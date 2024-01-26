Как через доставку пиццы легко вычисляют персональные данные сотрудников ФСБ, СВР и ГРУ
На этой неделе Госдума РФ приняла в первом чтении закон, ужесточающий наказание за утечки персональных данных и их незаконное использование. Эти меры направлены главным образом против журналистов-расследователей. Эти ограничения мало на что повлияют, ведь сотрудники спецслужб сами сливают в сеть свои данные, которые тут же становятся доступны любым пользователям Telegram-ботов.
Так, например, офицерам ФСБ и ГРУ запрещено заказывать доставку по месту службы, но не все выдерживают искушение пиццей. На примере одной такой базы по доставке пиццы издание The Insider демонстрирует, как легко достаются персональные данные сотрудников ФСБ, СВР и ГРУ.
Пеперони для СВР
В Москве есть несколько ведомственных домов СВР, где квартиры выдавали сотрудникам службы внешней разведки. Среди них, например, дом на Вильнюсской, 17, построенный в 2002 году, где 93% квартир достались внешней разведке, еще 7% — Департаменту муниципального жилья Москвы, всего же в нем проживает 660 человек. В январе 2011 года дом попал в полицейские сводки, когда с балкона на 15-м этаже загадочно выпал сотрудник центрального аппарата СВР полковник Геннадий Амбарнов.
Дом СВР на Вильнюсской улице в Москве
Как показывает база «Доставка пиццы», в эсвээровском доме проживают 65 клиентов и многие из них — действующие сотрудники. Среди постоянных заказчиков обнаружился генерал таможенной службы Андрей Ляшкевич, который сообщил курьеру сразу два своих телефонных номера и код в подъезд. Ляшкевич работал под «крышей» советника российского посла в Дели и курировал местную резидентуру внешней разведки.
В 2012 году резидент удалил все свои аккаунты в соцсетях, но их копии сохранились в других базах данных жителей Москвы, «утекших» в интернет. Так, на одном из удаленных аккаунтов в друзьях у Ляшкевича обнаружились Владимир Хаврошин, ранее работавший под прикрытием дипломата в Исламабаде и Оттаве, торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостаев, генконсул в Калькутте Максим Терновский и другие.
Андрей Ляшкевич
После Индии Ляшкевич служил в центральном аппарате СВР, а затем офицера действующего резерва прикомандировали к таможне, и он занял кресло первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с контрабандой. Так что глава СВР Сергей Нарышкин в курсе всех процессов в таможенном ведомстве. Сам же генерал любит давать интервью федеральным СМИ, а также ему приходится выступать ответчиком в судах по неправомерным действиям ФТС.
Двумя этажами ниже поселился офицер Управления научно-технической разведки СВР Олег Шугалей. Курьеру он представился Василием и сообщил номер своего домашнего телефона и код в подъезд.
Данные о заказе Василия Шугалея
Шугалей учредил в Ростове-на-Дону ИЧП «Кесслер техно импорт», с уставным капиталом 1 рубль, а в 2001 году его направили в Израиль в филиал компании Britannica Knowledge Systems (BKS). В аннотации BKS сказано, что компания «предоставляет комплексное интегрированное решение по обучению и управлению готовностью для обороны, сил безопасности, гражданской авиации и управления корпоративным обучением».
В 2005 году Шугалей работал в Тель-Авиве региональным менеджером в Международной авиационной группе и сотрудничал с American Airlines, Cathay Pacific, Bangkok Airways и Qantas Airways. Затем он устроился представителем в России канадской компании CAE, производящей авиационно-космические аппараты и их компоненты.
В 2011 году Шугалей занял должность представителя Британской авиационной академии в России, странах СНГ и Балтии. В этом качестве он посетил Ульяновск и подписал протокол о намерениях между академией и Ульяновским институтом гражданской авиации об открытии центра по обучению пилотов на Boeing-737. Как выяснил The Insider, Шугалей получил гражданство Израиля и там же проживает его супруга Надежда.
Олег Шугалей
Сейчас, как указывает Шугалей в своем профиле в LinkedIn, он работает региональным менеджером CAE и курсирует между Москвой и Мадридом. Как видно из его аккаунта, за эти годы он наработал многочисленные связи в авиационной отрасли и общается со специалистами из США, Европы, Азии и Израиля. Например, пару месяцев назад он поздравил основателя и президента TAL Aviation Group Гидеона Талера с вручением награды «Герой туризма». The Insider связался с несколькими знакомыми Шугалея и поинтересовался, знают ли они о его двойной жизни, однако никто не ответил.
Среди других заказчиков пиццы в доме на Вильнюсской – 12 экс-сотрудников французской, немецкой, чешской и бирманской резидентур СВР. Причем некоторые до сих пор тщательно шифруются. К примеру, пиццу с ветчиной, копченой курицей и колбасками заказал таинственный жилец из квартиры на 8-м этаже, который в графе «имя клиента» указал «рноувыепквксаргаву7неа». Мы проверили номер телефона по гуляющей в интернете базе ГИБДД: владельцем квартиры оказался «сотрудник МИДа» Сергей Павлович Бутенко.
