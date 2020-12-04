Доля колаборантів: сядуть усі

Днями кримські окупаційні медіа повідомили про затримання колишнього «віце-мера» Євпаторії Кирила Вавренюка. Російський Слєдком вважає, що Вавренюк незаконно затвердив схему розташування земельної ділянки на кадастровому плані та попередньо погодив передачу муніципальних земель в оренду без торгів, і за це він отримав у власність великий об’єкт капітального будівництва.

Вавренюк – це типовий зразок кримського чиновника-колаборанта. Вивчився в Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого, окупацію зустрів на посаді прокурора Євпаторії і продовжив кар’єру вже в окупаційній прокуратурі та органах слідчого комітету Росії. На посаду «віце-мера» Євпаторії потрапив у 2017 році. А коли «мера» Євпаторії Андрія Філонова було заарештовано – саме Вавренюк тимчасово виконував обов’язки глави міста.

До речі, у вересні 2020 року був затриманий за хабар інший «віце-мер» Евпаторії Андрій Коваль. Він отримав 10 з половиною мільйонів рублів за сприяння у замовленні на будівництво модульного дитячого садку. Провину визнав і пішов під домашній арешт.

Раніше Коваль працював у департаменті капітального будівництва Севастополя.

Того самого Севастополя, в якому має власні інтереси забудовник, російський мільйонер і міністр оборони України часів Януковича Павло Лебедєв. Який прагне розширити свої володіння за межі міста русской слави. Зокрема й на Євпаторію.

Саме сприяння забудовницьким апетитам Лебедєва стало формальним приводом для найгучнішої кримінальної справи окупованої Євпаторії – справи «мера» Андрія Філонова.

Інвестиційний проєкт “Аква-Євпаторія” на березі лікувального озера Мойнаки – це проєкт Лебедєва. І 14 гектарів землі під це він отримав із порушенням. Забудова викликала протести місцевих жителів. Але «мер» непохитно просував інтереси забудовника.

Саме через організацію протестів проти сваволі забудовників та чиновників у лютому 2018 року був заарештований і звинувачений у закликах до тероризму євпаторійський анархіст, захисник озера Мойнаки, громадянин України Євген Каракашев. Російський суд присудив Каракашеву шість років позбавлення волі.

А «мер» Євпаторії Андрій Філонов опинився за гратами аж через рік – саме у справі про 14 гектарів євпаторійської землі, відданої під забудову фірмі Лебедєва. Філонов затято боровся за свою свободу в суді, але марно. Вирок – три роки вісім місяців позбавлення волі.

Російські суди легко саджають невинних – як-от того ж Каракашева. Тож засадити корумпованого чиновника, від якого відвернулося начальство – тим більш не проблема. А від Філонова начальство відвернулося: окупаційний «глава Криму» Сергій Аксенов чітко заявив, що як в слідства з’явилися до Філонова питання – той має відповідати. Звичайно, справа не в корупції як такій, а в тому, що Філонов забагато на себе взяв.

Не варто думати, ніби Аксенов просто не міг втручатися в роботу слідчих органів та суду. Коли йому треба – він успішно втручається. Наприклад, так було з колишнім «мером» Ялти Андрієм Ростенко. Давній товариш Аксенова, а, подейкують – і родич, керував містом з листопада 2014 року. Багато зробив для дерибану золотої ялтинської землі, а в червні 2017, коли запахло смаженим – тихенько пішов. У травні 2018 його затримали в Москві за звинуваченням у корупції.

Аксенов здійняв галас і, кажуть, дзвонив самому Путіну. В результаті в листопаді того ж року справу проти Ростенка закрили, а в жовтні 2020 року він вже працює на відповідальній посаді «заступника міністра культури» Криму.

Але на захист Аксенова можуть розраховувати лише близькі люди. Колишній «мер» Феодосії Дмитро Щепетков до таких не належить. Він очолив місто у 2013 – його попередника Олександра Бартенєва було вбито. Щепетков активно підтримав окупацію Криму – а в грудні 2015 року був заарештований разом зі своїм замом Макаром Макаровим.

За версією слідства, Щепетков аж занадто активно спонукав місцевих підприємців до благодійних внесків в особливо великих розмірах. На суді Щепетков провину не визнав та звинуватив ФСБ у тортурах – каже, його душили, катували електрострумом та били по голові. Вирок – вісім років ув’язнення та 42 мільйони рублів штрафу.

Рухаємося далі кримським узбережжям. У місті Керч за роки окупації під суд потрапили аж два «мери». Олег Осадчий керував містом з 1998 року. Пережив Кучму, Ющенка, Януковича… На початку окупації не одразу зорієнтувався, кого підтримувати, навіть заважав проросійській юрбі знімати український прапор в центрі міста. Потім, виправився, звісно, і під час референдуму, публічно заявив, що голосував за Росію – але було вже пізно, йому не пробачили.

Вже в червні 2014 року Осадчий вимушений був подати заяву про відставку. Але від спроб впливати на ситуацію в місті не відмовився. І вже в лютому 2015 року був заарештований за підозрою у перевищенні повноважень на посаді мера. Відбувся штрафом у 150 тисяч рублів, а наразі керує заповідником “Кімерія Максиміліана Волошина” – теж менеджер культури, як і Ростенко.

Його наступнику на посаді «мера» Керчі Сергію Писарєву не так пощастило. За хабар у розмірі 50 тисяч доларів він отримав вісім років позбавлення волі.

Недовго працював на посаді «мера» Красноперекопська Ігор Яцишин. Він очолив місто в липні 2015, а вже в квітні 2017 був затриманий за отримання хабара. Тут все закінчилося штрафом у три мільйони рублів і позбавленням права на посади.

Гучним корупційним скандалом стало затримання «віце-прем’єр-міністра» Віталія Нахлупіна. Він відповідав за роботу фінансового блоку уряду, а також за будівництво доріг і реалізацію федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку. Тобто, сидів на головних потоках. В жовтні 2018 року його затримали в Москві і звинуватили в отриманні 5 мільйонів рублів хабарів. Нахлупін досі в СІЗО.

Як і його подільник, «екс-заступник міністра транспорту» Криму Віктор Дукорський. А «першому заступнику голови комітету конкурентної політики» Криму та раднику Нахлупіна Ярославу Сливці, якого затримали разом із шефом, днями вже винесли вирок – шість з половиною років – умовно. Зауважимо, що за Нахлупіна Аксенов також не заступився.

Ну і, звісно, не можна не згадати ще одного «віце-прем’єра» Криму Олега Казуріна – його звинуватили в отриманні 27 мільйонів рублів хабара за протекцію “не тому” забудовнику”. Одинадцять з половиною років позбавлення волі і 56 мільйонів рублів штрафу.

Нелегке життя в кримського чиновника-колаборанта. Крадуть усі – і ніхто з них не знає, коли й за ким прийдуть. От тільки співчувати їм – не варто. Чи відсидять вони за корупцію – хтозна. Але за державну зраду – ще мають відсидіти. Коли ми повернемо Крим.

Джерело: Центр журналістських розслідувань