Неправомірне застосування сили правоохоронцями тягне за собою кримінальну відповідальність

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру правоохоронцю одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру правоохоронцю одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

З’ясовано, що поліцейський, під час патрулювання одного з районів Одеси, зупинив неповнолітнього хлопця та без будь-яких підстав застосував до нього фізичну силу.

Внаслідок таких незаконних дій правоохоронця хлопець отримав численні тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві.

За цей злочин Законом передбачено до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури