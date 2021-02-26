Как год расследования против кнопкодавов в Раде увенчался всего лишь подозрением

Вот уже более года в Украине для народных депутатов действует уголовная ответственность за неличное голосование в Верховной Раде. Кнопкодаву грозят штраф на сумму в несколько десятков тысяч гривен и лишение депутатского мандата. За нарушение Конституции народные депутаты решили наказывать, а не сделать его невозможным.

И недавно исполнился ровно год, как Офис генерального прокурора начал первое уголовное производство по факту кнопкодавства: «пионером» стал нардеп Владислав Поляк. Но в суд дело до сих пор не передано, отмечает ZN.ua. Даже больше, о подозрении Поляку сообщили только через год после начала расследования. Перспективы судебного рассмотрения дела пока туманны. Но факт остается фактом: на протяжении всего года кнопкодав оставался с мандатом народного депутата.

Даже сами парламентарии утверждают, что назначение министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, обвиняемого в плагиате, дожали кнопкодавством. За него отдало голоса минимально необходимое количество депутатов — 226. Видео из сессионного зала Верховной Рады УГО не может найти уже почти месяц.

Конституционный суд уже неоднократно отменял законы, принятые с нарушением Конституции — с использованием кнопкодавства. Поэтому и назначение Шкарлета, и другие решения, а также законы, во время принятия которых имело место неличное голосование, могут отменить.

«Рух ЧЕСНО» проанализировал, что предшествовало введению уголовной ответственности за неличное голосование и каким был ход расследования первого дела о кнопкодавстве в течение года.

«Мы в который раз подчеркиваем, что надо предотвращать кнопкодавство, а не наказывать за это. Поэтому мы призываем руководство Верховной Рады рассмотреть возможность тестирования сенсорных кнопок, вмонтированных в пульты для голосования в сессионном зале», — отмечает лидер «Руху ЧЕСНО» Вита Думанская.

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа», идя в 2019 году на выборы, обещали прекратить кнопкодавство в Верховной Раде. Кандидаты в нардепы от СН даже подписывали меморандум с обещанием сложить мандат в случае неличного голосования.

Сначала новая власть рассматривала широкий спектр вариантов, как положить конец нарушению нардепами Конституции и Регламента ВРУ в части личного голосования.

К сожалению, команда Зеленского отказалась от идеи подсоединить к парламентской системе голосования сенсорные кнопки, которые с 2008 года вмонтированы в пульты в сессионном зале и могли бы раз и навсегда решить проблему кнопкодавства. Их тестирование накануне первого заседания Верховной Рады ІХ созыва сорвало Государственное бюро расследований, а средств на внедрение более совершенной системы голосования «слуги народа» в госбюджете в дальнейшем не предусмотрели.

Вместо этого на Банковой решили закрепить в Конституции Украины механизм лишения парламентария мандата за кнопкодавство и разработали соответствующий законопроект №1027. В соответствии с ним, если суд установил факт неличного голосования народным избранником, то есть он голосовал вместо другого нардепа или дал тому возможность проголосовать вместо себя, то полномочия такого депутата прекращаются досрочно.

Законопроект №1027 Зеленский внес в Верховную Раду ІХ созыва в первый же день ее работы, и парламент почти сразу направил его в Конституционный суд Украины для получения заключения о соответствии Основному Закону (со временем КСУ признал его неконституционным).

Но новоизбранная ВРУ едва успела начать работу, как в ней появились первые кнопкодавы. Ими стали внефракционный нардеп Александр Ковалев и, что поразило больше всего, два члена фракции «Слуга народа» Елена Копанчук и Сергей Литвиненко. Когда же представителей монобольшинства уличили в неличном голосовании, они сразу же доказали никчемность вышеупомянутого предвыборного меморандума: от обязательства сложить мандат в случае кнопкодавства Копанчук и Литвиненко открестились, лишь извинились за содеянное и для пиара пообещали передать свои месячные зарплаты на благотворительность.

