы заказали Екатерину Гандзюк Торбину». На это я его спросил: «А кто мы?», — а он мне: «Мы с Николаевичем». Дословно Левин, по-моему, сказал так: «Она уже всех достала. Мы ее Торбину заказали с Николаевичем». Как я говорил раньше — в быту Левин называл Николаевичем только Мангера В.М. Других лиц по отчеству он при мне не называл». В дальнейшем Павловский говорит, что когда Левин узнал о том, что Торбина не задержали, а задержали Новикова (впоследствии его отпустили благодаря алиби — ред.), попросил никому не говорить о том, что он приходил и говорил: «А особенно Николаевичу Мангеру,»Лысому», — так он тоже его иногда называл, — и Ставицкому». Сейчас Игорь Павловский называет себя «случайным слушателем» и добавляет, что на него давило СБУ: «Мне перед этим звонили и говорили, что если не буду говорить то, что надо, и не буду свидетельствовать против тех, кого надо, буду сидеть. Вам достаточно? СБУ звонили».

Обвиняемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) дает интервью журналистам hromadske. Фото: Виктория Рощина/hromadske

Левин Алексей Левин (Москаленко) был приговорен к 12 годам — частично за преступления, связанные с подготовкой к убийствам, но через шесть лет был освобожден по закону Савченко. 19 августа 2018 он покинул Украину и был объявлен в международный розыск. В январе этого года его задержали в Болгарии и экстрадировали в Украину. Он заявил, что к нему в болгарскую тюрьму приходил тогдашний заместитель генерального прокурора Виктор Трепак и якобы давил на него: «Тогда в Болгарии он написал, если я не дам показания против Мангера, мою жену арестуют по надуманной причине. Поэтому она сейчас не в Украине, а выехала к подруге. Также у меня есть близкий человек, у которого есть маленькие дети. Упоминали о том, что это может негативно повлиять на нее. Также мне сказали, что якобы в моем телефоне нашли переписку интимного характера. И если я не дам показания против Мангера, ее начнут всем показывать. Но это не так. Я уверен, что против меня не может быть ничего такого, чтобы скомпрометировать меня. Я сказал, что ничто не заставит меня говорить неправду». Сам Виктор Трепак отметил, что на поиски подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина в Болгарию ранее уже выезжала группа следователей, однако фигуранта заблаговременно предупредили. По его словам, найти и задержать Левина было непростой задачей. «В этом своеобразном поединке Левин оказался очень серьезным соперником — с соответствующим опытом, осведомленностью, знанием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. В условиях международного розыска ему удалось организовать свою жизнь вместе с женой в другой стране, хранить коммуникацию с нужными связями», — уточнил он.

Конвой ведет обвиняемого Алексея Левина (Москаленко) в Апелляционном суде города Бургас. Март 2020 года. Фото: Виктория Рощина/hromadske

В то же время адвокат Алексея Левина Максим Стригун в суде отмечал, что против бывшего заместителя генерального прокурора возбуждено уголовное производство из-за его визита к подозреваемому в тюрьму Болгарии, что может быть расценено как давление. Также планировали обращаться в Европейский суд по правам человека. Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» заявляли, что якобы Левину помог бежать из Украины тогдашний начальник полиции Херсонской области Артур Мериков. Сам Левин объяснил, что выехал с женой на лечение. В материалах допроса Артура Мерикова говорится, что он никогда не был знаком ни с Алексеем Левиным, ни с его отцом Алексеем Москаленко, а потому не мог помогать ему с побегом. Алексей Левин отказался от предоставления любых показаний следователям и перекрестных допросов с другими фигурантами дела, объяснив это тем, что его не перевели в СИЗО, а содержат в СБУ, где нарушают его права на конфиденциальное общение с адвокатом. В то же время нам удалось с ним пообщаться. Он отметил, что боялся возвращаться в Украину якобы из-за страха оказаться в ИВС СБУ и подвергнуться пыткам. «Я просто видел, что сделали с Игорем Павловским. Он к этому делу вообще не имеет никакого отношения. Он никаким боком. Я изучил все тома всего дела. А вы видели, где его удерживали и сделали из него инвалида? Поэтому я просто испугался», — сказал Левин. Также он заверил, что не знает, имеет ли Мангер отношение к преступлению, но ему он точно не давал такую задачу и деньги. При этом он не прокомментировал ранее обнародованное видео, где якобы рассказывал, как заместитель председателя Херсонского областного совета Евгений Рищук, который также является Николаевичем, просил его «наказать Гандзюк». Также Левин не сообщил при каких обстоятельствах встречался с Сергеем Торбин, но заверил, что деньги ему не передавал. В то же время следствием установлено, что после выезда из Украины Левин якобы финансировал жену ныне осужденного за организацию нападения Сергея Торбина, чтобы тот молчал. Своей вины Левин не признает.

