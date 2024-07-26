Як компанія, яка знаходиться під санкціями РНБО, отримала шмат українського кордону

Хто в Україні головніший: президент Володимир Зеленський чи голова його офісу Андрій Єрмак? Якщо відповідь на це запитання здається вам надто простою та очевидною, не поспішайте.

Видання hromadske розказує історію про санкції президента. Добре відомо, що санкції можуть знищити будь-який бізнес, тому їх завжди намагаються оминути. Підсанкційний український бізнесмен Вадим Новинський перереєстровував свої компанії на інших власників. Підсанкційна компанія Parimatch намагалася повернутися на ринок під іншим брендом. Таких прикладів багато, і всі вони про те, як намахати систему.

Наш сьогоднішній герой — Вадим Єрмолаєв — на відміну від інших, вирішив систему не намахувати, а… вдати, що нічого не сталося. Як йому це вдалося і яку роль у цьому відіграли люди з оточення голови ОП Єрмака — у розслідуванні hromadske.

Санкції санкціями, бізнес бізнесом

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів проти Вадима Єрмолаєва економічні санкції. Повний пакет: від блокування активів до заборони торговельних операцій та участі в приватизації або оренді державного майна.

Біографія Єрмолаєва / hromadske

Рада національної безпеки та оборони, яку очолює президент Зеленський, ніколи публічно не пояснює причин для накладання санкцій. У випадку з Єрмолаєвим цього теж не пояснювали.

Та коли Єрмолаєв почав судитися, з’ясувалося, що санкції запровадили на підставі даних СБУ. Якщо коротко, на думку Служби безпеки, Вадим Єрмолаєв ще у 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес в Криму на підставних осіб і продовжив працювати там, сплачуючи податки до російського бюджету. Лише у 2021 році він заплатив 490 мільйонів російських рублів, на той момент це приблизно 6,5 мільйона доларів.

Тож із початку 2024 року Вадим Єрмолаєв значиться в Україні підсанкційним бізнесменом. Але вже 1 лютого підконтрольна Єрмолаєву компанія «Потоки» отримала в оренду 6 гектарів на березі річки Дунай, на кордоні з Румунією. Отримала їх, по суті, для будівництва власного порту. Здала в оренду землю на 49 років Одеська обласна державна адміністрація.

Витяг з реєстру / hromadske

Дивно, правда? Президент забороняє Єрмолаєву орендувати державне майно, а очільник Одеської ОДА Олег Кіпер здає в оренду його компанії землю на кордоні. Ми вирішили з’їздити на Дунай, щоб подивитися, що це взагалі за земля.

Як збудувати порт попри санкції

Географічно українська Бессарабія дуже своєрідна. Це чималий шмат території, який фактично відрізаний від решти України величезним Дніпровським лиманом. Для нас це була ціла бюрократична епопея з погодженням, листами тощо. Тож просто так отримати шість гектарів у Бессарабії та ще й прямо на кордоні, на березі Дунаю, — неможливо.

Це суворо контрольований прикордонний район. Тут, де розташовується ділянка землі, виділена Одеською ОДА компанії «Потоки», — окрема зона митного контролю, склади, охорона, все серйозно. Охоронці, звичайно, не в курсі санкційних тонкощів, але обіцяють викликати на місце відповідальну людину. Почекайте, мовляв, трохи, і все буде.

Доїхати сюди можна лише двома дорогами. Перша — через Затоку, де є міст, який з 2022 року постійно під обстрілами й зараз офіційно не працює. Друга — територією Молдови. І зрозуміло, що через воєнний стан проїзд там зараз ускладнений.

Дорога через Затоку, де є міст, який з 2022 року постійно під обстрілами й зараз офіційно не працює / hromadske

Дорога територією Молдови/ hromadske

Поки журналісти чекали на когось, хто має право говорити від імені компанії, помітили багато цікавого. Єрмолаєву, серед іншого, заборонені перевезення територією України. Але фури на склади його компанії заїжджають одна за одною.

«Потоки» отримали тут землю під «мультимодальний перевантажувальний комплекс». По суті, це власний мініпорт — одна й та сама компанія є перевізником і по суші, і по воді, без передання вантажу між різними юридичними особами. Зрештою, наше очікування, на жаль, було марним: ніхто із керівництва так і не приїхав.

Підконтрольна Єрмолаєву компанія «Потоки» hromadske

Згодом у «Потоках» вирішили надіслати в редакцію листа. Там зазначили, що Єрмолаєв — патріотичний проукраїнський бізнесмен і що права власності на орендовану ділянку в них виникли ще до введення санкцій (і те, і інше — очевидна брехня).

У листі є ще одна цікава цитата: «Щодо земельних ділянок у Законі України „Про санкції“ наявний лише один вид санкцій — „заборона на набуття у власність земельних ділянок“… Водночас Закон … не містить заборон щодо оренди земельних ділянок державної власності компаніями, які контролюються підсанкційними особами».

У «Потоках» вирішили надіслати в редакцію листа hromadske

Один з авторів Земельного кодексу України, Віктор Кобилянський, пояснив, що за визначенням (ст. 181 Цивільного кодексу) земельна ділянка є нерухомим майном. Водночас частина перша статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» конкретизує обʼєкти оренди для сфери застосування цього закону, і земельні ділянки сюди не входять. Отже, «Потоки» знайшли шпарину в законі й тепер називають державну землю недержавним майном, пояснив юрист.

Щодо санкцій, накладених на Єрмолаєва, то вони напряму містять «заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах».