Видимо, в «Слуге народа» не ожидали, что кнопкодавство в новом парламенте проявится так быстро. Поскольку президентский законопроект о лишении кнопкодавов мандатов только передали в КСУ и законом он стал бы еще не скоро, властям пришлось искать временное решение.

Этим решением стал проект закона №2148 о криминализации неличного голосования, внесенный представителем Зеленского в Верховной Раде первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком. Он предложил придать кнопкодавству статус уголовного правонарушения и наказывать нардепов-нарушителей штрафом в размере от 51 тыс. до 85 тыс. грн. Но суть законопроекта, по замыслу Стефанчука, состояла не в санкции, а в том, что депутат, которого суд признает виновным в неличном голосовании, автоматически лишится мандата. Ведь в соответствии со статьей 81 Конституции наличие обвинительного приговора суда в отношении народного избранника влечет за собой досрочное прекращение его депутатских полномочий в день вступления в силу этого приговора.

Но для того чтобы наказать кнопкодава, надо сначала открыть уголовное производство, — это должен сделать генпрокурор или исполняющий его обязанности. Далее — досудебное расследование, осуществляемое Государственным бюро расследований, и доказательство вины народного депутата в суде.

29 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект о криминализации кнопкодавства за основу. Подготовкой документа ко второму чтению занимался комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В ходе этой подготовки «Рух ЧЕСНО» призвал членов комитета добавить в Регламент ВРУ норму о том, что присутствующие на заседании парламента журналисты могут сообщать председательствующему или Аппарату о выявленных ими фактах кнопкодавства, а те, в свою очередь, обязаны на такие сообщения реагировать.

Однако в результате комитет одобрил компромиссный вариант этого предложения: предоставить аккредитованным представителям СМИ право сообщать Аппарату ВРУ о выявленных фактах неличного голосования, но не обязывать его реагировать на такие сообщения.

Уже во время рассмотрения законопроекта во втором чтении 19 декабря 2019-го член фракции ОПЗЖ Михаил Папиев попытался «сбить» поправку о журналистах. Нардеп заявил, что эта норма якобы создает «коррупционные возможности» для представителей прессы. Вместо этого он призвал решить проблему кнопкодавства путем введения сенсорной кнопки.

По просьбе Папиева, поправку поставили на подтверждение, но она устояла, получив 230 голосов «за». В тот же день Верховная Рада приняла законопроект №2148 в целом: его поддержал 261 парламентарий. 13 января 2020 года закон подписал президент, а 16 января он вступил в силу.

С тех пор в Уголовном кодексе Украины присутствует статья 364-2, согласно которой умышленное осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого нардепа (неличное голосование) наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51–85 тыс. грн).

Уже через месяц после криминализации кнопкодавства «Рух ЧЕСНО» выявил первого нарушителя процедуры личного голосования. Им стал внефракционный мажоритарщик из Закарпатья (сейчас является членом группы «Довіра») Владислав Поляк. На заседании Верховной Рады 21 февраля 2020 года он минимум трижды кнопкодавил за отсутствующего коллегу при рассмотрении поправок к законопроекту об открытии рынка земли.

В тот же день генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Единый реестр досудебных расследований данные о факте совершения Поляком неличного голосования. Так было начато первое уголовное производство по факту кнопкодавства. За досудебное расследование взялось ГБР.

Представители «Руху ЧЕСНО» согласились всячески содействовать следствию в этом деле и свидетельствовали на допросах. А видеограф Дмитрий Ершов не только предоставил Офису генпрокурора видеодоказательства кнопкодавства Поляка, но и был вынужден отдать следствию свой смартфон, на который снял неличное голосование нардепа (смартфон пока так и не вернули).

«Рух ЧЕСНО» взялся тщательно мониторить дело Поляка как первую реальную попытку привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности. За прошлый год представители власти неоднократно делали заявления на тему кнопкодавства в парламенте, которые не отвечали действительности. Так, в июне 2020-го первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что дело Поляка вроде бы уже рассматривает суд; это заявление подхватили ряд СМИ. Тогда «Рух ЧЕСНО» опроверг неправдивую информацию, озвученную Стефанчуком.

А в июле 2020-го председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждал, что за первый год работы ВРУ-ІХ были зафиксированы три-четыре случая кнопкодавства (на самом деле их было целых 50), а после принятия закона об уголовной ответственности — ни одного (хотя Поляк кнопкодавил как раз после того, как закон вступил в силу).

В сентябре 2020 года «Рух ЧЕСНО» направил ГБР запрос о ходе расследования дела Поляка, но ответа не получил.

На согласительном совете 25 января 2021 года Разумков обратил внимание на то, что расследование «уголовных производств» (спикер употребил это словосочетание во множественном числе, хотя, судя по контексту, речь шла только об одном деле — Поляка) по фактам кнопкодавства длится почти год, но до сих пор не пришло к логическому завершению. Это с сожалением также констатировал Стефанчук.

«Мне как человеку, при авторстве которого были приняты изменения в Уголовный кодекс (о криминализации кнопкодавства. — Д.Ч.), очень обидно, что мы, со своей стороны, сделали все возможное, и закон, к величайшему сожалению, начинает притормаживать. Девять месяцев назад я обращался в ГБР, на прошлой неделе я вновь обратился. Никоим образом не вмешиваясь в деятельность правоохранительных и судебных органов, я считаю, что 12 месяцев на расследование уголовного дела, по которому все понятно, есть все фиксации и все прочее, — это несколько многовато», — подчеркнул первый вице-спикер.

Через три недели после этих заявлений, 12 февраля, Офис генпрокурора сообщил Поляку о подозрении в кнопкодавстве. В ОГП отметили, что надлежащим образом вызывали депутата для вручения сообщения о подозрении, но он не явился и о причинах неявки не сообщил. С учетом этого письменное сообщение о подозрении направили в Аппарат Верховной Рады, по месту жительства нардепа, на его электронный почтовый ящик и на другие известные стороне обвинения средства связи.

В Офисе генпрокурора также подчеркнули, что «принимают меры» для завершения следствия и направления обвинительного акта в отношении Поляка в суд.

Вместе с тем на запрос «Руху ЧЕСНО» в ОГП ответили, что «с целью сохранения тайны досудебного расследования» не могут сообщить о следственных и других процессуальных действиях в этом производстве, а также их результатах.

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, год назад открывший производство в отношении Поляка, в своем Facebook высказал мнение, что это дело действительно можно было завершить «за два-три месяца», вместо этого его до сих пор расследуют.

«Объяснение этой процессуальной «жвачке» только одно — затянуть дело, чтобы истекли сроки привлечения к ответственности и чтобы кнопкодав остался ненаказанным», — убежден Рябошапка.

Напомним, кроме дела Поляка, официально известно о еще двух уголовных производствах по фактам кнопкодавства в Верховной Раде. Одно из них касается мажоритарщика с Ивано-Франковщины, члена группы «Довіра» Андрея Иванчука, нарушившего процедуру личного голосования на заседании парламента 5 ноября 2020 года, что зафиксировал «Рух ЧЕСНО». Дело по Иванчуку Офис генпрокурора открыл только со второй попытки. Второе производство ОГП начал по факту кнопкодавства во время голосования Верховной Рады за назначение Сергея Шкарлета министром образования.

«Рух ЧЕСНО» призывает прежде всего предотвращать кнопкодавство, а не наказывать за это, и в который раз предлагает парламенту рассмотреть возможность внедрения сенсорной кнопки для голосований. Пока в Верховной Раде никак не могут ввести сенсорную клавишу, эта система успешно работает в Киевской городской и Винницкой областной радах.

Автор: Дмитрий Черетун, парламентский аналитик Руха ЧЕСНО; ZN.ua