Обвиняемый в заказе нападения на Екатерину Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер во время заседания суда. Фото: Виктория Рощина / hromadske

Мангер С первых дней объявления подозрения председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер не признавал своей вины и обвинял в преступлении против Екатерины Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко. Он уверял суд, что имеет доказательства этому и что Екатерина Гандзюк, а также ныне осужденный Сергей Торбин и его группа работали на Службу безопасности Украины. «Лично Доценко создал на территории Херсонской области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством. Эти криминальные группировки неоднократно были задержаны полицией с оружием. Но после вмешательства лично Доценко — отпускались. Это также было причиной конфликта между СБУ и полицией в Херсонской области — и его создал Даниил Доценко. Я считаю, что именно Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк, с целью дискредитации органов полиции», — говорил Мангер. В Службе безопасности Украины тогда заявили, что такие слова подозреваемого «абсурд и провокация». Сам Даниил Доценко во время дачи показаний отметил: «Я считаю, что такие высказывания и осквернения моего имени как сотрудника СБУ могут свидетельствовать о необходимости отвлечь от Мангера внимание общества, уклониться от привлечения к уголовной ответственности и избрания для него меры пресечения в виде содержания под стражей». Генерал СБУ Даниил Доценко подтверждает, что общался с Гандзюк исключительно по работе, а также напоминает о ее напряженных отношениях с Владиславом Мангером: «Она не хотела с ним иметь никаких отношений, считала, что он не соответствует занимаемой должности. В связи с тем, что он стал членом партии «Батькивщина», она лично из нее вышла, поскольку считала, что такие люди там не могут быть и они дискредитируют политические взгляды, изложенные в программе партии. Она неоднократно заявляла, что он является выходцем из «Партии регионов», был помощником народного депутата Алексея Журавко, который сегодня находится в розыске за сепаратистские взгляды и в настоящее время скрывается на территории Российской Федерации», — рассказал во время допроса Даниил Доценко. «Полтора года расследуют вырубку леса, есть ли там Мангер? Нет. Мы единая структура, которая принимала решение о прекращении вырубки. Второе — это политические выступления покойной Гандзюк. Что это были за выступления? Это были статьи, выступления в прессе? Или это было несколько постов, где просто упоминалось мое имя и все?» — говорил Владислав Мангер.

Он отмечал, что сначала нужно разобраться, кому это было выгодно, а также выяснить, «откуда пришел нынешний заместитель генерального прокурора (Виктор Трепак ранее работал в СБУ — ред.) и кого он покрывает на прошлом месте работы». «Эти два свидетеля, на которых основывались подозрения и которые называли якобы какого-то «Николаевича». По поводу одного (Сергей Торбин — ред.) мы передали иск в суд, чтобы сделать лингвистическую экспертизу, потому что заподозрили, что он читал по бумажке, но к сожалению прокуратура не может найти диск. По второму (Игорь Павловский — ред.) он четко сказал 17 декабря следственному судье о том, что никакого Николаевича не было. А просто человеку нужно было в то время выйти из тюрьмы СБУ и он был готов свидетельствовать всё, что хотите», — сказал Мангер. Впрочем, Мангер не отрицал, что был знаком с Левиным и один раз виделся с Павловским. Мангера арестовали еще в феврале 2019-го, однако его адвокат Дмитрий Ильченко внес за него залог 2,5 миллиона гривен. Более года Мангер находился на свободе. В конце апреля сторона обвинения завершила досудебное расследование и открыла материалы стороне защиты. Однако в июне суд взял под стражу Мангера по ходатайству прокуратуры. По информации прокурора по делу Андрея Синюка, это обусловлено тем, что несколько свидетелей по делу заявили о давлении подозреваемого на них. Речь идет о Сергее Браге и Павле Пилипенко. Угрозы в телефонном режиме, письменно и лично поступали якобы от людей Владимира Батарейного (известного по прозвищу «Батара»), который может быть связан с Владиславом Мангером. Сам обвиняемый и его защитники это отрицали. «К нему в 21:00 27.04.2020 зашел «Дред», который позвал «Деда», который позвал Пилипенко, сказал, что сейчас он будет говорить с «Батарой», включил громкую связь. И этот «Батара» сказал, что Пилипенко мент, стукач и его надо определять. Почему это Мангер? И Пилипенко дальше дает показания «Я понял, что это мне от Мангера». Как он делает такие выводы?», — отметил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко. Браге же якобы угрожали, отправив сообщение в WhatsApp. «Что непонятно? Не дошло с первого раза? Прекратите мутить воду со своим Пашей. Пусть сидит спокойно, иначе его достанут. Замена адвокатов ничего не даст, мы все равно все будем знать. Ты пойми, что менты все равно обманут. А пока он говорит, ты с ребенком рискуешь жизнью. Здесь вам никто не поможет, смотри, в третий раз никто писать не будет», — говорится в сообщении. Как Брага понял, что это от Мангера?», — сказал адвокат Ильченко. Также защита Мангера утверждает, что угрозы Пилипенко могли быть из-за истории с ограблением фуры с контрабандой сигарет в 2014 году, а не из-за дела Гандзюк. Также адвокаты уверяют, что сторона обвинения давила на фигурантов дела Гандзюк, в частности — на Игоря Павловского, который якобы писал 10 заявлений о давлении со стороны прокуратуры и проведении следственных действий без адвоката. Прокуроры это отрицали, но добавили, что Игорь Павловский изменил свои первоочередные показания о «Николаевиче» именно после давления на него со стороны подозреваемых. От последних якобы поступали звонки Павловскому летом прошлого года вроде: «Если дашь показания против Николаевича и Лехи — найдем тебя и твою дочь хоть в Германии». Также следствием установлено, что после выезда из Украины Левин финансировал жену ныне осужденного за организацию нападения Сергея Торбина, чтобы тот молчал. Впрочем, сам Мангер отметил, что «это показания преступников, которые скажут все, чтобы не сидеть».

