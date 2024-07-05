Де-юре – не признаем, а де-факто – сотрудничаем. Бизнес из Беларуси ведет активную деятельность на оккупированных территориях Украины
Беларусский бизнес в оккупированных россиянами Крыму и Донбассе
Команда беларусских журналистов-расследователей из проекта «Бюро Медиа» обнаружило десятки организаций с беларусским капиталом в Симферополе, Севастополе, Мариуполе и других оккупированных местах. Они подробно рассказывают о некоторых из них. Ниточки от одной фирмы ведут к влиятельной российской семье, владельцы других компаний – спортивный функционер, бывший чиновник и сотрудник КГБ.
СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Частный сектор в пригороде Евпатории. В километре от черноморского побережья возвышается бледно-розовый корпус санатория «Коралл». Шестиэтажный пансионат со спортивным залом и бассейнами, кафе и детской площадкой предлагает клиентам не только отдых, но и лечение. Курорт известен целебными грязями с давних времен. Путевка на двоих на две недели с проживанием, питанием и процедурами обойдется примерно в тысячу долларов. Работники санатория обещают найти места на июль и август.
Санаторий «Коралл». Фото предоставлено сотрудниками санатория
Один из хозяев «Коралла» – уроженец Пинска Виктор Крейдич. Он не только бизнесмен, но и спортивный функционер. 63-летний полешук – заместитель председателя Беларусской федерации борьбы. Еще в 2005 году Крейдич и его партнеры выкупили под Евпаторией административное здание и ресторан и переделали их в гостиничный комплекс. Когда Россия аннексировала Крым, санаторий «Коралл» широко распахнул свои двери для гостей из Москвы. Ничего личного. Просто бизнес.
Виктор Крейдич. Источник: rf-rb.ru
С 2015 по 2022 годы «Коралл» заключил больше двух десятков договоров с московскими властями на оказание услуг санаторно-курортного лечения. Общая стоимость госконтрактов – свыше 4 миллионов долларов. В ковидные годы «Коралл» также получал финансовую поддержку от российских властей – почти 20 тысяч долларов государственных субсидий и грантов. Санаторий работает по упрощенной системе налогообложения, его обороты составляют сотни тысяч долларов в год.
Партнеры Крейдича по «Кораллу» – украинки Фаина Тедеева и Наталья Щёкина.
Тедеева – бывшая жена Эльбруса Тедеева. Это европейский и олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший депутат от Партии регионов, который называл бывшего украинского президента Виктора Януковича своим «царем и богом». Кстати, по данным СМИ, помощником нардепа Тедеева в одно время был нынешний руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Щёкина – жена Ростислава Щёкина. Это педагог и заслуженный спортсмен. Он возглавляет Ассоциацию спортивной борьбы Киева и Межрегиональную академию управления персоналом.
Эльбрус Тедеев (первый слева) и Ростислав Щёкин (второй слева). Источник: aspi.com.ua
Фаина Тедеева сказала, что не в курсе насчет бизнеса в аннексированном Крыму. Она посоветовала обратиться с этим вопросом к бывшему мужу, но Эльбрус Тедеев не ответил на сообщения и звонки. Ростислав Щёкин рассказал, что его семья знает Крейдича, но очень давно с ним не общается. Про работу санатория «Коралл» они ничего не знают.
«Мы не знаем, что происходит на оккупированных территориях», – сказал Щёкин.
Позже представительница семьи пояснила, что после аннексии Крыма директор санатория «Коралл» самостоятельно зарегистрировал предприятие в российском реестре, поскольку была очень упрощенная процедура. Наталья Щёкина не знала об этом и не давала согласие на перерегистрацию предприятия, поэтому она обратилась в суд, чтобы признать решение недействительным и ликвидировать предприятие. Суд запросил образцы подписей, но предоставить их в Крыму пока невозможно и недопустимо, пояснила представительница Щёкиных. По этой причине дело заглохло.
Мы раздобыли регистрационные документы «Коралла», согласно которым ситуация выглядит иначе. В ноябре 2014 года в Евпатории прошло общее собрание владельцев санатория. На нем утвердили новый устав, поделили доли в компании и решили зарегистрировать предприятие в российском реестре. Свои подписи под этим решением поставили Щёкина и Тедеева. Подписи Крейдича под протоколом нет, его не было на собрании. Тем не менее санаторий «Коралл» официально зарегистрировали по российским законам.
Все шло хорошо. «Коралл» получал десятки тысяч долларов в год, регулярно выполняя государственные заказы. В это время Щёкина ездила в Крым. Ситуация поменялась после полномасштабного вторжения России в Украину. На горизонте появился Виктор Крейдич. Он заявил, что не участвовал в общих собраниях владельцев «Коралла» и не голосовал ни за какие решения. Над санаторием нависла угроза ликвидации. Тогда Крейдич написал письмо в налоговую, где попросил не закрывать предприятие.
«…Общество должно продолжать коммерческую деятельность, участвовать в социальных программах, платить налоги. Мной предпринимаются меры по […] возобновлению работы общества…» – написал беларусский бизнесмен в марте этого года. Российские власти пошли ему навстречу и остановили процедуру исключения «Коралла» из российского реестра.
Мы связались с владелицами санатория повторно. Щёкина отрицает, что подписывала какие-либо документы после аннексии Крыма. «После 2014 года контроль над предприятием фактически утрачен», – написала представитель Щёкиной. Тедеева пояснила, что ей тяжело вспомнить события десятилетней давности, но не исключила, что могла подписать документы по просьбе бывшего мужа.
Директор санатория «Коралл» Юрий Пивоваров сказал, что владельцы знали о регистрации предприятия в России. За подробностями он посоветовал обратиться к Виктору Крейдичу.
Беларусский бизнесмен сначала отказался от комментариев по телефону, сославшись на занятость, но позже написал нам сообщение:
«Я гражданин Республики Беларусь! И этим горжусь! И к Украине не имею никакого отношения! А домыслы и интриги меня не интересуют…».
Впрочем, судьба Крейдича тесно связана с Украиной, где он получил убежище, прячась от беларусских силовиков. Сейчас спортивный функционер и бизнесмен продвигает антиукраинские нарративы. Расскажем подробнее о его жизненных кульбитах.
КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ
Крейдич – предприниматель из 90-х, совладелец ряда компаний под общим названием «Исток». Одни предприятия холдинга уже ликвидированы, другие работают по сей день. Сморгонская компания «Элис» выпускает межкомнатные двери. Пинская компания «Исток-Полесья» проводит техосмотр машин и получает подряды от разных госучреждений. На близких родственников тоже записана парочка фирм.
Деловую карьеру Крейдича тяжело назвать кристально чистой. Бизнесмен засветился в двух уголовных делах в 2007 и 2008 годах. Первое связано с преступной группой, которая орудовала на таможне «Западный Буг» под покровительством столичного начальства. Согласно материалам уголовного дела, хитрые дельцы переправили из Европы в Россию не менее тысячи партий бытовой и компьютерной техники, одежды и обуви по поддельным документам, чтобы не платить таможенные пошлины в беларусский бюджет. Один из эпизодов описывает роль Крейдича как посредника в передаче взятки для таможенников. Речь идет о сумме в десять тысяч долларов.
Второе дело также связано с коррупцией. Его главный фигурант – бывший замначальника комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Куделко. Полковник в запасе брал взятки за крышевание бизнеса. Крейдич передал ему в два приёма 20 тысяч долларов. Первый раз – в лесу у озера в Узденском районе, а второй в Минске возле гостиницы «Беларусь». Мингорсуд дал Куделко девять лет колонии, а Крейдича к тому времени уже и след простыл.
С середины 2006 года он обосновался в Украине, куда его пригласили на работу в качестве тренера национальной сборной по вольной борьбе. Беларусские власти пытались добиться его экстрадиции по обвинению в причастности к организованной преступности, пособничестве взяточничеству и других преступлениях. Сначала Крейдича задержали и хотели выдать. Он обжаловал экстрадицию в суде. Мол, в Беларуси ему грозит опасность «жестокого обращения и несправедливого судебного разбирательства со стороны властей». Пока шло разбирательство, Крейдич получил статус беженца в Украине. В итоге его не выслали в Беларусь.
Бизнесмен довольно быстро нашел себе применение в новой стране. Он бенефициар киевских компаний «Экомонолит» и «Элизе», которые занимаются оптовой и розничной торговлей топливом.