У будь-якому разі в реальному житті, оскільки засновник компанії перебуває під санкціями, нормальний український чиновник мав би просто відмовити у виділенні землі. А далі Вадим Єрмолаєв міг би довго судитися і, можливо, навіть виграти (як і програти). Але замість суду трактувати закон вирішила сама Одеська ОДА.

Оточення Єрмака і «Потоки»

Досі гадаєте, що могло спонукати Одеську обласну адміністрацію так сміливо діяти всупереч санкціям президента? Подивімося на власників компанії «Потоки».

50% відсотків компанії належать Єрмолаєву, який під санкціями. А ще приблизно 10% через венчурний фонд «Капітал» належать такому собі Івану Дралюку.

Право власності Єрмолаєва, Дралюка і Ковтуна / Дані з аналітичного сервісу YouControl

Дралюк — генерал-майор СБУ. Його найвища в кар’єрі посада — один із керівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, того самого знаменитого Управління «К».

З 2023 року Дралюк — офіційний радник Олега Кіпера.

І, як стверджують одразу чотири наших джерела в Києві, Одесі та за кордоном, Іван Дралюк також є наближеним до голови ОП Андрія Єрмака. «Він досі залишається позаштатним радником Єрмака», — повідомив у розмові з hromadske один із наших співрозмовників. «Те, що він був на посаді позаштатного радника, — це 100%», — зазначив інший співрозмовник. Утім, в самому Офісі президента наші запитання щодо Івана Дралюка проігнорували.

Іван Дралюк і Володимир Ковтун hromadske

Ще один цікавий партнер у «Потоках» — чиновник Державної митної служби Володимир Ковтун. Його дружина Оксана теж має в компанії Єрмолаєва свої 10%.

Ковтун — так само виходець з Управління «К» СБУ, як і Дралюк. За Ковтуном із Дніпра тягнеться шлейф сумнівних історій — від нібито дружби з Олександром Януковичем до звільнення з органів після Революції гідності та подальшого балотування до Дніпровської облради від ОПЗЖ у 2015 році. Але тепер Ковтун переїхав до Києва і став митником, а сімейний бізнес, як бачимо, успішно розвивається.

«Єрмолаєв? Хто це?»

Як пам’ятаємо, землю компанії Єрмолаєва віддала Одеська обласна державна адміністрація. А втім, голова Одеської ОДА особисто не підписав жодного документа. Ймовірно, він від самого початку розумів, що історія гнила.

Розпорядження, яким «Потокам» дозволили розробити проєкт землеустрою, підписав заступник голови ОДА Дмитро Радулов. На другому розпорядженні, яким «Потокам» зробили знижку, стоїть підпис іншого заступника Кіпера — Олександра Харлова. Договір оренди землі з компанією Єрмолаєва від імені ОДА підписав начальник управління правового представництва Роман Кравцов.

І хоч підписів Кіпера ніде немає, це все одно його відповідальність.

«Я діяв як представник. Було доручення — я підписав договір», — сказав у розмові з hromadske Роман Кравцов.

Журналіст hromadske В’ячеслав Касім написав Олегу Кіперу особисто, а також звернувся із запитом до Одеської ОДА. Відповідей не було. Тому журналістка Ярослава Вольвач поїхала до Кіпера в Одесу. І цього разу він пішов на діалог, але у форматі листування.

Вольвач: Як земля опинилася в оренді у компанії, яка належить підсанкційній особі? Точніше, чому ОДА передала її в оренду?

Кіпер: Давайте офіційно все вам повідомимо, я не можу коментувати документи, датовані лютим, не маючи їх під руками. Тим паче ви бачите, що там не мій підпис.

Вольвач: Ви знайомі з паном Єрмолаєвим?

Кіпер: Ні. Це хто?

Вольвач: Бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Йому належить компанія «Потоки», якій ваша ОДА передала землю в оренду. На нього накладені санкції РНБО.

Кіпер: Дякую за додаткову інформацію.

Вольвач: Ви знаєте, що ваш радник Іван Дралюк є бізнес-партнером Єрмолаєва?

Кіпер: Ні.

Вольвач: Нас цікавить, чому ОДА виділяє державну землю майже на 50 років особі, на яку накладені санкції РНБО? Санкції на Єрмолаєва були накладені через бізнес у рф, тому нас також ваша приватна думка цікавить. Вам ок, що ваш радник співпрацює з Єрмолаєвим?

Кіпер: Ви, видно, не вивчали це питання глибоко. ОДА в цих питаннях не робить нічого, якщо від міністерств не надійшла відповідна згода, потім низка департаментів вивчає, тільки потім щось підписується… У нас близько 20 таких рішень.

Вольвач: Нас цікавить одне. Ідеться про 6 гектарів на кордоні, виділені підсанкційній особі. Таке ж не могло пройти повз вас як очільника ОДА. Чи могло?

Кіпер: Про те, що будуються майданчики на Дунаї, вкладаються кошти в регіон, поки порти Великої Одеси були закриті, знав, підтримував, щоб фінансування надходило в регіон, додаткові робочі місця, знав і підтримував. … Що стосується власників і процедури, то [це питання] вивчають міністерства і департаменти.

Олег Кіпер бачив запит журналістів і обіцяв офіційну відповідь. Але, мабуть, в ОДА не знайшли підхожих слів, бо відповіді до публікації матеріалу так і не надійшло.

Автор: Ярослава Вольвач

Джерело: hromadske