«Его надо убить». Как киллеры охотились за «отмывщиком», рассказавшем о контрабандных схемах

Специалист по отмыванию денег Айеркен Саймаити рассказал журналистам о тайной империи, построенной на контрабанде, и о том, как с ней был связан бывший высокопоставленный кыргызский таможенник. Новая утечка документов раскрывает шокирующие подробности его убийства.

Ровно год назад в Стамбуле застрелили Айеркена Саймаити – бизнесмена, который признался, что отмывал деньги для одной влиятельной семьи, пишет Настоящее время.

Турецкая полиция назвала мотивом преступления религиозный экстремизм. Двух из четырех возможных убийц, находящихся под стражей в ожидании суда, описали как исламских боевиков. По словам одного из представителей полиции, они убили Саймаити, потому что «он не был мусульманином».

Уже тогда было достаточно оснований предполагать, что это была только часть всей картины произошедшего. Причин сомневаться в этой истории было предостаточно с самого начала.

Перед гибелью 37-летний Саймаити – этнический уйгур, уроженец Китая – поделился с журналистами целым набором документов, которые свидетельствовали о его роли в выводе сотен миллионов долларов для тайного синдиката контрабандистов.

Айеркен Саймаити

Последующие расследования RFE/RL, OCCRP и Kloop показали, как Саймаити вел дела с бывшим заместителем главы кыргызской таможни Раимбеком Матраимовым и магнатом из сферы грузоперевозок Хабибулой Абдукадыром – оба были в центре коррупционных схем, которые раскрыл Саймаити.

Эти расследования стали причиной нескольких антикоррупционных митингов в Кыргызстане и в итоге поспособствовали смене власти в результате масштабного протеста по итогам парламентских выборов в октябре этого года.

Перед убийством Саймаити сказал журналистам, что его предупреждали, чтобы он больше не раскрывал секреты Матраимова.

«Если ты поделишься ими, мы убьем тебя», – вспоминал он угрозы в свой адрес.

Сейчас в распоряжении журналистов оказались документы турецкой полиции, среди которых показания вдовы Саймаити и стенограммы допросов предполагаемых убийц. Эти файлы раскрывают дополнительные подробности произошедшего и заставляют все больше сомневаться в версии об исламском терроризме.

По словам исполнителя убийства, религиозный мотив обозначил заказчик.

Более того, согласно документам, всего через день после убийства вдова погибшего Вуфули Бумаилиаму указала на Матраимова и Абдукадыра как на людей, которые могли быть организаторами преступления.

«Он сказал мне, что, если с ним что-то случится, я должна рассказать обо всех этих событиях полиции и что эти люди могут убить его», – сказала Бумаилиаму.

Раимбек Матраимов

Пока неизвестно, насколько подробно турецкая полиция изучала эти зацепки и собирается ли вообще их изучать. По протоколам допроса ясно видно, что полиция спрашивала предполагаемого киллера про Абдукадыра, но тот ответил, что не знаком с ним.

В разговоре с журналистами Бумаилиаму не стала отрицать подлинность своих показаний, но отказалась давать какие-либо дополнительные комментарии о Матраимове или Абдукадыре. Абдукадыр и турецкая полиция не ответили на просьбы о комментариях.

В письме журналистам Матраимов заявил, что «не имеет никакого отношения» к гибели Саймаити. Он утверждает, что разбирательство в Турции закончилось и виновные были привлечены к ответственности.

Однако нет никаких подтверждений того, что судебный процесс завершился. Матраимов также утверждает, что, несмотря на то, что он находился в Стамбуле с момента убийства, турецкая полиция не вызывала его на допрос.

Как проверили утечку Документы турецкой полиции, на которых основана эта статья, попали к журналистам анонимно (часть этих протоколов была также опубликована на одной из кыргызских страниц в фейсбуке в начале октября). И хотя полиция не ответила на вопросы о документах, журналисты смогли независимо подтвердить большую часть информации из утечки. Отчет о расследовании, обнародованный полицией Стамбула в марте 2020 года, совпадает с подробностями в этих документах, в них также одинаковые цитаты. Этот отчет цитирует показания Бумаилиаму, в которых она говорит, что ее убитый супруг «имел проблемы» с двумя мужчинами, один из которых занимал «высокий пост» в Кыргызстане (имя Матраимова, впрочем, не упоминается). Отчет комиссии, состоящей из депутатов кыргызского парламента, также указывает на достоверность утечки. Эту комиссию сформировали для расследования обстоятельств гибели Саймаити. Отчет цитирует показания четырех подозреваемых, которые комиссия получила от турецкой полиции, и многочисленные детали в отчете совпадают с деталями в попавших к журналистам документах. Отчет не рассматривает возможную роль Матраимова или Абдукадыра в убийстве, что вызвало критику и обвинения в попытках занизить роль Матраимова в коррупционных схемах. Пока неясно до конца, имели ли члены комиссии доступ к показаниям вдовы Саймаити. Замглавы МВД Кыргызстана предположил в июне этого года, что Турция не передает «всю информацию» о ходе расследования.

