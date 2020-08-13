Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам

По всей Беларуси уже четвертый день проходят стихийные акции протестов людей, которые недовольны результатами выборов. Все предыдущие три дня мирных протестов заканчивались жесткими задержаниями людей. Для разгонов использовались светошумовые гранаты, резиновые пули и даже огнестрельное оружие.

Начальник ГУВД облисполкома Бреста Александр Астрейко признал факт привлечения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады для разгона протестов в городе. Он же сообщил, что для разгона протестующих был открыт огонь на поражение. Один человек был ранен.

Привлечение армии может говорить о том, что все силы ВВ, милиции и ОМОН сейчас находятся преимущественно в столице Беларуси и центре протестов Минске. С другой стороны, армия, не обученная борьбе с гражданскими протестами, резко повышает вероятность летальных исходов при стычках.

Бывший спецназовец МВД Беларуси (в\ч 3214) делится информацией с протестующими согражданами на основе личного опыта, а также дает практические рекомендации как противостоять обезумевшим силовикам Лукашенко.

Советы полезные, причем не только белорусам.