А вот в квартиру № 45 пиццу с грибами и каперсами не доставляют уже несколько лет. Последний заказ датирован 8 июля 2017 года, а через четыре дня заказчик скоропостижно скончался. В этой квартире проживала легенда внешней разведки — полковник Сергей Расторгуев. Он автор более ста научно-популярных работ в области информатики, программирования, криптографии, антивирусной защиты, информационных войн, аватаризации и витализации, и по его методическим пособиям до сих пор обучают в академиях СВР, ФСБ и «дипломатов» из ГРУ.
В доме 6 корпус 5 на улице Академика Анохина, где получили квартиры преподаватели Академии СВР, оказалось 22 любителя пиццы, а на Профсоюзной, 91, где проживает большинство генералов разведки, — 23. В этом доме получил жилплощадь бывший главный кадровик ПГУ КГБ Анатолий Корендясев — именно он направил вернувшегося из ГДР офицера кадрового резерва Путина «подкрышником» в ЛГУ.
В «Доме резидентов» на Гончарной, о котором недавно рассказывал The Insider, пиццу заказывали 5 человек. Конечно, не все эти клиенты — шпионы, ведь квартиры в ведомственных домах могут сдаваться и продаваться, там часто живут родственники, но, как показала проверка The Insider, значительная часть «пиццеедов» — действующие или бывшие сотрудники спецслужб.
Пицца для специалистов по конспирации из ФСБ
С 2002 года офицерам ФСБ запрещено заказывать продукты и товары с доставкой по месту службы. Например, в базе вы не найдете адреса центрального аппарата ФСБ на Лубянке или Колпачного переулка, дом 12, где сидит 6-я служба УСБ ФСБ, прозванная «сечинским спецназом». Между тем нарушители служебных инструкций нашлись. Пятеро чекистов заказывали пеперони на Проспект Вернадского, дом 12, корп. 4. В этой башне располагаются Национальный антитеррористический центр ФСБ и целая куча каких-то секретных контор, зашифрованных под закрытые НИИ.
Секретная башня на проспекте Вернадского
Так, например, свой номер телефона оставили офицер из спецподразделения ФСБ «Вымпел» Максим Суворов и спецназовец Александр Сиромаха из «Витязя».
Однако больше всех в базе засветились преподаватели и слушатели Академии ФСБ на Мичуринском проспекте, дом 70. Здесь оказалось 59 любителей пиццы. Из наставников отметились Михаил Степанов, который, по данным The Insider, преподает основы конспирации на контрразведывательном факультете (к слову, он любит не только пиццу, но и отметился как постоянный клиент в алкогольном магазине «Красное и белое»), и инструктор по прыжкам с парашютом Сергей Дудин. Среди слушателей академии рассекретились Артур Боронин, который сейчас служит в УФСБ по Северной Осетии и его включают во всевозможные антитеррористические комиссии, Пётр Клюев из отдела ФСБ по Восточному округу столицы и многие другие.
Академия ФСБ
Слушатели академии не только постигают основы контрразведки и конспирации, но и любезно оставляют свои телефоны и имена в общедоступных объявлениях: скажем, Иван Трофимов, заказывающий пиццу с креветками, давал объявление о продаже BMW, любитель пиццы с тунцом Роман продавал Acura MDX, слушатель Артём, поклонник пеперони предлагал лодочный мотор Suzuki, а Сергей, заказывающий пиццу с креветками, кукурузой и оливками, разместил объявление о продаже земельного участка в Пермском крае.
Пицца с креветками для ГРУ
В ГРУ тоже существуют строжайшие запреты на доставку продуктов к месту службы. Однако и здесь нашлись злостные нарушители служебных инструкций. Особенно много их в секретном 18-м ЦНИИ (в/ч 11135) на Свободном проспекте. Мы насчитали целых 34 офицера-инженера. Этот институт входит в структуру радиоразведки ГРУ и занимается кодированием спутниковой связи. Жители окрестных домов жалуются, что из-за института у них бывают перебои с сотовой связью.
В основном офицеры из ЦНИИ заказывают пиццу прямо из кабинетов по служебным телефонам, но не все. К примеру, в базе со своим мобильным номером засветился начальник отдела подполковник Алексей Янчевский, предпочитающий пиццу с креветками или острыми колбасками. Он окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, а теперь ведет целое секретное направление в институте.
Помимо 18-го ЦНИИ заказы на пиццу поступают из комплекса жилых зданий ГРУ на улице Гризодубовой. Так, при заказе «спалились» Егор Юхтанов, называющий себя независимым аналитиком по нефтяным рынкам, офицер из штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, дом 76 «б» Вячеслав Воробьёв, эксперт Елена Маслова из тендерной комиссии ГРУ, Светлана Пастушенко, ранее служившая в космической разведке в в/ч 12556 (Солнечногорск-7), выпускник МАТИ Егор Виссинг. У Виссинга есть хобби — страйкбол, он входит в клуб ASG «Vostok». На полевых сборах члены клуба изучают тактику спецназа США и учатся правильно стрелять из гранатомета по движущимся мишеням.
Любители итальянской кухни нашлись и в доме ФСО на Новгородской улице, и в главном офисе МВД на улице Житной, и в Администрации президента на Старой площади. Правда, чиновникам из АП тоже запрещено заказывать еду на рабочий адрес, и курьеров просят, чтобы пиццу доставили к стоящему неподалеку памятнику героям Плевны.
Автор: Сергей Канев
Источник: The InsiderTweet