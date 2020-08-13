Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
По всей Беларуси уже четвертый день проходят стихийные акции протестов людей, которые недовольны результатами выборов. Все предыдущие три дня мирных протестов заканчивались жесткими задержаниями людей. Для разгонов использовались светошумовые гранаты, резиновые пули и даже огнестрельное оружие.
Начальник ГУВД облисполкома Бреста Александр Астрейко признал факт привлечения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады для разгона протестов в городе. Он же сообщил, что для разгона протестующих был открыт огонь на поражение. Один человек был ранен.
Привлечение армии может говорить о том, что все силы ВВ, милиции и ОМОН сейчас находятся преимущественно в столице Беларуси и центре протестов Минске. С другой стороны, армия, не обученная борьбе с гражданскими протестами, резко повышает вероятность летальных исходов при стычках.
Бывший спецназовец МВД Беларуси (в\ч 3214) делится информацией с протестующими согражданами на основе личного опыта, а также дает практические рекомендации как противостоять обезумевшим силовикам Лукашенко.
Советы полезные, причем не только белорусам.
1. Два часа побегать в полном обмундировании сложнее, чем стоять и потихоньку вытеснять толпу (к этому нас хорошо готовят). Поэтому не воюйте открыто, а изматывайте беготней из одного места в другое.
2. Мы приезжали (на места протестов) намного заранее и уезжали позже, чем протесты заканчивались. На сон оставалось часа 4 в день. Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, внутренние войска, милицию и военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих.
Предположительно в Новополоцке жестоко избивают мужчину.
Осторожно, кадры жуткие. pic.twitter.com/jfg680zk8d
— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
4. Если видите, как пять человек избивают одного до полусмерти — это наверняка ОМОН. Он самый опасный, так как десятилетиями у них не было лимита на применение силы и жестокости. Это накладывает психологический отпечаток, люди становятся зверьем. Но ОМОНа в Беларуси всего 1500 человек.
Вот это уже и правда край. Так нельзя. Так не может быть. Запуганные дети, избитые, уставшие, которых показывают, как первобытные трофеи, по государственным каналам. Показывают, смакуя их синяки, показывают, не стыдясь, что избили их, что издевались над ними. И только свой голос за кадром человек, который пытал этих детей, все же побоялся дать без изменений. То есть пытать подростков ему не страшно, а вот показать своё лицо он уже зассал. Мудачье. Ненавижу.
Geplaatst door Renat Davletgildeev op Woensdag 12 augustus 2020
5. Личный состав внутренних войск часто осуждает зверства ОМОНа. У них нет таких прав на жестокость и к ней они не так склонны, но все равно хорошо подготовлены против толпы. Милиция же труслива и легко разбегается.
6. Меньше всего надо бояться военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы и привлечены для устрашения.
7. Основные места, где проходили протесты, хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. На новых местах координировать личный состав гораздо сложнее.
8. Вам за выход грозит 15 суток. А если человек под присягой перешел на вашу сторону, то ему светит тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать за протестующими силу, способную свергнуть диктатора. Поверьте, они почти все ждут, когда вас станет много и вы не сдадитесь. Тогда начнут переходить массово.
9. Снимайте все зверства, фиксируйте шевроны и нашивки. Потом этих людей надо будет судить за превышение полномочий. Вы не представляете, как им страшно под этими щитами! Кричите, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто «ганьба» и «сволочи» не работает. Они понимают язык силы, а не этики. Не забывайте, что их профессия — насилие.
Источник: ФБ