ЗА РУССКИЙ МИР
Долгое время о Крейдиче ничего не было слышно. В 2017 году он неожиданно появляется в Беларуси, где еще десять лет назад его обвиняли в серьезных коррупционных преступлениях. Бизнесмен спровоцировал потасовку на дороге. Об инциденте писало издание tut.by. Крейдич ехал на «лексусе» на рынок «Ждановичи» и внезапно остановился, чтобы высадить пассажиров. На дороге образовался затор. Один из водителей сделал замечание. Тогда, по словам водителя, Крейдич его ударил. В разговоре с журналистами бизнесмен сказал, что сделал оппоненту «легкую подсечку»:
«Если бы я его ударил, он был бы в реанимации просто».
Драка на дороге не помешала Крейдичу развернуть активную общественную деятельность после возвращения на родину. Бизнесмен вошел в президиум общественной палаты Союзного государства Беларуси и России, которую позже переименовали в Международную общественную палату. Его можно было часто видеть на спортивных мероприятиях и круглых столах, где в том числе в кругу силовиков обсуждали «мобилизацию совместных ресурсов общественности, лидеров мнений и экспертов для оперативного реагирования на недружественные шаги третьих стран».
Виктор Крейдич (справа) и Фёдор Повный (сторонник русского мира и духовник Лукашенко). Источник: rf-rb.ru
Крейдич – сопредседатель общества дружбы «Россия – Беларусь» и совета по укреплению дружбы «Беларусь – Украина – Россия – Китай». От имени этих структур Крейдич выступал с пророссийской и антизападной риторикой.
«Много людей по-настоящему любят народы Беларуси и России. Конечно, туда ближе к Западу, львовские бандеровцы – это не наши люди, а Киев, Одесса, Харьков – это наши друзья и братья. Мы должны это укреплять, развивать. Надеемся, при какой-то нашей маленькой помощи мы, может, создадим общий союз. И там будет Украина, в том числе», – говорил Крейдич накануне полномасштабной войны.
Российское вторжение в Украину одна из возглавляемых им организаций считает «спецоперацией против угрозы, которую Россия увидела со стороны украинского режима».
Неудивительно, что с такими пророссийскими взглядами бизнесмен без зазрения совести ведет бизнес в аннексированном Крыму. Помимо санатория «Коралл» у него также есть доля в компании «Юбика». Фирма зарегистрирована в поселке Красногвардейское в мае 2017 года и занимается торговлей нефтепродуктами. «Юбика» тесно работала с государственным предприятием «Крымавтодор» и поставляла ему дорожный битум. Общая сумма контрактов – 3,5 миллиона долларов.
Партнер Крейдича по крымской фирме – уроженец Гомельского района Юрий Колбасников. У него была доля в беларусских компаниях, которые производят как раз таки продукты из битума. Возможно, его опыт и связи пригодились в Крыму. В лучшие годы обороты «Юбики» превышали миллион долларов. Свежих данных компания не предоставила.
Источник в правоохранительных органах Украины сообщил, что в отношении Крейдича «ведется контрразведывательная работа».
МАРИУПОЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
У беларусов есть бизнес не только в Крыму, но и в Донбассе, где идут тяжелые бои. Мариуполь – самый разрушенный город в ходе этой войны. Российские захватчики превратили важнейший украинский промышленный центр в руины. Сейчас его спешно застраивают, чтобы, по данным СМИ, скрыть следы военных преступлений.
Вакансии для строителей предлагает мариупольская компания «М-С-М». Каменщикам и бетонщикам готовы платить по сорок долларов в день. Подробностей в переписке не сообщают, а просто предлагают прийти на собеседование в офис поблизости от разрушенного драмтеатра, где от российских бомбежек погибли сотни мирных жителей.
Разбомбленное здание драмтеатра в Мариуполе. Источник: Reuters
Единственный владелец «М-С-М» – 49-летний беларус Владимир Внуков. Некоторое время работал на государственном предприятии «Белоруснефть», а потом занялся индивидуальным предпринимательством.
В 2015 году в жизни предпринимателя произошли кардинальные изменения. Его задержали с большим количеством наркотиков. При себе у него нашли сверток и пакетик с синтетическим психостимулятором альфа-PVP, а в его машине обнаружили 11 пакетиков амфетамина и еще шесть пакетиков альфа-PVP. Общая масса конфискованных веществ – больше пяти граммов. В фабуле уголовного дела указано, что Внуков приобрел наркотики «в неустановленном месте и в неустановленное время без цели сбыта». Ему дали девять лет колонии усиленного режима с принудительным лечением от зависимости.
Судя по всему, Внуков вышел из колонии раньше срока. В 2020 году с него сняли ограничение на выезд из Беларуси. В разговоре с «Бюро» бизнесмен рассказал, что не хотел бы «ворошить прошлое». По его словам, после освобождения из колонии он сначала переехал в Москву, а потом его позвали восстанавливать Мариуполь.
Первое время Внуков работал в Мариуполе в компании «Премиум», которая ремонтирует многоэтажные дома и малосемейки. Местные жители не всегда довольны качеством их работы. В мае прошлого года местные чиновники организовали мариупольцам встречу с представителями «Премиума», на которой был и Внуков. Подрядчик обещал «взять все вопросы на контроль».
Владимир Внуков (в центре в черной кепке). Источник: mariupol-news.ru
Совладелец «Премиума» – российский бизнесмен Вячеслав Кобец. Он руководит группой компаний «МБК», которая занимается железнодорожными перевозками, торговлей и строительством. В группу «МБК» входит «Первая гранитная мастерская», которая выпускает тротуарную и фасадную плитку в Новосибирской области.
Один из партнеров Кобеца по «Первой гранитной мастерской» – Сергий Чайка. Это внук бывшего российского генпрокурора Юрия Чайки. За годы работы на высокой должности семья Чайки построила настоящую бизнес-империю с интересами в разных сферах – от соляной промышленности и девелопмента до развития городских пространств и вывоза мусора.
Внуков рассказал, что с Кобецом близко не знаком и ничего не знает про его деловых партнеров.
«Я от этого далек», – сказал Внуков.
По его словам, сейчас он не имеет никакого отношения к компании «Премиум» и развивает свой собственный бизнес – «М-С-М». Компания зарегистрирована всего полтора года назад, но позиционирует себя как «динамично развивающаяся строительная компания, за плечами которой участие в более чем десятке крупных проектов по строительству и реконструкции объектов в Москве, Донецке и Мариуполе».
По словам Внукова, «М-С-М» ведет в Мариуполе восстановительные работы по субподрядным договорам. Их удалось получить благодаря знакомствам, которые появились у него на прежней работе.
«Мы открыли свою компанию и стали работать самостоятельно. Лучше работать не по найму, а двигать свое дело. Тем более что сейчас Мариуполь – это исторический момент. Очень хочется поучаствовать в этом проекте. Мне насрать, что могут сделать украинские власти. Я не считаю их правомочными», – сказал Внуков.
Прошлый год его компания закончила с выручкой в 290 тысяч долларов и чистой прибылью в 2 тысячи долларов. Кстати, офис «М-С-М» находится в одном здании с мариупольским филиалом компании «Премиум». Кроме того, «М-С-М» пользуется одной и той же почтой, что и другая мариупольская фирма «Литий-М», единственным владельцем которой является все тот же Вячеслав Кобец. Он не ответил на наш запрос.
КРЫМСКИЕ ДЕЛА
Крейдич и Внуков – не единственные беларусы, которые занимаются бизнесом в Крыму и Донбассе. Всего мы обнаружили около 60 компаний с беларусским капиталом в оккупированных регионах Украины. Большинство зарегистрированы после 2014 года и в основном занимаются торговлей и строительством.
С мая прошлого года в Симферополе работает компания «АВ-Технострой». За год она успела получить господряды на капитальный ремонт зданий школы и детского сада, благоустройство сквера и дворовой территории в Крыму. Общая сумма контрактов – около 750 тысяч долларов.
Единственный владелец «АВ-Техностроя» – 46-летний уроженец Бобруйска Александр Кажан. Бизнесмен не скрывает, что работает в Крыму, и не боится, что у него будут проблемы из-за этого, потому что считает себя «в первую очередь патриотом Беларуси и, соответственно, Союзного государства с Россией».
Александр Кажан (в центре с картой). Источник: e-zdravnitsa.ru
В разговоре с «Бюро» Кажан рассказал, что его пригласили в Крым, потому что беларусские строители считаются хорошими специалистами, в чем он видит заслугу Лукашенко. По его словам, компания «АВ-Технострой» хорошо зарекомендовала себя, поэтому получала государственные подряды в Крыму на бесконкурсной основе.
В Беларуси Кажан возглавлял бобруйский филиал государственного института «Белжилпроект» и погорел на взятках. Согласно материалам уголовного дела, в 2007 и 2008 годах чиновник получил более двух тысяч долларов за изготовление проектно-сметной документации по различным проектам. На него завели уголовное дело и дали шесть лет колонии с конфискацией имущества и лишением права занимать ответственные должности. Кажан говорит, что не жалеет об этом моменте в его жизни.
