К убийству первого протестующего в Минске могут быть причастны бойцы спецназа МВД или «Альфа»

Вечером 10 августа МВД Беларуси сообщило о гибели одного из протестующих на акции протеста против фальсификации выборов в Минске. По версии МВД, инцидент произошел на улице Притыцкого (перекресток улицы Притыцкого и проспекта Пушкина был одним из эпицентров протестной активности в Минске в ночь с 10 на 11 августа).

Причиной смерти, как сообщалось, стала детонация в руке демонстранта взрывного устройства, которое тот хотел бросить в силовиков. Расследователи из группы Conflict Intelligence Team опубликовали свою версию происшедшего, подкрепив ее фотодоказательствами и геолокацией.

Еще вечером 11 августа в соцсетях стали публиковать видео, которое позднее связали с предполагаемым убийством протестующего. На нем не видно взрывного устройства, зато видна вспышка от выстрела со стороны шеренги силовиков, после чего протестующий падает.

13 августа стало известно имя погибшего: его звали Александр Тарайковский. Журналисты белорусской редакции «Радио Свобода» поговорили с женой погибшего, которая опознала его на приведенном выше видео (перевод материала на русский язык доступен здесь). Возможно, она узнала Тарайковского в том числе по одежде (в статье приводится фотография Тарайковского в одежде, очень похожей на ту, что была на протестующем на видео).

Мы подтвердили, что это видео действительно снято в Минске на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.

При покадровом просмотре видео видно, как один из стоящих в середине перекрестка силовиков поднимает оружие, а затем видна вспышка выстрела, после которой протестующий начинает шататься и падает на левый бок и неподвижно лежит на спине.

В ночь с 10 на 11 августа в центре перекрестка находилась группа бойцов с оружием и в зеленой форме. Их в ту ночь фотографировали многие корреспонденты, например, Наталия Федосенко (ТАСС). По некоторым из этих фотографий очевидно, что они сняты на перекрестке Пушкина и Притыцкого.

На других фотографиях хорошо видно вооружение этих бойцов. Исследователь Роберт Ли определяет его как дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94 (и те, и другие могут стрелять нелетальными боеприпасами).

Стоит отметить, что бойцы в похожей экипировке, по-видимому, причастны к ранению журналистки белорусского издания «Наша Нива» на улице Кальварийской в Минске вечером 10 августа. В самом начале видео, где журналистке попадает в ногу резиновая пуля, видны бойцы в похожей форме и с такими же светоотражающими элементами на рукавах.

Остается открытым вопрос, к какой именно силовой структуре принадлежат эти бойцы. Роберт Ли предположительно идентифицирует их (в час ночи 11 августа) как СОБР МВД. В середине десятого 10 августа корреспондент TUT.BY сообщал, что работает «Алмаз». Наконец, в онлайне телеканала «Белсат» в 23:15 того же дня цитируется сообщение корреспондента «Нашей Нивы», что перекресток Пушкина и Притыцкого заняли бойцы спецназа КГБ «Альфа».

В твиттере отмечали сходство формы этих силовиков с формой бойцов «Альфы» на видео задержания наемников «ЧВК Вагнера», опубликованном незадолго до выборов.

Издание Tut.by первоначально отнесло силовиков в зелёной форме к спецназу МВД «Алмаз», однако впоследствии источник сообщил им, что «Альфа» носит встроенные в штаны наколенники, а «Алмаз» — нет (здесь на всякий случай отметим, что это всё распространяется лишь на теплую летнюю погоду, на фотографиях от 2020 года нам встречались бойцы «Альфы» с наколенниками, надетыми поверх утеплённых штанов). Кроме того, по сообщению источника, «Алмаз» носит бронежилеты Fort Defender.

На фотографиях, снятых в ночь с 10 на 11 августа в районе перекрёстка Пушкина и Притыцкого Наталией Федосенко и фотокорром “РИА Новости” Виктором Толочко, мы увидели оба типа наколенников, а также как минимум одного бойца в бронежилете Fort Defender. Кроме того, на спицах некоторых бойцов видна надпись «МВД». Таким образом, наряду с бойцами «Альфы» на перекрестке могли присутствовать и спецназовцы из «Алмаза».

Итак, если на видео действительно запечатлен момент убийства Александра Тарайковского, то с высокой вероятностью убийство совершил один из бойцов спецназа КГБ Беларуси «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз» (качество видео не позволяет отличить одних от других).

К сожалению, установить, какой именно боец стрелял в Тарайковского, будет сложно, поскольку, во-первых, они постоянно перемещались по перекрестку, а во-вторых, были в масках, закрывающих лицо. В любом случае, это видео свидетельствует против версии МВД Беларуси о самоподрыве, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышка выстрела одного из спецназовцев в шеренге, напротив, видна очень хорошо.

Источник: Conflict Intelligence Team