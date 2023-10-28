Как рашисты обходят санкции. Что общего между ракетой «Калибр», ЗРПК «Панцирь» и семьей вице-спикера Совета федерации

Одна из самых смертоносных российских ракет — «Калибр». Например, в Виннице были одним ударом убиты 27 мирных жителей, а в Харькове — 29. На начало войны у России было около 500 «Калибров», их быстро расстреляли. Но производство продолжается — 15–20 штук в месяц.

Как и другое российское оружие, «Калибр» требует иностранных электронных комплектующих. Откуда они берутся? Издание «Важные истории» рассказывают еще об одном поставщике контрабандных чипов для российского оружия — компании «Инкотех»

Во-первых, есть запас — Россия копила импортные комплектующие перед войной. Британская Conflict Armament Research, которая изучала российское оружие в Украине летом 2022 года, утверждает, что печатные платы «калибров» изготовлены из иностранных комплектующих, произведенных в 2012–2020 годах. А во-вторых, импорт комплектующих для ракет продолжается и сегодня.

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Американский «Калибр»

Одна из основных частей «Калибра» — активная радиолокационная головка самонаведения (АРГС). Она наводит «Калибр» на цель на конечном участке полета — обнаруживает цель, определяет ее координаты и передает в систему наведения ракеты. АРГС для «калибров» и для других ракет (Х-35, Х-59) делает компания «Радар ммс».

Предприятие было основано еще в 1950-е — тогда это было ОКБ-275, которое занималось системами ближней навигации и слепой посадки самолетов, радиолокационными станциями для судов и др. Сейчас один из основных видов продукции «Радар ммс» — системы управления и наведения для высокоточного оружия. По данным на 2016 год (последним доступным), основными акционерами компании были ее гендиректор-генконструктор Георгий Анцев и петербургский бизнесмен Александр Кретов.

С лета 2022 года компания находится под санкциями США. Однако, как выяснили «Важные истории», «Радар ммс» до сих пор имеет доступ к рынку американской микроэлектроники.

«Калибр» не летает без иностранных компонентов ФОТО: ВИТАЛИЙ КУЗЬМИН / WIKIMEDIA COMMONS

Не только ракеты

За первый год войны «Радар ммс» заплатила почти 700 млн рублей компании «Инкотех» за комплектующие — диоды и микросхемы, следует из документов, которые есть в распоряжении редакции.

Специализация «Инкотеха» — поставки электронных компонентов в Россию. На сайте компании сказано, что благодаря сотрудничеству с «ведущими заводами-изготовителями США, Европы и Юго-Восточной Азии» она может обеспечивать бесперебойные поставки в Россию «крупнейшим предприятиям ВПК».

«Радар ммс» — не единственный и не самый крупный оборонный клиент «Инкотеха».

Например, компания «Котлин-новатор» за первый год войны заплатила «Инкотеху» за комплектующие более 1 млрд рублей. «Котлин-новатор» делает авионику и включает себя «в число ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России». Компания входит в холдинг «Ленинец» семьи Турчаков; согласно отчету холдинга за 2022 год, производство на «Котлин-новатор» выросло в 1,5 раза.

КТО ТАКИЕ ТУРЧАКИ Старший Турчак, Анатолий — петербургский номенклатурщик с блестящей карьерой. Начинал он учеником слесаря на заводе «Радиоприбор». Стал секретарем комсомольского бюро цеха, потом — всего завода, а в 32 года — секретарем парткома объединения «Ленинец» — огромного холдинга, выпускавшего в том числе продукцию для военных нужд. В 1985 году его назначили генеральным директором всего «Ленинца». А вскоре рухнул Советский Союз, началась приватизация — и Турчак стал основным владельцем объединения. Часть предприятий «Ленинца» и сегодня работают на оборону, но прежде всего «Ленинец» — это недвижимость, которая обеспечила благополучие семьи Турчаков. «Важные истории» насчитали у них только бизнес-центров 12 штук, а «Проект» вообще обнаружил более 100 нежилых зданий оценочной стоимостью 50 млрд рублей (это не считая 35 земельных участков). В советском Ленинграде Турчак-старший, естественно, был знаком со многими уважаемыми людьми. С первым директором «Ленинца» Львом Зайковым, который потом побывал мэром Ленинграда и мэром Москвы (тогда эти должности назывались иначе). С Виктором Зубковым, ныне — председателем совета директоров «Газпрома», а тогда — заместителем председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина. С Путиным Турчак пересекался еще раньше — они занимались дзюдо в клубе «Турбостроитель». Младший Турчак, Андрей, строит политическую карьеру. В 29 лет он вступил в «Единую Россию», возглавив ее молодежное крыло, а позднее вошел в состав координационного совета только что созданной «Молодой гвардии “Единой России”». Почти 10 лет был псковским губернатором, после чего был возвышен до секретаря генсовета «Единой России». Про Турчака-младшего стало широко известно после нападения на журналиста Олега Кашина. Тот нелестно высказался о Турчаке, который тогда был псковским губернатором, в своем блоге. Турчак потребовал извинений, но их не последовало. Спустя несколько месяцев Кашина жестоко избили арматурой. Журналист предположил, что за избиением стоит Турчак. Через несколько лет после нападения в деле появились подозреваемые — несколько сотрудников холдинга «Ленинец». На допросе один из них назвал Турчака заказчиком. На этом дело и кончилось — Турчака в итоге никак не наказали. Андрей Турчак — активный сторонник войны в Украине. Он возглавляет парламентскую группу «по вопросам СВО», которая занимается разработкой мер поддержки для российских военных, участвующих в нападении на Украину. Регулярно посещает оккупированные территории и упрекает в недостаточном патриотизме даже спикера Госдумы Вячеслава Володина и президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Турчак-младший — под санкциями США, Евросоюза, Австралии, Канады и других стран.

Еще один клиент «Инкотеха», купивший за год комплектующих на 300 млн рублей, — НТЦ РЭБ, разработчик комплекса радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Этот комплекс принят на вооружение в 2016 году, был опробован в Сирии, а теперь глушит украинские дроны и ракеты, использующие спутниковую навигацию. Радиус подавления у «Поля-21» — около 150 км. И обнаружить их трудно — спроектированы они так, чтобы можно было устанавливать их на вышки мобильной связи. Именно благодаря российской РЭБ Украина оказалась лишена около 90% своих дронов в первый год войны — и потеряла преимущество в разведке.

На 90 млн рублей комплектующих закупило через «Инкотех» и Центральное конструкторское бюро аппаратостроения. Оно участвует в производстве радиолокационных станций для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Такой ЗРПК стоит, например, на крыше здания Министерства обороны в Москве. В «Панцире» тоже используются импортные комплектующие.

Прежде чем затащить «Панцирь-С1» на крышу Минобороны, надо было где-то стащить импортные комплектующие. ФОТО: AFP / SCANPIX / LETA

Помощники по импорту

В каталоге «Инкотеха» — комплектующие таких американских производителей, как Analog Devices, Marvell Technology, Texas Instruments, Xilinx, Holt Integrated Circuits и других. При этом компания сама их не ввозит. Это было бы и невозможно: «Инкотех» прямо заявляет о себе как о поставщике российского ВПК, а его совладелец Павел Гришанович еще с 2012 года находится в черном списке Минторга США.

Поэтому «Инкотех» действует через посредников.

Один из них — компания «Ай кью компонентс». За первый год войны «Инкотех» купил у нее электронных комплектующих на 4,3 млрд рублей. Владельцем «Ай кью компонентс» значится Алена Луговцова, которая на самом деле работает в «Котлин-новаторе» — вот тут она в качестве менеджера по маркетингу «Котлин-новатора» благодарит организатора стенда ее компании на Международном авиационно-космическом салоне. Директором «Ай кью компонентс» значится Максим Ванюгин, который работает в самом «Инкотехе».

«Ай кью компонентс» — один из лидеров по импорту чипов двойного назначения в Россию, писала «Верстка». Только в 2023 году компания ввезла комплектующих на 3,5 млрд рублей, в том числе американских компаний. В июле этого года она все же подпала под санкции, импорт закончился. Но это не сильно помешало «Инкотеху», потому что у нее есть и другой посредник — компания «Трэк». После того как в отношении «Ай кью компонентс» ввели санкции, она увеличила закупки у «Трэка» — их уже набралось более чем на 0,5 млрд рублей с июля.

«Трэк» активно закупает комплектующие за рубежом. В 2022 году — почти на 1 млрд, в 2023-м — уже на 600 млн рублей. Кто стоит за компанией? Скорее всего, тот же «Инкотех»: телефон «Трэка» совпадает с телефоном Ольги Щеновой — совладелицы «Инкотеха».

Нам не удалось получить комментарии ни от одного героя этой статьи. В «Котлин-новаторе», «Инкотехе», «Ай кью компонентс», «Радар ммс» и других компаниях наши вопросы проигнорировали. Гендиректор «Трэк» Бируте Шнейдерис сначала написала: «Свяжемся с вами», но, получив вопросы, наоборот, перестала выходить на связь.