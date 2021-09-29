«Дай команду, Топаз!» Суд был благосклонен к известному харьковскому боевику и бандиту

Дарницкий районный суд Киева освободил от уголовной ответственности харьковского антимайдановца Игната Кромского, известного под прозвищем Топаз. По версии прокуратуры, он причастен к похищению телеоператора из Киева Владимира Иваненко. В январе 2014 года «титушки» — участники боевого крыла Антимайдана — приняли его за участника Евромайдана, выкрали и пытали.

Издание «Ґрати» рассказывают, чем известен Топаз, какую роль он играл в похищении Иваненко и почему избежал ответственности.

Дай команду

Игнат Кромской родом из Харькова, ему 35 лет. Вместе с другими «титушками» он приехал в Киев в январе 2014 года. К тому времени у Кромского было уже четыре судимости за кражи, угон машины и нанесение телесных повреждений.

Топаз стал знаменитым благодаря видео киевского блогера Сергея Рулева, который симпатизировал Антимайдану. Он снял этот ролик 20 февраля 2014 года — в день самых ожесточенных противостояний в центре Киева. На этих кадрах Рулев ходит возле Верховной Рады, где тогда базировались противники Майдана, и встречает парня в балаклаве и каске. Тот говорит, что его позывной — Топаз, и он старший группы, которая обеспечивает порядок в Мариинском парке. Рулев просит познакомить его с другими антимайдановцами, стоящими рядом, но те начинают его бить. Журналист кричит, что он свой, просит остановиться и выкрикивает фразу, впоследствии ставшую мемом: «Дай команду, Топаз!».

После победы Майдана в Киеве Кромской вернулся в Харьков, где принял активное участие в местном Антимайдане. С марта по апрель в городе проходили массовые митинги сторонников и противников Майдана, которые иногда перерастали в силовое противостояние. Участники Антимайдана дважды захватывали здание областной администрации, водружали там флаги России и даже объявили о создании «Харьковской народной республики». Но украинская власть удержала контроль над городом и впоследствии стала привлекать к уголовной ответственности пророссийских активистов, включая Топаза.

В 2014 году его несколько раз брали под стражу по подозрению в сепаратизме и участии в массовых беспорядках. Осенью он должен был участвовать в обмене пленными между Украиной и «ДНР» и «ЛНР». Для этого 15 сентября 2014 года суд изменил ему меру пресечения с ареста на личное обязательство. Сразу после этого, по словам Топаза, конвой СБУ перевез его в «тайную тюрьму» — неофициальный изолятор внутри харьковского управления спецслужбы.

В последний момент участие Кромского в обмене сорвалось, но, по словам антимайдановца, его так и не отпустили. Топаз утверждает, что СБУ продержала его в изоляторе без решения суда еще 95 дней, а потом имитировала его задержание на границе с Россией. По словам Топаза, его посадили на пассажирский автобус, сказали пройти через пограничный контроль, где он был задержан по решению суда о приводе на заседание. СБУ отрицала, что Топаз удерживался в «тайной тюрьме», как и вообще существование «тайных тюрем». По версии спецслужбы, пограничники поймали Кромского при попытке уехать в Россию.

После задержания он снова попал в СИЗО и провел там больше трех лет. 30 января 2018 года Киевский районный суд Харькова признал его виновным сепаратизме, массовых беспорядках и угоне машины.

В его деле было три эпизода. Первый о том, как в феврале 2014 года он в интервью российскому каналу «LifeNews» обратился за помощью к Владимиру Путину.

«Я не прошу дать нам оружие. Введите хотя бы войска, чтобы они защитили нас так, как вы защитили Абхазию и Осетию», — сказал Топаз.

Суд расценил эти слова как призыв к нарушению территориальной целостности Украины.

Второй эпизод касался событий 1 марта 2014 года, когда участники Антимайдана взяли штурмом здание Харьковской обладминистрации, в котором забаррикадировались сторонники Евромайдана. Антимайдановцы тогда избили оппонентов и пропустили через «коридор позора» — шеренги из людей, которые били и оскорбляли активистов. По версии следствия, к этому был причастен и Топаз.

