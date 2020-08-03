Могильная правда Донбасса и Сирии: о чем говорят памятники, когда молчит государство-агрессор

С начала боевых действий на востоке Украины российские официальные лица повторяют, что регулярная армия в них не участвует, а данные о потерях российских вооруженных сил в Сирии министерство обороны раскрывает не всегда и не в полном объеме.

Русская служба Би-би-си изучила памятники погибшим в локальных войнах в разных городах страны, обнаружила на них четыре никогда ранее не упоминавшихся фамилии российских офицеров и выяснила, что памятники часто рассказывают больше, чем военные и чиновники. В ходе работы над текстом Би-би-си также установила еще одну — пятую — ранее не упоминавшуюся фамилию российского военнослужащего, вероятно, погибшего в Сирии.

На плитах мемориала «Воинам-разведчикам» в центре Калининграда можно увидеть имена тех, кто погиб во Второй мировой войне, в ходе боевых действий в Афганистане и Чечне, а также при выполнении боевых задач в неназванных точках. Фото: VMA.MIL.RU

1 августа 2016 года в Сирии был сбит российский военный вертолет Ми-8. По версии министерства обороны, он возвращался на авиабазу Хмеймим из Алеппо, где выполнял гуманитарную миссию. Погибли пять человек, находившихся на борту — три члена экипажа и два офицера российского центра по примирению сторон.

Имена погибших летчиков стали известны сразу: командир экипажа, 33-летний капитан Роман Павлов, летчик-штурман Олег Шеламов и бортмеханик Алексей Шорохов. Имена погибших вместе с ними офицеров не названы до сих пор.

О том, что гвардии полковник Е.Г. Велев погиб 1 августа 2016 года, может узнать любой посетитель парка Победы в Калининграде. Его имя с датами рождения и смерти недавно было выбито на памятнике «Воинам-разведчикам» рядом с именами военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне. Но место гибели Велева и еще трех человек, имена которых выбиты рядом, почему-то не указано.

Памятник воинам-разведчикам в Калининграде был открыт в 2013 году, но надписи на плитах периодически обновляются.

Единственного человека, который ранее жил в Калининграде, чьи инициалы и фамилия совпадают с высеченными на памятнике, звали Евгений Геннадьевич Велев, убедились два источника Би-би-си с доступом к базе данных жителей этого города.

Информации о том, где и кем служил Велев, очень мало. В открытых источниках есть лишь упоминания сотрудника финансового отдела штаба Московского военного округа Евгения Велева.

Рядом с фамилией Велева на памятнике выбиты данные капитана С.Б. Суслова. Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске, где находится база ССО «Сенеж». Эмблема ССО запечатлена и на памятнике погибшему капитану.

Упомянутый на памятнике в Калининграде капитан С.Б. Суслов может быть офицером Сергеем Борисовичем Сусловым. Он похоронен на кладбище в Подмосковье, недалеко от базы Сил специальных операций России. Фото: CITEAM.ORG

При жизни он был награжден медалями «За присоединение Крыма» и «За отвагу», посмертно стал кавалером ордена «Мужества». Где погиб офицер, до сих пор неизвестно, есть лишь дата смерти — 14 июня 2014 года. В это время на востоке Украины шли активные бои за Мариуполь.

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же 2014 года — как писали украинские СМИ, предположительно, в боях за луганский аэропорт. На востоке Украины бывшие военнослужащие оказались в составе тогда только сформированной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которую связывают с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ветераны локальных конфликтов

Памятник «Черный тюльпан» в Екатеринбурге стал одним из символов города. Фото: TASS

Памятники военнослужащим, погибшим после Великой Отечественной войны, начали появляться в российских городах в конце 80-х годов, во время войны в Афганистане. После двух чеченских войн такие есть почти в каждом крупном городе России.

Памятник «Черный тюльпан» в Екатеринбурге открыли в 1995 году, монумент «Защитник отечества» в Петрозаводске — в прошлом году. В последние годы они чаще всего называются памятниками «погибшим в локальных конфликтах». Часто на этих памятниках указывают место гибели военнослужащих. На десяти гранитных досках открытого в 2000 году в Рязани памятника есть Корея, Абхазия, Азербайджан, Афганистан, Венгрия, Северная Осетия, Таджикистан, Эфиопия и Чеченская республика (больше всего имен).

