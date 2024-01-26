Как через доставку пиццы легко вычисляют персональные данные сотрудников ФСБ, СВР и ГРУ

Сейчас, как указывает Шугалей в своем профиле в LinkedIn, он работает региональным менеджером CAE и курсирует между Москвой и Мадридом. Как видно из его аккаунта, за эти годы он наработал многочисленные связи в авиационной отрасли и общается со специалистами из США, Европы, Азии и Израиля. Например, пару месяцев назад он поздравил основателя и президента TAL Aviation Group Гидеона Талера с вручением награды «Герой туризма». The Insider связался с несколькими знакомыми Шугалея и поинтересовался, знают ли они о его двойной жизни, однако никто не ответил.

Среди других заказчиков пиццы в доме на Вильнюсской – 12 экс-сотрудников французской, немецкой, чешской и бирманской резидентур СВР. Причем некоторые до сих пор тщательно шифруются. К примеру, пиццу с ветчиной, копченой курицей и колбасками заказал таинственный жилец из квартиры на 8-м этаже, который в графе «имя клиента» указал «рноувыепквксаргаву7неа». Мы проверили номер телефона по гуляющей в интернете базе ГИБДД: владельцем квартиры оказался «сотрудник МИДа» Сергей Павлович Бутенко.

А вот в квартиру № 45 пиццу с грибами и каперсами не доставляют уже несколько лет. Последний заказ датирован 8 июля 2017 года, а через четыре дня заказчик скоропостижно скончался. В этой квартире проживала легенда внешней разведки — полковник Сергей Расторгуев. Он автор более ста научно-популярных работ в области информатики, программирования, криптографии, антивирусной защиты, информационных войн, аватаризации и витализации, и по его методическим пособиям до сих пор обучают в академиях СВР, ФСБ и «дипломатов» из ГРУ.

В доме 6 корпус 5 на улице Академика Анохина, где получили квартиры преподаватели Академии СВР, оказалось 22 любителя пиццы, а на Профсоюзной, 91, где проживает большинство генералов разведки, — 23. В этом доме получил жилплощадь бывший главный кадровик ПГУ КГБ Анатолий Корендясев — именно он направил вернувшегося из ГДР офицера кадрового резерва Путина «подкрышником» в ЛГУ.

В «Доме резидентов» на Гончарной, о котором недавно рассказывал The Insider, пиццу заказывали 5 человек. Конечно, не все эти клиенты — шпионы, ведь квартиры в ведомственных домах могут сдаваться и продаваться, там часто живут родственники, но, как показала проверка The Insider, значительная часть «пиццеедов» — действующие или бывшие сотрудники спецслужб.

Пицца для специалистов по конспирации из ФСБ

С 2002 года офицерам ФСБ запрещено заказывать продукты и товары с доставкой по месту службы. Например, в базе вы не найдете адреса центрального аппарата ФСБ на Лубянке или Колпачного переулка, дом 12, где сидит 6-я служба УСБ ФСБ, прозванная «сечинским спецназом». Между тем нарушители служебных инструкций нашлись. Пятеро чекистов заказывали пеперони на Проспект Вернадского, дом 12, корп. 4. В этой башне располагаются Национальный антитеррористический центр ФСБ и целая куча каких-то секретных контор, зашифрованных под закрытые НИИ.