Третий эпизод о событиях 14-15 марта 2014 года. Тогда участники Антимайдана штурмовал офис ультраправой организации «Патриот Украины». Произошла перестрелка, в ходе которой погибли двое пророссийских активистов. Прокуратура обвинила Топаза, в том, что он стрелял по зданию из травматического пистолета. Во время штурма, по данным следствия, он также избил проукраинского активиста, отобрал у него ключи от «Мазды» и угнал машину.

Сам Топаз отрицал вину. Он сказал, что не захватывал обладминистрацию, а, наоборот, освобождал ее от захватчиков. Он также отрицал, что угонял «Мазду», а участие в других нарушениях не комментировал, сославшись на право не свидетельствовать против себя.

Суд приговорил его к восьми годам колонии, но применил «закон Савченко», в соответствии с которым день в СИЗО приравнивается к двум дням срока наказания. В итоге Топаз оказался на свободе уже через месяц после приговора. Когда он вышел из СИЗО на него тут же напали проукраинские активисты. В присутствии журналистов они пытались вытащить Кромского из машины и заставили на камеру осудить действия России и сепаратистов.

Новое дело

В марте 2021 года Госбюро расследований объявило Топазу новое подозрение по делу времен Майдана — в соучастии в похищении телеоператора Владислава Иваненко 22 января 2014 года.

Вечером того дня Иваненко вышел из поезда столичного метро на станции «Петровка» и собирался идти домой. В вестибюле находились четверо «титушек» из Харькова. Они приняли Иваненко за участника Майдана, избили его и затащили в автобус, припаркованный у выхода из станции.

В те дни на Майдане начались первые уличные бои и власть задействовала «титушек» для борьбы с протестующими. Лидером одной из боевых групп был Евгений Жилин — бывший милиционер, создавший в Харькове организацию и бойцовский клуб «Оплот». Накануне его люди на трех автобусах приехали в Киев, одним из них был Топаз.

Как позже выяснило следствие, идея Жилина состояла в том, чтобы спровоцировать конфликт с кем-то из участников Майдана вдали от центра города. А когда майдановцы вызовут подкрепление — напасть на них большими силами. Жилин планировал похищать майдановцев и вывозить на базу, оборудованную в лесополосе на станции метро «Бориспольская».

Засаду на майдановцев бойцы «Оплота» устроили на другой станции — «Петровка». Жилин поручил командовать операцией своим подопечным Таваккулу Рагимову и Антону Харченко. Их люди должны были нападать на майдановцев, определяя их по символике. Но вместо этого они схватили случайного пассажира Иваненко, который к Майдану никого отношения не имел.

«Титушки» несколько часов возили его в автобусе по городу и периодически избивали. По данным следствия, Топаз ездил вместе с ними, но не трогал Иваненко. Затем похитители привезли пленного в лагерь на «Бориспольской» и завели в палатку.

«В этой палатке меня посадили на землю, сняли штаны, часть верхней одежды. Мне раздвинули ноги. Мне выкручивали руки в разные стороны. От чего было очень больно. Все люди были в масках. Меня начали допрашивать, спрашивать как я связан с Автомайданом», — позже рассказал Иваненко на суде.

Туда же приехал Жилин и присоединился к пыткам. Когда его подопечные раздвигали ноги пленному, он сдавливал его гениталии и требовал рассказать об организации Автомайдан. Иваненко настаивал, что не участвует в протестах, и чтобы проверить его слова, «титушки» позвонили его жене. По разговору они поняли, что действительно ошиблись и отпустили Иваненко. По его словам, освобождал его Топаз.

«Он вывел меня из палатки и сказал, чтобы я шел поскорее. Сказал, что если меня еще раз схватят по дороге, то убьют. Я спросил, где мы и который час. Денег у меня не было, их забрали, когда схватили. На дорогу он дал мне 200 гривен», — рассказал Иваненко «Ґратам».

Он выбрался из лесополосы, поймал такси и около пяти утра был дома.