На памятнике в Абакане есть имена жителей города, погибших в Югославии и во время советско-китайского конфликта на острове Даманский. На монументе в Ярославле напротив некоторых имен погибших в Афганистане указан даже город, где это произошло: Бамиан, Кабул, Кундуз.

Часто обновлением списков на монументах занимаются местные ветеранские организации: в Саратове, например, местный филиал «Боевого братства» организует траурные митинги после появления новых имен на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Памятник «Землякам, погибшим в локальных воинах» в Саратове

Здесь есть не только имена кадровых военных — таких, как погибший в 2017 году в Сирии майор Артем Кулиш, но и имена полицейских, убитых в Чечне — сержантов Владимира Горскова и Кайрата Ахметова, погибших при нападении боевиков на православный храм в Грозном в мае 2018 года.

И даже имя наемника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бывшего спецназовца Руслана Сахипова — он умер от ранения в голову, полученного под Пальмирой, в центральном военном госпитале имени Вишневского в апреле 2016 года.

Недавно на саратовском мемориале появилось две новых фамилии: «ст. лейтенант Ключников Р. Е.» и «подполковник Иванов В. А.». Министерство обороны России ничего не сообщало о гибели этих военнослужащих.

Из открытых источников Би-би-си выяснила, что указом президента Владимира Путина от 4 ноября 2019 года подполковник Владимир Иванов был посмертно награжден орденом Мужества. Эту награду отцу погибшего офицера вручили в здании Саратовской городской думы в декабре прошлого года.

«Это все закрытая информация, закрытый указ был. Могу только сказать, что [наградили] за боевые действия в Сирийской Арабской Республике», — подтвердил один из местных депутатов, присутствовавших на церемонии. «Семья все это переживает тяжело. Но мы их не оставим, будем стараться им помогать с детским садом или школой, с чем будет нужно» — добавил он.

Упоминание старшего лейтенанта Ключникова встречается на общероссийском форуме для призывников и военнослужащих: в 2016 году в учебном центре Вольского военного института материального обеспечения взвод под его командованием занял первое место в конкурсе по исполнению строевой песни.

Би-би-си удалось найти и страницу Романа Ключникова в социальных сетях, которую он вел под именем Роман Иванов. Последняя публикация на стене пользователя была сделана 11 ноября 2019 года его знакомым, который написал «С днем рождения, Роман Евгеньевич. Скучаем…».

Судя по фотографиям, которые выкладывал Ключников, не позже января 2017 года он перевелся на службу в Воздушно-десантные войска. На снимке, выложенном в начале 2017 года, он забирает ребенка из роддома в голубой тельняшке и форме ВДВ с погонами старшего лейтенанта.

Эту фотография была выложена в аккаунте, предположительно принадлежащем Роману Ключникову, в январе 2017 года

На фотографии, выложенной в апреле 2017 года, Ключников сидит на стадионе тульской команды «Арсенал» в майке, на которой виден герб Тульской области и эмблема 1182-го гвардейского артиллерийского полка ВДВ, базирующегося в Наро-Фоминске. Этот полк входит в состав 106-й дивизии ВДВ со штабом в Туле.

Фото: BBC/VK

Фото: BBC/VK

Роман также был подписан на группы 10 учебная рота ВВИМО (что сходится с тем, что он служил в Вольском военном институте) и «НФЛК АРСЕНАЛ Играем в футбол Наро-фоминск».

Страна, которую нельзя называть

Подмосковный Зарайск известен тем, что тут находится единственный в Московской области целиком сохранившийся Кремль. Еще в 1950 году перед местным дворцом культуры был установлен бюст уроженца этого города, моряка и дважды героя Советского Союза Виктора Леонова. Со временем доски с портретами зарайцев, получивших звезду Героя, образовали целую аллею.

Мемориал в Зарайске окружен досками с портретами местных жителей, получивших звание Героя Советского Союза или Героя России.

Недавно неподалеку от этой аллеи, на углу улиц Карла Маркса и Гуляева появился памятник «Зарайцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах». И на аллее героев, и на памятнике упомянут Герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года.

В декабре 2019 года родители погибшего офицера и председатель местного совета ветеранов рассказывали школьникам на уроке мужества, что Трундаев был командиром противотанкового взвода первого мотострелкового батальона 200-й Отдельной мотострелковой бригады и получил смертельное ранение в бою осенью 2014 года.