Человек по имени Адем

12 ноября 2019 года полиция в городе Адана на юге Турции объявила, что арестовала троих мужчин по подозрению в причастности к убийству Саймаити. Двое подозреваемых, Хусейн Ахметалиев и Абдулла Энвер, оказались гражданами Кыргызстана. Третий – гражданин Сирии. С момента убийства прошло менее 48 часов.

Правительство Кыргызстана опровергло то, что Ахметалиев и Энвер получали кыргызские паспорта.

По информации полиции, все трое были арестованы при попытке пересечь границу с Сирией. Четвертого подозреваемого арестовали позже, после того как в его доме нашли предполагаемое орудие убийства.

Представитель полиции Аданы офицер Аднан Кылыч сказал тогда в интервью Радио Азаттык, что Ахметалиев и Энвер бывали в Сирии и завели связи с исламистскими группировками. Он также сказал журналистам, что возможный мотив убийства Саймаити – религиозный.

«Во время допроса они сказали, что убили [Саймаити], потому что он не был мусульманином», – сказал Кылыч.

Согласно показаниям обвиняемого в убийстве, он не знал Саймаити и просто выполнял заказ.

Предполагаемый религиозный мотив, как говорят наемники, озвучил боевик из Сирии по имени Адем, которого они назвали организатором операции.

«Когда я спросил, зачем нам его убивать, [Адем] ответил:

«Он не мусульманин, он неверный, его надо убить», – сказал турецкой полиции Энвер, один из обвиняемых.

Он сказал, что Адем сыграл непосредственную роль в организации убийства – от финансирования до координации поездок на такси – и что Адем поручил ему поехать в Стамбул, чтобы встретиться с Ахметалиевым, другим участником преступления. Адем дал фотографию Саймаити, адрес и номер его машины, а также передал 1500 долларов «на дорогу», как сказал Энвер. И пообещал обоим по 50 тысяч долларов за выполнение задания.

Репортеры не смогли установить истинную личность Адема.

Энвер говорил, что он гражданин Узбекистана, лет 28, обычно гладко выбрит, с темной кожей. Адем, похоже, был хорошо обеспечен финансово, у него есть жена и по меньшей мере один ребенок.

Энвер рассказал полиции, что встретился с Адемом в Сирии, в тренировочном лагере боевиков группировки «Катиба ат-Тавхид валь-Джихад» («Бригада монотеизма и священной войны»). Эта организация, состоящая в основном из узбеков и выходцев из других центральноазиатских стран, ранее клялась в верности сирийскому филиалу «Аль-Каиды» – «Фронту Ан-Нусра» («Фронт победы»).

Энвер охарактеризовал Адема как «административного менеджера» террористической группы, который занимается такими вопросами, как покупка продуктов и оружия.

Энвер сказал, что провел с этой группировкой в Сирии примерно пять лет, обучаясь обращению с оружием.

Убийство

Энвер сказал, что прибыл в Стамбул за три недели до убийства Саймаити и что к тому времени его предполагаемый сообщник Ахметалиев уже имел информацию о цели.

Он сказал, что они отслеживали передвижения Саймаити примерно две недели.

Энвер рассказал следствию, что первая попытка покушения не удалась: не хватило смелости. После этого они «позвонили Адему и рассказали, что произошло».

«Он сказал: «Застрели его. Если не выстрелишь, верни деньги и деньги, которые были потрачены на тебя». И мы ответили: «Хорошо, мы убьем его».

Вечером 10 ноября 2019 года они последовали за Саймаити к гостинице «Кунлун» – он сидел там в уличном кафе с двумя друзьями, один из которых был хозяином гостиницы.

Стрелять должен был Энвер, пока Ахметалиев ждал его в машине, предназначенной для бегства с места преступления. Согласно протоколу допроса Энвера, у него вновь появились сомнения, но в итоге он решил идти до конца.

На записях камер наблюдения видно, как он вскоре после 20:00 спускается по лестнице в сторону Саймаити, поднимает оружие и стреляет несколько раз. Затем бежит назад по лестнице и прыгает в черный автомобиль, который рвет с места и скрывается из виду.

«Я не помню, сколько раз я в него выстрелил», — сказал Энвер полиции.

Что знал Саймаити

Если показания Энвера точны по времени, то последняя встреча Саймаити с журналистами в конце октября 2019 года состоялась примерно тогда же, когда убийцы взяли его след.

На встрече в роскошном отеле «Чыгыран-Палас» в Стамбуле Саймаити передал еще одну кипу документов, которые подтверждали его заявления. В документах были сведения о денежных переводах по всему миру от имени его работодателя, Абдукадыра. Саймаити указывал фальшивые назначения платежей, чтобы скрыть незаконное происхождение денег, среди которых, по его словам, были также взятки для Матраимова.