Павел Пилипенко в зале Печерского суда Киева, 7 февраля 2020 года. Фото: Виктория Рощина / hromadske

Что говорят другие свидетели? Павел Пилипенко на позывной «Золотой» в первоочередных показаниях рассказал о том, что в начале июля 2018 года группу Павловского-Торбина возмутила критика Гандзюк в адрес участников акции, организованной ими в ОГА в противовес местного активиста Александра Цегельника. «Всех возмутили ее высказывания в сторону участников АТО, которых она назвала «голодранцами», переодетыми «титушками» и сепаратистами. Хочу также добавить, что перед этим, точно не помню по какому поводу, Наливайко (Андрей Наливайко, бывший участник АТО из Херсона — ред.) уже жаловался Павловскому на Гандзюк как на недобропорядочную женщину, активного коррупционера, сепаратиста», — рассказал Павел Пилипенко следователям. Также он вспомнил, как во время одной из встреч в офисе Павловского в кабинет зашел Алексей Левин (Москаленко). «Вид у него был озабоченный и нервный. Он ни с кем не поздоровался и сразу к кому-то обратился со словами: «Как же за…бала эта Гандзюк. Надо ее как-то наказать. Облить ее у нее же в кабинете дерьмом или мочой». Это была единственная его фраза, после которой он сразу замолчал. «Химик» сказал, что он отказывается от предложения, поскольку могут быть непредсказуемые последствия, ведь Гандзюк работает на СБУ. Я также сказал, что против радикальных методов борьбы», — рассказал следователям Пилипенко.

Отец Екатерины Гандзюк, Виктор, во время акции «Год без Кати» с требованием справедливого наказания заказчикам убийства Екатерины Гандзюк, под Офисом президента в Киеве, 4 ноября 2019 года. Фото: Вячеслав Ратынский/УНИАН

Также он добавил, что после появления Левина в Херсоне в начале 2018 года тот очень часто контактировал с Владиславом Мангером. «Я лично очень часто видел их вместе — как в кинотеатрах, так и в кафе во время обеда. Что их объединяло, я точно не знаю, но, насколько я понимаю, Мангер и Москаленко А. А. (отец Левина) дружили и контактировали между собой. Кроме того, Левин был официальным помощником депутата Херсонского облсовета Ставицкого. Насколько я понимаю, сам Левин хотел стать депутатом и занимать ключевые руководящие должности в государственных органах Херсонской области. Как я понимаю, Мангер помогал ему в этом», — сказал Пилипенко. Свидетель Сергей Брага тоже был во время встреч в офисе Павловского. По его словам, они обсуждали возможность облить Гандзюк зеленкой или фекалиями, а также размышляли над тем, кто даст на это деньги. «Павловский начал рассуждать о представителе, который профинансирует такие действия, и почти сразу сказал, что с этим вопросом обратится к Левину как к представителю Мангера, который должен быть заинтересован в «люстрации» Екатерины Гандзюк», — говорил следователям Брага. Также он добавил, что Пилипенко ему рассказал о разговоре с Васяновичем, который якобы поведал о вероятных заказчиках. «Васянович В. А. ответил, что знает их, и показал жестом на человека низкого роста, произнеся «Москаль», и на лысого человека, назвав фамилию Мангер», — отметил Брага. Через 1,5 года Брага и Пилипенко якобы добавили о том, что они слышали разговор Торбина и Левина через дверь, где последний говорил, что Николаевич недоволен тем, что работа до сих пор не выполнена. В то же время адвокаты Мангера отмечают, что из этого разговора непонятно, кто с кем говорил и о какой работе. А также добавляют, что бывший заместитель губернатора области Евгений Рищук также Николаевич. И о конфликте с последним также говорила Гандзюк.