После победы Майдана прокуратура тщательно расследовала его похищение и установила основных организаторов и исполнителей преступления. Обвинительные приговоры получили трое организаторов «титушек» — Александр Волков, Юрий Крысин, Сергей Чемес и пятеро исполнителей, которые удерживали Иваненко в лагере на Бориспольской — Азиз Тагиров, Рагиль Исламли, Виталий Чередник, Александр Хачатрян, Александр Серов. Часть подозреваемых сбежала. Глава «Оплота» Жилин весной 2014 года уехал в Донецк и участвовал в создании «ДНР». Позже перебрался в Москву, где в 2016 году был убит в кафе «Ветерок».

Хотя именно Топаз помог Иваненко уйти, прокуратура считает его соучастником похищения. В подозрении указано, что Кромской вместе с другими «титушками» находился рядом с потерпевшим и мешал ему покинуть лагерь. ГБР также вменяло Топазу, что он с подельниками не пускал в палатку, где пытали Иваненко, посторонних, которые могли бы помешать преступлению.

В мае прокуратура передала дело Кромского в Дарницкий районный суд Киева.

«Обязанность суда — закрыть дело»

В начале лета Топаз дважды не являлся на заседания, и суд принял решение доставить его принудительно. 30 июня сотрудники СБУ задержали Кромского и доставили в Киев на заседание. После суда его подкараулили праворадикалы и избили.

«Я зашел в банк, надо было карточку пополнить. При выходе из банка меня схватили, заломали, начали избивать и заливать баллончиком… Получил перелом носа со смещением, в больнице провел почти неделю», — пожаловался Кромской «Ґратам».

По его словам, он подал в полицию заявление о нападении, но правоохранители никого не нашли.

На суде его адвокат Александр Шадрин подал несколько ходатайств. Он попросил суд засчитать Топазу в срок заключения 95 дней, которые он, по его словам, провел в «тайной тюрьме» СБУ.

«Если бы суд признал [заключение], то у него было бы право обратиться в суд для получения компенсации», — пояснил «Ґратам» Шадрин.

Во втором ходатайстве он просил закрыть дело против Кромского. Соучастие в похищении человека — это преступление средней степени тяжести. По Уголовному кодексу, срок привлечения к ответственности за такие нарушения — 5 лет. И, поскольку это время истекло, защитник просил освободить Топаза от ответственности.

21 сентября судья Андрей Скуба вынес решение по обоим ходатайствам. Он отказался признавать заключение Топаза в «тайной тюрьме», но освободил его от ответственности.

Прокурорка Юлия Малашич сказала «Ґратам», что не будет оспаривать это решение. По ее мнению, Топаз заслужил обвинительный приговор, но она не может этого добиться.

«Ни я не имею права возражать против закрытия дела, ни суд не имеет права отказать. Человек сказал, что не хочет судебного рассмотрения и согласен, чтобы дело закрыли, и это обязанность суда — закрыть дело», — сказала она.

Сам Кромский в разговоре с «Ґратами» назвал решение ожидаемым, а уголовное дело — «высосанным из пальца». Он категорически не согласен с обвинениями, которые ему выдвинули.

«Я его (Владислава Иваненко — Ґ) спас, грубо говоря. Я не дал его разорвать людям, которые находились в автобусе и в последующем. И когда у меня получилось, я его вывел, дал денег и показал, куда идти. А то, что мне инкриминируют участие в этом действии… Я в этом не участвовал. И этот человек на следствии говорил, что я ни при чем», — сказал Топаз.

На самом деле, Иваненко считает иначе. Он подтверждает, что именно Кромской его освободил, но, по мнению потерпевшего, это не снимает с него ответственности. Иваненко сказал «Ґратам», что Топаз был среди людей, которые его выкрали, и поэтому также виноват в похищении.

Иваненко не стал давать оценку вынесенном решению и сказал, что «суду виднее как поступать в таких ситуациях». Он не расстроился, что Топаз избежал наказания. Но сожалеет, что многие люди, сыгравшие более активную роль в его похищении, сбежали и не понесли ответственности.

Автор: Роман Зеленый; «Ґрати»