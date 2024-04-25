Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Одеському районі (фото)

Автопригода сталася сьогодні близько 15-ї години на трасі Одеса – Рені, в межах селища Хлібодарське.

Поліцейські попередньо встановили, що водій легковика «HYUNDAI», рухаючись у бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем «ЗІЛ», що їхав назустріч.

Водій легковика, нажаль, загинув на місці події. Керманич вантажівки також зазнав травм, медики надали чоловіку допомогу, але госпіталізація йому не знадобилась. Також його перевірили на стан алкогольного спʼяніння – він був тверезий.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Одеського районного управління поліції № 2.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

В рамках провадження транспортні засоби поміщено на арешт майданчик та призначено низку експертиз. Повні обставин події встановлюються.

Вкотре закликаємо водіїв бути уважними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Одеське районне управління поліції № 2