Где состоялся этот бой и где погиб офицер, ни на одном из памятников не написано.

Но в январе 2020 года Служба безопасности Украины задержала в Харькове бывшего бойца Нацгвардии Юрия Донцова. По версии СБУ, Донцов был завербован ФСБ России и по заданию российских спецслужб планировал взорвать бывшего украинского разведчика Григория Сиваченко.

Как утверждали украинские спецслужбы, убить Сиваченко их российские коллеги хотели в качестве мести за гибель Трундаева и еще нескольких военных инструкторов из России в районе села Смелое Луганской области.

В случае с погибшими на востоке Украины бывают редкие исключения — как, например, на памятном камне «Воинам-землякам, павшим за Родину» в поселке Североонежск Архангельской области.

Вдоль ведущей к нему дорожки установлены таблички с перечислением войн, на которых погибали уроженцы поселка — Великая Отечественная, афганская, чеченская. Шестеро жителей Североонежска были убиты в Чечне, один — в Афганистане.

На последней табличке написано «Катастрофы, террористические акты, другие войны». Елена Ипатова погибла во время захвата террористами театрального центра на Дубровке, Дарья Яцкова — при взрыве российского Airbus A321 над Синаем. Последняя фамилия в списке — «старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 Украина».

Гибель Леонида Кичаткина на востоке Украины пока признали лишь в его родном Североонежске

О гибели нескольких бойцов 76-й псковской дивизии на востоке Украины в августе 2014 года первым сообщило издание «Псковская губерния» местного депутата Льва Шлосберга. Репортаж с похорон Кичаткина опубликовала через несколько дней «Новая газета». На журналистов, которые приезжали тогда в Псковскую область, нападали крепкие неизвестные люди.

Минобороны тщательно пыталось скрыть гибель российских военнослужащих там, где их никогда не было — если верить заявлениям официального представителя министерства обороны Игоря Конашенкова, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и самого Владимира Путина.

Честно написать о том, где на самом деле погиб Леонид Кичаткин, решились только жители его родного поселка на памятнике.

Сирийские потери

В случае с обнародованием имен погибших в Сирии действия министерства обороны не однозначны и понятны не всегда.

О гибели одних военнослужащих ведомство сообщает открыто и сразу — как, например, о военном летчике Романе Филипове, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в феврале 2018 года, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен, и посмертно был представлен к званию Героя России.

Имена других никогда не появляются в официальных сводках и заявлениях Минобороны, только на памятниках в тех городах, где они когда-то жили, и почти всегда по инициативе местных активистов или ветеранских организаций.

Так, в феврале 2018 года на памятнике «Воинам, погибшим в локальных конфликтах» в Хабаровске появились четыре новых имени — Деревицкий Б.А., Гимадиев Р.Р., Колганов А.А., Чугунов А. В. Рядом с ними выбито «Сирийская Арабская Республика».

На памятнике «Воинам, погибшим в локальных конфликтах» в Хабаровске недавно появились четыре новых имени

О том, что 31 декабря 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из минометов радикальные исламисты, написал в январе 2018 года в газете «Коммерсант» арестованный недавно по подозрению в государственной измене журналист Иван Сафронов.

На следующий день после выхода статьи российское оборонное ведомство подтвердило факт обстрела и сообщило о гибели двух военнослужащих, не назвав их имена. О том, что одним из них был хабаровчанин Ренат Гимадиев, стало известно, лишь когда его похоронили в селе Матвеевка.

Имя еще одного погибшего в Сирии уроженца Хабаровского края Богдана Деревицкого тоже стало известно только после его похорон в городе Братске — его назвала местная администрация.

А о том, что хабаровчане Алексей Колганов и Алексей Чугунов тоже погибли в Сирии, можно узнать лишь из записей их родственников и знакомых в социальных сетях. Или посмотрев на памятник в Хабаровске.

В 2017 году похожая история случилась в Самаре: увидев новую фамилию на памятнике «погибшим в необъявленных войнах», местные жители узнали о гибели в Сирии земляка Николая Каландарова, о чем один из них сообщил группе независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

«Аналогичный памятник героям необъявленных войн есть в Химках, — говорит основатель CIT Руслан Левиев, — мы с него тоже узнали два или три новых имени. Бывает, что погибшему открывают мемориальную доску на школе, где он учился, и таким образом мы узнаем новую информацию».