Айеркен Саймаити на встрече с журналистом в Стамбуле

Матраимов и Саймаити В своем письме журналистам Матраимов сообщил, что не имел «никаких финансовых и иных контактов с Айеркеном Саймаити». «Я уже устал повторять, что не имел никаких отношений с героями вашего расследования», – написал он. Предыдущие расследования в этой серии показали, как в числе прочей информации Саймаити предоставил журналистам финансовые отчеты и документы о переводах, которые подтвердили перечисление сотен тысяч долларов в семейный благотворительный фонд Матраимовых и платежи за элитную недвижимость.

Саймаити не пришел на следующую встречу, на которой обещал предоставить больше документов – он сказал, что они покажут еще больше связей с Матраимовым. Сначала он не объяснял свое отсутствие. Потом сказал, что ему стало слишком страшно, что угроз стало больше. Саймаити так больше и не встретился с журналистами до своей гибели, хотя оставался на связи и продолжал делиться другой информацией.

В своих показаниях турецкой полиции вдова Саймаити Бумаилиаму вспоминает, что прошлый год оказался для нее периодом растущего давления на мужа.

Хабибула Абдукадыр (справа), китайский бизнесмен уйгурского происхождения с казахстанским паспортом, имеет политические связи высокого уровня в Центральной Азии и значительные активы в странах Евросоюза и ОАЭ

Она рассказывала, что Матраимов и Абдукадыр «постоянно угрожали мужу смертью» в связи с некими финансовыми разногласиями.

В начале 2019 года Саймаити передал первый пакет документов журналисту Радио Азаттык. Первое расследование вышло уже в мае того года.

«После интервью, – сказала Бумаилиаму, – угрозы начали множиться».

Она также утверждает, что Матраимов и Абдукадыр стоят за убийством друга ее мужа, которого нашли связанным, со следами побоев, в багажнике его же машины на парковке бишкекского аэропорта Манас. Это случилось за три недели до убийства Саймаити.

«Очень близкие друзья» Когда вдова Саймаити говорила о Матраимове и Абдукадыре, она не называла их полных имен. Она называла Матраимова Rahim – турецкий вариант сокращенной версии его имени – и ошибочно считала «таможенным министром Кыргызстана в то время». (Раимбек Матраимов работал заместителем председателя таможни с 2015 по 2017 год.) В протоколе допроса Бумаилиаму называет Абдукадыра Ebibullah Abulkadar Pehlivan, – возможно, это ошибочный вариант имени Абдукадыра с турецкой версией слова «Палван», которое члены его семьи используют в качестве еще одной своей фамилии. Впрочем, как бы она ни называла Матраимова и Абдукадыра, она, похоже, очень хорошо понимает суть их взаимоотношений с ее мужем. Она описывает их как «очень близких друзей и деловых партнеров», а также «владельцев грузовых компаний в Кыргызстане». «Муж совершал денежные переводы для этих людей в Дубай, Германию, Великобританию и Америку», – сказала она полиции.

Хотя в протоколе допроса Бумаилиаму не назвала имени убитого друга, она явно имела в виду дело 39-летнего таксиста Хусана Керимова, который работал курьером Саймаити.

Керимов регулярно переправлял большие суммы денег в ручной клади рейсами из Кыргызстана в Турцию, как ранее говорил Саймаити журналистам. В ночь, когда курьер пропал без вести, как сказал Саймаити, он должен был доставить в Стамбул 1,6 миллиона долларов наличными, но так и не приехал.

В связи с убийством Керимова власти Кыргызстана предъявили обвинения четырем лицам – в том числе двум уроженцам Оша, которые все еще на свободе, сказано в отчете парламентской комиссии Кыргызстана.

«Человек, который был другом моего мужа и вез наши деньги в Турцию, был убит, а наши деньги украли в аэропорту», – сказала турецкой полиции вдова Саймаити.

«Муж также сказал, что за этим стоят эти два человека», – добавила она, имея в виду Матраимова и Абдукадыра.

В своем письме журналистам Матраимов опроверг любую причастность к убийству Керимова, утверждая, что впервые услышал о нем из новостей.

Как было описано в предыдущих расследованиях, когда курьеры вроде Керимова доставляли мешки с деньгами в Стамбул для Саймаити, они иногда декларировали их как собственность компании Palvan İnşaat Turizm Lojistik Sanayi Ticaret Limited – турецкой фирмы Абдукадыра.

< Отправленное Саймаити фото с пачками долларов, подготовленных для перевозки теневыми курьерами (Источник: Айеркен Саймаити)

Спустя несколько недель после того, как стамбульская полиция обнародовала краткий отчет о расследовании убийства Саймаити, эта компания пожертвовала порядка 170 тысяч долларов на кампанию по борьбе с коронавирусом, запущенную турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В итоге фирма Абдукадыра стала одним из самых щедрых доноров кампании.

В Министерстве труда и социального обеспечения Турции, которое курирует благотворительные кампании, не ответили на вопросы о пожертвовании от фирмы Абдукадыра и о том, проводилась ли какая-либо проверка ее деловой репутации.

Источник: Настоящее время, Радио Азаттык, OCCRP, Kloop и Bellingcat