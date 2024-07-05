Де-юре – не признаем, а де-факто – сотрудничаем. Бизнес из Беларуси ведет активную деятельность на оккупированных территориях Украины

Впрочем, судьба Крейдича тесно связана с Украиной, где он получил убежище, прячась от беларусских силовиков. Сейчас спортивный функционер и бизнесмен продвигает антиукраинские нарративы. Расскажем подробнее о его жизненных кульбитах.

КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

Крейдич – предприниматель из 90-х, совладелец ряда компаний под общим названием «Исток». Одни предприятия холдинга уже ликвидированы, другие работают по сей день. Сморгонская компания «Элис» выпускает межкомнатные двери. Пинская компания «Исток-Полесья» проводит техосмотр машин и получает подряды от разных госучреждений. На близких родственников тоже записана парочка фирм.

Деловую карьеру Крейдича тяжело назвать кристально чистой. Бизнесмен засветился в двух уголовных делах в 2007 и 2008 годах. Первое связано с преступной группой, которая орудовала на таможне «Западный Буг» под покровительством столичного начальства. Согласно материалам уголовного дела, хитрые дельцы переправили из Европы в Россию не менее тысячи партий бытовой и компьютерной техники, одежды и обуви по поддельным документам, чтобы не платить таможенные пошлины в беларусский бюджет. Один из эпизодов описывает роль Крейдича как посредника в передаче взятки для таможенников. Речь идет о сумме в десять тысяч долларов.

Второе дело также связано с коррупцией. Его главный фигурант – бывший замначальника комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Куделко. Полковник в запасе брал взятки за крышевание бизнеса. Крейдич передал ему в два приёма 20 тысяч долларов. Первый раз – в лесу у озера в Узденском районе, а второй в Минске возле гостиницы «Беларусь». Мингорсуд дал Куделко девять лет колонии, а Крейдича к тому времени уже и след простыл.

С середины 2006 года он обосновался в Украине, куда его пригласили на работу в качестве тренера национальной сборной по вольной борьбе. Беларусские власти пытались добиться его экстрадиции по обвинению в причастности к организованной преступности, пособничестве взяточничеству и других преступлениях. Сначала Крейдича задержали и хотели выдать. Он обжаловал экстрадицию в суде. Мол, в Беларуси ему грозит опасность «жестокого обращения и несправедливого судебного разбирательства со стороны властей». Пока шло разбирательство, Крейдич получил статус беженца в Украине. В итоге его не выслали в Беларусь.

Бизнесмен довольно быстро нашел себе применение в новой стране. Он бенефициар киевских компаний «Экомонолит» и «Элизе», которые занимаются оптовой и розничной торговлей топливом.

ЗА РУССКИЙ МИР

Долгое время о Крейдиче ничего не было слышно. В 2017 году он неожиданно появляется в Беларуси, где еще десять лет назад его обвиняли в серьезных коррупционных преступлениях. Бизнесмен спровоцировал потасовку на дороге. Об инциденте писало издание tut.by. Крейдич ехал на «лексусе» на рынок «Ждановичи» и внезапно остановился, чтобы высадить пассажиров. На дороге образовался затор. Один из водителей сделал замечание. Тогда, по словам водителя, Крейдич его ударил. В разговоре с журналистами бизнесмен сказал, что сделал оппоненту «легкую подсечку»: