Поліцейські Донеччини оголосили підозру тюремнику катівні «Ізоляція»

Уродженець Бахмута у складі незаконного воєнізованого формування «МГБ ДНР» викрадав та катував цивільних мешканців, а також здійснював їхню трудову експлуатацію. Поліція зібрала докази злочинів, вчинених бойовиком на посаді конвоїра та охоронця в’язниці «Ізоляція». Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління поліції Донецької області під процесуальним керівництвом прокуратури фігуранту заочно оголошено про підозру, він відповідатиме за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Оперативники та поліцейські відділу розслідування особливо тяжких злочинів (служба детективів) встановили, що на початку 2016 року підозрюваний вступив до терористичної організації, а саме до сил спеціальних операцій. Його було призначено охоронцем так званої «бази МГБ» — таємної катівні, розташованої на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом двох років тюремник «Ізоляції» – раніше не судимий 42-річний мешканець Бахмута – незаконно позбавляв волі громадян, зокрема тих, які мали проукраїнську позицію. Він та інші бойовики тримали бранців у нелюдських умовах у камерах, годинами катували електричним струмом, застосовували до них фізичне насильство та принижували. У в’язницю потрапляли як цивільні мешканці, так і військовослужбовці сил АТО/ООС.

Також фігурант використовував полонених для примусових робіт. Серед потерпілих від дій зловмисника – як чоловіки, так і жінки, в тому числі літні люди.

Відносно бойовика відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 1 ст. 260 (участь у складі не передбаченого законами України воєнізованого формування), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням), ч. 2 ст. 149 (одержання та переховування людини з метою експлуатації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії з метою винесення підозрюваному заочного вироку.

Поліцейські продовжують документувати злочини катів «Ізоляції». Так, фотографії з в’язниці, що спливли в інтернеті минулого тижня та які представляють оперативний інтерес, було долучено до матеріалів кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що поліція Донецької області повідомила про підозру керівнику катівні «Ізоляція».

Відділ комунікації поліції Донецької області