«Я свое отбыл и все осознал. Теперь так не делаю», – сказал Кажан.
После выхода из колонии он открыл в Минске архитектурную фирму по своему профилю – «АСТ-Профи Групп». Она выполняла проектные работы для разных промышленных объектов. Компания работает до сих пор, но ее финансовых показателей нет в доступе, в отличие от данных по крымской фирме Кажана. В прошлом году выручка «АВ-Техностроя» превысила 125 тысяч долларов, а чистая прибыль – около 35 тысячи долларов.
Еще одна симферопольская фирма с беларусскими корнями – «Торговый Дом – Крымбелхолдинг». Она работает с февраля 2016 года и занимается поставками гидравлики для беларусской техники. Компания также возила в Крым водогрейные котлы и газовые горелки беларусского производства.
Директор и совладелец «ТД-Крымбелхолдинг» – 60-летний уроженец Пуховичского района Владимир Акулич. Его жена и дочь родились в Симферополе, но потом переехали в Беларусь. Жена работала в милицейской охране, дочь служила в пограничных войсках. А Акулич сотрудничал с беларусскими спецслужбами. В его профессиональной биографии есть запись о работе старшим инспектором в КГБ.
Кроме того, с 2015 года Акулич возглавляет гомельскую торговую фирму «АкуБел Экспорт». Ее единственный владелец – уроженец Речицы Виталий Белоусов, который до прихода в частный бизнес долгое время работал на госпредприятии «Гомельоблдорстрой». Белоусов был партнером Акулича по крымской фирме «ТД-Крымбелхолдинг».
Судя по всему, дела у них идут неважно. Последние три года симферопольская компания не предоставляла финансовые отчеты, а в 2019 и 2020 годах работала в убыток. Акулич и Белоусов отказались от комментариев.
ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО
Многолетняя активность беларусских предпринимателей в Крыму и Донбассе вписывается в политическую позицию Александра Лукашенко по временно оккупированным регионам Украины. Союзник Кремля не спешит признавать их новыми российскими землями, но всегда готов сотрудничать.
Александр Лукашенко и Денис Пушилин. Источник: president.gov.by
С июля в Ростове-на-Дону должно заработать Генеральное консульство Беларуси. Консульский округ будет включать в том числе так называемые ДНР и ЛНР, Крым и Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области.
Украина, в свою очередь, имеет законное право наказать беларусов за ведение бизнеса на временно оккупированных территориях, следует из ответов опрошенных украинских экспертов.
В Украине есть уголовная ответственность за ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии со страной-агрессором. Наказание – до пяти лет лишения свободы.
Аспирант-исследователь Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Инна Вишневська объяснила нам применение этой статьи на примере санатория «Коралл». По ее словам, в данном случае взаимодействие со страной-агрессором заключается в подписании контрактов с российским госучреждением, по чьему заказу были предоставлены туристические услуги.
При этом под уголовную ответственность за ведение бизнеса во временно оккупированных регионах попадают как украинские, так и беларусские граждане, поскольку в статье нет отдельного указания на лицо, совершившее правонарушение. Беларусские граждане подлежат уголовной ответственности еще и потому, что преступление совершено в Украине, добавила Вишневська.
Кроме того, хозяйственная деятельность на оккупированных украинских территориях может подпадать под санкции, отметила юристка из «Регионального центра прав человека» Катерина Рашевська.
По ее словам, до начала полномасштабного вторжения Украина вводила ограничения в отношении молдавской и португальской авиакомпаний, которые осуществляли незаконные полеты в оккупированный Крым, а также в отношении архитектурного бюро с местом регистрации в Австрии за противоправное строительство оперного театра в городе Севастополь. Но на практике таких санкций достаточно мало.
«На уровне иностранных государств подобные санкции – скорее исключение, требующее больше адвокации для предупреждения соответствующей хозяйственной деятельности», – сказала Рашевська.
В Украине обещают не церемониться с теми, кто содействует российским оккупантам.
«Любые проявления признания оккупации – это антиукраинское действие, и украинская власть будет жестко реагировать на проявления такого «признания». Очевидно, что санкции входят в инструментарий такого реагирования», – сказал «Бюро» посол Украины по особым поручением по Беларуси Игорь Кизим.
Сейчас в украинском санкционном списке более 200 физических и юридических лиц из Беларуси. Этот список периодически пополняется.
Автор: Александр Ярошевич
Источник: БЮРО