Кадыровские полки против Украины. О серьезности российских планов вторжения, подразумевающего оккупацию новых территорий

На прошлой неделе расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала информацию о том, что колонна техники, характерной для Росгвардии (БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Урал-ВВ»), движется из Чечни в северо-западном направлении. Авторы ссылаются на видео, на котором видна символика 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова, больше известного как полк «Север».

Данный полк является частью войск Национальной гвардии России по Чеченской республики, входящей в Северо-Кавказский округ Росгвардии, информирует Center for European Policy Analysis.

Если опубликованная информация верна, это достаточно тревожный сигнал. Росгвардия относится скорее не к военным, а к полицейским организациям военнизированного типа. Она была образована весной 2016 года на базе внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД). Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 года, определяющего деятельность Росгвардии, в ее задачи входят «участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности», охрана государственных и режимных объектов, контроль за оборотом оружия, борьба с экстремизмом и так далее.

На практике Росгвардия чаще всего задействуется при подавлении гражданских протестов внутри России. Таким образом, предположительное появление этих войск у границ Украины может свидетельствовать о серьезности российских планов вторжения, подразумевающего оккупацию новых территорий. В этом случае полки Национальной гвардии могут быть использованы для подавления протестов местных жителей против оккупации.

Важно отметить, что даже в собственной стране росгвардейцы отличились особой жестокостью по отношению к населению. Беспричинное насилие в отношении мирных протестующих со стороны полиции и Росгвардии ярко проявилось еще в августе 2019 года, когда в Москве прошли массовые митинги в связи с недопуском на муниципальные выборы независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Итогом акции стали десятки избитых и сотни задержанных.

В частности, муниципальному депутату Александре Парушиной разбили голову ударом полицейский дубинки. Журналиста Максима Кондратьева госпитализировали в институт Склифосовского после того, как один из сотрудников толкнул его в автозаке. Силовики ударили в живот Дарью Сосновскую, которая пыталась заступиться за задержанного человека с инвалидностью, другому протестующему, Константину Коновалову, сломали ногу. Журналисты насчитали несколько десятков подобных случаев, а более тысячи человек было задержано.

Во время протестов в поддержку Алексея Навального, прокатившихся по всем крупным городам России в январе 2021 года, жестокость силовиков, как отмечают правозащитники и журналисты, стала масштабнее и системнее. Сломанные конечности и разбитые в кровь лица стали скорее обыденностью. В некоторых городах ОМОН и Росгвардия применяли против протестующих электрошокеры и травматическое оружие, а в Санкт-Петербурге силовик даже вытащил пистолет.

Однако все это не сравнится с жестокостью Чеченского подразделения Росгвардии. В марте прошлого года «Новая газета» опубликовала показания бывшего сотрудника того самого полка имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева. Он подтвердил информацию о том, что в 2017 году чеченские силовики уже после задержания без всякого судебного решения убили 27 человек, подозреваемых в нападениях на полицейских. Гезмахмаев, будучи непосредственным участником этих событий, рассказал, как задержанных пытали током до тех пор, пока они не признавались во всем, что им инкриминировали, либо погибали.

Кроме этого, Сулейман Гезмахмаев рассказал, как проходили казни задержанных. Он подтвердил внесудебную расправу над 13 людьми. Гезмахмаев сам принимал участие в спецмероприятиях по задержанию сотен жителей Чечни и охранял в подвале спортзала полка имени Кадырова минимум 56 задержанных. По его словам, под видом боевиков и террористов нередко устранялись и мирные жители.

«Легче кого-то поймать, продержать в подвале, пока не отрастет борода, а потом вывезти в лес и под видом боевика ликвидировать. Это называется «подготовить на результат», – откровенничал бывший росгвардеец в интервью «Новой газете».

При этом чеченские силовики крайне редко привлекаются к ответственности. В декабре 2020 года судья Гудермесского городского суда Чеченской Республики вынес приговор в отношении бывших сотрудников Росгвардии, которые обвинялись в незаконном задержании жителя Дагестана, который впоследствии бесследно исчез. Их признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили всего лишь к трем с половиной годам лишения свободы условно. Однако даже этот поразительно мягкий приговор – скорее исключение, чем правило на фоне почти полной безнаказанности как чеченских, так и других российских силовиков. Возникает вопрос: на какие жестокости способны росгвардейцы в отношении населения чужих территорий, учитывая, что они делают с собственными соотечественниками и земляками?

В то же время экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк сомневается в достоверности опубликованной CIT информации.

«Росгвардия – это не армейские части, а своего рода жандармерия, призванная обеспечивать порядок на оккупированных территориях. Вряд ли Москва решится использовать для этой цели «кадыровцев», которые способны оттолкнуть даже пророссийскую часть населения восточной Украины. У местных жителей эти люди в большинстве своем будут ассоциироваться либо с жестокостью кадыровского режима, либо с кавказской преступностью, с которой жители Донбасса впервые столкнулись только после оккупации, в 2014 году», – пояснил эксперт в интервью автору этой статьи.

Действительно, еще в 2015 году жители оккупированной Горловки отмечали особую жестокость привлеченных пророссийскими боевиками кадыровцев и сербов. По их словам, именно они занимались репрессиями в отношении гражданских лиц и участвовали в работе патрулей, основной целью которых было запугать население. Как отмечают очевидцы, у «кадыровцев» это «хорошо получалось». По мнению Александра Данилюка, Москва едва ли станет повторять свою ошибку семилетней давности, если хочет сохранить лояльность хотя бы части местного населения.

«Скорее всего, мы имеем дело с дезинформацией, запущенной российской военной разведкой (ГРУ). Известно, что все российские спецслужбы находятся в состоянии жесткой конкуренции и даже конфронтации как между собой, так и с силовиками Кадырова. Это не значит, что сайт группы CIT сознательно публикует дезинформацию, но как минимум свидетельствует о том, что их могли использовать вслепую как инструмент распространения фейка. А это означает, что нам следует внимательнее присматриваться к публикациям этой группы», – полагает военный аналитик.

Впрочем, несмотря на противоречивую информацию о конкретных частях и подразделениях, стягиваемых к украинской границе, даже российские пропагандисты и военные аналитики не скрывают тот факт, что это стягивание имеет место. В частности, авторы прокремлевской газеты «Взгляд» признаются, что фактические данные американской военной разведки точны, и ошибки возможны лишь в ее политической интерпретации.

Они признают, что «в последние полгода перемещение сил и средств ведется медленно, постепенно, но неумолимо», а к украинской границе стягивается военная техника из Сибири. Также авторы не отрицают, что в российской армии участились учения резервистов, и военные учатся противостоять противотанковым управляемым ракетам. Мы до сих пор не знаем, являются ли эти действия методом психологического давления или подготовкой к настоящему вторжению, но очевидно, что Россия не скрывает своих агрессивных намерений.

Оригинал: Center for European Policy Analysis (CEPA) / Russia Deploys Occupation Enforcers Close to Ukraine

Перевод: ; Крым.Реалии