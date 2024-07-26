Сайти знайомств. Обережно – шахраї!

У сучасному світі онлайн-знайомства стали популярним способом знайти кохання або нових друзів. Однак, із зростанням попиту на такі сайти, зросла і активність шахраїв, які користуються цими платформами для втілення злочинних намірів. Правоохоронці постійно розповідають про можливі ризики та основні запобіжні заходи.

Зловмисники створюють на сайтах знайомств привабливі профілі, активно спілкуються з жертвами, виявляючи інтерес до їхнього життя та проблем, створюють ілюзію близьких відносин, розповідаючи про кохання та спільне майбутнє. Коли ж емоційний зв’язок встановлений, аферисти переходять до виманювання грошей.

У таку шахрайську пастку потрапила мешканка Сумського району. Псевдодруг розповів, що мешкає в Туреччині та працює у одній крупній нафтогазовій компанії. У черговий раз під час спілкування, він запропонував приїхати до неї в Україну. Жінка була не проти. Через деякий час заявниця отримала лист на електронну пошту від вказаного підприємства. У повідомлені зазначалось про необхідність перерахування коштів у сумі 1430 євро на рахунок компанії, якщо вона є тією самою дружиною до якої їде їхній співробітник. Жінка легковажно перерахувала 64 135 гривень. А після отримала лист про необхідність сплати страхового полісу та перельоту. І вже тоді зрозуміла, що це шахраї.

Поліцейські наголошують: для запобігання шахрайствам важливо бути обережними, ніколи не надсилати гроші незнайомцям. Перевіряйте автентичність фотографій у профілі співрозмовника, використовуючи зворотний пошук зображень. Критично ставтесь до будь-яких підозрілих ситуацій і завжди захищайте свої персональні дані.

Відділ комунікації поліції Сумської області