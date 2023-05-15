Ідентифікували російського командира, який наказав обстрілювати звільнений Херсон

Підполковник збройних сил РФ Дмітрій Жаркіх підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни в поєднанні з умисним убивством і за попередньою змовою осіб.

Жаркіх є командиром 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Військово-морського флоту РФ (військова частина 87714), який дислокується в анксованому Криму.

24 грудня 2022 року об 11.00 та 16.00 год. невстановлені військовослужбовці 8-го артилерійського полку, знаходячись в районі населених пунктів Нова Збур’ївка, Малі Копані та Підлісне, поблизу села Нечаеве Олешківської територіальної громади Херсонської області за розпорядженнями і наказами свого командира обстріляли з «Градів» центральну частину міста Херсон, де відсутні будь-які військові обʼєкти.

Зафіксовані влучання: у дах медичного закладу, у дорожнє покриття біля житлових будинків, у торговий павільйон на території Центрального ринку, багатоповерховий житловий будинок, у дах банківської установи, в дорожнє покриття біля продуктових магазинів та пункту видачі гуманітарної допомоги, на територію автомобільної стоянки та ін.

Того дня у Херсоні загинули 11 мирних жителів і ще 64 були поранені.

У росЗМІ пишуть, що Жаркіх із перших днів бере участь у «спеціальній військовій операції» із захисту «ДНР» і «ЛНР», забезпечує артилерійську підтримку російським підрозділам і під час боїв із «націоналістами» перебував на передових позиціях.

Зокрема, коригував вогонь по «збройному формуванню націоналістів», виявленому повітряною розвідкою. У результаті чого було знищено три гаубичні самохідні артилерійські установки, два пікапи з мінометами, один БТР та близько «30 націоналістів».

Судовий репортер