Байден підписав закон про допомогу Україні і виступив із промовою
“Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу”.
Президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.
Про це повідомив він на брифінгу у Білому домі, передає “Голос Америки”, який вів пряму трансляцію звернення.
“Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу – і це має важливе значення”, – сказав Байден.
“У наступні кілька годин, я зроблю все, аби передати у наші відповідні органи документи, щоб ракетні системи та інші озброєння були направлені в Україну. Це допоможе не тільки Україні, а і європейській безпеці”, – наголосив президент США. // LB.ua