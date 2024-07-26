У Хмельницькому затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві сина

Подія сталася близько першої години ночі 25 липня в одній із квартир по вулиці Свободи.

Між матір’ю та сином виник конфлікт, в ході якого жінка схопила ножа та вдарила ним 41-річного потерпілого у груди, в результаті чого той помер на місці події.

Поліцейські затримали 73-річну жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили їй підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Поліція Хмельницької області