Он отмечает, что замалчивание потерь министерством обороны критикуют и милитаристские сообщества, группы и Телеграм-каналы.

«На мой взгляд, это советское наследие, шпиономания. В нынешнее время такая «секретность» потеряла смысл, вся информация быстро распространяется через соцсети и местные, региональные СМИ, — говорит Левиев. — Помимо советских привычек по скрытию всей информации, наверняка есть и некоторое рациональное зерно в сокрытии таких потерь для министерства обороны. Чем меньше потерь на войне, тем успешнее выглядит военная стратегия и борьба с терроризмом: получается, что мы можем «мочить террористов в сортире» по всему миру, не неся при этом потерь».

Отношение министерства обороны к погибшим в Сирии военнослужащим критикуют и обычно лояльные к власти авторы. В 2016 году минобороны сообщило о гибели в провинции Хомс Андрея Тимошенкова, который, «предотвратил прорыв автомобиля, начиненного взрывчаткой, к месту выдачи гуманитарной помощи мирному населению».

В июле 2020 года в нескольких военных Телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором снят момент гибели Тимошенкова. Из ролика следует, что он погиб в бою в пустыне при взрыве заминированной машины с террористами.

Бывший военный журналист Lifenews, автор проекта WarGonzo Семен Пегов написал в связи с этим: «Мой земляк погиб как герой. Буквально умолял его отца поделиться архивом. Сохранить для истории. Пожилой мужик, вырастивший героя, с опаской перекинул несколько кадров мне на жесткий [диск] — мол какие-то военные начальники строго настрого запретили вообще общаться с журналистами».

В официальных сводках министерства обороны не упоминается имя старшего лейтенанта Александра Гуенко, но его имя выбито на памятнике погибшим в локальных конфликтах в городе Новопавловск Ставропольского края.

Поговорив с родственниками и знакомыми Гуенко, Би-би-си выяснила, что он был кадровым российским военным, специалистом по беспилотникам и радиоэлектронному оборудованию, кавалером медали Нестерова, которая вручается людям, связанным с военной авиацией.

Александр служил в одной из частей Северной Осетии, откуда, как утверждают его знакомые, и был в 2015 году отправлен в Сирию. Вернувшись из командировки в арабскую республику феврале 2016 года, Гуенко почувствовал себя плохо. В тяжелом состоянии его на медицинском вертолете увезли в Ростов-на-Дону с предварительным диагнозом свиной грипп. В апреле 2016 года, несмотря на усилия врачей, офицер скончался.

Рядом с фамилией Гуенко на памятнике выбиты имена кавалеров ордена Мужества Ивана Архимовича, Павла Харитонова и Романа Колодея. Судя по сообщениям в региональных СМИ и социальных сетях, все трое были в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» и погибли 2016-2017 годах.

«Уже похоронили»

8 июля 2020 года в нескольких ярославских пабликах в социальной сети «Вконтакте» появились такие сообщения: «Здравствуйте. Пожалуйста помогите найти родственников, знакомых этого человека. Сегодня ночью погиб в Сирии Грохот Александр 33 года. Родом из Ярославля, но последние 10 лет служил в Московской области».

Фото: BBC/VK

Их автором оказалась девушка погибшего, которая сказала Би-би-си, что в итоге ей удалось связаться с его родными: «Да, нашла, уже похоронили», — написала она, отказавшись обсуждать другие подробности его гибели.

По фотографии мужчины в социальных сетях можно понять, что он носил звание старшего прапорщика, служил в инженерных войсках, награжден медалями минобороны «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения», «За участие в военном параде в День Победы» и «Генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев Д.М.». Также у него есть общественная медаль «Участнику боевых действий на Кавказе».

До сих пор министерство обороны ничего не сообщило о гибели в Сирии военнослужащего Александра Грохота.

На памятном знаке воинам, погибшим во всех локальных войнах и конфликтах, который в Ярославле стоит на мемориальном кладбище на улице Угличской, новых имен пока тоже не появилось.

Фото: VMA.MIL.RU

Авторы: Илья Барабанов, Ольга Ившина, Андрей Сошников; Би-би-си